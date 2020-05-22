Во Львовской области результатов ПЦР-тестов ждут по 7-8 дней, - директор областного лабцентра

Во Львовской области время ожидания результатов ПЦР-тестирования на коронавирусную болезнь составляет 7-8 дней.

Об этом сообщил директор Львовского областного лабораторного центра Роман Павлив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если у жителя области взяли материал для исследования, то пока его к нам привезут, теряется день, а потом у нас до 7-8 дней проводят исследования. То есть, человеку приходится получать результат через 7-8 дней", - сказал Павлив.

По его словам, ежедневно поступает от 400 до 600 проб, а проводится в среднем 350 исследований.

"У нас сегодня поступило материала и в холодильнике находится более 2,5 тысяч проб", - сказал Павлив.

Он также сообщил, что в общей сложности в области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов, и приблизительно 1,2 тыс из них оказались позитивными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Львовская область продлевает карантин до 29 мая, - ОГА