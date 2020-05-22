Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину

Национальная полиция начала досудебное расследование по факту наличия памятников Ленину в трех селах Болградского района Одесской области.

Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь регионального управления Нацполиции Любовь Гордиевская, информирует Цензор.НЕТ.

Памятники Ленину до сих пор стоят в селах Железнодорожное, Виноградовка, Калчева.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

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Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, которые могут быть причастны к делу.

Ранее в департаменте культуры Одесской ОГА сообщили, что памятники Ленину стоят в пяти селах области. Это последние в Украине памятники Ленину центрах населенных пунктов.