Зеленский ответил на петицию с требование забрать Лавру у УПЦ МП: объектами госсобственности управляет Кабмин

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (Московского патриархата) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ответ президента опубликован на сайте официального интернет-представительства главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно п. 1 ст. 5 закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", Кабинет министров Украины является субъектом управления, который определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - говорится в ответе главы государства на петицию.

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Зеленский напомнил, что в соответствии с п. 5 ст. 116 Конституции Украины Кабинет министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.

Напомним, электронная петиция с призывом к президенту Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской Лавры УПЦ (МП) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование ПЦУ была размещена на сайте электронных петиция 15 апреля. 29 апреля она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. Всего петицию подписали 27 505 украинцев.