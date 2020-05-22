Среди изменений в медреформу будет корректировка коэффициента сложности, чтобы тарифы на услуги были справедливыми, - Минздрав

Министерство здравоохранения планирует ввести и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги. Соответствующие изменения нужны для установления справедливых и обоснованных тарифов, которые обеспечат достойный уровень оплаты для медиков, а также качественные услуги для пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на встрече с представителем ООН в Украине Оснат Лубрани.

"Мы проводим изменения в медицинской реформе и, конечно, есть принципы, от которых мы не откажемся. Например, это финансирование исключительно через НСЗУ. При этом оплата за пролеченный случай должна быть честной и понятной. Очень важно чтобы это покрывало расходы и имело соответствующие коэффициенты по сложности того или иного случая", - рассказал Степанов.

По словам министра, в Минздраве настроены на максимальную открытость и прозрачность своей работы. При этом значительное внимание уделяется оптимизации процессов, поэтому один из приоритетов ведомства - развитие и внедрение электронных систем, в частности eHealth.

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