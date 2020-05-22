Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс. грн, - адвокат Ломанов

Правоохранители ходатайствуют об изменении меры пресечения для подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестры Яны Дугарь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ее адвокат Денис Ломанов написал в Фейсбуке.

"Было вручено ходатайство об изменении меры пресечения на залог, согласно которому сторона обвинения просит определить залог в размере 80 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, то есть 168 тыс. грн", - отметил адвокат.

Ломанов также подчеркнул, что сторона защиты собрала неопровержимые доказательства невиновности Дугарь и представит их в суде.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.