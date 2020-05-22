Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава. ИНФОГРАФИКА
Эпидемиологическая ситуация в Киеве и 8 областях Украины не соответствует критериям перехода к более мягкому варианту карантина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне:
1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения) составляет менее 12 на 100 000 населения (недельный уровень заболеваемости 100 000 населения в период условного пика эпидемии по Украине + 50%);
2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровня заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста)
3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 000 населения.
По состоянию на 22 мая г. Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ривненская и Черновицкая область не отвечают критериям перехода ко второму этапу карантина.
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"Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением нового коронавируса (2019-nCoV):
В каких случаях следует носить маску
- Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
- Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
- Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
- Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок."
Все інше - це хворі фантазії недолугих посадовців.
Але тоді найвеличнішому доведеться визнати, що всі кризи 2020 року (в тому числі енергетична та фінансова) - то є наслідки роботи його "професіоналов! з команди "новьіє ліца" обох версій
"В следующем поколении или позднее будет изобретён фармакологический метод, который побудит людей возлюбить неволю и породит "диктаторство без слёз". Иначе говоря, появится нечто вроде безболезненного концентрационного лагеря для всего человечества, в котором у людей фактически отберут их свободы, но они будут только рады этому…"
"Точно так же, научные правители будут давать одно образование обычным мужчинам и женщинам, и другое тем, кто должен унаследовать научную власть. От обычных людей ожидается послушность, трудолюбие, пунктуальность, бездумность и довольство. Из этих качеств довольство, по всей вероятности, будет важнейшим. На его достижение будут брошены все силы психоанализа, бихевиоризма и биохимии… Всех мальчиков и девочек с раннего возраста будут учить "сотрудничеству", то есть, делать то, что делают остальные. Инициатива у этих детей будет пресекаться, и неповиновение будет искоренено без наказаний, научным путем".
то же самое, что:- « Мы откроем туалет но штаны не снимать!». Как можно В МЕТРО
выдерживать эту дистанцию? Даже при всём желании это не возможно не теоретически,
не практически! При этом «одноразовые маски» будут , как минимум, «одноНЕДЕЛЬНЫМИ»
, утверждаю ибо знаю НАШ менталитет, …
2. Статистика
заболеваемости:- её нужно умножать на коэффициент 10. Во всяком случае данные о
смертях от КОВИ19 это уж точно, ибо аналитический подход к этому вопросу , в
регионах, райцентрах, сёлах не такой как в Киеве. Там не будут проводить тесты
трупов умерших дома.
3. Надо полностью разрешить торговлю продуктами ибо если
фермеры в этом году обанкротятся, то в следующем году выращивать зерновые и
овощные культуры будет некому….