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Новости Коронавирус и карантин
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Правила Минздрава для детсадов: воспитатели в масках, родители за порогом, температурный скрининг на входе и запрет на мягкие игрушки

Правила Минздрава для детсадов: воспитатели в масках, родители за порогом, температурный скрининг на входе и запрет на мягкие игрушки

Дошкольные образовательные заведения должны будут выполнять ряд предписаний, в частности, проводить регулярный температурный скрининг сотрудникам и детям, усиленно дезинфицировать помещения. Запрещено пользоваться многоразовыми полотенцами и мягкими игрушками. Контакты между детьми из разных групп будут ограничены.

Соответствующие временные рекомендации по организации работы детских садов на период карантина, введенного в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19, подписаны главным государственным санитарным врачом и опубликованы на сайте Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

При входе в детсад его сотрудники и дети должны будут проходить температурный скрининг. Также в течение дня, как минимум раз в четыре часа, сотрудники должны будут измерять детям температуру. Детей с температурой выше 37,2 градусов и с симптомами острого респираторного заболевания будут изолировать и извещать медработников и родителей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Воспитатель должен следить, чтобы ребенок соблюдал противоэпидемические требования, - Степанов

Все сотрудники детсадов должны будут носить маски или респираторы в течение рабочего дня, уделять особое внимание дезинфекции рук и мыть их с мылом или обрабатывать спиртосодержащими антисептиками минимум раз в два часа.

Учреждения дошкольного образования должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию поверхностей минимум раз в два часа, влажную уборку два раза в день, а также проветривать помещение в течение дня.

В период карантина в детских садах будет запрещено использовать многократные полотенца, мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом; находиться в помещении в уличной обуви; проводить мероприятия с участием детей более чем из одной группы; проводить родительские собрания иначе как дистанционно.

Также на Цензор.НЕТ: Детсады не обязаны открываться, если не имеют достаточно средств защиты, - ОП

На время адаптивного карантина Минздрав рекомендует предоставлять приоритет активностям на свежем воздухе; создать максимальную дистанцию в группе и во время питания; ограничить занятия, требующие физического контакта или дополнительного инвентаря; разработать график прогулок таким образом, чтобы не допустить смешивания групп.

Автор: 

детсад (428) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Остановите эту Планету! Я сойду! Это вот реально документ ? Это писали люди с высшим медицинским образованием???? Неужели кто-то верит что столь абсурдные правила применимы к реально существующей опасности? Намордники на детей 3ех лет ещё нацепите, уроды конченные.
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22.05.2020 21:01
+6
Кто остановит этот кошмар в мире?
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22.05.2020 21:09
+5
Коллективизм опасен для режимов.
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22.05.2020 21:01
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Правила форума Совет форумчан
Причем мягкие игрушки.... вам детям не стыдно в очі дивитися ? Падлюкі
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22.05.2020 20:52 Ответить
Абсурдні правила.От якщо б усі в комбінезонах космонавтів - допомогло б.
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22.05.2020 20:53 Ответить
Откуда вы знаете полную биографию нашего наполеона ?
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22.05.2020 21:02 Ответить
Ты в совке жил? Сады еще куда ни шло, а школы...
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22.05.2020 21:10 Ответить
Такий карантин не забезпечить захист проти інфікування дітей, бо короновірус може бути довгий час без температури.
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22.05.2020 20:57 Ответить
Это шоб мы думали, шо это карантин... Может, на кого-то и подействует.
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22.05.2020 21:02 Ответить
Интересно фашисты так издевались над украинцами, как Ляшко и его компания параноиков?
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22.05.2020 20:59 Ответить
Тобто італійці? Якщо південні італійці, то це як цигани, а північні не знущалися!
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22.05.2020 21:00 Ответить
Правила Минздрава для детсадов: воспитатели в масках, родители за порогом, температурный скрининг на входе и запрет на мягкие игрушки - Цензор.НЕТ 1368
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22.05.2020 20:59 Ответить
Коллективизм опасен для режимов.
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22.05.2020 21:01 Ответить
Остановите эту Планету! Я сойду! Это вот реально документ ? Это писали люди с высшим медицинским образованием???? Неужели кто-то верит что столь абсурдные правила применимы к реально существующей опасности? Намордники на детей 3ех лет ещё нацепите, уроды конченные.
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22.05.2020 21:01 Ответить
Кто остановит этот кошмар в мире?
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22.05.2020 21:09 Ответить
Вот хрен его знает. Но вполне достаточного одного кто скажет что Король голый. То есть переход от вирусопочитания к нормальной жизни возможен мгновенный.
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22.05.2020 21:11 Ответить
Не могу разделить Ваш оптимизм. Криков про голого короля слышно много. На перепуганных муфлонов не действует. Рядом с антидурантинной демонстрацией в Германии проходит анти-анти-дурантинная. Вывести муфлона из мандража не так просто. Тем более, его туда загоняли долго и упорно.
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22.05.2020 21:21 Ответить
Тогда не знаю.....Давайте свои рецепты, подходят самые фантастические для обсуждения.
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22.05.2020 21:23 Ответить
Теоретически не так уж много надо: развернуть говномёты в противоположную сторону. Но для этого нужна немуфлонная власть. Просвещённый диктатор или очень принципиальные демократы. Крайности сходятся. Я вижу, что корень проблемы в хитрожопости. Т.е. люди кагбэ признают демократические ценности, но обожают ими пренебрегать "для пользы дела". А если не хитрить, то всё просто: обоснуйте необходимость введения чрезвычайного положения или не нудите. Ну нет... Хитрожопики начинают использовать жопы вместо вентиляторов, изобрели какую-то чрезвычайную ситуацию и т.д. и т.п.
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22.05.2020 21:35 Ответить
Демократы уже стали левыми демократами или ультра-левыми, как странно бы это ни звучало. Забудь про них.
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22.05.2020 21:40 Ответить
они просто перестали быть демократами. но хотят продолжать так называться. знакомое дело: я полжизни прожил в "социалистической демократии"
я не про них. я про настоящих.
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22.05.2020 21:43 Ответить
Боюсь, я не могу уже их назвать. Все сдурели.
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22.05.2020 21:44 Ответить
Шото Трамп долго чухается...
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22.05.2020 21:45 Ответить
https://prm.ua/pandemiya-koronavirusu-youtube-opublikuvav-spisok-zaboronenih-tem-pro-covid-19/

свежачок. имеем международное "министерство правды"
Трамп не может просто взять и послать муфлонов - он под них частично прогибается. А СМИ на подсосе у гейтса. Не ту пандемию прозевали. Прозевали пандемию страха.
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22.05.2020 21:56 Ответить
На прогибание не похоже, просто действует в рамках своих полномочий...
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22.05.2020 22:13 Ответить
Короче завернуться в простынь и забить на всё...
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22.05.2020 21:23 Ответить
Правила МОЗ для дитсадків: вихователі в масках, батьки за порогом, температурний скринінг на вході і заборона на м'які іграшки - Цензор.НЕТ 4777
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22.05.2020 21:27 Ответить
Наверное, еще один аспект этих ипучих масок - невозможность понять эмоции человека. Для ребенка воспитатель в маске - это палач по сути. Он не улыбается.
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22.05.2020 21:42 Ответить
паркан з колючкою під струмом і вівчрки по периметру
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22.05.2020 21:48 Ответить
а говорили на початку,що діти переносники вірусу
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22.05.2020 21:50 Ответить
Забыли, шо говорили, с ними это часто. В Китае новая вспышка поражает, оказывается, легкие, а не почки, сердце и кишечник, как в Ухани.
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22.05.2020 22:16 Ответить
Цілий день носити маску.погано для здоров'я.
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22.05.2020 21:55 Ответить
Для психического.
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22.05.2020 22:43 Ответить
https://censor.net/user/126283 Для фізичного також.Через маску важко дихати,це впливає на організм,а якщо ще є якісь проблеми,а в багатьох вони є,то тоді взагалі.
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22.05.2020 22:45 Ответить
Кроме того, углекислый газ, который мы выдыхаем, тоже отравляет организм.
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23.05.2020 13:10 Ответить
Кто еще не знает, учреждения дошкольного образования будут обеспечивать своих сотрудников термометрами и прочей антиковидной лобудой за счёт профсоюзных взносов самих сотрудников. Вова памаги, ты же не *****.
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23.05.2020 00:50 Ответить
Всіх повісять. На дошку пошани. Ніхто не втече.
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23.05.2020 08:55 Ответить
 
 