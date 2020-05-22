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Новости Убийство Шеремета
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Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс. грн, - адвокат Ломанов

Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс. грн, - адвокат Ломанов

Правоохранители ходатайствуют об изменении меры пресечения для подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестры Яны Дугарь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ее адвокат Денис Ломанов написал в Фейсбуке.

"Было вручено ходатайство об изменении меры пресечения на залог, согласно которому сторона обвинения просит определить залог в размере 80 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, то есть 168 тыс. грн", - отметил адвокат.

Ломанов также подчеркнул, что сторона защиты собрала неопровержимые доказательства невиновности Дугарь и представит их в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемым в убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования, - адвокат Безпалый

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

мера пресечения (451) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+31
Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс грн- адвокат Ломанов - Цензор.НЕТ 9533
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22.05.2020 20:43
+30
Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс грн- адвокат Ломанов - Цензор.НЕТ 2027
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22.05.2020 20:46
+19
Допоки невинні люди сидітимуть в кайданках ?
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22.05.2020 20:42
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Это сделано для запугивания остальных .... СССР нет а методы черпают от туда
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23.05.2020 08:56 Ответить
а чому саме така сума ?
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22.05.2020 21:39 Ответить
Так прікольнєй....Шоу, маст гоу он....
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22.05.2020 22:05 Ответить
зато дело Гандзюк следствие успешно "сливает"...хотя доказательств более чем достаточно...
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22.05.2020 22:08 Ответить
Так зачем она фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета?
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23.05.2020 01:24 Ответить
А може вона фотографувала кішку на підвіконні.Цього не може бути?
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23.05.2020 07:14 Ответить
Не може.
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23.05.2020 21:24 Ответить
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