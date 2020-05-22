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Новости Коронавирус и карантин
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Во Львовской области результатов ПЦР-тестов ждут по 7-8 дней, - директор областного лабцентра

Во Львовской области результатов ПЦР-тестов ждут по 7-8 дней, - директор областного лабцентра

Во Львовской области время ожидания результатов ПЦР-тестирования на коронавирусную болезнь составляет 7-8 дней.

Об этом сообщил директор Львовского областного лабораторного центра Роман Павлив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если у жителя области взяли материал для исследования, то пока его к нам привезут, теряется день, а потом у нас до 7-8 дней проводят исследования. То есть, человеку приходится получать результат через 7-8 дней", - сказал Павлив.

По его словам, ежедневно поступает от 400 до 600 проб, а проводится в среднем 350 исследований.

"У нас сегодня поступило материала и в холодильнике находится более 2,5 тысяч проб", - сказал Павлив.

Он также сообщил, что в общей сложности в области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов, и приблизительно 1,2 тыс из них оказались позитивными.

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Во Львовской области результатов ПЦР-тестов ждут по 7-8 дней, - директор областного лабцентра - Цензор.НЕТ 4709
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22.05.2020 17:36 Ответить
Это не просто ниже плинтуса, это уже за гранью. Они детей не пробовали отбирать, чтобы быстрее заплатили?
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22.05.2020 18:13 Ответить
Во Львовской области результатов ПЦР-тестов ждут по 7-8 дней, - директор областного лабцентра - Цензор.НЕТ 7294
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22.05.2020 19:08 Ответить
А как же сказки "величайшего"? Ведь все же с тестами хорошо? Или не все? А ведь Порох предлагал - Скажите и привезу современные лаборатории на 10-20 тысяч тестов в день.
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22.05.2020 18:11 Ответить
Мдя. З такими темпами нашій епідемії польську не наздогнати...
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23.05.2020 01:39 Ответить
 
 