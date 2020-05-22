Цена газа для населения в мае снижена на 21%, - НАК "Нафтогаз Украины"

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в мае 2020 года составит 2,276 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 21,4% меньше, чем в апреле 2020 года (2,897 грн/куб. м).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным "Нафтогаза", с начала 2020 года цена упала на 51%, а по сравнению с маем-2019 – на 62%.

В "Нафтогазе" отмечают, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе на природный газ. По данным аналитиков НАК, в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену оказывает дополнительное давление высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где, благодаря основательной подготовке к предыдущему отопительному сезону и теплой зиме, накопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд куб. м.

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