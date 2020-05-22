Цена газа для населения в мае снижена на 21%, - НАК "Нафтогаз Украины"
Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в мае 2020 года составит 2,276 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 21,4% меньше, чем в апреле 2020 года (2,897 грн/куб. м).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".
По данным "Нафтогаза", с начала 2020 года цена упала на 51%, а по сравнению с маем-2019 – на 62%.
В "Нафтогазе" отмечают, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе на природный газ. По данным аналитиков НАК, в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену оказывает дополнительное давление высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где, благодаря основательной подготовке к предыдущему отопительному сезону и теплой зиме, накопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд куб. м.
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Наоборот! Ожидаем в ближайшее время гнева Божьего и Его праведного суда над жителями Украины. Киевскую Русь могут накрыть ураганы, посетить наводнения и суховеи, лесные пожары и землетрясения, пандемия коронавируса и оккупация восточных регионов православными супостатами из Московии.
Вседержитель уже наказывает нечестивых избирателей, проголосовавших 21 апреля 2019 года за еврея-богохульника засухой.
На юге Украины в Бессарабии, где большинство жителей смотрят только российское телевидение, и которые проголосовали на выборах за «ТОЛЬКОНЕПОРОШЕНКО», хлеборобы стреляются из пистолетов из-за погибшего урожая зерновых. В апреле и мае в этом регионе осадки практически не выпадали.
На полях с засохшими ******** озимой пшеницы, пастухи выпасают крупный рогатый скот.
Европейские политики не могут уразуметь, каким образом христиане, получившие ТОМОС из рук Петра Порошенко, избрали президентом атеиста-клоуна и посмеиваются над Украиной. Сбывается пророчество пророка Иезекииля:
«И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда Я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях; - Я, Господь, изрек сие; - и когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу, и усилю голод между вами, и сокрушу хлебную опору у вас».
Избежать Божьего гнева в нынешней ситуации можно только последуя рекомендации Иисуса Христа: «…говорю вам,
но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Евангелие от Луки 13:3).
без лоха и жизнь плоха
Нафтогаз не продає газ для населення.Продають кантори Суркіса,Коломойського і т.д.
Рыжая тварь, которой пэтюнька подарил энергосистемы Украины?
Любой успех Зеленского - для них как серпом по яйцам
платили по 8000 и порохоботы были счастливы
Президент чомусь вирішив,що він впливає на ціну на газ. Це не так,бо ціна на газ в Європі за останній рік зменшилась в тричі. https://www.youtube.com/watch?v=xvZoOyG1Uik&fbclid=*************************************************-xm_Flzq7Dno
2 грн. 27,6 копійок за куб/м?