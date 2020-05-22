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Новости Коронавирус и карантин
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Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава. ИНФОГРАФИКА

Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава. ИНФОГРАФИКА

Эпидемиологическая ситуация в Киеве и 8 областях Украины не соответствует критериям перехода к более мягкому варианту карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения) составляет менее 12 на 100 000 населения (недельный уровень заболеваемости 100 000 населения в период условного пика эпидемии по Украине + 50%);

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровня заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста)

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 000 населения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киев просит Кабмин разрешить смягчить карантин: с 23 мая запустить транспорт, с 25 мая - метро, - Кличко. ВИДЕО

Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава 01
Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава 02
Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава 03

По состоянию на 22 мая г. Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ривненская и Черновицкая область не отвечают критериям перехода ко второму этапу карантина.

Также читайте: Больницы первой и второй волны в Черновицкой области уже заполнены, - замглавы Минздрава Микичак

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?)Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава - Цензор.НЕТ 2227
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22.05.2020 21:21
+6
..... и запомните! Ослаблять - это глагол, а не юлия мендель.
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22.05.2020 21:43
+5
https://www.youtube.com/watch?v=ls6xKW5bOVc ВРЕД ОТ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ. Еще в прошлом веке российский ученый Александр Чижевский доказал, что без отрицательных ионов человек не может прожить 2-х недель. Отрицательные ионы мы вдыхаем вместе с воздухом и они попадают в кровь. Именно они отвечают за текучесть крови, за здоровье. У нас в городах и так огромный дефицит отрицательных ионов из-за чего мы так много болеем, а медицинская маска препятствует поступлению ионов в кровь. Соответственно кровь густеет очень быстро, и длительное ношение маски в течении дня очень вредно сказывается на здоровье. Кроме того маски не выполняют ту защитную функцию, которую люди от нее ждут. Поэтому стоит сделать выбор на другие средства защиты от вирусов, например аромамасла. А если человек болен, ему и так плохо, то маска еще больше нанесет вред больному.
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22.05.2020 21:46
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У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?)Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава - Цензор.НЕТ 2227
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22.05.2020 21:21 Ответить
Он чего свои старые номера на него нацепил ?
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22.05.2020 21:23 Ответить
Нищеброд, денех на 4-ре пятерки не хватило.
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22.05.2020 21:26 Ответить
Если мне не изменяет память то уже в ходу -К- в первых буквах.-КА- -КЕ- -КН- то есть бибика новая ,а номер еще старый.сэкономил што ли
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22.05.2020 21:30 Ответить
Я так понимаю, личного авто у тебя нет и ни когда не было.
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22.05.2020 21:38 Ответить
Видать по этим никто не имеет право остановить
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22.05.2020 21:39 Ответить
Оно на масках на десятка три таких меринов нацярювало...там и ослу хватило...
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22.05.2020 21:25 Ответить
Собі Мерседесик, ЗЕ-виборцям - "х*й їм в жопу" (c)Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава - Цензор.НЕТ 3984
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22.05.2020 21:27 Ответить
и я хочу
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23.05.2020 01:07 Ответить
Шо ты хочешь?..
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23.05.2020 07:45 Ответить
Х в жопу))))
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23.05.2020 11:21 Ответить
Модель MB E200
Рік випуску 2017
Тип дії: первинна реєстрація тз
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22.05.2020 21:41 Ответить
AMG пакет Дорогой...
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22.05.2020 21:45 Ответить
Поэтому нужно отменить завтра транспорт, в понедельник метро и продлить карантин))) Но этого не смогут сделать, т.к. народ забил на карантин и фиг его вернешь по домам. Дома пусть сидят свидетели секты лоховируса
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22.05.2020 21:23 Ответить
🐥
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22.05.2020 22:48 Ответить
4 часа назад 11 обл. Уже 4😀
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22.05.2020 21:24 Ответить
тобто офіс на мендельштрассе абсолютно профнепридатний?
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22.05.2020 21:28 Ответить
Народ вже навіть у магазинах ігнорує маски... Мабуть нова епідемія не за горами.
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22.05.2020 21:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ls6xKW5bOVc ВРЕД ОТ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ. Еще в прошлом веке российский ученый Александр Чижевский доказал, что без отрицательных ионов человек не может прожить 2-х недель. Отрицательные ионы мы вдыхаем вместе с воздухом и они попадают в кровь. Именно они отвечают за текучесть крови, за здоровье. У нас в городах и так огромный дефицит отрицательных ионов из-за чего мы так много болеем, а медицинская маска препятствует поступлению ионов в кровь. Соответственно кровь густеет очень быстро, и длительное ношение маски в течении дня очень вредно сказывается на здоровье. Кроме того маски не выполняют ту защитную функцию, которую люди от нее ждут. Поэтому стоит сделать выбор на другие средства защиты от вирусов, например аромамасла. А если человек болен, ему и так плохо, то маска еще больше нанесет вред больному.
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22.05.2020 21:46 Ответить
Ну и не носи у себя в Рязани(Эрзяне) маску!
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22.05.2020 22:04 Ответить
ты тупой, да?
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23.05.2020 07:40 Ответить
На сайті ВОЗ https://www.who.int/ru розміщені рекомендації щодо використання масок:
"Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением нового коронавируса (2019-nCoV):
В каких случаях следует носить маску
- Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
- Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
- Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
- Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок."
Все інше - це хворі фантазії недолугих посадовців.
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22.05.2020 22:06 Ответить
..... и запомните! Ослаблять - это глагол, а не юлия мендель.
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22.05.2020 21:43 Ответить
насиділись вдома..на другий єтап гроші потрібні
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22.05.2020 21:45 Ответить
Так припиніть проводити тести! І буде дикий спад пандемії
Але тоді найвеличнішому доведеться визнати, що всі кризи 2020 року (в тому числі енергетична та фінансова) - то є наслідки роботи його "професіоналов! з команди "новьіє ліца" обох версій
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22.05.2020 21:58 Ответить
Олдос Хаксли, автор романа "Дивный новый мир" на конференции в Калифорнийской медицинской школе в Сан Франциско сказал:
"В следующем поколении или позднее будет изобретён фармакологический метод, который побудит людей возлюбить неволю и породит "диктаторство без слёз". Иначе говоря, появится нечто вроде безболезненного концентрационного лагеря для всего человечества, в котором у людей фактически отберут их свободы, но они будут только рады этому…"
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22.05.2020 22:05 Ответить
Проводя параллель с двумя уровнями образования иезуитов, Рассел утверждает:
"Точно так же, научные правители будут давать одно образование обычным мужчинам и женщинам, и другое тем, кто должен унаследовать научную власть. От обычных людей ожидается послушность, трудолюбие, пунктуальность, бездумность и довольство. Из этих качеств довольство, по всей вероятности, будет важнейшим. На его достижение будут брошены все силы психоанализа, бихевиоризма и биохимии… Всех мальчиков и девочек с раннего возраста будут учить "сотрудничеству", то есть, делать то, что делают остальные. Инициатива у этих детей будет пресекаться, и неповиновение будет искоренено без наказаний, научным путем".
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22.05.2020 22:12 Ответить
1. Мы вам пустим транспотр но соблюдать дистанцию 1,5 метра! Это примерно
то же самое, что:- « Мы откроем туалет но штаны не снимать!». Как можно В МЕТРО
выдерживать эту дистанцию? Даже при всём желании это не возможно не теоретически,
не практически! При этом «одноразовые маски» будут , как минимум, «одноНЕДЕЛЬНЫМИ»
, утверждаю ибо знаю НАШ менталитет, …
2. Статистика
заболеваемости:- её нужно умножать на коэффициент 10. Во всяком случае данные о
смертях от КОВИ19 это уж точно, ибо аналитический подход к этому вопросу , в
регионах, райцентрах, сёлах не такой как в Киеве. Там не будут проводить тесты
трупов умерших дома.

3. Надо полностью разрешить торговлю продуктами ибо если
фермеры в этом году обанкротятся, то в следующем году выращивать зерновые и
овощные культуры будет некому….
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23.05.2020 07:38 Ответить
Третий пункт выгоден агроолигархам
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23.05.2020 07:48 Ответить
А в автобусах никто дистанцию не соблюдает, также как и в супермаркетах.
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23.05.2020 07:49 Ответить
Кожоповірус - грандіозний розводняк. Подивіться відео Остапа Стахіва про порожню Андріївську лікарню в Києві. З відео стає ясно, що з медперсоналом ПОВСЮДНО вже провели роботу й наказали мовчати про мізерну кількість хворих на кожоповірус. Владі вигідно дурантінити нас довіку. Геть аферистичний дурантін!
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23.05.2020 08:33 Ответить
Теорія хаосу переходить в практичну площину. Більше пекла.
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23.05.2020 09:56 Ответить
не понятно когда запустят транспорт в дон обл
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24.05.2020 10:53 Ответить
 
 