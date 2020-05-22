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Новости Правосудие
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Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу Березкину в виде залога 937 тыс. грн

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу Березкину в виде залога 937 тыс. грн

Сегодня, 22 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал меру пресечения экс-нардепу в виде залога в сумме 937 492 грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

На бывшего народного депутата Украины 8 созыва возложены также процессуальные обязанности: сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

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Напомним, экс-нардепу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый незаконно получил компенсацию за наем жилья в ГП "Гостиничный комплекс "Киев" в размере более 937 тыс. гривен.

Фамилия экс-нардепа не указана, однако ранее в получении 937тыс. грн незаконной компенсации за жилье НАБУ и САП подозревали Станислава Березкина.

Автор: 

НАБУ (4219) депутат (3310) жилье (907) юстиция (758) Антикоррупционный суд (1204) Березкин Станислав (29)


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А що там з незаконною перепродажею державного елеватора? Забули?
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22.05.2020 17:27 Ответить
Конченные под себя законы применяли, мало того что отпускают решать, еще и за копейки. Народ чмошный выбирает себе подобных депутатов.
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22.05.2020 18:07 Ответить
 
 