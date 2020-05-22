Полицейские, раненые в результате подрыва мины на Луганщине, эвакуированы вертолетом в Днепр, - МВД. ФОТО

Полицейских, пострадавших в результате подрыва мины на Луганщине 20 мая, госпитализированы вертолетом НГУ в больницу Мечникова в Днепре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

20 мая примерно в 21.30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района четверо бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск 1" во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил получили осколочные ранения в результате подрыва на мине.

Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов, спасая побратимов, погиб от полученных ранений.

Другие бойцы были доставлены в местную больницу. Сегодня заместителя командира батальона Сергея Кисленських и старшего инспектора вооружения Владимира Сотникова экстренно эвакуировали вертолетом Национальной гвардии из Северодонецка в больницу им. Мечникова в Днепре.

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Сергей имеет огнестрельное осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и ноги с наличием металлических обломков и сотрясение головного мозга. Владимир имеет огнестрельное осколочное ранение мягких тканей плеча, грудной клетки и коленного сустава с наличием металлических обломков, сотрясение головного мозга.

Дальнейшее лечение и реабилитацию полицейские будут проходить в Днепре.

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