Обжалование "антиКоломойского" закона в Конституционном суде не повлияет на транш МВФ, - "слуга народа" Гетманцев

Обжалование в Конституционном суде закона, запрещающего возвращать национализированные банки бывшим владельцам, скорее всего, не повлияет на получение Украиной транша от Международного валютного фонда.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция партии "Слуга народа") сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не могу дать гарантию, что это никак не повлияет в будущем. Возможно, в будущем и повлияет. Но что касается подписания самого меморандума (с МВФ. - Ред.) и получения первого транша, то уже с большой вероятностью на это не повлияет ничто", - сказал Гетманцев.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

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21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Международный валютный фонд приветствовал подписание закона.

22 мая стало известно, что Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу на $5 млрд.