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Новости Правосудие
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23% судов в Украине заполнены меньше, чем на половину, в 10 судах не осуществляется правосудие из-за отсутствия судей, - ВСП

23% судов в Украине заполнены меньше, чем на половину, в 10 судах не осуществляется правосудие из-за отсутствия судей, - ВСП

С начала года в Украине уволились 78 судьи, в том числе в отставку - 68.

Об этом LB.ua сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия, передает Цензор.НЕТ.

"В 2020 году (по состоянию на 21 мая) - уже 78 судей уволились с должностей по разным причинам, в том числе в отставку - 68 судей", - говорится в ответе на запрос издания.

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В частности, 25 судей были отправлены в отставку в апреле. В январе - 5, в феврале - 14, в марте - 12, до 21 мая - 8.

Напомним, с апреля на период карантина судейское вознаграждение для всех действующих судей, в т.ч. судей Конституционного Суда Украины, членов Высшего совета правосудия и членов Высшей квалификационной комиссии судей начисляется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. То есть 47 тыс грн.

"В судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров - 30%. По состоянию на 10 апреля из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5166, из которых 4729 судей имеют полномочия на осуществление правосудия.

Почти половина судов - неукомплектованы судьями. Наибольшее количество недоукомплектованных местных общих судов (в которых фактическая численность судей от штатной обеспечена только на 50% и менее) относительно общего количества этих судов в соответствующей области у Волынской, Черкасской и Винницкой областях - около 53%, 48% и 45% соответственно.

"Кроме этого, довольно стремительно увеличивается количество судей, которые увольняются с должностей в отставку по собственному желанию", - сообщает пресс-служба ВСП.

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По информации ВСП, на сегодня в десяти судах не осуществляется правосудие:

1. Тростянецкий районный суд Винницкой области,

2. Володарск-Волынский районный суд Житомирской области,

3. Жидачевский районный суд Львовской области,

4. Решетиловский районный суд Полтавской области,

5. Радивиловский районный суд Киевской области,

6. Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области,

7. Оратовский районный суд Винницкой области,

8. Турковский районный суд Львовской области,

9. Новогродовский городской суд Донецкой области,

10. Рокитнянский районный суд Киевской области (единственный судья ушел в отставку 29 апреля, пока не отчислен из штата, но уже не может осуществлять правосудие).

По девяти из этих судов ВСП уже внесла представления президенту о назначении судей.

Пресс-служба напоминает, что 27 апреля Высший совет правосудия начал рассмотрение материалов о внесении президенту представлений о назначении кандидатов на должности судей местных общих судов. Кандидаты на должности судей принимают участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи.

ВСП планирует рассмотреть 467 рекомендаций кандидатов на должности судей в 263 суды с отборов 2012, 2013, 2017 года, претендующих на вакантные должности судей в 263 местные общие суды. Более половины уже рассмотрено и принято решение о внесении представления президенту о назначении, в первую очередь, в суды, которые не осуществляют правосудия.

Автор: 

суд (25081) судья (2644) юстиция (758) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+6
Нахер такое правосудие, пусть все увольняются, так будет лучше.
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22.05.2020 16:46
+5
правосудие не осуществляется из за продажности судей а не по причине их отсутствия
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22.05.2020 16:50
+2
Обращайтесь в "95 квартал" - тат кузница кадров !
А может судьи уклоняются от осуществления правосудия?
Ну, тогда все вопросы к маме Риме .......
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22.05.2020 16:46
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Украіна і правосуддя?????????Нонсенс.
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22.05.2020 16:44 Ответить
при чому тут Зеленський? 23% судов в Украине заполнены меньше, чем на половину, в 10 судах не осуществляется правосудие из-за отсутствия судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 6258
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22.05.2020 16:44 Ответить
Фізіологічно?
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22.05.2020 16:44 Ответить
просто так ушли, без конфискации?
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22.05.2020 16:45 Ответить
У тебя есть шанс конфисковать, ведь столько свободных мест в судах...
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22.05.2020 16:50 Ответить
судьи насудили каждый себе понемножку и просто ушли. нарушается принцип "воздастся каждому по делам его".
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22.05.2020 16:57 Ответить
Это о чём пост?
Задам тогда более конкретный вопрос - Куда делись справедливые судьи, которых зерада видела толпами ходящими по улице при Порошенко?
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22.05.2020 17:42 Ответить
если бы у тебя был такой кокс как у них - ты бы тоже их видел. а куда делись - все хорошее когда-нибудь заканчивается...
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22.05.2020 19:52 Ответить
почему так мало заполненьі? вот недавно споймали в здании суда мужика с пакетиком...
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22.05.2020 16:45 Ответить
Нахер такое правосудие, пусть все увольняются, так будет лучше.
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22.05.2020 16:46 Ответить
Обращайтесь в "95 квартал" - тат кузница кадров !
А может судьи уклоняются от осуществления правосудия?
Ну, тогда все вопросы к маме Риме .......
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22.05.2020 16:46 Ответить
23% судов в Украине заполнены меньше, чем на половину.

Нет желающих,- за сорок семь тысяч...
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22.05.2020 16:47 Ответить
Им, наверное, уже должности в ЕС подготовлены. Заробитчане.
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22.05.2020 16:52 Ответить
Да вообще нищета какая-то,за 47 штук гривасов будут вам судьи работать.Не меньше чем по 100/200 тысяч.Ну и пенсию такую же.А на пенсию в 35 лет...по вредности.
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22.05.2020 17:01 Ответить
Що з коритом сталося??
Діарейне чи зажралися??
😂
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22.05.2020 16:48 Ответить
Помогите найти посты зерады, в которых они дали указание найти судей - патриотов, честных, самозабвенных и пр. пр., ведь есть шанс заполнить вакантные места...
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22.05.2020 16:49 Ответить
правосудие не осуществляется из за продажности судей а не по причине их отсутствия
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22.05.2020 16:50 Ответить
Не надо этой высокопарности. Всё проще: физически не хватает судей, отсюда некому осуществлять ни правосудие, ни кривосудие. То есть по причине их отсутствия в нужном количестве. Возможно, что на самом деле хватит и тех, что есть, но Высший совет правосудия (прости, Господи) считает, что не хватает.
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22.05.2020 17:54 Ответить
Слідуючи Герінгу хочеться сказати: коли в нас говорять про правосуддя, то рука тягнеться до револьвера.
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22.05.2020 16:52 Ответить
23% судов в Украине заполнены меньше, чем на половину, в 10 судах не осуществляется правосудие из-за отсутствия судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 7548
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22.05.2020 16:55 Ответить
Это легко решить обратившись к айти сектору страны с задачей разработать ИИ, которое будет судить в соответствии с законами. ИИ будет знать законы и ему будут предоставлять стороны аргументы свои по статьям обвинения и ИИ будет решать виновен или нет!
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22.05.2020 16:59 Ответить
Можно создать в Украине больше судов присяжных!
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22.05.2020 16:59 Ответить
для коллективного откорма?
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22.05.2020 17:27 Ответить
В Украине нужно разгрузить суды и тюрьмы путем удаления криминальной ответственности за коноплю. То бишь провести легализацию конопли и это еще и выведет из черного рынка море продавцов травы, коих на каждом углу. Это судя по США кучу бабла приносит в бюджет! Проституцию тоже легализовать, но только в борделях и чтобы справки были и чтобы налоги платили. И так далее! И таким образом разгрузятся и суды и тюрьмы и еще доход пойдет в казну!
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22.05.2020 17:04 Ответить
Вы пилицию хотите заставить жить на одну зарплату? Да у вас простонет сердца!
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22.05.2020 17:46 Ответить
в 10 судах не осуществляется правосудие ...
ХА-ха.
в 99% судов не осуществляется правосудие!
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22.05.2020 17:43 Ответить
" в 10 судах не осуществляется правосудие из-за отсутствия судей"
В остальных судах не осуществляется правосудие в присутствии судей.
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22.05.2020 17:44 Ответить
Я позивач, і мені насрати на проблеми суду (процес.кодекс)
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22.05.2020 18:32 Ответить
Суди присяжних все вирішать!
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22.05.2020 19:42 Ответить
Пора вводить суд Линча.
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22.05.2020 20:36 Ответить
 
 