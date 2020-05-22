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Полицейские, раненые в результате подрыва мины на Луганщине, эвакуированы вертолетом в Днепр, - МВД. ФОТО

Полицейских, пострадавших в результате подрыва мины на Луганщине 20 мая, госпитализированы вертолетом НГУ в больницу Мечникова в Днепре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полицейские, раненые в результате подрыва мины на Луганщине, эвакуированы вертолетом в Днепр, - МВД 01

20 мая примерно в 21.30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района четверо бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск 1" во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил получили осколочные ранения в результате подрыва на мине.

Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов, спасая побратимов, погиб от полученных ранений.

Другие бойцы были доставлены в местную больницу. Сегодня заместителя командира батальона Сергея Кисленських и старшего инспектора вооружения Владимира Сотникова экстренно эвакуировали вертолетом Национальной гвардии из Северодонецка в больницу им. Мечникова в Днепре.

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Полицейские, раненые в результате подрыва мины на Луганщине, эвакуированы вертолетом в Днепр, - МВД 02

Сергей имеет огнестрельное осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и ноги с наличием металлических обломков и сотрясение головного мозга. Владимир имеет огнестрельное осколочное ранение мягких тканей плеча, грудной клетки и коленного сустава с наличием металлических обломков, сотрясение головного мозга.

Дальнейшее лечение и реабилитацию полицейские будут проходить в Днепре.

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Автор: 

МВД (9317) ранение (3377) эвакуация (2066) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6494)


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одужуйте !
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22.05.2020 18:13 Ответить
Так вы уже опредеитесь ранены в результате обстрела или подрыва
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22.05.2020 19:00 Ответить
Если ето был подрыв то вражеская ДРГ уже полным ходом орудует по нашим тылам. Нужно закрывать ОРДЛО и вводить в прифронтовой зоне военное положение и проводить зачистки
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22.05.2020 19:01 Ответить
А сам, як вважаєш?
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22.05.2020 20:10 Ответить
 
 