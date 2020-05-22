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Среди изменений в медреформу будет корректировка коэффициента сложности, чтобы тарифы на услуги были справедливыми, - Минздрав

Среди изменений в медреформу будет корректировка коэффициента сложности, чтобы тарифы на услуги были справедливыми, - Минздрав

Министерство здравоохранения планирует ввести и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги. Соответствующие изменения нужны для установления справедливых и обоснованных тарифов, которые обеспечат достойный уровень оплаты для медиков, а также качественные услуги для пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на встрече с представителем ООН в Украине Оснат Лубрани.

"Мы проводим изменения в медицинской реформе и, конечно, есть принципы, от которых мы не откажемся. Например, это финансирование исключительно через НСЗУ. При этом оплата за пролеченный случай должна быть честной и понятной. Очень важно чтобы это покрывало расходы и имело соответствующие коэффициенты по сложности того или иного случая", - рассказал Степанов.

По словам министра, в Минздраве настроены на максимальную открытость и прозрачность своей работы. При этом значительное внимание уделяется оптимизации процессов, поэтому один из приоритетов ведомства - развитие и внедрение электронных систем, в частности eHealth.

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Автор: 

Минздрав (4899) ООН (4163) Степанов Максим (2062) НСЗУ (171) медреформа (122) заработная плата (2400)


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Это уже отказ от реформы Супрун или только отказ от коэффициентов?
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22.05.2020 17:47 Ответить
А степень сложности каждого случая будут определять сами врачи? Представляю, какие тарифы они наопределяют!
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22.05.2020 18:29 Ответить
Медицина в Украине должна быть только безплатной - платная медицина это геноцид, за который всех причастных рано или поздно народ Украины будет вешать!
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22.05.2020 18:46 Ответить
На жаль,закінчується ера лікарів,готових працювати за безплатно,клятвигіпократам та ін. ідеї.
В цілому світі здоровя ціниться,тому що за лікування люди платять великі гроші.
Лише у нас лікар усім все зобовязаний.
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22.05.2020 21:50 Ответить
Проще застраховаться, обслуживаться в платной клинике и послать этих министров и прочих долб@**** нах.
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22.05.2020 19:37 Ответить
Неграмотний Степанов, чого ти не природним методом гвалтуєш Конституцію України ст.49 про безоплатні медичні послуги. Вас злочинців потрібно судити до довічного.
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23.05.2020 09:38 Ответить
 
 