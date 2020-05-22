Прокурор Бозовуляк отказал мне в ознакомлении с материалами дела о покушении. Из меня хотят сделать нападавшего, - Стерненко

Активист Сергей Стерненко сообщил, что прокурор Бозовуляк фабрикует против него подозрение, преследуя цель превратить Стерненко из пострадавшего в нападавшего.

Об этом Стерненко расскащал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера я получил письмо с постановлением, которым прокурор Бозовуляк (тот самый ручной прокурор Венедиктовой, которого недавно назначили в моем производстве старшим группы прокуроров) абсолютно немотивированно (без какого-либо обоснования) отказал мне как пострадавшему в ознакомлении с материалами", - написал Стерненко.

Он добавил, что в сообщениях о подозрении нападавшим на него прокурор и следователь "специально не указали часть моих ранений и ранений нападавшего Кузнецова".

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При этом Стерненко заявил, что цель таких действий прокуратуры вписать ему в подозрение версию о том, что Стерненко якобы сам напал на своего нападающего и что якобы сам себе специально разрезал руку.

"Вчера я подал в суд заявление об отводе предвзятого прокурора", - сообщил активист.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.



