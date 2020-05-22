Обжалование "антиКоломойского" закона в Конституционном суде не повлияет на транш МВФ, - "слуга народа" Гетманцев
Обжалование в Конституционном суде закона, запрещающего возвращать национализированные банки бывшим владельцам, скорее всего, не повлияет на получение Украиной транша от Международного валютного фонда.
Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция партии "Слуга народа") сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Не могу дать гарантию, что это никак не повлияет в будущем. Возможно, в будущем и повлияет. Но что касается подписания самого меморандума (с МВФ. - Ред.) и получения первого транша, то уже с большой вероятностью на это не повлияет ничто", - сказал Гетманцев.
Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.
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21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Международный валютный фонд приветствовал подписание закона.
22 мая стало известно, что Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу на $5 млрд.
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А зная финты Бени, скорее всего его отменят!
Но потом, после получения кредита.....
До речі, по інфі "https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko" - оце подивимося, як зебіли вчергове навішали лапшу на вуха...https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko
Это единственный туроператор в стране, который так поступил с туристами.
Так получается, что американцы вместо Украины с коррупцией бороться будут.
Хорошо, что есть Америка!!!
Лучше бы на пинанине играл