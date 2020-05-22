Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину
Национальная полиция начала досудебное расследование по факту наличия памятников Ленину в трех селах Болградского района Одесской области.
Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь регионального управления Нацполиции Любовь Гордиевская, информирует Цензор.НЕТ.
Памятники Ленину до сих пор стоят в селах Железнодорожное, Виноградовка, Калчева.
Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".
Смотрите также: Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок. ВИДЕО
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, которые могут быть причастны к делу.
Ранее в департаменте культуры Одесской ОГА сообщили, что памятники Ленину стоят в пяти селах области. Это последние в Украине памятники Ленину центрах населенных пунктов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Деградация, разумеется, нарастает поэтапно. Сначала появились червоточины. На них не отреагировали - система уже была больна. Они распространялись. Сожрали и подчинили себе систему изнутри. Но снаружи изо всех сил пытались выглядеть презентабельно. Фасад и форма внешне соответствовали рамкам приличия и устоявшихся норм. Хотя все понимали, что нутро гнилое. Но потом стали появляться единичные экземпляры, которые не боялись проявлять наружу свою м-м-м.. эксцентричность. Ну Черновецкий со своей молодой командой например. Ну это ж был маленький паноптикум. Схавали. Постмодернизьм. Хрен с ним. Но им и это надоело, как говорил герой А.Миронова "ну почему я должен прятаться, притворяться, почему я не могу жить открыто?". И полезло дерьмо со всех щелей. Дожились до пианиста хером на рояле президента. Мат, безответственность, грязь, ругань. Дубинский, Геращенко, Кива, Богдан, ***** тот на таможне, этот вот гей на фото. Шлюхи какие-то - даже не знаю кто такие - интервью тут раздают на Цензоре. Писец. Приехали. А вроде дальше-то и некуда.
Движением одной руки.
Его спросили,- кто ты?
- Ленин! И окуели мужики...
а плакат мне нравиться
хз где это, где-то на Урале
Памятник поймать легче!
Пять лет ловили, и поймали наконец.
Если эти и снесут - всё равно где-то найдут опять.
А вместо ... висит граната!