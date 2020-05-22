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Украина рассчитывает начать обновление Соглашения об ассоциации с ЕС, - министр экономики Петрашко

Украина рассчитывает начать обновление Соглашения об ассоциации с ЕС, - министр экономики Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что Украина рассчитывает начать пересмотр Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сказал Петрашко в ходе встречи с послом ЕС, главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

"Мы надеемся начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот вопрос особенно актуален из-за непростой ситуации в международной торговле. Также приоритетным вопросом для нас является устранение технических барьеров в торговле с ЕС, мы готовы к заключению Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции", - отметил Петрашко.

Как сообщает министерство, стороны также обсудили вопросы госзакупок. По словам Петрашко, Минэкономики разрабатывает проект регламента, правила которого не будут противоречить международным обязательствам в сфере закупок и будут направлены на локализированное производство в условиях мирового экономического кризиса.

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Автор: 

Минэкономразвития (652) Евросоюз (17069) Петрашко Игорь (84)


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Топ комментарии
+5
Когда ВР из 57 евростандартов приняла только 6, а новая ВР вообще этим не занималась, когда на предприятиях и учреждениях полностью прекратился переход на евростандарты при власти Зеленского, нам остается в этом вопросе только заткнуться. Это именно Украина при власти Зеленского злостно не выполняет соглашение об ассоциации и хочет.чтобы с этим согласились в ЕС. Это кончится тем,что нам все пообрезают и это будет вина исключительно Зеленского и его банды, а лучше сказать шпаны.
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22.05.2020 17:02
+4
Больше похоже на то, что поезд "Украина - ЕС" для этой власти уже ушел
Украина рассчитывает начать обновление Соглашения об ассоциации с ЕС, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 3655
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22.05.2020 16:38
+4
Не ищите на свою жопу приключений. Один с этой ассоциацией уже нашел в 2013 году. Похоже с такой политикой от Украины скоро отвернется вся Европа. Будьте благоразумны.
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22.05.2020 16:42
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зачем, ну зачем заниматься очковтирательством?
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22.05.2020 16:34 Ответить
Пропонуєш нарасію орієнтуватись?
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22.05.2020 16:46 Ответить
Больше похоже на то, что поезд "Украина - ЕС" для этой власти уже ушел
Украина рассчитывает начать обновление Соглашения об ассоциации с ЕС, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 3655
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22.05.2020 16:38 Ответить
Это - скотовоз какой-то...
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22.05.2020 16:51 Ответить
хорошо хоть не "столыпин"...
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22.05.2020 17:01 Ответить
Угу... А всі, хто встиг на той поїзд, здриснули у петріотичний закордон ще до карантину.
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22.05.2020 17:19 Ответить
Не ищите на свою жопу приключений. Один с этой ассоциацией уже нашел в 2013 году. Похоже с такой политикой от Украины скоро отвернется вся Европа. Будьте благоразумны.
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22.05.2020 16:42 Ответить
Вы - сторонник Брексита?
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22.05.2020 16:52 Ответить
Нет
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22.05.2020 17:01 Ответить
Сначала нужно обновить ЕС...
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22.05.2020 16:50 Ответить
Что он несёт?🤦🥺🐸
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22.05.2020 16:56 Ответить
что он хочет? чтобы ЕС согласился на невыгодные для себя условия? дурачок.
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22.05.2020 17:01 Ответить
СА хотят похерить в угоду Москве. Не допустите никаких обновлений и пересмотров СА этими ставленниками Кремля. Иначе СА хана.
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22.05.2020 23:04 Ответить
Когда ВР из 57 евростандартов приняла только 6, а новая ВР вообще этим не занималась, когда на предприятиях и учреждениях полностью прекратился переход на евростандарты при власти Зеленского, нам остается в этом вопросе только заткнуться. Это именно Украина при власти Зеленского злостно не выполняет соглашение об ассоциации и хочет.чтобы с этим согласились в ЕС. Это кончится тем,что нам все пообрезают и это будет вина исключительно Зеленского и его банды, а лучше сказать шпаны.
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22.05.2020 17:02 Ответить
Ледвеасоційоване педросоглашеніє вже почало іржавіти?
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22.05.2020 17:16 Ответить
Головне тут не обновлення угоди, а її модернізація для покращення експортних можливостей України. Але навряд чи у зебільних щось вийде...
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22.05.2020 17:26 Ответить
Боюся що такі специ, судячи з результатів річного управління державою, і нову не підпишуть і діючу профукають.
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22.05.2020 20:49 Ответить
так і буде. роблять те ж саме, що й янукович з азаровим. подивитесь, незабаром почнуть говорити, що вона не вигідна для країни і її необхідно відмінити.

а громадскості скажуть мовляв цю скасуємо й перепідпишимо нову, кращу...
в чиїх же це інтересах?
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22.05.2020 22:08 Ответить
Кажется, СА хотят похерить...
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22.05.2020 22:59 Ответить
 
 