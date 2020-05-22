"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента
Что удалось и не удалось сделать Владимиру Зеленскому за первый год своего президентства? Нужно ли стране разговаривать с врагами, а журналистам - с террористами? Состоятся ли в октябре украинские выборы в Донецке и Луганске?
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуги народа";
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
Сергей Рахманин, председатель фракции партии "Голос";
Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Надежда Савченко, Герой Украины, узник Кремля;
Роман Сущенко, корреспондент информационного агентства "Укринформ", узник Кремля;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Strana.ua";
Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина";
Игорь Чубайс, доктор философских наук.
Они говорят, а решает народ.
Пожалуйста, подождите...
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Савик - юморист, войну заковычил
" Год войны Зеленского "
ха-ха-ха !!! - от "однополчан" Зеленского
коронавірус недарма з'явився
"скільки стілець не грій, а сцикун завжди залишиться сцикуном "
"де тут найближчий (кущик) , щоб ногу задерти... ?"
все стало ясно
"Мені треба негайно вийти до дамської комнати !!"
Законов в день нарушается может 3. А долб...ов там большая часть зеленых
Там уже тишком нишком скоро весь Квартал перетащат на відповідальні посади, вместе с уборщицами
Источник: https://censor.net/n3197426
А тепер все це зелене гівно сидить на жопі і сопе мовчки, треба розуміти шо проблема поганих доріг вже вирішена.