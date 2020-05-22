Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава. ИНФОГРАФИКА

Эпидемиологическая ситуация в Киеве и 8 областях Украины не соответствует критериям перехода к более мягкому варианту карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения) составляет менее 12 на 100 000 населения (недельный уровень заболеваемости 100 000 населения в период условного пика эпидемии по Украине + 50%);

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровня заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста)

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 000 населения.

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По состоянию на 22 мая г. Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ривненская и Черновицкая область не отвечают критериям перехода ко второму этапу карантина.

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