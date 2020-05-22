В районе ООС ранен 1 защитник Украины, враг открывал огонь 10 раз с начала суток, - штаб

Российско-оккупационные войска обстреливали защитников Украины из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил. Рядом с Верхнеторецким противник вел огонь дважды. Также дважды российские оккупанты нарушили режим прекращения огня неподалеку от Старогнатовки.

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Также защитников Украины обстреливали рядом с Чермалыком, Водяным и Песками.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются", — сообщили в штабе.

На участках разведения №1, №2 и №3 сохраняется режим "Тишина".

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