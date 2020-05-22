Россия ведет себя с коронавирусом, как СССР с Чернобылем, - Тhe Economist
Смертность от коронавируса в России по официальным данным - 1%. По данным экспертов, правительство в несколько раз занижает реальные потери от болезни.
Об этом пишет издание The Economist, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В РФ официально зафиксировано более 300 тысяч случаев заболевания COVID-19 и 2900 смертей. Таким образом, уровень смертности в стране меньше 1%. В это время в Германии он составляет 4,5%, а в Великобритании - 14%. Однако, российские медики на передовой пандемии ведут свой учет смертности. И их цифры в 16 раз выше, чем официальные. А это означает, что официальная российская статистика слишком оптимистична.
И вместе с тем, опираясь на нее, Владимир Путин приказал 11 мая отменить так называемые "нерабочие дни". Таким эвфемизмом в России называют национальный карантин, который официально так и не был введен. Также Путин переложил ответственность за сохранение ограничений на региональную власть, подав сигнал о том, что Россия якобы уже пережила худшее.
"Мы должны сказать спасибо нашим врачам и нашему президенту, которые работали днем и ночью, спасая жизни", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Российское правительство было взбешено, когда того же дня Financial Times опубликовал статью о том, что реальное количество смертей в стране на 70% больше. New York Times процитировал эксперта, который сказал, что российское правительство примерно втрое занижает реальные потери. Эти утверждения основывались на подсчете смертей в России выше нормы. Один из депутатов Думы начал требовать лишения журналистов этих изданий аккредитации. Кремль начал говорить об "организованной атаке" против России со стороны Запада.
Тем временем, некоторые российские врачи в социальных сетях говорят, что им приказали умышленно занижать статистику, причисляя к погибшим от COVID-19 только тех, у кого не было никаких других болезней, которые приводили к осложнениям. Родственники жертв были очень раздражены этим.
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Подозрения усиливаются еще и невероятными цифрами, которые поступают из некоторых регионов. Например, Краснодарский край, где живет 5,2 миллиона человек, утверждает, что за последние несколько недель в регионе количество жертв возросло с 96 до 99 человек. С точки зрения статистики, такое очень маловероятно.
Официальные цифры говорят не столько о пандемии COVID-19, как о самой политической системе России, которая, подобно его советскому предшественнику, окутана ложью. Российские выборы продуцируют такие же странные графики. Много российских атлетов во время зимних Олимпийских игр в 2014 году принимали допинг. Чиновники пытались скрыть их обман.
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Константин Сонин из Чикагского университета убежден, что проблема не в том, что Кремль скрывает или искажает данные. Очень часто у него просто их нет. Большинство региональных чиновников не подотчетны избирателям. Их статус и деньги полностью в руках Кремля. Поэтому они пишут фальшивые положительные отчеты, чтобы выполнить цели, поставленные правительством. Цель в том, чтобы задобрить президента, а не людей.
"Кремлю даже не нужно говорить им, какие цифры записывать в отчеты. Они знают, что сообщать нужно то, что Кремль хочет услышать", - сказал эксперт.
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За последние несколько недель российское государственное телевидение стало идеальной иллюстрацией этой системы. На Западе чиновники по крайней мере пытались поддерживать связь со своим электоратом и СМИ. В России же люди видели на экранах, как их чиновники отчитываются перед самоизолированным Путиным по видеосвязи. Сам экран видеоконференции напоминает православную икону: Путин размещен посредине в большой рамке, а вокруг него "12 апостолов" в мелких.
Но этот придуманный образ начинает трещать. В последние недели рейтинг Путина обвалился до исторического минимума. 17 мая министр здравоохранения Дагестана сказал местному блогеру, что настоящее количество инфицированных в его республике в четыре раза больше, чем говорят официальные цифры. И что эпидемия пневмонии убила 657 человек, а не 27, как указано в официальных записях. Всего 40 врачей умерли. Путин обвинил граждан в том, что они пытаются лечиться самостоятельно дома.
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Некоторые города оказались более открытыми, чем Кремль. Москва признала, что реальное количество случаев коронавируса может быть выше, чем сообщалось. Поэтому столица России сохранила карантин в силе.
То, как Кремль обращается с кризисом коронавируса, напоминает попытки скрыть катастрофу на Чернобыльской АЭС во времена СССР. После нее тогдашний советский лидер Михаил Горбачев объявил о запуске "гласности".
"Вся система окутана духом угодничества, преследования несогласных, клановости и очковтирательства. Мы положим всему этому конец", - сказал Горбачев на заседании своего политбюро.
Путин, который начал свое президентство 20 лет назад из сокрытия катастрофы на борту субмарины "Курск", не собирается повторять эксперимент с "гласностью", которая помогла уничтожить всю советскую систему.
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- Сема, по-русски он звучит, как внебольничная пневмония.
Врачи из Курской области в обращении заявили, что количество заболевших COVID-19 занижено в разы.
Еще один хитрый план, чтобы не платить денег медикам занизить статистику
https://twitter.com/Segozavr/status/1263736219227303936/photo/1
1. В это время в Германии он составляет 4,5%, а в Великобритании - 14%. Однако, российские медики на передовой пандемии ведут свой учет смертности. И их цифры в 16 раз выше, чем официальные.
2. Российское правительство было взбешено, когда того же дня Financial Times опубликовал статью о том, что реальное количество смертей в стране на 70% больше.
3.New York Times процитировал эксперта, который сказал, что российское правительство примерно втрое занижает реальные потери. "
Это не " The Economist", а "The Рederast", сколько же реально жертв, по какому из выше представленных вариантов? В 16 раз, в 1,7, в 3 ?
Во всех странах кроме умерших от вируса, подскочила смертность от других причин из за перегрузки экстренной помощи. В местностях, где была рекордная эпидемия - в разы больше добавочно умерших не от вируса, а от других причин. В Москве большой разгул эпидемии, там вполне может быть такой эффект, но то же самое англичане находили и в других странах, но не п...дели лишнего!
Кстати, Сингапур, Австралия, Армения, Казахстан, как и Россия, имеют низкий уровень фатальности/смертности. Они тоже в лидерах по к-ву тестов на млн населения и поэтому уровень фатальности там низкий. Математика и все.
А что парализована медицина - таки да. Городскую больницу у меня закрыли под госпиталь, свернули все плановые операции, прекратили запись к большинству врачей. Теперь чтоб попасть к врачу - ты должен его сначала найти, потом доказать что тебе к нему действительно надо.
Вот, что делается со страной когда в голову пролезло зеленое гавно! Только одних Панцирей накосили на ван хандред миллионз далларз. А это очень и очень приличная больца в Москвореченске, а точнее...три!!!