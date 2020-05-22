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Новости Тарифы ЖКХ
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Цена газа для населения в мае снижена на 21%, - НАК "Нафтогаз Украины"

Цена газа для населения в мае снижена на 21%, - НАК

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в мае 2020 года составит 2,276 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 21,4% меньше, чем в апреле 2020 года (2,897 грн/куб. м).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным "Нафтогаза", с начала 2020 года цена упала на 51%, а по сравнению с маем-2019 – на 62%.

В "Нафтогазе" отмечают, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе на природный газ. По данным аналитиков НАК, в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену оказывает дополнительное давление высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где, благодаря основательной подготовке к предыдущему отопительному сезону и теплой зиме, накопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд куб. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В апреле цена на газ для населения - самая низкая за последние четыре года, - президент

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Газ (10223) Нафтогаз (3112) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+23
Ну спасибо вам. Вы еще воду в дождь предложите.
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22.05.2020 19:19
+15
Скажите, а почему в Украине транспортировка газа стоит так же как и сам газ? Вы что газ транспортируете с Антарктиды или из США? При етом ***** вы газ транспортируете всего за $10/тыс куб
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22.05.2020 19:21
+9
Зебіли ! В червні , липні та серпні зекоМАНДА ще більше знизить ціну на газ . А в жовтні підніме - бо Порошенко !
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22.05.2020 19:26
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Ну спасибо вам. Вы еще воду в дождь предложите.
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22.05.2020 19:19 Ответить
За це треба дякувати Зеленському, бо якби не він, то газ коштував би дорожче!🐸
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22.05.2020 19:20 Ответить
Вы правы - если бы не лживый малоросский клоун, весна не наступила бы и отопление не отключили бы... И летом за отопление зелёная саранча будет сдирать со всех нас меньше денег...Это ли не победа над бедностью? И народ опять не доволен, ему опять мало? Когда уже мы нажрёмся? Неблагодарные....
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22.05.2020 19:48 Ответить
Пятый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко - человек Божий, а русскоязычное население, переселённое Сталиным после Голодомора с Нечерноземья в украинские дома и получившие украинское гражданство - избрало царем инородца. Мокша теперь ожидает, что пианист национализирует частные предприятия «Рошен» и арестует банковские счета Фирташа и, «по щучьему велению», раздаст их зеленому электорату. Каждому «мохеровому берету» по шоколадке и одному доллару. Не дождетесь!!!
Наоборот! Ожидаем в ближайшее время гнева Божьего и Его праведного суда над жителями Украины. Киевскую Русь могут накрыть ураганы, посетить наводнения и суховеи, лесные пожары и землетрясения, пандемия коронавируса и оккупация восточных регионов православными супостатами из Московии.
Вседержитель уже наказывает нечестивых избирателей, проголосовавших 21 апреля 2019 года за еврея-богохульника засухой.
На юге Украины в Бессарабии, где большинство жителей смотрят только российское телевидение, и которые проголосовали на выборах за «ТОЛЬКОНЕПОРОШЕНКО», хлеборобы стреляются из пистолетов из-за погибшего урожая зерновых. В апреле и мае в этом регионе осадки практически не выпадали.
На полях с засохшими ******** озимой пшеницы, пастухи выпасают крупный рогатый скот.
Европейские политики не могут уразуметь, каким образом христиане, получившие ТОМОС из рук Петра Порошенко, избрали президентом атеиста-клоуна и посмеиваются над Украиной. Сбывается пророчество пророка Иезекииля:
«И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда Я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях; - Я, Господь, изрек сие; - и когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу, и усилю голод между вами, и сокрушу хлебную опору у вас».
Избежать Божьего гнева в нынешней ситуации можно только последуя рекомендации Иисуса Христа: «…говорю вам,
но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Евангелие от Луки 13:3).
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22.05.2020 21:28 Ответить
Особенно на фоне падения цен на газ в мире.
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22.05.2020 19:57 Ответить
Скажите, а почему в Украине транспортировка газа стоит так же как и сам газ? Вы что газ транспортируете с Антарктиды или из США? При етом ***** вы газ транспортируете всего за $10/тыс куб
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22.05.2020 19:21 Ответить
патамушта ******* вольдемара шестигранного нэ хочэ давытысь писною бульбою...
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22.05.2020 19:38 Ответить
ну да канешна, транспортировка 1.8грн за куб, но ты походу лох раз платишь по такой цене
без лоха и жизнь плоха
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22.05.2020 19:49 Ответить
Нелох говорил же год назад - жыты будэ прикольно ))))) скучно !? за вылет из аэропорта 15 гривасов раз ! Скоро налог на воздух это 2 , уверен и шоб сесть за лисапед права понадобятся это 3. Больше продолжать не буду бо чую депутаты все мои законопроэкты примут,,,,, а платить мне
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22.05.2020 20:51 Ответить
Мурчику РЕСПЕКТ за юмор!!!
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22.05.2020 21:29 Ответить
после того, как за отопление выплатили
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22.05.2020 19:23 Ответить
Витренко уволили, если ещё Коболева то в два раза упадет. Если процентов 80 Нафтогаза с их идиотским зарплатами, может и 2 гривны будет
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22.05.2020 19:23 Ответить
Для підприємств ціна на червень 1,9 грн. за куб.
Нафтогаз не продає газ для населення.Продають кантори Суркіса,Коломойського і т.д.
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22.05.2020 19:54 Ответить
Зебіли ! В червні , липні та серпні зекоМАНДА ще більше знизить ціну на газ . А в жовтні підніме - бо Порошенко !
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22.05.2020 19:26 Ответить
Ну давай вспомним как Парашенко вообще еще в 2019 сразу после выборов хотел поднять цену на газ до 12.500,чтобы путенненапал
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22.05.2020 19:33 Ответить
_Выбора не было, вот и снизили. Слишком уж нефть и газ обвалились. Но мы на электричестве всё равно вас ограбим!
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22.05.2020 19:43 Ответить
газ на заправках уже полетел вверх все ненажрутся муки!!!
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22.05.2020 19:45 Ответить
фу ки
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22.05.2020 20:00 Ответить
Кто мы, на электрике?
Рыжая тварь, которой пэтюнька подарил энергосистемы Украины?
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22.05.2020 19:51 Ответить
Свиноботы как всегда всем недовольны..
Любой успех Зеленского - для них как серпом по яйцам
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22.05.2020 19:57 Ответить
А где твой друг Ла-Ла-Ла ?
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22.05.2020 19:58 Ответить
Вообще то это она
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22.05.2020 20:10 Ответить
Не факт.
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23.05.2020 09:44 Ответить
в бункере сидит готовится к мавзолею
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22.05.2020 20:36 Ответить
смерть зеленым попугаям
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22.05.2020 20:49 Ответить
а сланцевий газ скільки коштуватиме??
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22.05.2020 20:56 Ответить
Молодцы , почти компенсировали украденные Порошенковские ( укропорошенские ) 25 проц.!
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22.05.2020 21:13 Ответить
при Петрусе такого не было
платили по 8000 и порохоботы были счастливы
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22.05.2020 21:36 Ответить
О.Кучереко.
Президент чомусь вирішив,що він впливає на ціну на газ. Це не так,бо ціна на газ в Європі за останній рік зменшилась в тричі. https://www.youtube.com/watch?v=xvZoOyG1Uik&fbclid=*************************************************-xm_Flzq7Dno
Ціну газу для населення у травні знижено на 21%, - НАК "Нафтогаз України" - Цензор.НЕТ 4810
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23.05.2020 09:41 Ответить
Нахуа вы кому ставите в цінах?
2 грн. 27,6 копійок за куб/м?
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23.05.2020 13:49 Ответить
 
 