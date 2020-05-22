Замглавы МИД Боднар провел встречу с послом Коджабашевым на которой обсудили админреформу и соблюдение прав болгарской общины

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе общения с послом Болгарии в Украине Костадином Коджабашевым отметил, что продолжающаяся административно-территориальная реформа в Украине никоим образом не влияет на уровень обеспечения прав национальных меньшинств, в частности болгарской общины Одесской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"Дипломаты всегда находят общий язык. Между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины в Украине. Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе", - сказал Боднар.

В свою очередь, посол отметил важность сохранения национальной, культурной и языковой идентичности болгарского национального меньшинства в Украине и выразил готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству по решению всех актуальных вопросов.

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Во встрече также приняла участие народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяна Плачкова. В ходе встречи была достигнута договоренность о продолжении диалога в этой сфере, в том числе на межпарламентском уровне, говорится в сообщении.

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