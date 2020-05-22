Россию нужно лишить права вето на вступление Украины в НАТО, - Волкер. ВИДЕО

Россия стремится не допустить вступления Украины в НАТО, используя оккупацию, как средство достижения этой цели.

Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявил американский дипломат, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт мероприятия.

"Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в Альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах ", - сказал он.

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Волкер подчеркнул, что НАТО не имеют особого желания принимать в свои ряды страны, у которых территории оккупированы Россией, поскольку согласно пятой статье Альянса (в которой говорится о том, что нападение на любую страну-члена НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс) автоматически означало бы необходимость воевать с Россией.

Американский дипломат отметил необходимость лишить Россию права вето по вступлению стран в Альянс и предложил не применять пятую статью в оккупированных территорий.

"Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановления целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно избавить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий", - отметил Курт Волкер.

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"Любая европейская страна, которая соответствует стандартам демократии, верховенства права, вносит вклад в укрепление общей безопасности, должна рассматриваться как кандидат для вступления. Мы должны вдохнуть новую энергию в процесс расширения, который потерял свою динамику в последние годы", - добавил он.

Киевский Форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.