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Новости Коронавирус и карантин
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Россия ведет себя с коронавирусом, как СССР с Чернобылем, - Тhe Economist

Россия ведет себя с коронавирусом, как СССР с Чернобылем, - Тhe Economist

Смертность от коронавируса в России по официальным данным - 1%. По данным экспертов, правительство в несколько раз занижает реальные потери от болезни.

Об этом пишет издание The Economist, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В РФ официально зафиксировано более 300 тысяч случаев заболевания COVID-19 и 2900 смертей. Таким образом, уровень смертности в стране меньше 1%. В это время в Германии он составляет 4,5%, а в Великобритании - 14%. Однако, российские медики на передовой пандемии ведут свой учет смертности. И их цифры в 16 раз выше, чем официальные. А это означает, что официальная российская статистика слишком оптимистична.

И вместе с тем, опираясь на нее, Владимир Путин приказал 11 мая отменить так называемые "нерабочие дни". Таким эвфемизмом в России называют национальный карантин, который официально так и не был введен. Также Путин переложил ответственность за сохранение ограничений на региональную власть, подав сигнал о том, что Россия якобы уже пережила худшее.

"Мы должны сказать спасибо нашим врачам и нашему президенту, которые работали днем и ночью, спасая жизни", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Российское правительство было взбешено, когда того же дня Financial Times опубликовал статью о том, что реальное количество смертей в стране на 70% больше. New York Times процитировал эксперта, который сказал, что российское правительство примерно втрое занижает реальные потери. Эти утверждения основывались на подсчете смертей в России выше нормы. Один из депутатов Думы начал требовать лишения журналистов этих изданий аккредитации. Кремль начал говорить об "организованной атаке" против России со стороны Запада.

Тем временем, некоторые российские врачи в социальных сетях говорят, что им приказали умышленно занижать статистику, причисляя к погибшим от COVID-19 только тех, у кого не было никаких других болезней, которые приводили к осложнениям. Родственники жертв были очень раздражены этим.

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Подозрения усиливаются еще и невероятными цифрами, которые поступают из некоторых регионов. Например, Краснодарский край, где живет 5,2 миллиона человек, утверждает, что за последние несколько недель в регионе количество жертв возросло с 96 до 99 человек. С точки зрения статистики, такое очень маловероятно.

Официальные цифры говорят не столько о пандемии COVID-19, как о самой политической системе России, которая, подобно его советскому предшественнику, окутана ложью. Российские выборы продуцируют такие же странные графики. Много российских атлетов во время зимних Олимпийских игр в 2014 году принимали допинг. Чиновники пытались скрыть их обман.

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Константин Сонин из Чикагского университета убежден, что проблема не в том, что Кремль скрывает или искажает данные. Очень часто у него просто их нет. Большинство региональных чиновников не подотчетны избирателям. Их статус и деньги полностью в руках Кремля. Поэтому они пишут фальшивые положительные отчеты, чтобы выполнить цели, поставленные правительством. Цель в том, чтобы задобрить президента, а не людей.

"Кремлю даже не нужно говорить им, какие цифры записывать в отчеты. Они знают, что сообщать нужно то, что Кремль хочет услышать", - сказал эксперт.

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За последние несколько недель российское государственное телевидение стало идеальной иллюстрацией этой системы. На Западе чиновники по крайней мере пытались поддерживать связь со своим электоратом и СМИ. В России же люди видели на экранах, как их чиновники отчитываются перед самоизолированным Путиным по видеосвязи. Сам экран видеоконференции напоминает православную икону: Путин размещен посредине в большой рамке, а вокруг него "12 апостолов" в мелких.

Но этот придуманный образ начинает трещать. В последние недели рейтинг Путина обвалился до исторического минимума. 17 мая министр здравоохранения Дагестана сказал местному блогеру, что настоящее количество инфицированных в его республике в четыре раза больше, чем говорят официальные цифры. И что эпидемия пневмонии убила 657 человек, а не 27, как указано в официальных записях. Всего 40 врачей умерли. Путин обвинил граждан в том, что они пытаются лечиться самостоятельно дома.

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Некоторые города оказались более открытыми, чем Кремль. Москва признала, что реальное количество случаев коронавируса может быть выше, чем сообщалось. Поэтому столица России сохранила карантин в силе.

То, как Кремль обращается с кризисом коронавируса, напоминает попытки скрыть катастрофу на Чернобыльской АЭС во времена СССР. После нее тогдашний советский лидер Михаил Горбачев объявил о запуске "гласности".

"Вся система окутана духом угодничества, преследования несогласных, клановости и очковтирательства. Мы положим всему этому конец", - сказал Горбачев на заседании своего политбюро.

Путин, который начал свое президентство 20 лет назад из сокрытия катастрофы на борту субмарины "Курск", не собирается повторять эксперимент с "гласностью", которая помогла уничтожить всю советскую систему.

Автор: 

карантин (16729) россия (95388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Вату, которая так гордилась ракетами, а сейчас обречена на тихую гибель в облупленных палатах инфекционок, хочется спросить: Помогли вам ракеты эти? Долбоёбы вы пещерные. Осознали, что ржавая утка под койкой и есть ваш Путин, а не тот **********, которым вам засрали мозг по ТВ?
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22.05.2020 17:00
+10
Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 8320
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22.05.2020 17:06
+6
Судя по последним данным пневмоний - Зеля тоже пытается. Будем посмотреть.
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22.05.2020 16:52
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Судя по последним данным пневмоний - Зеля тоже пытается. Будем посмотреть.
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22.05.2020 16:52 Ответить
Кабаева мало волнуют проблемы своих граждан.главное собственные амбиции и благосостояние опг Озеро... зеля смотрю делает первые шаги по протоптанной дорожке..... пробоемы индейцев шерифа не интересуют
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22.05.2020 16:55 Ответить
Вате сейчас активно повторяется методичка 2014 года. Мол, это всё хитро умный план, там наверху не дураки сидят.. И опять верят же...
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22.05.2020 16:56 Ответить
С бункера виднее какой процент объявлять рабам....
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22.05.2020 16:57 Ответить
- Изя, а как коронавирус переводится на русский?
- Сема, по-русски он звучит, как внебольничная пневмония.
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22.05.2020 16:58 Ответить
На ватный бугурт блохастых не влияет ничего, ни цена нефти, ни рушащийся срубль. Даже умирая от коронавируса ********* будет негнущимся пальцем печатать про майдан, биндэр, сракеты и дать пасасать пендосам
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22.05.2020 16:59 Ответить
для холопов всё идёт по плану чем больше тем лучше - теперь можно и пенсионный возраст не подымать до 110 подумаешь три пенса на всю страну как нибудь прокормят.
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22.05.2020 16:59 Ответить
Вату, которая так гордилась ракетами, а сейчас обречена на тихую гибель в облупленных палатах инфекционок, хочется спросить: Помогли вам ракеты эти? Долбоёбы вы пещерные. Осознали, что ржавая утка под койкой и есть ваш Путин, а не тот **********, которым вам засрали мозг по ТВ?
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22.05.2020 17:00 Ответить
конечно нет. Зедибилы похожи везде, будут примерно с такой же мордой втирать какую-то дичь
Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 9095
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22.05.2020 17:19 Ответить
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22.05.2020 17:36 Ответить
Походу они очень злы что в рашке так мало смертей. В Великобритании откуда этот The Economist смертность просто ужасающая.
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22.05.2020 17:00 Ответить
Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 8320
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22.05.2020 17:06 Ответить
Ух ты...очень бы хотелось увидеть трухановский лозунг "Доверяй деламЪ" в Одессе на фасаде возле Гамбринуса, где уже полгода у людей окна закрыты сеткой...идет ремонт фасада...
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22.05.2020 21:57 Ответить
В орде ещё хуже,чем США и Англии.Иначе думать не моги!Старики мрут как мухи .Плешфюрер ,как и Трамп запоздал с введением самоизоляции на 3-4 недели.Отсюда и мор.
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22.05.2020 17:07 Ответить
Орда брехлива от рождения.Местные князьки в Украине тоже начинают скрывать истинные размеры пандемии..Если до 15 мая я верил данным Украины,то теперь -не верю! Ибо налицо занижение всех показателей.Это чувствуется по тревожным данным. По увеличению смертей.Украину надо открывать,но масочный режим ужесточать!Ужесточать в местах общения..Маски ещё никого не убили.А Украину пока спасают.
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22.05.2020 17:03 Ответить
А фюрер так в бункере и сидит. Интересно, он оттуда сам выйдет, или его таки вынесут вперед копытами?
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22.05.2020 17:04 Ответить
Краснодарским медикам пригрозили тюрьемными сроками за видео об отсутствии доплат «Приехал опер и сказал: "Если это не прекратится, дальше будет работать ФСБ"»Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 2319
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22.05.2020 17:05 Ответить
А вот и правда начинает просачиваться.
Врачи из Курской области в обращении заявили, что количество заболевших COVID-19 занижено в разы.
Еще один хитрый план, чтобы не платить денег медикам занизить статистику
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22.05.2020 17:07 Ответить
Да нет никакой правды. В каком-то прииске выявили 1200 зараженных. Почти все не знали что болеют.)
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22.05.2020 17:11 Ответить
Если бы смертность от вируса в Рашке была как в Великобритании(14,32%), то сейчас бы там умерло уже 46 747 человек.
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22.05.2020 17:08 Ответить
уверен, что так оно и есть
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22.05.2020 17:17 Ответить
Сначала они все хором писали что режим скрывает количество больных. Даже когда кацапы находили больше всех больных в день, за исключением Америки. Потом когда рашка всех догнала они принялись за жертвы вируса. Ясно же что они всегда будут чем-то недовольны.
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22.05.2020 17:24 Ответить
Рисуют выход на плато. Стабильность - наше все.

https://twitter.com/Segozavr/status/1263736219227303936/photo/1
Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 8463
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22.05.2020 17:08 Ответить
В Петербурге 4 пациента и 34 медика заболели коронавирусной инфекцией в больнице, которая не рассчитана на прием и лечение таких больных. Волонтеры тайно передают медикам средства защиты, потому что принимать их в открытую запрещено - официально их хватаетРосія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 7936
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22.05.2020 17:10 Ответить
"0. уровень смертности в стране меньше 1%.
1. В это время в Германии он составляет 4,5%, а в Великобритании - 14%. Однако, российские медики на передовой пандемии ведут свой учет смертности. И их цифры в 16 раз выше, чем официальные.
2. Российское правительство было взбешено, когда того же дня Financial Times опубликовал статью о том, что реальное количество смертей в стране на 70% больше.
3.New York Times процитировал эксперта, который сказал, что российское правительство примерно втрое занижает реальные потери. "

Это не " The Economist", а "The Рederast", сколько же реально жертв, по какому из выше представленных вариантов? В 16 раз, в 1,7, в 3 ?
Во всех странах кроме умерших от вируса, подскочила смертность от других причин из за перегрузки экстренной помощи. В местностях, где была рекордная эпидемия - в разы больше добавочно умерших не от вируса, а от других причин. В Москве большой разгул эпидемии, там вполне может быть такой эффект, но то же самое англичане находили и в других странах, но не п...дели лишнего!
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22.05.2020 17:10 Ответить
Я больше верю анонимным экспертам математикам х16. Это же круто.
Кстати, Сингапур, Австралия, Армения, Казахстан, как и Россия, имеют низкий уровень фатальности/смертности. Они тоже в лидерах по к-ву тестов на млн населения и поэтому уровень фатальности там низкий. Математика и все.
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22.05.2020 17:33 Ответить
Я же не зря написал, что они "The Рederast"
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22.05.2020 17:53 Ответить
Рашка не поддается математике...там обращаются к рвачу когда уже придавит ..и придавит серьезно, ибо есть реальная опасность быть вышвырнутым с работы более старшим манегером...все переносится на ногах...
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22.05.2020 22:11 Ответить
В России один из самых высоких показателей количества тестов на тысячу человек (примерно 50 (положительный - 1 из 20 - 25)). Мало кто в мире так тщательно ищет заболевших. Выявляется множество случаев протекающих вообще без симптомов, с нулевой смертностью.

А что парализована медицина - таки да. Городскую больницу у меня закрыли под госпиталь, свернули все плановые операции, прекратили запись к большинству врачей. Теперь чтоб попасть к врачу - ты должен его сначала найти, потом доказать что тебе к нему действительно надо.
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22.05.2020 17:55 Ответить
В Германии тоже скрывают жертвы. Не может же быть, что немецкая медицина ВТРОЕ лучше британской?
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22.05.2020 18:43 Ответить
Realnyje cifry umersiv v raske neuznajem,no gde to predelax 50000 v dani moment ne mense
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22.05.2020 17:17 Ответить
Если бы Россия была в такой же жопе она давно бы развалилась.
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22.05.2020 17:47 Ответить
Как то пох на рабов *********.
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22.05.2020 17:53 Ответить
Да...как СССР с ..лохами. Кстати о лохах или лосях, говорят Миг -29 в Ливию переброшены. И ясное дело они появяться возле авиабазы, потому как вывезти оттуда российское оружие просто нереально многооо!!! И тут появляется он! На белом коне в белых трусняках.....да не, не Вован баклан, а ....украинские ЗРК "Печора" с увеличенным радиусом дальности....к ним же и поставлены Р Л С! Гы-гы-гы...
Вот, что делается со страной когда в голову пролезло зеленое гавно! Только одних Панцирей накосили на ван хандред миллионз далларз. А это очень и очень приличная больца в Москвореченске, а точнее...три!!!
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22.05.2020 18:11 Ответить
Покойник спать ложится На белую постель. В окне легко кружится Спокойная метель.
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22.05.2020 19:02 Ответить
да и пох. чем больше кацапаов выздохнет, тем легче будет жить цивилизованной части мира.
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22.05.2020 19:19 Ответить
при отсутствии независимых СМИ ватному лошью можно говорить что угодно, опровергнуть то не кому, да этим холопам и не нужна правда
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22.05.2020 20:20 Ответить
Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 8925
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22.05.2020 21:09 Ответить
А ВАМ ШО !?)
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22.05.2020 23:56 Ответить
 
 