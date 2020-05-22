Правила Минздрава для детсадов: воспитатели в масках, родители за порогом, температурный скрининг на входе и запрет на мягкие игрушки

Дошкольные образовательные заведения должны будут выполнять ряд предписаний, в частности, проводить регулярный температурный скрининг сотрудникам и детям, усиленно дезинфицировать помещения. Запрещено пользоваться многоразовыми полотенцами и мягкими игрушками. Контакты между детьми из разных групп будут ограничены.

Соответствующие временные рекомендации по организации работы детских садов на период карантина, введенного в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19, подписаны главным государственным санитарным врачом и опубликованы на сайте Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

При входе в детсад его сотрудники и дети должны будут проходить температурный скрининг. Также в течение дня, как минимум раз в четыре часа, сотрудники должны будут измерять детям температуру. Детей с температурой выше 37,2 градусов и с симптомами острого респираторного заболевания будут изолировать и извещать медработников и родителей.

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Все сотрудники детсадов должны будут носить маски или респираторы в течение рабочего дня, уделять особое внимание дезинфекции рук и мыть их с мылом или обрабатывать спиртосодержащими антисептиками минимум раз в два часа.

Учреждения дошкольного образования должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию поверхностей минимум раз в два часа, влажную уборку два раза в день, а также проветривать помещение в течение дня.

В период карантина в детских садах будет запрещено использовать многократные полотенца, мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом; находиться в помещении в уличной обуви; проводить мероприятия с участием детей более чем из одной группы; проводить родительские собрания иначе как дистанционно.

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На время адаптивного карантина Минздрав рекомендует предоставлять приоритет активностям на свежем воздухе; создать максимальную дистанцию в группе и во время питания; ограничить занятия, требующие физического контакта или дополнительного инвентаря; разработать график прогулок таким образом, чтобы не допустить смешивания групп.