Окружной админсуд Киева рассмотрит иск "партии Шария", пытающейся отсудить у государства 3,2 млн гривен

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску политической партии "Партия Шария" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд взыскать из государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу "Партии Шария" в размере более 3,2 млн грн", - сказано в сообщении.

Также истец требует признать противоправной бездеятельность НАПК, которое, по мнению политсилы, заключается в невыполнении распределения средств госфинансирования политических партий за минувший год в пользу "Партии Шария".

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Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и с проведением судебного заседания по имеющимся материалам.

Напомним, ранее законодательство предусматривало государственное финансирование партий, набравших на выборах больше 2% голосов. "Партия Шария" на выборах в парламент в 2019 году набрала 2,3%.

После выборов новый состав Рады изменил это правило. Теперь финансирование получают только партии, преодолевшие 5-процентный барьер.

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Помимо "Парти Шария", без государственного финансирования остались "Радикальная партия Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Свобода" и "Украинская стратегия Гройсмана".