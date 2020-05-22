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Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину

Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину

Национальная полиция начала досудебное расследование по факту наличия памятников Ленину в трех селах Болградского района Одесской области.

Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь регионального управления Нацполиции Любовь Гордиевская, информирует Цензор.НЕТ.

Памятники Ленину до сих пор стоят в селах Железнодорожное, Виноградовка, Калчева.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

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Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, которые могут быть причастны к делу.

Ранее в департаменте культуры Одесской ОГА сообщили, что памятники Ленину стоят в пяти селах области. Это последние в Украине памятники Ленину центрах населенных пунктов.

Автор: 

Ленин Владимир (573) Одесская область (3547) Нацполиция (16433) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+8
Міністр юстиції Молюська контролює декомунізацію, а що ви хотіли?Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 7246
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22.05.2020 16:38
+8
типовий зебіл
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22.05.2020 16:48
+6
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 9390
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22.05.2020 16:57
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Правила форума Совет форумчан
Это у Плачкова надо спросить.он хозяин сепаратистского анклава.
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22.05.2020 16:37 Ответить
Міністр юстиції Молюська контролює декомунізацію, а що ви хотіли?Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 7246
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22.05.2020 16:38 Ответить
типовий зебіл
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22.05.2020 16:48 Ответить
Как ты уважительно про сушеного сифилитика-людоеда. Аж с большой буквы...
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22.05.2020 17:35 Ответить
Новое лицо. Как заказывали.
Деградация, разумеется, нарастает поэтапно. Сначала появились червоточины. На них не отреагировали - система уже была больна. Они распространялись. Сожрали и подчинили себе систему изнутри. Но снаружи изо всех сил пытались выглядеть презентабельно. Фасад и форма внешне соответствовали рамкам приличия и устоявшихся норм. Хотя все понимали, что нутро гнилое. Но потом стали появляться единичные экземпляры, которые не боялись проявлять наружу свою м-м-м.. эксцентричность. Ну Черновецкий со своей молодой командой например. Ну это ж был маленький паноптикум. Схавали. Постмодернизьм. Хрен с ним. Но им и это надоело, как говорил герой А.Миронова "ну почему я должен прятаться, притворяться, почему я не могу жить открыто?". И полезло дерьмо со всех щелей. Дожились до пианиста хером на рояле президента. Мат, безответственность, грязь, ругань. Дубинский, Геращенко, Кива, Богдан, ***** тот на таможне, этот вот гей на фото. Шлюхи какие-то - даже не знаю кто такие - интервью тут раздают на Цензоре. Писец. Приехали. А вроде дальше-то и некуда.
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22.05.2020 17:05 Ответить
Рогуль подхмельницкий, типичное бдло
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22.05.2020 17:07 Ответить
Поднял огромное полено.
Движением одной руки.
Его спросили,- кто ты?
- Ленин! И окуели мужики...
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22.05.2020 16:40 Ответить
Відкрию для Шерлоків Холмсів таємницю - стоять,бо їх поставили!
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22.05.2020 16:42 Ответить
а членин такоооой молодооой и юный октябрь впердееее.
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22.05.2020 16:43 Ответить
когда-то давно у меня в гараже висел т акой плакат, многие просили продать. потом он куда-то делся. я бы счас в магази не у себя повесил такой же, но так с ходу не могу найти
а плакат мне нравиться

Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 8718
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22.05.2020 16:45 Ответить
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 8672
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22.05.2020 16:49 Ответить
А почему нет памятников Зеленскому?
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22.05.2020 16:51 Ответить
А Порошенко?
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22.05.2020 16:56 Ответить
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 5286
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22.05.2020 16:56 Ответить
Гопник с 95-го квартала Кривого Рога?
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22.05.2020 21:06 Ответить
Сейчас навеяло... Ну почему правитель с именем Владимир хочет все отобрать но ничего не производить и улучшать?🤔
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23.05.2020 10:40 Ответить
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 9390
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22.05.2020 16:57 Ответить
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 6532
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22.05.2020 17:02 Ответить
Вибачайте, але чього варта декомунізація без справжньої люстрації..? яка запізнилась на 28 років..
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22.05.2020 17:05 Ответить
Шестипалый В.И. Ленин украшает здание городской администрации в Каменске-Уральском
хз где это, где-то на Урале
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 3912
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22.05.2020 17:05 Ответить
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 5939
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22.05.2020 17:06 Ответить
походу у них не токо хромосомы лишние....
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22.05.2020 21:13 Ответить
от лишней хромосомы может вырасти разное...)) и рога например))
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29.05.2020 22:30 Ответить
в Кубинке чмосковской обл Ленин изображен с неадекватно длинными руками и почему-то стал левшой

Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 4323
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22.05.2020 17:10 Ответить
Скульптору позировал орангутан....
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22.05.2020 21:07 Ответить
Гиббон
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23.05.2020 14:15 Ответить
стоят, потому что активисты туда не приезжали, а местных начхать на эту деталь ландшафта
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22.05.2020 17:11 Ответить
Если б памятники были из метала,их бы декомунезировали еще в 90-х.наверное.
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22.05.2020 18:39 Ответить
смешные пропорции размеров рук и головы

Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 3871
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22.05.2020 17:13 Ответить
Это настоящие его пропорции..)
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22.05.2020 20:59 Ответить
Гурьевск, Калининградская область

Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 7736
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22.05.2020 17:16 Ответить
Работа известного скульптора Андрея Сторублева...
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22.05.2020 21:01 Ответить
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22.05.2020 21:12 Ответить
Если местные решили что он должен стоять - пусть стоит... Это честно, правильно и справедливо.. но голубей мы остановить не сможем, они лучшие друзья декоммунизации...
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22.05.2020 17:31 Ответить
Думаю, местная "элита" получала бабло от коллаборантов за бездействие, другого не вижу.
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22.05.2020 17:35 Ответить
Ну не воров-же или убийц им ловить.
Памятник поймать легче!
Пять лет ловили, и поймали наконец.
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22.05.2020 17:44 Ответить
Це пам"ятник лисому Зєлі...Називається "Вова послє заліва"...
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22.05.2020 17:46 Ответить
Каждые полгода пишут что ленинов в Украине нет. И вот 22.05.2020 года - оказывается опять 3 нашли. Это без Донецка , Луганска и Крыма.
Если эти и снесут - всё равно где-то найдут опять.
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22.05.2020 18:01 Ответить
Про каких лиц причастных к делу идёт речь?) Памятники ведь "до сих пор стоят" , а не установлены вопреки закону.
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22.05.2020 18:16 Ответить
А що там розслідувати? Мотузкою виродка за шию і нахєр з пляжу
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22.05.2020 18:20 Ответить
Одесса ждала и ждет Узкий мир , все власти - сепары и игнорили указы .
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22.05.2020 18:23 Ответить
Стоит статУя - рука поднята,
А вместо ... висит граната!
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22.05.2020 18:36 Ответить
Болгары ребята очень твердолобые и ватники на 95 процентов.
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22.05.2020 19:28 Ответить
болгари саботують
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22.05.2020 19:40 Ответить
А я то думаю почему в Украине до сих пор жизнь не надаживается.Оказывается еще не все памятники Ленину снесли
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22.05.2020 19:45 Ответить
Чекайте заяву болгарського парламенту
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22.05.2020 20:15 Ответить
ТАК ЗАКОПАЙТЕ ЖЕ ЕГО ВО ХРИСЕ И ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ !)
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23.05.2020 01:29 Ответить
А вы ем бороды отпилите, физиономии чуть подправьте и напишите Шевченко.
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23.05.2020 01:30 Ответить
ось так закони виконують.
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23.05.2020 15:40 Ответить
 
 