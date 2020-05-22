МИД запускает платформу для координации международных мер по освобождению Россией украинских политзаключенных

Министерство иностранных дел Украины запускает платформу, которая будет координировать международные действия по освобождению Россией украинских политзаключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что в течение последнего года Украине удалось провести три успешных этапа освобождения удерживаемых лиц и вернуть из российских тюрем более 130 граждан Украины.

Тем не менее, отмечают в МИД, вопрос освобождения незаконно удерживаемых Россией по политическим мотивам граждан Украины и в дальнейшем остается актуальным, прежде всего в контексте продолжающихся репрессивных практик на временно оккупированном Крыму и на территории самой РФ.

"Проблематика политзаключенных должна оставаться в числе приоритетных вопросов повестки дня в диалоге Украины с иностранными партнерами, а международное давление на РФ с целью их скорейшего освобождения – усиливаться", - подчеркнули в МИД.

С этой целью МИД инициирует запуск платформы по координации международных усилий для освобождения незаконно удерживаемых РФ по политическим мотивам граждан Украины.

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"Мы видим ее участниками представителей органов государственной власти, в компетенцию которых входит деятельность по оказанию помощи, защиты прав и освобождении незаконно удерживаемых граждан Украины; неправительственные правозащитные организаций и объединения родственников политзаключенных; Меджлис крымскотатарского народа. Важным элементом станет дальнейшее привлечение к совместной работе бывших пленников Кремля", - сообщает МИД.

Отмечается, что платформа не будет подменять деятельность других органов государственной власти. Это площадка для обсуждения и согласования действий, результатом которых должно стать усиление международного давления на РФ с целью освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

В министерстве также напомнили, что подобный формат уже применялся: в 2016-2019 гг. под эгидой МИД действовала Гражданская платформа по вопросам освобождения незаконно удерживаемых РФ граждан Украины.

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