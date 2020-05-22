Минздрав на время карантина перенес аттестацию врачей, а медработники, боровшиеся с коронавирусом, получат дополнительные баллы
Министерство здравоохранения подписало приказ о переносе аттестаций в 2020 году по проверке знаний и практических навыков по присвоению или подтверждение звания "врач-специалист", "провизор-специалист" на период карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра Ирина Микичак, передает пресс-служба ведомства.
"Подписан приказ, по которому все медицинские работники, которые были привлечены к предоставлению медпомощи во время эпидемии коронавирусной инфекции, получат 50 баллов к непрерывному профессиональному развитию. Это еще один способ Министерства поблагодарить медиков за их работу", - сообщила Ирина Микичак.
Там отмечают, что благодаря этому медработникам можно не беспокоиться о том, что срок действия их аттестации закончился, а из-за эпидемии они не могут его восстановить
Кроме того, перенесли лицензионные медицинские экзамены ШАГ для студентов-медиков и интернов на вторую половину июня.
Также министерство утвердило табель оснащения для отделений экстренной или неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц - это должно позволить обеспечить каждое приемное отделение должным медоборудованием.
Подтверждение квалификационной категории происходит раз в 5 лет, аттестацию на присвоение категории можно проходить чаще.
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Ну, хібащо шапочку з фольги вже зараз почнеш носити, але в такому разі пришлемо до тебе бригаду рептилоїдів з планети Нубіру.
Забрехався?