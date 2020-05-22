Украина рассчитывает начать обновление Соглашения об ассоциации с ЕС, - министр экономики Петрашко
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что Украина рассчитывает начать пересмотр Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Об этом сказал Петрашко в ходе встречи с послом ЕС, главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.
"Мы надеемся начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот вопрос особенно актуален из-за непростой ситуации в международной торговле. Также приоритетным вопросом для нас является устранение технических барьеров в торговле с ЕС, мы готовы к заключению Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции", - отметил Петрашко.
Как сообщает министерство, стороны также обсудили вопросы госзакупок. По словам Петрашко, Минэкономики разрабатывает проект регламента, правила которого не будут противоречить международным обязательствам в сфере закупок и будут направлены на локализированное производство в условиях мирового экономического кризиса.
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а громадскості скажуть мовляв цю скасуємо й перепідпишимо нову, кращу...
в чиїх же це інтересах?