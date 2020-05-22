Во Львовской области результатов ПЦР-тестов ждут по 7-8 дней, - директор областного лабцентра
Во Львовской области время ожидания результатов ПЦР-тестирования на коронавирусную болезнь составляет 7-8 дней.
Об этом сообщил директор Львовского областного лабораторного центра Роман Павлив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если у жителя области взяли материал для исследования, то пока его к нам привезут, теряется день, а потом у нас до 7-8 дней проводят исследования. То есть, человеку приходится получать результат через 7-8 дней", - сказал Павлив.
По его словам, ежедневно поступает от 400 до 600 проб, а проводится в среднем 350 исследований.
"У нас сегодня поступило материала и в холодильнике находится более 2,5 тысяч проб", - сказал Павлив.
Он также сообщил, что в общей сложности в области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов, и приблизительно 1,2 тыс из них оказались позитивными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль