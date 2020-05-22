23% судов в Украине заполнены меньше, чем на половину, в 10 судах не осуществляется правосудие из-за отсутствия судей, - ВСП
С начала года в Украине уволились 78 судьи, в том числе в отставку - 68.
Об этом LB.ua сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия, передает Цензор.НЕТ.
"В 2020 году (по состоянию на 21 мая) - уже 78 судей уволились с должностей по разным причинам, в том числе в отставку - 68 судей", - говорится в ответе на запрос издания.
В частности, 25 судей были отправлены в отставку в апреле. В январе - 5, в феврале - 14, в марте - 12, до 21 мая - 8.
Напомним, с апреля на период карантина судейское вознаграждение для всех действующих судей, в т.ч. судей Конституционного Суда Украины, членов Высшего совета правосудия и членов Высшей квалификационной комиссии судей начисляется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. То есть 47 тыс грн.
"В судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров - 30%. По состоянию на 10 апреля из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5166, из которых 4729 судей имеют полномочия на осуществление правосудия.
Почти половина судов - неукомплектованы судьями. Наибольшее количество недоукомплектованных местных общих судов (в которых фактическая численность судей от штатной обеспечена только на 50% и менее) относительно общего количества этих судов в соответствующей области у Волынской, Черкасской и Винницкой областях - около 53%, 48% и 45% соответственно.
"Кроме этого, довольно стремительно увеличивается количество судей, которые увольняются с должностей в отставку по собственному желанию", - сообщает пресс-служба ВСП.
По информации ВСП, на сегодня в десяти судах не осуществляется правосудие:
1. Тростянецкий районный суд Винницкой области,
2. Володарск-Волынский районный суд Житомирской области,
3. Жидачевский районный суд Львовской области,
4. Решетиловский районный суд Полтавской области,
5. Радивиловский районный суд Киевской области,
6. Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области,
7. Оратовский районный суд Винницкой области,
8. Турковский районный суд Львовской области,
9. Новогродовский городской суд Донецкой области,
10. Рокитнянский районный суд Киевской области (единственный судья ушел в отставку 29 апреля, пока не отчислен из штата, но уже не может осуществлять правосудие).
По девяти из этих судов ВСП уже внесла представления президенту о назначении судей.
Пресс-служба напоминает, что 27 апреля Высший совет правосудия начал рассмотрение материалов о внесении президенту представлений о назначении кандидатов на должности судей местных общих судов. Кандидаты на должности судей принимают участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи.
ВСП планирует рассмотреть 467 рекомендаций кандидатов на должности судей в 263 суды с отборов 2012, 2013, 2017 года, претендующих на вакантные должности судей в 263 местные общие суды. Более половины уже рассмотрено и принято решение о внесении представления президенту о назначении, в первую очередь, в суды, которые не осуществляют правосудия.
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Задам тогда более конкретный вопрос - Куда делись справедливые судьи, которых зерада видела толпами ходящими по улице при Порошенко?
А может судьи уклоняются от осуществления правосудия?
Ну, тогда все вопросы к маме Риме .......
Нет желающих,- за сорок семь тысяч...
Діарейне чи зажралися??
😂
ХА-ха.
в 99% судов не осуществляется правосудие!
В остальных судах не осуществляется правосудие в присутствии судей.