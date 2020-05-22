Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в тайнике на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО
В Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Арсенал боеприпасов правоохранители обнаружили сегодня, 22 мая, в одном из заброшенных домов поселка Скотоватое Покровского района.
В ходе реализации оперативной информации правоохранители изъяли из тайника 77 выстрелов ВОГ-17, винтовку Мосина, станковый гранатомет АГС-17, 9 взрывателей к минометным минам и более 350 патронов различного калибра.
Уголовное производство открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Все изъятое направлено на экспертизу. Сейчас полиция устанавливает происхождение оружия и лиц, причастных к организации тайника.
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