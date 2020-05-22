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Обжалование "антиКоломойского" закона в Конституционном суде не повлияет на транш МВФ, - "слуга народа" Гетманцев

Обжалование

Обжалование в Конституционном суде закона, запрещающего возвращать национализированные банки бывшим владельцам, скорее всего, не повлияет на получение Украиной транша от Международного валютного фонда.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция партии "Слуга народа") сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не могу дать гарантию, что это никак не повлияет в будущем. Возможно, в будущем и повлияет. Но что касается подписания самого меморандума (с МВФ. - Ред.) и получения первого транша, то уже с большой вероятностью на это не повлияет ничто", - сказал Гетманцев.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд

21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Международный валютный фонд приветствовал подписание закона.

22 мая стало известно, что Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу на $5 млрд.

Автор: 

банки (1935) закон (3176) МВФ (3334) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+13
Поэтому и перешёл МВФ на короткие кредиты и мелкие. С ******** зелёным нельзя верить ни одному слову. Думают отыграть назад подонки
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22.05.2020 16:24
+9
Вы, главное, это МВФ расскажите. Пусть они насмеются от души.
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22.05.2020 16:24
+5
Если эти уроды вздумают кинуть МВФ, то Украина станет изгоем
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22.05.2020 18:44
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Правила форума Совет форумчан
Лол. Как и отмена этого закона через этот антиконституационный суд.
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22.05.2020 16:17 Ответить
Обжалование "антиКоломойского" закона в Конситутционном суде не повлияет на транш МВФ, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4153
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22.05.2020 16:22 Ответить
Вы, главное, это МВФ расскажите. Пусть они насмеются от души.
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22.05.2020 16:24 Ответить
Поэтому и перешёл МВФ на короткие кредиты и мелкие. С ******** зелёным нельзя верить ни одному слову. Думают отыграть назад подонки
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22.05.2020 16:24 Ответить
В ночь перед голосованием, банковую посещал Миндич. Как Вы думаете, зачем? Конечно хотят отыграть. Правда они пока не представляют, чем это для них всех может обернуться.
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22.05.2020 18:48 Ответить
Не повлияет ?...А на*** тогда обжаловать ?
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22.05.2020 16:25 Ответить
вернуть Приват каломою и отозвать Делаверский иск на пол триллиона...
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22.05.2020 20:18 Ответить
Ключевые слова - "скорее всего"!
А зная финты Бени, скорее всего его отменят!
Но потом, после получения кредита.....
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22.05.2020 16:25 Ответить
лошары, а могли бы просто выдать американцам каломойшу и не принимать закон.
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22.05.2020 16:27 Ответить
кому він мізки промиває? Бачили там таких...
До речі, по інфі "https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko" - оце подивимося, як зебіли вчергове навішали лапшу на вуха...https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko
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22.05.2020 16:30 Ответить
КС это дело будет рассматривать лет 5 по обычаю.Размечтались скарабеи -маргиналы во главе с ЮВТ.
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22.05.2020 16:35 Ответить
Та чего там лет 5, сейчас все в турборежиме. Так как у нас все без исключения суды подстраиваются под действующую власть. даже если она них не давит
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22.05.2020 18:42 Ответить
Так що, вже є таке подання? Що меле цей Гетьманцев? Це його Бєня так казати навчив? Для підписання меморандуму "прийняли" закон. Меморандум підписали. Транш отримали. Потім закон скасували в Конституційному суді. Як це називається? Правильно,кидалово. Так МВФ не держава Україна, на яку Бєня поклав дуже давно. І після такого кидка не лише МВФ, а жодна порядна організація, країна, чи компанія з Україною не захоче мати справу.
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22.05.2020 16:47 Ответить
До того й ведуть на всіх фронтах, щоб ізолювати і продати раші. Сама влада цього прагне.
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23.05.2020 05:40 Ответить
Один раз не повлияет, стоит уточнить.
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22.05.2020 18:35 Ответить
Если эти уроды вздумают кинуть МВФ, то Украина станет изгоем
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22.05.2020 18:44 Ответить
Невже МВФ такі наївні?
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22.05.2020 18:56 Ответить
Ух и рожа противная у этого Гетманцева, настоящий шнырь который будет предано служить своему хозяину ради личной выгоды.
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22.05.2020 18:58 Ответить
Я Вам больше скажу, его мамаша, владелица крупного в Украине туроператора ТПГ, кинула много туристов, не вернув деньги за не состоявшиеся туры или как минимум не перенесла их.
Это единственный туроператор в стране, который так поступил с туристами.
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23.05.2020 06:25 Ответить
Он забыл перекреститься и помолиться за то, что бы случилось такое чудо...
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22.05.2020 20:26 Ответить
Сомневаюсь я, однако. На местах в МВФ сидят явно не дурачки и не лохи. "Сначала стулья - потом деньги".
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22.05.2020 20:26 Ответить
BuzzFeed News: Большое жюри США готовится к суду над Коломойским из-за "мошенничества" на $600 млн.
Так получается, что американцы вместо Украины с коррупцией бороться будут.
Хорошо, что есть Америка!!!
Оскарження "антиКоломойського" закону в Конституційному суді не вплине на транш МВФ, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5084
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22.05.2020 23:56 Ответить
Зе танцует коломойки, грёбаный стыд,
Лучше бы на пинанине играл
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23.05.2020 00:52 Ответить
Зе дограється, що бомби полетять і на Київ.
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23.05.2020 05:46 Ответить
 
 