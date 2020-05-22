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Замглавы МИД Боднар провел встречу с послом Коджабашевым на которой обсудили админреформу и соблюдение прав болгарской общины

Замглавы МИД Боднар провел встречу с послом Коджабашевым на которой обсудили админреформу и соблюдение прав болгарской общины

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе общения с послом Болгарии в Украине Костадином Коджабашевым отметил, что продолжающаяся административно-территориальная реформа в Украине никоим образом не влияет на уровень обеспечения прав национальных меньшинств, в частности болгарской общины Одесской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"Дипломаты всегда находят общий язык. Между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины в Украине. Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе", - сказал Боднар.

В свою очередь, посол отметил важность сохранения национальной, культурной и языковой идентичности болгарского национального меньшинства в Украине и выразил готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству по решению всех актуальных вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Болгарии выступило против разделения Болградского района Одесской области

Во встрече также приняла участие народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяна Плачкова. В ходе встречи была достигнута договоренность о продолжении диалога в этой сфере, в том числе на межпарламентском уровне, говорится в сообщении.

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Болгария (654) МИД (6937) Одесская область (3547) нацменьшинства (231)


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болгарки подорожчають...
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22.05.2020 21:51 Ответить
Чую и там скоро начнут раздовать вторые паспорта... вот когда х€р@вый фундамент - начинают трескаться стены,как только трещины пойдут - крыша упадёт на голову неродивому хозяину дома
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22.05.2020 21:54 Ответить
А развалится кацапия, во парадокс.
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22.05.2020 22:16 Ответить
Твои слова да богу в уши
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22.05.2020 22:18 Ответить
А как ее нарушили? Украина это УКРАИНСКАЯ территория и законы УКРАИНЫ,ее территориальное и административное деление это ВНУТРЕННЕЕ дело Украины. В Украине есть граждане УКРАИНЫ а не БОЛГАРЫ,болгары в Болгарии. Это не компетенция местного самоуправления( согласно законам Украины) Что обсуждать? Законы надо ВЫПОЛНЯТЬ наконец и тем кто пытается разжигать сепаратизм на украинской территории ДАВАТЬ ПО РЫЛУ. Мало войны?
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23.05.2020 07:12 Ответить
Якщо ті болгари, яких представляє болгарський посол є громадянами Болгарії, то все в порядку. Але якщо ті болгари ще й до болгарського мають українське громадянство, то останнє треба скасувати і взамін видати дозволи на постійне проживання на один рік, для початку. Якщо будуть вести себе чемно, то терміни дозволів можна і подовжити. Пора вже закінчувати те знущання над Конституцією України стосовно подвійного громадянства. Нехай беруть приклад з Польщі, яка не видає паспорти іноземним полякам, а видає "карти Поляка", які не надають громадянства, але забезпечують практично всі права громадян Польщі, окрім виборчого.
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24.05.2020 01:38 Ответить
 
 