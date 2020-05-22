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НАТО призывает Россию прекратить выборочное выполнение Договора об открытом небе

НАТО призывает Россию прекратить выборочное выполнение Договора об открытом небе

Представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках Договора об открытом небе.

Об этом сказано в заявлении Альянса по результатам заседания Североатлантического совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы все согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства и обязательства", - говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что Россия уже много лет вводит ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе ограничения на полеты над Калининградом и в России вблизи ее границы с Грузией.

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД Польши обвинил Россию в несоблюдении Договора об открытом небе

"Продолжающееся выборочное выполнение Россией своих обязательств по Договору об открытом небе подорвало вклад этого важного договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Союзники призвали Россию вернуться к полному соблюдению договора", - говорится в заявлении.

21 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Договора об открытом небе. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил эту информацию и уточнил, что выход США из Договора состоится через полгода.

На 22 мая запланировано экстренное совещание послов стран НАТО в связи с решением США о выходе из Договора.

Также на Цензор.НЕТ: Выход США из Договора об открытом небе состоится через полгода, - Помпео

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Автор: 

договор (317) НАТО (9963) россия (95388) США (26454)


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Топ комментарии
+8
Геть російських окупантів з німецького Кенінсбергу і українського Криму! З молдавського Придністровя та окупованої Грузії!
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22.05.2020 21:02
+8
А заодно из китайского хабаровска и японских курил... и с норвежских островов тоже. Нехер лаптям там делать. Ягель в тундре растет. Вот в тундре пускай и кормятся...
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22.05.2020 21:08
+7
Часть Карелии Выборг и Курильские о-ва вы еще забыли дополнить
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22.05.2020 21:06
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Геть російських окупантів з німецького Кенінсбергу і українського Криму! З молдавського Придністровя та окупованої Грузії!
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22.05.2020 21:02 Ответить
Часть Карелии Выборг и Курильские о-ва вы еще забыли дополнить
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22.05.2020 21:06 Ответить
А заодно из китайского хабаровска и японских курил... и с норвежских островов тоже. Нехер лаптям там делать. Ягель в тундре растет. Вот в тундре пускай и кормятся...
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22.05.2020 21:08 Ответить
Бредятина, лучше амраамы обновите и астеры
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22.05.2020 21:04 Ответить
просто докажите шо мокшанские воздухоплавательные машины тяжелее воздуха...нах это словоблудие в сми?
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22.05.2020 21:08 Ответить
Призывают свинью в грязи не валяться, ну...
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22.05.2020 21:11 Ответить
НАТО призывает Россию прекратить выборочное выполнение Договора об открытом небе - Цензор.НЕТ 3290
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22.05.2020 21:18 Ответить
_Сейчас, всё бросят и прекратят. Ну точно. Им договор этот нужен чтобы шпионить, а не чтобы за ними самими шпионили!
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22.05.2020 21:22 Ответить
Да, даже Трамп уже понял, а НАТО все сопли по стенкам размазывает.
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22.05.2020 21:25 Ответить
нато закликає..це те як Єропа і її озабоченность
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22.05.2020 21:47 Ответить
 
 