Зеленский ответил на петицию с требование забрать Лавру у УПЦ МП: объектами госсобственности управляет Кабмин
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (Московского патриархата) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование Православной церкви Украины (ПЦУ).
Ответ президента опубликован на сайте официального интернет-представительства главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно п. 1 ст. 5 закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", Кабинет министров Украины является субъектом управления, который определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - говорится в ответе главы государства на петицию.
Читайте на Цензор.НЕТ: Петиция к президенту, требующая отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ, набрала нужное количество голосов
Зеленский напомнил, что в соответствии с п. 5 ст. 116 Конституции Украины Кабинет министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.
Напомним, электронная петиция с призывом к президенту Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской Лавры УПЦ (МП) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование ПЦУ была размещена на сайте электронных петиция 15 апреля. 29 апреля она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. Всего петицию подписали 27 505 украинцев.
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Трагічні події пред-окупації а потім і знищення УНР послужили поштовхом до тотального винищення православного духівництва в поневоленій Україні. 25 січня 1918 року у стінах лаври закатовано митрополита київського й галицького Володимира, а 1920 року лавру закрито. Вона була претворена на всеукраїнський музей, з антирелігійною пропаганди в усрр окупаційна назва УНР. А Наркомат внутрішніх справ усрр негайно знищив або виселив з території колишньої лаври всіх осіб духовного звання, які там були.
У 1941 році окупаційні сталінські війська підірвали Свято-Успенський собор. Московська пропаганда приписала цей «подвиг» по знищенню Успенського собору та по мінуванню та підриву всього центра Києва диверсійною -терористичній групі НКВС на чолі з Іваном Кудрею.
І тільки 9 грудня 1995 р. Президент України Л. Кучма видав указ про відновлення Успенського собору. Храм був відтворений ,і освячений 24 серпня 2000 року.
Та ще У 1992 році тодішнє політичне антиукраїнське керівництво України пустило цілий поїзд, величезну зграю московських антиукраїнських попів до Київа. Які були на службі у ворожої Україні РФ і вони рейдерськими методами захопили Лавру, монастирі на Подолі, і багато церков по всій Україні. Також московські попи провели в Харкові про-кацапський антиукраїнський церковний шабаш -псевдо-собор, на якому керівником філіала РПЦ УПЦ МП зняли проукраїнського Філарета і поставили свого ставленика митрополита Володимира Сабодана. І з того часу у вже окупованій Київській Лаврі запанував закордонний ворожий Україні московський Патріархат. А сьогодні вони у Лаврі зробили вороже нам сепаратистське кацапське бандитське лігво. Раніше була продажна анти-українська влада Іуд комуняк, то и тепер така ж сама продажна влада кремлівських Юд ЗЕбілів капітулянтів.
Так що, дуже шкода але злочинному кацапському лігву МП у захоплених ними в Україні Лаврах ( три) при такій антиукраїнській владі вірних слуг ворожого кремля абсолютно нічого не загрожує.
он о какую Конституцию ноги вытирал ?