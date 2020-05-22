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Новости Агрессия России против Украины
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В районе ООС ранен 1 защитник Украины, враг открывал огонь 10 раз с начала суток, - штаб

В районе ООС ранен 1 защитник Украины, враг открывал огонь 10 раз с начала суток, - штаб

Российско-оккупационные войска обстреливали защитников Украины из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил. Рядом с Верхнеторецким противник вел огонь дважды. Также дважды российские оккупанты нарушили режим прекращения огня неподалеку от Старогнатовки.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Обнародованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузового автомобиля ВСУ на Луганщине. ФОТОрепортаж

Также защитников Украины обстреливали рядом с Чермалыком, Водяным и Песками.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются", — сообщили в штабе.

На участках разведения №1, №2 и №3 сохраняется режим "Тишина".

Также на Цензор.НЕТ: На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса "Корсар" с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26951) ранение (3377) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Одужання пораненим українцям.
Ганьба гаранту.
Смерть ворогам.
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22.05.2020 18:10
+1
Выздоровления воинам Украины
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22.05.2020 22:44
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Одужання пораненим українцям.
Ганьба гаранту.
Смерть ворогам.
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22.05.2020 18:10 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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22.05.2020 20:59 Ответить
НЕ ПРОЙДЕТ ПУТИНСКИЙ БАСУРМАН! СМЕРТЬ ПУТИНОИДАМ И ИХ СОЮЗНИКАМ! Китайский автритарный сталинизм эталлон союзничков Путина...
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22.05.2020 22:43 Ответить
Де відповідь?
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22.05.2020 23:00 Ответить
Украинские каналы и СМИ не должны забывать о подвиге героев Украины в донецком аэропорту, ведь Они повторили подвиг защитников Бреста Лучше бы не было войны на Украине, но народ Украины должен забывать, ЧТО ИМЕННО НА Украине, А НЕ НА ЯМАЙКЕ И НЕ НА ЧУКОТКЕ ИДЕТ СТРАШНАЯ ВОЙНА ПУТИНСКИХ САДИСТОВ ПРОТИВ УКРАИНСТВА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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22.05.2020 22:41 Ответить
Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ, ЧТО НАРОД УКРАИНЫ НЕ ДОЛЖЕН ЗАБЫВАТЬ О ВОЙНЕ...
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22.05.2020 22:58 Ответить
Выздоровления воинам Украины
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22.05.2020 22:44 Ответить
Китайский авторитарный сталинский режим это союзник Путяши и угроза миру.
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22.05.2020 22:45 Ответить
Мы должны наносить ответные адекватные удары по врагу с РСЗО, САУ, ГАУБИЦ.МОИ ЛЕВЫЕ КОЛЛГИ УДИВЛЯЮТСЯ ЭТИМ СЛОВАМ...Я ДАЖЕ ПОДДЕРЖУ МАССИРОВАННЫЕ УДАРЫ АВИАЦИИ ПРОТИВ ИХТАМНЕТОВ ПУТИНА!
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22.05.2020 22:48 Ответить
 
 