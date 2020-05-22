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Изменения в Налоговый кодекс вернули нас к репрессивной фискальной системе Азарова-Клименко, - Южанина

Изменения в Налоговый кодекс вернули нас к репрессивной фискальной системе Азарова-Клименко, - Южанина

Изменения в Налоговый кодекс, принятые законом 1210, возвращают нас во времена репрессивной фискальной системы Азарова-Клименко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в эфире телеканала "Прямой".

Она напомнила, как проходило рассмотрение этого закона с момента его подготовки и до подписания президентом. "Еще в августе 2019 г. профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал представить обществу набор различных пожеланий и видений людей, которые еще не чувствовали в каком состоянии экономика и что нужно обществу, бизнесу", - рассказала она.

По словам Южаниной, был предложен ряд изменений в налоговое законодательство, но бессистемно, а не вдумываясь в предложенные нормы.

"Был создан закон, который занимал более тысячи страниц в сравнительной таблице. Нельзя было даже понять, чего он касается", - отметила Нина Южанина.

"В результате был принят абсолютно сырой закон, который не учитывал критические замечания", - констатировала депутат.

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Нина Южанина рассказала, что большинство бизнес-ассоциаций весь этот период обращались к президенту с просьбой не подписывать этот закон как один из самых вредных для бизнеса. "Причем речь идет о бизнесе, начиная от просто физических лиц - предпринимателей, мелкого, малого, Средняя оценка и до крупного бизнеса", - подчеркнула представительница фракции "Европейская Солидарность".

"Для каждого в этом законе есть чрезвычайно сложные нормы для исполнения и восприятия. Эти нормы дополнительно вымывают деньги из плательщиков и дополнительно предоставляют огромные преференции контролирующим органам", - пояснила депутат.

Она добавила, что несколько союзов предпринимателей отметили, что введение закона будет иметь "катастрофические последствия для экономики Украины".

"Президент не услышал бизнес. К сожалению, нынешняя власть не отреагировала на ситуацию, в которой находится сейчас бизнес", - сказала она.

Южанина выразила сожаление, что вместо наработки и принятия законопроектов для поддержки экономики во время карантина, подписан закон 1210, который абсолютно нивелирует все усилия по поддержке экономики.

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"Мы откатываемся в далекое прошлое времена Азарова-Клименко, когда предоставляются огромные права контролирующим органам, когда все будет происходить по решению в большинстве контролирующего органа. Даже дошли до того, что вину налогоплательщика за нарушение налогового законодательства теперь будет устанавливать контролирующий орган. Вы представляете, что это будет? ", - предостерла Нина Южанина.

Она также отметила: "Мне кажется, что если у президента рядом есть хоть один думающий человек, этот закон не должен быть подписан. Только потому, что им абсолютно все равно, что будет происходить с бизнесом и экономикой, этот закон вступит в силу".

Автор: 

налоговая (931) Налоговый кодекс (1342) реформы (3951) Южанина Нина (153)


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Топ комментарии
+34
ЗЕНУКОВИЧ
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22.05.2020 20:16
+26
зе = new yanukovich
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22.05.2020 20:14
+25
ну вот видишь, убрали Южанину из власти и сразу стало лучше, чем при ней
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22.05.2020 20:30
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зе = new yanukovich
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22.05.2020 20:14 Ответить
ЗЕНУКОВИЧ
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22.05.2020 20:16 Ответить
Надеюсь скоро ЗЕдент присоединится к Азарову!!!
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22.05.2020 20:31 Ответить
Нет, надеюсь Зеленский будет править долго, пока последний рагуль не признает свою вину.
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22.05.2020 21:24 Ответить
вислюк оманський будет долго висеть на столбе, аж пока последний кацап не выплатит ВСЮ компенсацию за свои преступления в Украине, на Кавказе, по всему миру..
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22.05.2020 22:01 Ответить
Мы уже признаём шо не перебили всю вату с рыгами в 14 ещё как бузину с чечетом , прийдется теперь наверстывать.
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22.05.2020 22:56 Ответить
Но самое что не ужасное в этом- они его выбрали сами... Всю эту власть... Да и они власть на каждом своём предприятии...если платить за работников нормально я про налоги, а также работнику нормальную зарплату, а не борьба за выживание, то работник хоть немного начнёт соображать за кого свой голос на выборах отдовать.
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23.05.2020 09:03 Ответить
То так. Грабители намерены намерены грабить.
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22.05.2020 20:15 Ответить
Уже

Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна - Цензор.НЕТ 2004
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22.05.2020 20:54 Ответить
Кому это интересно уже ((( кроме думающих, они страдают при вот таком выборе власти без мозга
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23.05.2020 09:05 Ответить
Господа ФОПы,добавляйтесь в группу Вайбере #SaveFop впереди у нас много борьбы с этими имбицилами у власти!
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22.05.2020 20:16 Ответить
Только ликвидация. Других путей борьбы с саранчой нет.
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22.05.2020 20:21 Ответить
Треба було мати голову перед тим, коли деякі фопівці голосували за цих лакеїв народу!
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22.05.2020 20:33 Ответить
Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна - Цензор.НЕТ 6724
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22.05.2020 20:53 Ответить
Лично я за них не голосовал,но это не имеет никакого значения,так как лучше заниматься конструктивом а не погрязать в разборках кто за кого голосовал.
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22.05.2020 21:08 Ответить
Изменения в Налоговый кодекс вернули нас к репрессивной фискальной системе Азарова-Клименко, - Южанина - Цензор.НЕТ 17
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22.05.2020 20:17 Ответить
А коли я вішаю цю картинку її одразу видаляють..у чому секрет..?😏
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22.05.2020 20:55 Ответить
Эта та рэформаторка, которая растаможку не смогла снизить.
Ой Вэй, верю ей, верю
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22.05.2020 20:20 Ответить
спасіба камандє зєльонського за знижену растаможку! ура таварісчі зєльоні! ура нашему кормчєму вовє!
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22.05.2020 20:23 Ответить
Чи варто говорити з чистопородним британцем?
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22.05.2020 20:34 Ответить
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22.05.2020 20:35 Ответить
А скільки Порох голосів втратив за її оподаткування "євроблях"?
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22.05.2020 21:35 Ответить
Если ты за бляху страну свою продал то нах ты нужен с голосом своим такой?
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22.05.2020 22:58 Ответить
уже сейчас видно, шо только силовой экшн результативен...
словоблудие не влияет на ситуйовину...
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22.05.2020 20:21 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Изменения в Налоговый кодекс вернули нас к репрессивной фискальной системе Азарова-Клименко, - Южанина - Цензор.НЕТ 7904 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1263861837663277059 1 ч

Агенты КГБ Ермак ( Козырь) и Деркач, а также «президент Украины» провели совместную операцию «компромат» . Цель - лишить Украину поддержки важнейшего стратегического союзника и открыть Кремлю дорогу к масштабной военной эскалации на Востоке Украины. Операция провалилась.
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22.05.2020 20:23 Ответить
Первая твоя реакция на тот слив совсем другая была.
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22.05.2020 21:44 Ответить
Російська гібридна війна просякнута оманою, в результаті чого війна виглядає як мир. Невизначеність https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/bitstream/handle/11250/2380867/NUPI_Policy_Brief_1_Reichborn_Kjennerud_Cullen.pdf?sequence=3&isAllowed=y використовується для того, щоб «заплутати або підірвати процес прийняття рішень», таким чином ускладнюючи військову або політичну відповідь. Її дія лежить у допороговому інтервалі, що позбавляє легітимності будь-яку військову відповідь з боку жертви та міжнародної спільноти. Найважливіше, вона задумана таким чином, щоб уникнути конфронтації з Заходом, одночасно призводячи до перемоги через обмежене застосування військової сили. Мінський протокол є блискучим прикладом інструменту, який допомагає підтримувати надію на мирне закінчення того, що насправді є довгостроковою, нескінченною (гібридною) війною на виснаження.
Вона не лише викривлює поняття миру, конфлікту та війни - гібридна війна також ламає уявлення про те, що належить, а що не належить до поля бою. Подібно до глобальних амбіцій РФ, гібридна війна не знає кордонів.
Це вид «війни, що відбувається 24 години на добу із залученням усіх ресурсів держави для формування оперативного простору. Це не конкретна воєнна кампанія, це спосіб життя». Це довготермінова стратегія, базована на інноваційному використанні невизначеності. Її мета - легітимізувати та виправдати втручання шляхом підриву законодавчого поля та підірвати міжнародну згуртованість. - https://texty.org.ua/articles/101043/bytva-umiv-gibrydna-vijna-ce-vplyv-na-lyudej-z-metoyu-pidvesty-yih-do-svidomoho-chy-nesvidomoho-vyboru-korysnoho-dlya-ahresora/?src=main
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22.05.2020 21:45 Ответить
Весь прикол шо крупномасштабное наступление даст хороший пендаль Украине и развяжет руки долюстрировать недолюстрированых и позеленевших только уже настоящим судом Линча.
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22.05.2020 23:03 Ответить
Южанина, которая при власти топила за увеличение поборов с людей, теперь еще имеет наглость что-то вякать!
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22.05.2020 20:27 Ответить
ну вот видишь, убрали Южанину из власти и сразу стало лучше, чем при ней
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22.05.2020 20:30 Ответить
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22.05.2020 20:33 Ответить
Кому-то стало лучше
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22.05.2020 20:42 Ответить
кому, например ?

кроме Коломойского
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22.05.2020 20:43 Ответить
Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна - Цензор.НЕТ 7372
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22.05.2020 20:56 Ответить
Как там у тебя? Эпоха бедности закончилась?
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22.05.2020 22:03 Ответить
Та краще не стало, але вона нічого доброго не зробила...
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22.05.2020 21:37 Ответить
Єдине питання. Тобі закон цей подобається? Так, чи ні?
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22.05.2020 20:32 Ответить
Ні. Мені він не подобається щиро. А Южаніній цей закон просто привід для критики, їй до сраки бізнес і підприємці на 100%
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22.05.2020 20:45 Ответить
їй до сраки бізнес і підприємці на 100% Красень!!! Згоден повністю, і мені також після 21 квітня 2019 року це все до сраки!!! Бо цей бізнес обрав клоунів! І не вона має цим перейматися, а влада блазнів! Якщо тобі теж не подобається цей закон, до чого тут Южаніна? Шукай причину у кварталі!
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22.05.2020 20:57 Ответить
То мабуть щоб вирішити проблему з кварталом не Южаніну треба повертати.
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22.05.2020 21:12 Ответить
Бачу є прогрес в зеленому царстві! Якщо збираєшся вирішувати проблему кварталу! Запізно, твої блазні вже практично все зруйнували.
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22.05.2020 21:24 Ответить
Команда азіркіна частково повернулась. І роблять вони те саме.
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22.05.2020 20:28 Ответить
ниачем
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22.05.2020 20:28 Ответить
Эти изменения по сути мало чем отличаются от изменений, которые Нина Южанина, будучи главой комитета, протащила через ВР в интересах ВОГа и ОККО, поставив раком всех, кто законно хранит и реализовывает ГСМ !!!
Обе рябое.... Что Нина, что Вова....
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22.05.2020 20:29 Ответить
то есть ничего не ухудшилось ?
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22.05.2020 20:31 Ответить
Этот закон - "контрольный выстрел в голову" мелкому и среднему бизнесу.
Будем опять выживать по беспределу и маски-шоу.

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22.05.2020 20:30 Ответить
В оппозиции все такие умные, про бизнес думают, про людей, а при власти чего-то все делают наоборот, забывают обо всем, особенно о предвыборных обещаниях
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22.05.2020 20:35 Ответить
только магнум под подушкой у каждой бабушки может вернуть зелёных небожителей на землю...
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22.05.2020 20:36 Ответить
Эта ****, Южанина, заставила все маломальские гефтебазы вложитьтмиллионы гривен в какие то уровнемеры расходомеры, а данными с них все равно будут манипулировать налоговики. Как они это делают с ндс и его скруткой в надогоаых ямах. Зато выдоят весь чесный бизнес. И Зеленский все усугубляет!
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22.05.2020 20:37 Ответить
Еще та, порхо..зда.
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22.05.2020 20:38 Ответить
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/3136777059675807 Виктор Трегубов : У меня жутко бомбит.

Бомбит у меня оттого, что у нас раскручивают антиамериканизм. Никогда такого не было и вот опять, да. Опять поют песни про агентов влияния, про злобные планы мировой закулисы и про вездессущий Госдеп.

Опасности я делю на тактические и стратегические. Тактические - временные. Они лечатся, иногда, за день, иногда за год. Стратегические не лечатся поколениями.

Антиамериканизм - зараза стратегическая. Заболев ей, люди быстро превращаются в вату. Выздоравливают очень немногие. И очень долго. Мы от него всю страну лечили пару поколений - и я серьезно думал, что у нас это прошло. Что все хлебантяи, у которых в голове насрано "гадящим Госдепом" и "злобной рукой Запада", остались по ту сторону если не российской границы, то линии разграничения уж точно. Что лютая иррациональная ненависть к "заокеанским атлантистам" - еще одна черта, отличающая свнсбк от нас и возводящая между нами надежный барьер непонимания.

Но кое-какие снусмумрики стараются насрать в головы гражданам по новой. И медведчуковские здесь спелись с бениными. У первых это давний стратегический интерес. У вторых - оперативная задача, поскольку шефа берет за бейцы американское правосудие. Но работают, не покладая рук.

Ах, ужас, ах, злобная Америка на нас пытается влиять! Я же скажу: к сожалению, нет. Я бы очень хотел, чтобы Америка пыталась влиять на украинскую политику - хотя бы потому, что это значит, что на нас станет меньше влиять Коломойский, Ахметов и Кремль. Но пока ее сложно уговорить взять на себя такой головняк.

Ах, у нас тут ползучая американская оккупация!

Вижу другую оккупацию: кремлевскую, выраженную в прямом отторжении украинских территорий. Американскую не вижу. Вижу российские войска на Донбассе, не вижу американских военных баз под Черновцами. Может, и зря.

Нет, я согласен: любая сверхдержава - хищный зверь. Только хищники бывают разные. Помню американскую оккупацию в других странах. Была американская оккупация Японии, была американская оккупация Западной Германии, была американская оккупация Южной Кореи. Капец как эти страны пострадали под натовским сапогом. Так пострадали, бедненькие, что в итоге как-то незаметно стали региональными и мировыми лидерами.
То ли дело их аналоги - Восточная Германия, Северная Корея и Вьетнам. Героически отстоявшие независимость от империалистов с чуткой помощью советских друзей. До сих пор от процветания избавиться не могут. Можете еще Пуэрто-Рико с Кубой сравнить, для полноты географической картины.

Тут обычно выходят гордые ребятки и рассказывают про третий путь. Мол, мы сами с усами. Сами тут построим лунапарк с блекджеком и национальными традициями. Ни с Вашингтоном, ни с Москвой!

Помню и такие страны. Китай, Албания, Демократическая Кампучия. А, да, чтобы быть Китаем, нужно иметь десятизначное число населения. У нас, вероятно, могла бы получиться Албания. Но нет, у нас граница с Россией, поэтому такой вариант нам тоже не дан.

Лично для меня все просто. Тот, кто у нас поет про злобную Америку, "соросят" и прочих масонов с Биллом Гейтсом во главе, толкает нас в объятия Кремля. Просто делает это скрыто.

А, значит, он наш враг.
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22.05.2020 20:39 Ответить
Зє!льонийє - ето тє же краснийє, тока нєзрєлийє
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22.05.2020 20:42 Ответить
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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22.05.2020 20:49 Ответить
Изменения в Налоговый кодекс вернули нас к репрессивной фискальной системе Азарова-Клименко, - Южанина - Цензор.НЕТ 363
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22.05.2020 20:51 Ответить
"Мне кажется, что если у президента рядом есть хоть один Какая разница человек, этот закон не должен быть подписан, Источник: https://censor.net/n3197452
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22.05.2020 20:51 Ответить
Репрессивную систему создал ваш андроповец ревка,те кто не платит ему за крышевание неуплаты есв - того репрессируют.
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22.05.2020 21:01 Ответить
Никакой конкретики, одна болтовня, где сравнительный анализ закона и в чем она видит возврат к налоговым репрессиям?
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22.05.2020 21:04 Ответить
Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна - Цензор.НЕТ 839
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22.05.2020 21:10 Ответить
Зе "шмаркля" - делает все для уничтожения малого и среднего бизнеса под дудку олигархов.
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22.05.2020 21:32 Ответить
Даже дошли до того, что вину налогоплательщика за нарушение налогового законодательства теперь будет устанавливать контролирующий орган. Источник: https://censor.net/n3197452

пані забули, що так і було при реєстрації податкових..?
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22.05.2020 21:55 Ответить
Откуда в зеко манде думающие?
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22.05.2020 22:05 Ответить
Ну разумеется они думают! О том как можно больше ограбить народ.
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22.05.2020 22:19 Ответить
Податки в країні повинні платити всі і олігрхи теж,а як ні ставити їх у відповідну позу.
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22.05.2020 22:30 Ответить
_Ловкачом себя возомнил? Думаешь не видна твоя манипуляция в защиту репрессивных законов подменой направленности репрессий против мелкого бизнеса на якобы против олигархов? Пшёл на!
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22.05.2020 22:45 Ответить
Ты вообще общался сподатковцами когда-то когда они доить тебя пришли?
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22.05.2020 23:10 Ответить
За це і звільнили Нефбодова. Коли зрозуміли, що "геніальна" система Клименка-Яценюка дозволяє вкрасти кошти ще до їх зарахування на рахунки казначейства, а Нєфьодов її зломав сам того не розуміючи, відділивши митницю від подткової, то зелена хабадна контора, коли це зрозуміла, відразу ж звільнила чергового профана.
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23.05.2020 06:58 Ответить
ну всё
теперь все пойдут в тень и вообще нихера не будут платить
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23.05.2020 08:11 Ответить
 
 