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Новости Год Зеленского
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"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента

Что удалось и не удалось сделать Владимиру Зеленскому за первый год своего президентства? Нужно ли стране разговаривать с врагами, а журналистам - с террористами? Состоятся ли в октябре украинские выборы в Донецке и Луганске?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуги народа";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Сергей Рахманин, председатель фракции партии "Голос";

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Надежда Савченко, Герой Украины, узник Кремля;

Роман Сущенко, корреспондент информационного агентства "Укринформ", узник Кремля;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Strana.ua";

Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина";

Игорь Чубайс, доктор философских наук.

Они говорят, а решает народ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) ток-шоу (79) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+22
"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента - Цензор.НЕТ 7220
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22.05.2020 18:27
+19
"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента - Цензор.НЕТ 1764
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22.05.2020 18:19
+19
"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента - Цензор.НЕТ 5098
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22.05.2020 18:21
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"Год импотенции Зеленского"
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22.05.2020 18:18 Ответить
"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента - Цензор.НЕТ 7220
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22.05.2020 18:27 Ответить
А был бы на его месте дурачок какой-то
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22.05.2020 18:30 Ответить
Есть "перлы", которые убивают наповал

"Рік війни Зеленського" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перший рік правління шостого президента - Цензор.НЕТ 4267
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22.05.2020 19:46 Ответить
не все верно !

Савик - юморист, войну заковычил

" Год войны Зеленского "


ха-ха-ха !!! - от "однополчан" Зеленского
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22.05.2020 18:46 Ответить
"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента - Цензор.НЕТ 1764
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22.05.2020 18:19 Ответить
Янелох, лохи зебіли.
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22.05.2020 18:24 Ответить
Я не лох, я лошара
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22.05.2020 18:55 Ответить
Дурак это еще мягко сказано.я бы сказал дилетант
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22.05.2020 18:29 Ответить
тоже мягко сказано.
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22.05.2020 18:30 Ответить
ходяча БІДА !!!

коронавірус недарма з'явився
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22.05.2020 18:48 Ответить
Эта шутка была про Петра год назад...
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22.05.2020 20:31 Ответить
Год - катастрофа. Он не может быть президентом. Нет для этого мозгов
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22.05.2020 18:21 Ответить
блін я циганську не розумію, Українською.
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22.05.2020 18:28 Ответить
"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента - Цензор.НЕТ 5098
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22.05.2020 18:21 Ответить
"Рік війни Зеленського" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перший рік правління шостого президента - Цензор.НЕТ 1323
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22.05.2020 18:30 Ответить
бо як у народі кажуть:

"скільки стілець не грій, а сцикун завжди залишиться сцикуном "
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22.05.2020 18:56 Ответить
я одразу напружився, коли почув, що воно відрізняється від Пороха фізіологічно, ну а потім:

"де тут найближчий (кущик) , щоб ногу задерти... ?"

все стало ясно
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22.05.2020 18:51 Ответить
Порох на пресс-конференціях не обсикався, мабуть він не "чєловєк", а СВЕРХЛЮДИНА
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22.05.2020 18:53 Ответить
Вова, ти, конєчно із хацапєтовського рогу, але пора вже вивчити, що в прілічном общєствє кажуть у подібних випадках

"Мені треба негайно вийти до дамської комнати !!"
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22.05.2020 18:59 Ответить
Судячи зі списку запрошених,-буде ще той цирк на дроті.Краще 1+1 дивіться:
"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента - Цензор.НЕТ 3764
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22.05.2020 18:22 Ответить
Мосейчукча
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22.05.2020 18:56 Ответить
скажемо "ніжно": "наша Скабєєва,..... мля !"
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22.05.2020 19:01 Ответить
Я ще минулого року сказав, що це наш "зливний бачок".
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22.05.2020 19:10 Ответить
Ця "Скабєєва " колись працювала на 5 каналі.
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22.05.2020 20:48 Ответить
У скобеевой такой рабочий рот.... люблю смотреть её ток шоу но только без звука.... только не думайте шо я маньяк....а этой шмоньке есть чему у неё поучиться
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22.05.2020 21:17 Ответить
Год залетов, обляпывания, рассоривание с союзниками, целования Уйла у дупу, разламывания реформ, разворовывания остатков, вранья, наглого вранья, тупого вранья и конечно, год ВИДОООСИКОВ!!!
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22.05.2020 18:23 Ответить
"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента - Цензор.НЕТ 9448
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22.05.2020 18:24 Ответить
Шой то я сомневаюсь. Коммуналка подорожала. Это отрицательное падение

Законов в день нарушается может 3. А долб...ов там большая часть зеленых
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22.05.2020 18:26 Ответить
Брешеш, долбостуков посаджено на відповідальні посади гораздо больше.
Там уже тишком нишком скоро весь Квартал перетащат на відповідальні посади, вместе с уборщицами
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22.05.2020 18:59 Ответить
"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента - Цензор.НЕТ 6075
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22.05.2020 18:25 Ответить
А некоторые говорили - хуже не будет...
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22.05.2020 19:00 Ответить
Лучше сказать первого президента ишака. Даже янык не был столь омерзителен, как ЗЮ дебил.
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22.05.2020 18:25 Ответить
"Рік війни Зеленського" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перший рік правління шостого президента - Цензор.НЕТ 7123
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22.05.2020 18:31 Ответить
Янык хоть и не был клоуном, но иногда можно было посмеяться, а от нынешнего клоуна сильно грустно, мягко выражаясь
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22.05.2020 19:02 Ответить
Чубайс то там нащо?
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22.05.2020 18:26 Ответить
То мабудь буде Ігор Чубайс, який на відміну від брата Толіка, є цілком адекватний. Він історик.
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22.05.2020 18:31 Ответить
"Год войны Зеленского" - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят первый год правления шестого президента - Цензор.НЕТ 2578
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22.05.2020 18:26 Ответить
Прекрасно понимает что он ничего не может.скорее всего личная месть.маленькие люди они все такие .амбициозные мстительные.
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22.05.2020 18:31 Ответить
У психиатров это называется "комплекс недоНаполеона".
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22.05.2020 18:43 Ответить
Не все, а только слабоумные. Наполеон как раз был умнейшим человеком, и в его окружении были умные люди, и комплексами по этому поводу он не страдал.
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22.05.2020 21:14 Ответить
Ну да, судя по всему, СРАЧ будет знатный!))) зеля, и ты приходи ! Паржом!)
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22.05.2020 18:27 Ответить
Нічого більш блювотного ніж янук немає, зє просто пилюка яку тре витерти
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22.05.2020 18:28 Ответить
"Рік війни Зеленського" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перший рік правління шостого президента - Цензор.НЕТ 4294
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22.05.2020 18:29 Ответить
Не вылепили. Оно кто угодно, только не президент страны.
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22.05.2020 18:32 Ответить
Но занимает его пост, благодаря сильно мудрому "нариду"
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22.05.2020 19:04 Ответить
результати правітєля на стільці

"Рік війни Зеленського" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перший рік правління шостого президента - Цензор.НЕТ 8792
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22.05.2020 18:32 Ответить
нет смысла обсуждать наркомана, его нужно гнать ссаными тряпками.
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22.05.2020 18:32 Ответить
"Рік війни Зеленського" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перший рік правління шостого президента - Цензор.НЕТ 4607
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22.05.2020 18:33 Ответить
и гордон и савченко...вот это будет эфир... епичный.
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22.05.2020 18:36 Ответить
ПО-ДЯ-КУЙ-ТЕ ))))...Канал Ахметкі
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22.05.2020 18:39 Ответить
Передача о том как из букв Ж,П,О,А, сложить слово КРАСОТА,
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22.05.2020 18:50 Ответить
такую задницу не исправит даже Савик
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22.05.2020 19:03 Ответить
Оральна повія Ахмєтки😂
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22.05.2020 18:51 Ответить
Враховуючи теперішні стосунки "нелоха" і Ахметки на передачі будуть всіляко облизувати Зєлю і реабілітовувати за провальну пресконференцію...Може,та Савченко щось дзявкне контра,так там є кому збити з теми і зробити з неї дурепу...
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22.05.2020 18:52 Ответить
передача о еврейском счастье...
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22.05.2020 18:53 Ответить
А чому запросили від Зеленського? Навіщо той Рєзніков? Шустера ж на пресконференцію не допустили... Могли б обговорити без слуг народу. Вийде краще.
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22.05.2020 18:53 Ответить
шестого президента...
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22.05.2020 18:57 Ответить
некого слушать, будем ждать хотя-бы одного интересного и грамотного собеседника, а так я и сам себе (мудрец)
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22.05.2020 19:06 Ответить
Когда Зелинского избрали президентом,я думал будет катастрофа,и откат в орду,но ,то как ордынская пропаганда кусая языки,нападают на Зелинского,говорит о том,что он не предал интересы Украины.Он не перешёл красные линии по донбассу,он не меняет вектор развития.Много мне не нравится его размытые формулировки о окупантах,о том,что он заигрывает с ордынскими пропагандиста ми и их ставленниками,о тупых и вредных для государства нападках на Порошенко и лидеров майдана.Думаю,он со скрипом но пройдёт к полному прекращению всех сношений с врагом и оккупированными территориями,выведет на линию войска ООН и НАТО и будет развивать экономику и евроинтеграции.
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22.05.2020 19:09 Ответить
Почему продолжается война? Они что, газет Зе не читают?
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22.05.2020 19:14 Ответить
Что удалось сделать Зеленскому за год?

"Рік війни Зеленського" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перший рік правління шостого президента - Цензор.НЕТ 5303
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22.05.2020 19:14 Ответить
А где Ярош,Корч,Стемпицкий и ещё несколько гетьманов?
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22.05.2020 19:27 Ответить
Какая гадость ваша заливная рыба...
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22.05.2020 19:45 Ответить
нужник шустер студио
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22.05.2020 20:39 Ответить
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Strana.ua";Ще трохи і Петушарія запросять...
Источник: https://censor.net/n3197426
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22.05.2020 21:30 Ответить
Назвіть хоч одну позитивну рису, яка б виправдовувала перебування цієї людини на посаді президента?
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22.05.2020 23:03 Ответить
ПЕЙС С ТАТАРОМ ЗАЖРАВШИМСЯ ЛОДОЧКУ УКРАИНЫ РАСКАЧИВАЮТ !!!
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23.05.2020 00:03 Ответить
Стрічка у Фейсбук до 2019 року була червона від постів про погані дороги, при чому коли їх робили, ніхто вже це не викладав, робили нові відосики. Винен був звісно ПП.

А тепер все це зелене гівно сидить на жопі і сопе мовчки, треба розуміти шо проблема поганих доріг вже вирішена."Рік війни Зеленського" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перший рік правління шостого президента - Цензор.НЕТ 1704
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23.05.2020 21:12 Ответить
Год зеленьского - это пи...ец какой год для Украины!.. Пигмей Зеля доказал, он - самый глупый президент 21-го века!....
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28.05.2020 21:21 Ответить
Зеленский это украинский Ельцин. Его просто надо пережить.
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01.06.2020 01:43 Ответить
ему вообще повезло с пандемией - все неудачи правления можно списывать на коронавирус) удобненько! дайте ему еще годик)
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05.06.2020 20:03 Ответить
Шустер кусок рыгоговна.
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15.06.2020 18:01 Ответить
 
 