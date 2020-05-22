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Минздрав на время карантина перенес аттестацию врачей, а медработники, боровшиеся с коронавирусом, получат дополнительные баллы

Минздрав на время карантина перенес аттестацию врачей, а медработники, боровшиеся с коронавирусом, получат дополнительные баллы

Министерство здравоохранения подписало приказ о переносе аттестаций в 2020 году по проверке знаний и практических навыков по присвоению или подтверждение звания "врач-специалист", "провизор-специалист" на период карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра Ирина Микичак, передает пресс-служба ведомства.

"Подписан приказ, по которому все медицинские работники, которые были привлечены к предоставлению медпомощи во время эпидемии коронавирусной инфекции, получат 50 баллов к непрерывному профессиональному развитию. Это еще один способ Министерства поблагодарить медиков за их работу", - сообщила Ирина Микичак.

Там отмечают, что благодаря этому медработникам можно не беспокоиться о том, что срок действия их аттестации закончился, а из-за эпидемии они не могут его восстановить

Кроме того, перенесли лицензионные медицинские экзамены ШАГ для студентов-медиков и интернов на вторую половину июня.

Также министерство утвердило табель оснащения для отделений экстренной или неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц - это должно позволить обеспечить каждое приемное отделение должным медоборудованием.

Подтверждение квалификационной категории происходит раз в 5 лет, аттестацию на присвоение категории можно проходить чаще.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В медицине кадровый дефицит: не хватает эпидемиологов, инфекционистов и семейных врачей, - Минздрав

Автор: 

Минздрав (4899) Микичак Ирина (56) аттестация (18)


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Топ комментарии
+4
Да вы просто тупо верните долги по зарплате. И всем врачам, а не только избранным.
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22.05.2020 19:53
+4
Не хвилюйся, ось з вакциною вставимо тобі чіп і будемо керувати тобою через мережу 5G.
Ну, хібащо шапочку з фольги вже зараз почнеш носити, але в такому разі пришлемо до тебе бригаду рептилоїдів з планети Нубіру.
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22.05.2020 20:15
+3
Мені за березень віддали. Якраз машину відремонтую.
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22.05.2020 20:12
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и рецепты заставьте писать печатным шрифтом...
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22.05.2020 19:53 Ответить
А дополнительные баллы это что? В замен дополнительных денег? При такой зарплате столько мороки - это дикость.Медицину просто уничтожают.
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22.05.2020 19:56 Ответить
печатать, имеешь ввиду, на принтере через копм?
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22.05.2020 19:57 Ответить
неа...оливцэм химичным вид рукы.
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22.05.2020 20:31 Ответить
Да вы просто тупо верните долги по зарплате. И всем врачам, а не только избранным.
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22.05.2020 19:53 Ответить
Мені за березень віддали. Якраз машину відремонтую.
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22.05.2020 20:12 Ответить
За счет фонда ноября или декабря? Или уже к октябрю добрались?
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22.05.2020 20:14 Ответить
Наскільки знаю- серпень.
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22.05.2020 20:15 Ответить
Круто керуют однако. Типа "потом как-нибудь пропетляем. а сейчас дырки местной властью заткнем".
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22.05.2020 20:23 Ответить
е-баллы?
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22.05.2020 19:54 Ответить
++++
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22.05.2020 20:35 Ответить
Наглость Минздравовских поражает. Что означает "боролись с вирусом"? Чаи гоняли в пустых госпиталях и поликлиниках?
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22.05.2020 20:04 Ответить
Не хвилюйся, ось з вакциною вставимо тобі чіп і будемо керувати тобою через мережу 5G.
Ну, хібащо шапочку з фольги вже зараз почнеш носити, але в такому разі пришлемо до тебе бригаду рептилоїдів з планети Нубіру.
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22.05.2020 20:15 Ответить
Поди выпей аспирину, у тебя уже точно белая горячка....
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22.05.2020 20:25 Ответить
Не хвилюйся.
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22.05.2020 20:31 Ответить
Расскажи лучше как ты с Вирусом боролся. Привлекал его внимание грязным бельем и голыми руками душил слетевшуюся на запах стайку ковидов и ковидочек?
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22.05.2020 20:57 Ответить
А ти вже забув свою брехню що вже перехворів, разом з усію ріднею?
Забрехався?
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22.05.2020 21:13 Ответить
Нехорошо отвечать вопросом на вопрос. Да, переболели все в семье и что? Расстрелять нас во имя Ковида? Ты давай про Майн Кампф с Вирусом....
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22.05.2020 21:16 Ответить
Так що, ти вже доказуєш що ковід існує?
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22.05.2020 21:20 Ответить
Года полтора - два санврачи будут менять джипы раз в пол-года.
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22.05.2020 20:41 Ответить
то есть если дадут корочку, что боролся - можно переаттестовать и дальше ставить неправильные диагнозы и убивать людей?
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22.05.2020 20:49 Ответить
А ти до лікарів не ходи. Пий уріну.
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22.05.2020 21:20 Ответить
Можно еще грамоты раздавать вместо денег...
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22.05.2020 20:52 Ответить
 
 