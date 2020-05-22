Россия ведет себя с коронавирусом, как СССР с Чернобылем, - Тhe Economist

Смертность от коронавируса в России по официальным данным - 1%. По данным экспертов, правительство в несколько раз занижает реальные потери от болезни.

Об этом пишет издание The Economist, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В РФ официально зафиксировано более 300 тысяч случаев заболевания COVID-19 и 2900 смертей. Таким образом, уровень смертности в стране меньше 1%. В это время в Германии он составляет 4,5%, а в Великобритании - 14%. Однако, российские медики на передовой пандемии ведут свой учет смертности. И их цифры в 16 раз выше, чем официальные. А это означает, что официальная российская статистика слишком оптимистична.

И вместе с тем, опираясь на нее, Владимир Путин приказал 11 мая отменить так называемые "нерабочие дни". Таким эвфемизмом в России называют национальный карантин, который официально так и не был введен. Также Путин переложил ответственность за сохранение ограничений на региональную власть, подав сигнал о том, что Россия якобы уже пережила худшее.

"Мы должны сказать спасибо нашим врачам и нашему президенту, которые работали днем и ночью, спасая жизни", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Российское правительство было взбешено, когда того же дня Financial Times опубликовал статью о том, что реальное количество смертей в стране на 70% больше. New York Times процитировал эксперта, который сказал, что российское правительство примерно втрое занижает реальные потери. Эти утверждения основывались на подсчете смертей в России выше нормы. Один из депутатов Думы начал требовать лишения журналистов этих изданий аккредитации. Кремль начал говорить об "организованной атаке" против России со стороны Запада.

Тем временем, некоторые российские врачи в социальных сетях говорят, что им приказали умышленно занижать статистику, причисляя к погибшим от COVID-19 только тех, у кого не было никаких других болезней, которые приводили к осложнениям. Родственники жертв были очень раздражены этим.

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Подозрения усиливаются еще и невероятными цифрами, которые поступают из некоторых регионов. Например, Краснодарский край, где живет 5,2 миллиона человек, утверждает, что за последние несколько недель в регионе количество жертв возросло с 96 до 99 человек. С точки зрения статистики, такое очень маловероятно.

Официальные цифры говорят не столько о пандемии COVID-19, как о самой политической системе России, которая, подобно его советскому предшественнику, окутана ложью. Российские выборы продуцируют такие же странные графики. Много российских атлетов во время зимних Олимпийских игр в 2014 году принимали допинг. Чиновники пытались скрыть их обман.

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Константин Сонин из Чикагского университета убежден, что проблема не в том, что Кремль скрывает или искажает данные. Очень часто у него просто их нет. Большинство региональных чиновников не подотчетны избирателям. Их статус и деньги полностью в руках Кремля. Поэтому они пишут фальшивые положительные отчеты, чтобы выполнить цели, поставленные правительством. Цель в том, чтобы задобрить президента, а не людей.

"Кремлю даже не нужно говорить им, какие цифры записывать в отчеты. Они знают, что сообщать нужно то, что Кремль хочет услышать", - сказал эксперт.

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За последние несколько недель российское государственное телевидение стало идеальной иллюстрацией этой системы. На Западе чиновники по крайней мере пытались поддерживать связь со своим электоратом и СМИ. В России же люди видели на экранах, как их чиновники отчитываются перед самоизолированным Путиным по видеосвязи. Сам экран видеоконференции напоминает православную икону: Путин размещен посредине в большой рамке, а вокруг него "12 апостолов" в мелких.

Но этот придуманный образ начинает трещать. В последние недели рейтинг Путина обвалился до исторического минимума. 17 мая министр здравоохранения Дагестана сказал местному блогеру, что настоящее количество инфицированных в его республике в четыре раза больше, чем говорят официальные цифры. И что эпидемия пневмонии убила 657 человек, а не 27, как указано в официальных записях. Всего 40 врачей умерли. Путин обвинил граждан в том, что они пытаются лечиться самостоятельно дома.

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Некоторые города оказались более открытыми, чем Кремль. Москва признала, что реальное количество случаев коронавируса может быть выше, чем сообщалось. Поэтому столица России сохранила карантин в силе.

То, как Кремль обращается с кризисом коронавируса, напоминает попытки скрыть катастрофу на Чернобыльской АЭС во времена СССР. После нее тогдашний советский лидер Михаил Горбачев объявил о запуске "гласности".

"Вся система окутана духом угодничества, преследования несогласных, клановости и очковтирательства. Мы положим всему этому конец", - сказал Горбачев на заседании своего политбюро.

Путин, который начал свое президентство 20 лет назад из сокрытия катастрофы на борту субмарины "Курск", не собирается повторять эксперимент с "гласностью", которая помогла уничтожить всю советскую систему.