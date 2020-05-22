РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13054 посетителя онлайн
Новости
4 319 52

Прокурор Бозовуляк отказал мне в ознакомлении с материалами дела о покушении. Из меня хотят сделать нападавшего, - Стерненко

Прокурор Бозовуляк отказал мне в ознакомлении с материалами дела о покушении. Из меня хотят сделать нападавшего, - Стерненко

Активист Сергей Стерненко сообщил, что прокурор Бозовуляк фабрикует против него подозрение, преследуя цель превратить Стерненко из пострадавшего в нападавшего.

Об этом Стерненко расскащал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера я получил письмо с постановлением, которым прокурор Бозовуляк (тот самый ручной прокурор Венедиктовой, которого недавно назначили в моем производстве старшим группы прокуроров) абсолютно немотивированно (без какого-либо обоснования) отказал мне как пострадавшему в ознакомлении с материалами", - написал Стерненко.

Он добавил, что в сообщениях о подозрении нападавшим на него прокурор и следователь "специально не указали часть моих ранений и ранений нападавшего Кузнецова".

Смотрите также: Стерненко после проведения следственных действий: "Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При этом Стерненко заявил, что цель таких действий прокуратуры вписать ему в подозрение версию о том, что Стерненко якобы сам напал на своего нападающего и что якобы сам себе специально разрезал руку.

"Вчера я подал в суд заявление об отводе предвзятого прокурора", - сообщил активист.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.

Прокурор Бозовуляк отказал мне в ознакомлении с материалами дела о покушении. Из меня хотят сделать нападавшего, - Стерненко 01
Прокурор Бозовуляк отказал мне в ознакомлении с материалами дела о покушении. Из меня хотят сделать нападавшего, - Стерненко 02

прокурор (1128) Стерненко Сергей (394)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Каким надо быть подонком в чине прокурора, чтобы лепить такую туфту!?
Два бандюка (один боксер, второй ростом 1,94) спрятали телефоны, четыре часа ждали Сергея, а он на них напал???
Это, типа, идёт человек домой, у подъезда стоят два бандюка, явно не с приветливой рожей, а Стерненко дай сходу на них нападать:
- А не вы ли ссыте в моем подъезде, господа?
П.С. Венедиктовой пора собирать тревожный чемодан на Ростов...
показать весь комментарий
22.05.2020 17:16
+13
Нападавших 2 и крупных парня . один из них мс по боксу . А теперь представь , что такие могут сделать с тобой за 1 минуту . Серега молодец , что зарезал кабанчика .Какие к черту наркотики ,Стерненко прочитал больше книг , чем вся твоя семья . да и наверное умнее будет не глядя на свой юный возраст .
показать весь комментарий
22.05.2020 17:44
+12
А жертви житомирського стрельця також вночі чекали на нього під будинком і їх також винайняли дла нападу на нього за грошц?
показать весь комментарий
22.05.2020 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може і житомирському стрільцю заявити про самооборону? У його жертв, на відміну від вбитого Стерненком - хоча б була зброя.
показать весь комментарий
22.05.2020 17:04 Ответить
А жертви житомирського стрельця також вночі чекали на нього під будинком і їх також винайняли дла нападу на нього за грошц?
показать весь комментарий
22.05.2020 17:17 Ответить
А ты знаешь подробности про житомир? Поделись. Кстати, и про то что за гроши наняли поподробнее
показать весь комментарий
22.05.2020 17:22 Ответить
Ой ..*забугорні * свого писка сунуть в українські справи !?
показать весь комментарий
22.05.2020 17:24 Ответить
к стати https://censor.net/user/86503 прав, да так действительно так и было, но лучше сесть в тюрьму чем в могилу сырую на которую гадить будут твои убийцы. И такая ситуация бывает, правда за семь человек пожизненное
показать весь комментарий
22.05.2020 18:11 Ответить
А яку точну суму їм заплатили за напад без зброї на озброєного Стерненка, і головне - для чого такий напад взагалі був потрібен? Невже через голий патріотизм офіційно не працюючого Стерненка з невідомими джерелами доходу?
А може це були банальні бандитські розбірки, пов'язані з торговлею наркотиками або кришуванням проституції, коли двоє бандитів зустріли третього "пагаваріть па панятіям", але він не був в настрої для розмов і банально зарізав одного з них?
показать весь комментарий
22.05.2020 17:25 Ответить
он просто сыний белку поймал и перебздел, да и вальнул пацана. всё просто
показать весь комментарий
22.05.2020 17:28 Ответить
Нападавших 2 и крупных парня . один из них мс по боксу . А теперь представь , что такие могут сделать с тобой за 1 минуту . Серега молодец , что зарезал кабанчика .Какие к черту наркотики ,Стерненко прочитал больше книг , чем вся твоя семья . да и наверное умнее будет не глядя на свой юный возраст .
показать весь комментарий
22.05.2020 17:44 Ответить
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в пояснительной записке к которому ссылается на поправку к Конституции, которая еще не была принята на всероссийском голосовании.
показать весь комментарий
22.05.2020 18:45 Ответить
гном сошел с ума . это давно известно !
показать весь комментарий
22.05.2020 18:53 Ответить
а чём ты *** лепишь!! видео посмотри с происшествия, голова ты ***!
показать весь комментарий
22.05.2020 17:27 Ответить
Вот и посмотри. Судя по лексикончику - ты из таких же отбросов, как и сдохший наемный подонок-бандит.
показать весь комментарий
22.05.2020 17:33 Ответить
Так,їх винайняли щоб прикінчити "житомірського стрільця"...Двох лишили розпивати з ним горілку,а всі інші пішли спати,щоб потім,дочекавшись як "стрілець" нап"ється втопити його в озері...Але до "стрільця" після першої півлітри дійшло,що його хочуть вбити,тому він спрацював на випередження і перестріляв всю компанію...Це чиста самооборона,ще чистіша ніж у Стерненка,і скоро всім сімом буде оголошена підозра...
Вибачте за чорний гумор,але так може скоріше дійде,наскільки абсурдна і боягузлива позиція того ж Стерненка про самооборону...
показать весь комментарий
22.05.2020 17:33 Ответить
У чому абсурдна? Вона цілком логічна - бо 2 покидьки були найняті для нападу на Стерненка - і тому вже є докази.
А от ваша прокацапська весія, що нібито Стерненко, повертаючись з дівчиною з магазину сам напав на 2х здорових лбів, що тусили у нього під будинком у 2 години ночі - це ж повна маячня!
показать весь комментарий
22.05.2020 19:27 Ответить
Это конечно все ясно и понятно. Я вот другого не пойму. Почему петушарий в гейропе? Он что гей?
показать весь комментарий
22.05.2020 17:25 Ответить
педофил
показать весь комментарий
22.05.2020 17:45 Ответить
Не сцы, дружбан.. отобьем тебя.. вернее их - отобьем, а тебя защитим..
показать весь комментарий
22.05.2020 17:05 Ответить
Каким надо быть подонком в чине прокурора, чтобы лепить такую туфту!?
Два бандюка (один боксер, второй ростом 1,94) спрятали телефоны, четыре часа ждали Сергея, а он на них напал???
Это, типа, идёт человек домой, у подъезда стоят два бандюка, явно не с приветливой рожей, а Стерненко дай сходу на них нападать:
- А не вы ли ссыте в моем подъезде, господа?
П.С. Венедиктовой пора собирать тревожный чемодан на Ростов...
показать весь комментарий
22.05.2020 17:16 Ответить
Сейчас у каждого пистолет в крармане, рыбу ловят вон в житомире с калашами, а на дело пошли безоружные. Странно это
показать весь комментарий
22.05.2020 17:18 Ответить
на дело шли , просто крепко отметелить - напугать .Но 2 человека легко могут и убить .
показать весь комментарий
22.05.2020 17:46 Ответить
Сомневаюсь, что после нападения с огнестрелом пару бандитов наняли чтобы просто отметелить-напугать Стерненко.
показать весь комментарий
22.05.2020 19:38 Ответить
Ну резинка смертельна в голову . а отметелить можно с худшими последствиями . руками можно поломать руки , поломать челюсть , нос. выбить зубы. поломать ребра , отбить селезенку и тд . Это же не киллерство планировалось . то зачем 2 быкам . что то брать.
показать весь комментарий
22.05.2020 20:06 Ответить
Ну так - была резинка в шею - почти в голову, мог просто промахнуться...да и в шею с близкого расстояния может быть смертельно - Стерненко просто повезло.
показать весь комментарий
22.05.2020 20:25 Ответить
ну ты же сам понимаешь , что если бы хотели убрать , то это было тихо и делали бы спецы .А это все были быки на копейках со своими интерпретациями . Убили бы случайно . то заказчик чист . просто позиционировалось бы как нападение разбой и тд , но без шефов .
показать весь комментарий
22.05.2020 20:53 Ответить
у меня нет пистолета, а чем ты говоришь?
показать весь комментарий
22.05.2020 18:07 Ответить
потріотний родікал зробив себе сам!
показать весь комментарий
22.05.2020 17:21 Ответить
нет, большинство так сделало, особенно на выборах, только по ходу сами себя. Не важно, главное усвоят урок, а там или Украина исчезнет на всегда или будет. Все просто
показать весь комментарий
22.05.2020 18:24 Ответить
Кожна банда т.зв.*правителів * .яка прходила до влади ..завжди не любила українських патріотів .!..
показать весь комментарий
22.05.2020 17:23 Ответить
Ну а как еще!! ты ж сыний пересрал и завалил типа что проходил рядом и шумел с движухой!!
показать весь комментарий
22.05.2020 17:26 Ответить
Самое щабавное в этой истории что Стерненко, без депутатов, собрал людей в разы больше чем вся соя за патритоку и торговую портнерку таню черновол😷
показать весь комментарий
22.05.2020 17:29 Ответить
абсурд но действующий
показать весь комментарий
22.05.2020 18:05 Ответить
Ось якщо "борця з баригою" і корисного ідіота Стерненка закриють то це і буде Вищою Божою справедливістю: закрить мають ті, яких він і привів до влади. А Таню Чорновол треба витягати, і витягнемо..
показать весь комментарий
22.05.2020 19:48 Ответить
Ну, Стерненко, ти сам собі нагаласував підозру і срок... А рік тому ми вас всіх попереджали...
показать весь комментарий
22.05.2020 17:34 Ответить
предупреждаешь? можешь не пользоваться переводчиком и так все понимают русский и что будет
показать весь комментарий
22.05.2020 18:03 Ответить
Українців в Україні пригнічує російське населення... Мрак..
показать весь комментарий
22.05.2020 17:34 Ответить
Серёга сам не знает, он нападал или жертва нападения.
показать весь комментарий
22.05.2020 17:41 Ответить
Серегу посадят .но думаю на смене власти выпустят. народ то не защитит .У многих псевдопатриотов из за Сереги жаба в груди .
показать весь комментарий
22.05.2020 17:48 Ответить
а какая разница что его на смене власти отпустят, ты сам знаешь как его морально уничтожат если только в СИЗО попадет, был парнем стал.... о чем я говорю, сам понимаешь
показать весь комментарий
22.05.2020 18:02 Ответить
Поэтому , я ему раза 3 говорил . что бы он пока отьехал- затихарился на 4 года .
показать весь комментарий
22.05.2020 18:04 Ответить
он не трус, уважаю, я понимаю прекрасно что все закончится для него плохо, что же, скоро тысячи таких будут он. Особо ни чего не поможет, даже затихарится
показать весь комментарий
22.05.2020 18:17 Ответить
такого рода дел , где горят сраки у рашистов не много Мог бы слинять и пересидеть .но кто то видать говорит ему .что все будет ок .
показать весь комментарий
22.05.2020 18:32 Ответить
что же человек сознательно не хотел ни куда убегать из своего родного края, я знаю что он не жилец, таков его выбор
показать весь комментарий
22.05.2020 18:39 Ответить
Так уже ж закрыли эту тему, и стерненко признали потерпевшим, или тетке венедиктовой скучно, нет работы?
показать весь комментарий
22.05.2020 17:56 Ответить
Ох Стеренко, их задача тебя привлечь к аресту и хотя бы надень поместить в СИЗО, а там пресс и петух, дальше все подпишешь зубами в унитазе, вот такая ерунда может случится и планируется. Короче взялись за него люто и наверняка
показать весь комментарий
22.05.2020 17:59 Ответить
Прокурор Бозовуляк отказал мне в ознакомлении с материалами дела о покушении. Из меня хотят сделать нападавшего, - Стерненко - Цензор.НЕТ 4610
показать весь комментарий
22.05.2020 18:12 Ответить
-
Трохи про патріотичний шлях
Сергій Стерненко був безпосереднім активним учасником та організатором закриття «Правим Сектором» чисельних нарко-точок з реалізації спайсу в Одесі. Також був одним з організаторів так званої «сміттєвої люстрації». Так 30 вересня 2014 року брав участь, разом з іншими активістами «Правого Сектору», Автомайдану, Євромайдану та Самооборони «сміттєвої люстрації» проти кремлівського виродка Н.Шуфрича, який приїхав підбурювати Одесу. Переляканий Шуфрич Юда скажено виючи намагався втекти впав , внаслідок чого цей кремлівський холуй отримав тілесні ушкодження. Також Сергій Стерненко мужньо захищав Одесу від проросійських бойовиків під час протистояння 2 травня 2014 року.
А 15 листопада 2016 року Стерненко звернувся до суду з позовом проти викладачки Історичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, ворога України україно фоба О.Радзиховської. Суворовський районний суд Одеси задовольнив позов та зобов'язав сепаратистку відповідачку виплатити обумовлену в позові суму.
17 листопада 2017 року Сергій Стерненко був одним з організаторів зриву виступу російського профашиста актора Костянтина Райкіна. Активісти пригадали Райкіну злочинні виступи на підтримку захоплення Росією українського Криму..
У квітні 2018 разом з однодумцями створив в Одесі Громадську патріотичну організацію «Небайдужі».
Стерненко був серед організаторів акції протесту «Аваков - чорт», яка відбулась 28 серпня 2019 року в Києві під Офісом президента. Учасники акції вимагали від Зеленського, щоб українофоба, рюкзакова Авакова - капітулянта не було в новому тоді всі думали що українському а виявилось що в антиукраїнському уряді.
показать весь комментарий
22.05.2020 18:14 Ответить
к тати то что он "был" это скором будущем может исполнится
показать весь комментарий
22.05.2020 18:18 Ответить
Так же Стерненко со своими отбили Летний театр, когда мэр пытался его продать под торговый центр, тогда на него тоже очень сильно пытались наехать, но ничего у них не вышло.
показать весь комментарий
22.05.2020 19:51 Ответить
"Один из напавших на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей"(с) - вот это новость!. Т.е. 18 мая идя на допрос ты этого не знал? И тогда же выписанное подозрение двум несуществующим людям тебя не очень волновало?
показать весь комментарий
22.05.2020 18:24 Ответить
так завалив же "баригу". Мрія ж збулася. Щось не так? надо же)))
показать весь комментарий
22.05.2020 19:44 Ответить
кажется мы дошли до точки - кто таких прокуроров поназначал, почему нападавшего отпустили
показать весь комментарий
23.05.2020 00:13 Ответить
 
 