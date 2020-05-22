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Новости Правосудие
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Окружной админсуд Киева рассмотрит иск "партии Шария", пытающейся отсудить у государства 3,2 млн гривен

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску политической партии "Партия Шария" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд взыскать из государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу "Партии Шария" в размере более 3,2 млн грн", - сказано в сообщении.

Также истец требует признать противоправной бездеятельность НАПК, которое, по мнению политсилы, заключается в невыполнении распределения средств госфинансирования политических партий за минувший год в пользу "Партии Шария".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Партия Шария" пытается через суд получить из бюджета Украины более 3,2 млн гривен

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и с проведением судебного заседания по имеющимся материалам.

Напомним, ранее законодательство предусматривало государственное финансирование партий, набравших на выборах больше 2% голосов. "Партия Шария" на выборах в парламент в 2019 году набрала 2,3%.

После выборов новый состав Рады изменил это правило. Теперь финансирование получают только партии, преодолевшие 5-процентный барьер.

Также на Цензор.НЕТ: Одногруппник Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко открыл офис партии Шария в Ривном, - волонтер Лозовская. ФОТО

Помимо "Парти Шария", без государственного финансирования остались "Радикальная партия Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Свобода" и "Украинская стратегия Гройсмана".

Автор: 

партия (562) суд (25081) финансирование (1794) юстиция (758) НАПК (1220) Шарий Анатолий (227) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+25
Тільки при зевладі став можливим цей ганебний позов!
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22.05.2020 21:20
+21
Шариевцы вместе с зебилами идите нах
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22.05.2020 21:18
+18
реєстрація партії шмарія на виборах це ганьба української держави.
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22.05.2020 21:28
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Шариевцы вместе с зебилами идите нах
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22.05.2020 21:18 Ответить
Тільки при зевладі став можливим цей ганебний позов!
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22.05.2020 21:20 Ответить
А менять закон после выборов - не ганебно?
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22.05.2020 21:24 Ответить
Не ганебно, але якщо були призначені гроші, то виплати не мали права відміняти на основі нового закону з іншим бар'єром.
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22.05.2020 21:27 Ответить
Вот и я о том! Новый Закон должен применяться только при последующих выборах, а этот применили при старых раскладах! Я не удивлюсь, если суд примет положительный результат!
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22.05.2020 21:33 Ответить
Естественно шо приймут в пользу Шария, поскольку Закон не имеет обратной силы, если самим Законом это не предусмотрено. Поднять планку с 2х процентов до 5 после выборов и отказать, это нарушения Закона, так что, этой твари еще и компенсацию заплатят за ежемесячною невыплату.
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22.05.2020 22:09 Ответить
А когда его менять? Каждый год этим пид...ам по 3 ляма платить? Вот пусть те кто за них голосовал и скидываются. Я не виноват, что в стране есть куча дебилов, и не хрен мои, в том числе, деньги на них тратить.
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22.05.2020 21:31 Ответить
Двухпроцентникам начали платить не вчера и не позавчера, а платили все 5 лет при власти Порошенка! Это всегда закладывали в бюджет и никто и никогда этот вопрос не поднимал!

П.С. Сейчас же деньги от малых партий просто перебросили для партий в парламенте! К примеру, для Слуги Народа начислено 35 млн за первый квартал...
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22.05.2020 21:46 Ответить
Ганебно, дуже ганебно, вислуховивать таку мокшанську наволоч , як ти сиколов. Забирай свого петушарія та тікай, кацапска пика, з України в свій мордор, смердючка.
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23.05.2020 01:00 Ответить
При Петрі з"явилась партія Шарікова,та навіть приймала участь у виборах.
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22.05.2020 21:25 Ответить
І тут Петро винуватий?
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22.05.2020 21:28 Ответить
Тільки при зевладі став можливим цей ганебний позов!
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22.05.2020 21:39 Ответить
Что говорит о том, что при Петре была истинная демократия.
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22.05.2020 21:32 Ответить
Партия Шария была создана летом 2019 за два месяца до парламентских выборов и названа феноменом украинского политикума. Без олигархов, без ТВ, без многомиллионных бюджетов и СМИ, только Анатолий и сотни тысяч людей, которые жаждут правды и изменений - нам удалось показать результат, к которому другие партии стремятся годами.

https://sharij.com.ua/

що, склєрозом страждаєш? ото і вся ціна усім вашим вис*рам, ботва цапська
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22.05.2020 21:51 Ответить
а кто её сейчас в "люди" выводит...?! тоже Петя...?!!!
и таки 100% вероятно что суд станет на сторону шарика...бо у нас 100% свои СБУ и Прокуратура...
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22.05.2020 22:14 Ответить
крот, то коли була створена шмарієва партія?
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22.05.2020 23:43 Ответить
крот теж чергова кремлівська смердючка, я би сказав- мокшанский скунс.
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23.05.2020 01:02 Ответить
Просто у тольберта кончаются деньги .в казино его часы и трусы его жены крупье брать на ставку отказывается
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22.05.2020 21:20 Ответить
Как же их на кон можно ставить,если они обосранные?
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22.05.2020 21:23 Ответить
Не знаю.я не проверял .даже и не знал шо он энурезом болеет
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22.05.2020 21:27 Ответить
Не энурез,а скорее запущенная дизентерия и холера.
Первое-это его заболевание а второе-ласковое прозвище жены.
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22.05.2020 21:34 Ответить
бабки їм пох... за шмарієм стоїть вся цапська сволота як у кремлі, так і всередині України! кожен їх крок, кожна дія спрямовані на дестабілізацію, на збурення суспільства... в даному випадку ми спостерігаємо чергову спробу закріпити й роздути антиукраїнські потуги...
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22.05.2020 23:42 Ответить
Петушарий никак не угомонится.Мразота прикацапленная.
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22.05.2020 21:22 Ответить
Сам не угомонится...
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22.05.2020 21:52 Ответить
Ни у каких партий не должно быть никакого государственного финансирования .
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22.05.2020 21:26 Ответить
Коломойскому понравился твой комментарий! Но Ахметов может и его переплюнуть...
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22.05.2020 22:14 Ответить
реєстрація партії шмарія на виборах це ганьба української держави.
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22.05.2020 21:28 Ответить
Все досить просто.з'явилася в регіоні партія петушарія,вона повинна зникнути і по барабану шо там хто говорить. Свинособачі прихвостні поза законом.
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22.05.2020 21:34 Ответить
Окружной админсуд Киева рассмотрит иск "партии Шария", пытающейся отсудить у государства 3,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 781
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22.05.2020 21:37 Ответить
Окружний адмінсуд Києва розгляне позов "партії Шарія", яка намагається відсудити у держави 3,2 млн гривень - Цензор.НЕТ 4902
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22.05.2020 21:44 Ответить
Окружний адмінсуд Києва розгляне позов "партії Шарія", яка намагається відсудити у держави 3,2 млн гривень - Цензор.НЕТ 794
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22.05.2020 21:45 Ответить
Украина - страна для украинофобов.
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22.05.2020 21:50 Ответить
Чувак, а як ти думаєш, прожити майже 400 років під кассабами?
Тут дійсно дах поїде...
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22.05.2020 21:55 Ответить
пружинку таки сжимають...тихом-нишком...ждемо...
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22.05.2020 22:16 Ответить
Тут, ще треба знати, що у тій пружинці сталі лише 24,5%, а інше...
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22.05.2020 22:29 Ответить
Я думаю ,что уже больше..,а не 25%!
. Те кто голосовал "по- приколу" уже не смеются...
Надеюсь,уже начали головой думать.
Да и Юлькины,которые за Зе пошли голосовать,думаю "схаменулись"
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23.06.2020 23:39 Ответить
Судяси по присутності шмарія на прес-конференції презЕдента, суд він виграє. І нарІдні гроші перекочують в кишеню шмарію. Кінець епохи гідності
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22.05.2020 22:40 Ответить
Пан? Він пан? Він мурло **********. Хоча кому і кобила дружина.
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23.05.2020 01:05 Ответить
Весь мир видел, как петушарий доводит дела до конца.один зашквар с вуйчичем чего только стоит
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23.05.2020 08:19 Ответить
Не здивуюся, якщо Зеленський за рахунок держави дасть наказ продажним судам збагатити посібника російських окупантів...
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22.05.2020 23:53 Ответить
Дивные вещи происходят при правлении осла.
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23.05.2020 04:20 Ответить
********** не хватает денег пукина или пилят сильно? У пенсионеров заберем и отдадим партии шариковых?
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23.05.2020 08:07 Ответить
Как-то был на Крещатике и видел как шариесосы дрочили на своего божка. Чтобы вы понимали насколько ущербные эти козлососы, достаточно обратить внимание на тот факт, что они на свой дрочь привели детей! Карл, эти ущербные собирались прикрываться детьми, если вдруг им устроят перевоспитание адекватные граждане. Это ж **** какой нужно быть тварью, чтобы подставлять своих детей под кулаки, чтобы уберечь свою морду!
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23.05.2020 08:17 Ответить
Надо побольше денег партии блохастого Шарка!))) ЗЕдебилы профинансируют!))))
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23.05.2020 09:19 Ответить
Шарий это редкий Лошара !
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23.05.2020 09:33 Ответить
 
 