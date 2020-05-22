Изменения в Налоговый кодекс вернули нас к репрессивной фискальной системе Азарова-Клименко, - Южанина
Изменения в Налоговый кодекс, принятые законом 1210, возвращают нас во времена репрессивной фискальной системы Азарова-Клименко.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в эфире телеканала "Прямой".
Она напомнила, как проходило рассмотрение этого закона с момента его подготовки и до подписания президентом. "Еще в августе 2019 г. профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал представить обществу набор различных пожеланий и видений людей, которые еще не чувствовали в каком состоянии экономика и что нужно обществу, бизнесу", - рассказала она.
По словам Южаниной, был предложен ряд изменений в налоговое законодательство, но бессистемно, а не вдумываясь в предложенные нормы.
"Был создан закон, который занимал более тысячи страниц в сравнительной таблице. Нельзя было даже понять, чего он касается", - отметила Нина Южанина.
"В результате был принят абсолютно сырой закон, который не учитывал критические замечания", - констатировала депутат.
Нина Южанина рассказала, что большинство бизнес-ассоциаций весь этот период обращались к президенту с просьбой не подписывать этот закон как один из самых вредных для бизнеса. "Причем речь идет о бизнесе, начиная от просто физических лиц - предпринимателей, мелкого, малого, Средняя оценка и до крупного бизнеса", - подчеркнула представительница фракции "Европейская Солидарность".
"Для каждого в этом законе есть чрезвычайно сложные нормы для исполнения и восприятия. Эти нормы дополнительно вымывают деньги из плательщиков и дополнительно предоставляют огромные преференции контролирующим органам", - пояснила депутат.
Она добавила, что несколько союзов предпринимателей отметили, что введение закона будет иметь "катастрофические последствия для экономики Украины".
"Президент не услышал бизнес. К сожалению, нынешняя власть не отреагировала на ситуацию, в которой находится сейчас бизнес", - сказала она.
Южанина выразила сожаление, что вместо наработки и принятия законопроектов для поддержки экономики во время карантина, подписан закон 1210, который абсолютно нивелирует все усилия по поддержке экономики.
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"Мы откатываемся в далекое прошлое времена Азарова-Клименко, когда предоставляются огромные права контролирующим органам, когда все будет происходить по решению в большинстве контролирующего органа. Даже дошли до того, что вину налогоплательщика за нарушение налогового законодательства теперь будет устанавливать контролирующий орган. Вы представляете, что это будет? ", - предостерла Нина Южанина.
Она также отметила: "Мне кажется, что если у президента рядом есть хоть один думающий человек, этот закон не должен быть подписан. Только потому, что им абсолютно все равно, что будет происходить с бизнесом и экономикой, этот закон вступит в силу".
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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Агенты КГБ Ермак ( Козырь) и Деркач, а также «президент Украины» провели совместную операцию «компромат» . Цель - лишить Украину поддержки важнейшего стратегического союзника и открыть Кремлю дорогу к масштабной военной эскалации на Востоке Украины. Операция провалилась.
Вона не лише викривлює поняття миру, конфлікту та війни - гібридна війна також ламає уявлення про те, що належить, а що не належить до поля бою. Подібно до глобальних амбіцій РФ, гібридна війна не знає кордонів.
Це вид «війни, що відбувається 24 години на добу із залученням усіх ресурсів держави для формування оперативного простору. Це не конкретна воєнна кампанія, це спосіб життя». Це довготермінова стратегія, базована на інноваційному використанні невизначеності. Її мета - легітимізувати та виправдати втручання шляхом підриву законодавчого поля та підірвати міжнародну згуртованість. - https://texty.org.ua/articles/101043/bytva-umiv-gibrydna-vijna-ce-vplyv-na-lyudej-z-metoyu-pidvesty-yih-do-svidomoho-chy-nesvidomoho-vyboru-korysnoho-dlya-ahresora/?src=main
кроме Коломойского
Обе рябое.... Что Нина, что Вова....
Будем опять выживать по беспределу и маски-шоу.
Бомбит у меня оттого, что у нас раскручивают антиамериканизм. Никогда такого не было и вот опять, да. Опять поют песни про агентов влияния, про злобные планы мировой закулисы и про вездессущий Госдеп.
Опасности я делю на тактические и стратегические. Тактические - временные. Они лечатся, иногда, за день, иногда за год. Стратегические не лечатся поколениями.
Антиамериканизм - зараза стратегическая. Заболев ей, люди быстро превращаются в вату. Выздоравливают очень немногие. И очень долго. Мы от него всю страну лечили пару поколений - и я серьезно думал, что у нас это прошло. Что все хлебантяи, у которых в голове насрано "гадящим Госдепом" и "злобной рукой Запада", остались по ту сторону если не российской границы, то линии разграничения уж точно. Что лютая иррациональная ненависть к "заокеанским атлантистам" - еще одна черта, отличающая свнсбк от нас и возводящая между нами надежный барьер непонимания.
Но кое-какие снусмумрики стараются насрать в головы гражданам по новой. И медведчуковские здесь спелись с бениными. У первых это давний стратегический интерес. У вторых - оперативная задача, поскольку шефа берет за бейцы американское правосудие. Но работают, не покладая рук.
Ах, ужас, ах, злобная Америка на нас пытается влиять! Я же скажу: к сожалению, нет. Я бы очень хотел, чтобы Америка пыталась влиять на украинскую политику - хотя бы потому, что это значит, что на нас станет меньше влиять Коломойский, Ахметов и Кремль. Но пока ее сложно уговорить взять на себя такой головняк.
Ах, у нас тут ползучая американская оккупация!
Вижу другую оккупацию: кремлевскую, выраженную в прямом отторжении украинских территорий. Американскую не вижу. Вижу российские войска на Донбассе, не вижу американских военных баз под Черновцами. Может, и зря.
Нет, я согласен: любая сверхдержава - хищный зверь. Только хищники бывают разные. Помню американскую оккупацию в других странах. Была американская оккупация Японии, была американская оккупация Западной Германии, была американская оккупация Южной Кореи. Капец как эти страны пострадали под натовским сапогом. Так пострадали, бедненькие, что в итоге как-то незаметно стали региональными и мировыми лидерами.
То ли дело их аналоги - Восточная Германия, Северная Корея и Вьетнам. Героически отстоявшие независимость от империалистов с чуткой помощью советских друзей. До сих пор от процветания избавиться не могут. Можете еще Пуэрто-Рико с Кубой сравнить, для полноты географической картины.
Тут обычно выходят гордые ребятки и рассказывают про третий путь. Мол, мы сами с усами. Сами тут построим лунапарк с блекджеком и национальными традициями. Ни с Вашингтоном, ни с Москвой!
Помню и такие страны. Китай, Албания, Демократическая Кампучия. А, да, чтобы быть Китаем, нужно иметь десятизначное число населения. У нас, вероятно, могла бы получиться Албания. Но нет, у нас граница с Россией, поэтому такой вариант нам тоже не дан.
Лично для меня все просто. Тот, кто у нас поет про злобную Америку, "соросят" и прочих масонов с Биллом Гейтсом во главе, толкает нас в объятия Кремля. Просто делает это скрыто.
А, значит, он наш враг.
пані забули, що так і було при реєстрації податкових..?
теперь все пойдут в тень и вообще нихера не будут платить