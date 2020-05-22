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Арендатору водоема в Житомирской области, где произошло массовое убийство, объявлено о подозрении, - Офис генпрокурора

Арендатору водоема в Житомирской области, где произошло массовое убийство, объявлено о подозрении, - Офис генпрокурора

Правоохранители в Житомирской области сообщили арендатору водоема о подозрении в совершении умышленного массового убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"22 мая 2020 на берегу пруда, возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина из ружья расстрелял семь человек на Житомирщине, - Геращенко. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как отмечается, среди убитых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК, а с места происшествия изъяли охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция о массовом убийстве на Житомирщине: "Алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей"

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Также смотрите: Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый застрелил двоих приятелей, с которыми выпивал, а после пошел в домик к остальным гостям и открыл огонь. ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.

Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Автор: 

массовое убийство (71) Житомирская область (1387)


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Топ комментарии
+23
хорошо судить за компом, да? а если с тем огнестрелом пришли стрелять его и его семью? был бы наверное умным в сводке новостей трупом.
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22.05.2020 22:04
+17
Очень странная история, как только арендатор ставка написал заявление о вымогательстве со стороны ментов как к нему приехала целая толпа с автоматоми, дальше идет пьянка и он всех валит из ружья. Ну вот не верю я в такие совпадения.
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22.05.2020 22:16
+17
Мой друг являлся арендатором подобного пруда. Болото с лягушками превратил в большой ставок, отремонтировал дамбу, привел в порядок и запустил малька и мечтал о высоких прибылях. Думал также параллельно заняться сельским хозяйством путем объединения паев жителей села. После этого началось! Природоохрана, бандиты, менты, сельские воротилы, VIP рыбаки-прокуроры и бухие охотники, местные алкаши и браконьеры. Неблагодарное это занятие, если не найдешь крышу. С сельскими алкашами вообще нереально что-то серьезное создавать. Воруют сами у себя, работать не хотят. Два года борьбы за урожай завершилось огромными убытками. Мужик просто сгорел на работе и нервы его не выдержали.
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22.05.2020 22:25
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угу, семеро "спецпризначенців МВС" приїхали з двома калашами брати одного "кілера фсб"... але він виявився більш підготовленим...)))
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22.05.2020 23:42 Ответить
у прійєжжжих - чотири ствола
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22.05.2020 23:53 Ответить
але це їм не допомогло
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22.05.2020 23:54 Ответить
йа токо уточніл - істіни раді
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23.05.2020 00:14 Ответить
Пятеро в носках, только двое в кроссовках.
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23.05.2020 08:17 Ответить
Если все было, как он рассказывает, можно трактовать, как необходимую самооборону.
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22.05.2020 23:43 Ответить
Теперь фсб так добровольцев пачками будет ложить и киллеров потом путем обмена выпускать на свободу
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22.05.2020 23:42 Ответить
да, согласен, будет странно, если Зеленский выдаст его на обмен
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23.05.2020 21:32 Ответить
Я представляю если Ген прокурору придут вот такие хлопцы покушаться на её собственность ,то интересно сколько бы трупов осталось бы после такого налёта и как на это посмотрел украинский народ и советский народ Украины,за другие народы я говорить не буду ,потому что они понимают,что частная собственность это святое и собственность нужно защищать даже с оружием,а не с красной повязкой ДНД и милицейским свистком.
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22.05.2020 23:46 Ответить
Ну, пишут, что он не арендатор, а приватизировал болото, вычистил, углубил, развел рыбу.
Радостные аваковцы начали с него за это требовать 10 штук в месяц.
Получили.
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22.05.2020 23:49 Ответить
У нас в Украине многие не понимают что такое частная собственность и как её защитить с оружием в руках,
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22.05.2020 23:52 Ответить
Поки що така картина: господар ставка був в конфлікті з місцевою поліцією, бо та вимагала хабар, господар задокументував цей хабар і був затриманий поліцейський начальник поліції району, господар покликав друзів зі зброєю, бо боявся помсти поліцейських... і тепер поліція повідомляє що цей господар перебив своїх друзів охоронців.
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22.05.2020 23:58 Ответить
це ше занятніша версія - долой ту бритву і Оккама!
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23.05.2020 00:16 Ответить
Такий собі https://www.facebook.com/profile.php?id=100008117959400&comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1Njg4NDY2Nzc1NzE2M18xMDE1Njg4NDcwMzUxMjE2Mw%3D%3D Alexey Isay стверджує, що знає всіх учасників події, що особисто бував з ними на тім озері, що п'ятеро загиблих взагалі не вживали алкоголь і що вони приїхали на допомогу до господаря
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23.05.2020 00:50 Ответить
на дурняк п'ют даже трєзвєннікі і язвєннікі (С)
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23.05.2020 01:18 Ответить
https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10156884667757163?comment_id=10156884703512163
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23.05.2020 00:51 Ответить
Чёт вспомнился старый анекдот. Идёт общее собрание трудящихся одного из заводов Ленинграда. Председатель собрания сообщает присутствующим со скорбью в голосе, что только-что в Смольном врагом народа злодейски убит Сергей Миронович Киров. Из дальнего угла зала один из рабочих переспрашивает - кого-кого убили? Председатель собрания повторно дрожащим трагическим голосом сообщает, что только-что в Смольном врагом народа убит Сергей Миронович Киров. Из дальнего угла зала в свою очередь повторно переспрашивает плохо слышащий рабочий - кого-кого убили? Председатель собрания, возмущенный глухотой рабочего, в запале отвечает - кого надо, того и убили! Занавес.
Почему-то кажется, что нынешняя власть руками ОГПУ сделает виновными в трагедии погибших, а меткий и зоркий ворошиловский стрелок окажется героем, который возздал должное нехорошим людям.
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23.05.2020 00:16 Ответить
дітіхтіфф
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23.05.2020 00:26 Ответить
Если бы я был писателем детективного романа, то я бы такой сюжет закрутил: братки приехали замочить чувака, за то что он посадил пахана. А большую толпу, объяснил бы, необходимостью повязать кровью всю группировку. Двое должны были исполнить, а остальные, на подхвате, закопать на рассвете, местность контролировать от случайных свидетелей, и следы замести. Но жертва всё понял, и хладнокровно их обыграл.. Ну то так, моя фантазия.
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23.05.2020 00:29 Ответить
Отошли Квентину Карантина, тфу, Тарантино сюжет..
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23.05.2020 00:33 Ответить
так ти нічого і не придумав - взято із жизні
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23.05.2020 00:38 Ответить
Всё дело в нюансах. С какого боку смотреть. Например пикап, а в нём полиэтиленовая плёнка, всю картину происшествия резко меняет.
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23.05.2020 00:45 Ответить
так вони на природі хотіли його розчленяти? Чи не прощє заставить викопать яму, в якій і закопать труп арєндатора
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23.05.2020 00:50 Ответить
Плёнка, что бы не испачкать и следов не оставить, а если ещё и лопаты приготовили, то наверное не для того, что бы пикап из грязи выкапывать.
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23.05.2020 05:37 Ответить
а-а-а!
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23.05.2020 11:17 Ответить
А там еще удочки были и раколовки что ли. А это как?
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23.05.2020 13:01 Ответить
Мне кадры с раколовками не попадались. Если можно ссылочку пожалуйста. Мне интересно, на них возможно узреть какие либо детали ЧП. Вообще то рыболовные снасти на оборудованном пруду ни какая ни экзотика. Их принадлежность, может быть чья угодно.
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23.05.2020 21:45 Ответить
лица у них светлые, у погибших. а так, то да, вам бы стивеном кингом работать
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23.05.2020 21:34 Ответить
Так там рыбалка была или охота? Что-то слишком много оружия для рыбалки.
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23.05.2020 00:58 Ответить
Та не в этом даже дело. История мутная сама по себе. Накануне владелец ставка сдал мента за взятку. В сюжете МВД говорится что они все дружили 10 лет. То есть версия с отжимом ставка или чем-то подобным отпадает. Скорей бы они помогать приехали. Если там не бытовой конфликт то нужно рассматривать версию что менты замешаны. В сюжете так же упоминаются СБУшники только непонятно каким боком, сюжет нарезкой сделан что ничего непонятно.
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23.05.2020 01:49 Ответить
Убойная рыбалка.
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23.05.2020 11:40 Ответить
мусора брешут, как всегда, где заявление арестованного ими ?
кого интересует, что они навыдумывают ?
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23.05.2020 02:04 Ответить
кацапа, сядь разом з ним і почуєш всі "заявлєнія"
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23.05.2020 06:57 Ответить
В тілах загиблих залишились кулі і експертиза покаже хто стріляв і чим. Поліція повідомляє, що стріляв орендар ставка, а йому брати на себе чуже вбивство сенсу не має. Диванні експерди від жопоблоків і зе-бобиків злетілись як стерв'ятники бо https://zaxid.net/vbivstvo_na_zhitomirshhini_cholovik_zastreliv_simoh_pislya_ribolovli_n1502544 серед убитих ветерани АТО, нацгвардійці та волонтери щоб вилити більше лайна на загиблих в руслі політики капітулянта, який взяв курс на дискредитацію і переслідування тих, хто не дав ******* знищити Україну.
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23.05.2020 02:41 Ответить
Дипвує позиція нашого бидла, яке так захищає вбивцю не знаючи деталей,швидше за все причиною став алкоголь,але йде дискридитація наших атошників,вулантерів кому це вигідно?
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23.05.2020 02:53 Ответить
Отморозок с Мордора убил спящих людей, которые ему доверились, убил намеренно из ненависти и мести, только за то, что у них хватило смелости остановить орду из его собратьев на Донбассе. Рассчетливый гаденыш, продумал ситуацию, когда можно будет удобно и надежно совершить убийство.
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23.05.2020 06:25 Ответить
Так он знает что его Зеленский обменяет на таксистов...
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23.05.2020 07:10 Ответить
Та может и бытовуха. При таком друге и врагов не надо.
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23.05.2020 08:07 Ответить
А политику ему пришить никак нельзя!? Мол все по причине украинофобии, ведь пишут что убитые герои АТО Только алкоголизм. Э-эх!
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23.05.2020 03:51 Ответить
Ну звичайно - тепер мужика зроблять крайнім!
А те що ці "рибаки" були озброєні і ранили арендатора - до уваги ніхто не братиме.
Тут чистий самозахист!
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23.05.2020 06:12 Ответить
Ранили? Где написано?
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23.05.2020 06:26 Ответить
https://focus.ua/ukraine/455962-massovoe_ubiistvo_v_zhitomirskoi_oblasti_vse_podrobnosti_o_konflikte_kotoryi_privel_k_boine

Читай що сказав брат цього мужика.
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23.05.2020 06:51 Ответить
Еще и инвалид, еще с раненой рукой . Еще и 2 убитых лежали на большом расстоянии от домика
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23.05.2020 07:29 Ответить
Еще из винтовки ,которую надо перезаряжать. С раненой рукой.
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23.05.2020 07:39 Ответить
Орендарю водойми в Житомирській області, де сталося масове вбивство, оголошено про підозру, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4943
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23.05.2020 07:31 Ответить
тебе бидлан теж ранили, в голову, при народженні.
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23.05.2020 06:56 Ответить
А тот, что с автоматом, тот в носках, без обуви.
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23.05.2020 07:33 Ответить
Спящих убил самозащита? Серьезно? Он лунатиков боится?
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23.05.2020 14:49 Ответить
Один колхозник завалил семь атошников? Терминатор однако.
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23.05.2020 06:51 Ответить
Так еще инвалид-сердечник, и еще с раненой рукой.
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23.05.2020 07:26 Ответить
За то, что Украину защищали?
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23.05.2020 07:43 Ответить
За те що приїхали "рибалити" з автоматами.
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23.05.2020 07:48 Ответить
Там и удочки есть, и сетки. А у хозяина тоже была винтовка. И вон на стенке что- то висит, не то гранатомет, не то просто тубус. Просто все там с оружием были.
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23.05.2020 07:57 Ответить
Вобщем если ты при оружии, то бухать нельзя. Особенно до часу ночи.
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23.05.2020 08:09 Ответить
А с ножом на человека можно кидаться?
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23.05.2020 08:21 Ответить
Це маразм захищати вбивцю, чи все що б догодити ворогу?коли дебіл розщстрілює людей що спали, не дивно така радість на рос.тв і появляєтся інтервю з міжнародним терористом гіркіним і по всіх напрямках йде дискридитація вулантерів і атошників.
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23.05.2020 08:45 Ответить
Думаю, что этот Восьмой всех и порешил, а потом подстави пьяного хозяина...
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23.05.2020 08:25 Ответить
А может и девятый с десятым? Ну как вариант?
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23.05.2020 09:30 Ответить
Или местные менты тех что он сдал приехали и порешали пьяных из его ружья. А потом разбудили хозяина и сказали что то он. А 8-й вообще подставной.
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23.05.2020 14:59 Ответить
Виглядає так, що мужик власник ставка здав мусорів і покликав АТОшників його захищати. На стрілку приїхала бригада відморозків, яка вбила ще Сашка Білого. Стрілка перейшла в перестрілку. Вбитих з боку власника ставка перевезли на показане нам місце. Далі підняли тріскотню в засобах масової дезінформації, що власник ставка себе обмовив. А хто буде перевіряти? У нас нема жодного незалежного журналіста, бо всі працюють за гроші олігархів і кричать про коронавірус.
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23.05.2020 08:45 Ответить
стол с хавчеком видел? на стрелку не похоже
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23.05.2020 09:06 Ответить
Ну проверять должны криминалисты с полицейскими. Вообще похоже все было очень быстро: многие в носках были, даже обувь не успели одеть.
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23.05.2020 09:33 Ответить
Пригласил хороших ментов защитить себя от плохих ментов?
Оригинально.
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23.05.2020 09:35 Ответить
а как это спящих растрелял, не услышали выстрелов...
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23.05.2020 09:04 Ответить
Даже не успели подняться со сна.
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23.05.2020 09:34 Ответить
Судя по фото выстрел с окна был. Он не заходил внутрь. Убил спящих из окна.
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23.05.2020 12:33 Ответить
Повернулися з фронту бійці наче на рідну землю,яку захищали від окупанта,а земля вже й не рідна- баригами та сепарами орендована,ментярами "дахована".От і повбивали іроди пропадлошенкові фронтовиків сонними.Ганьба.
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23.05.2020 10:06 Ответить
Переслідує і кидає за грати захисників України, АТОшників і волонтерів клоун з подачі портянки - дві пропутінські шавки. Вбивця не пустив своїх дітей захищати Україну, а в селі він має кличку "кацап" - це типаж ватника-колаборанта.
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23.05.2020 12:55 Ответить
Я й кажу,що зелено-каломойний колір від шоколадно-колорадного не відрізняється,бо в Австрії за заклик вести рашистські війська 14-ть років тюрьми присудять,а тут війна і жодний депутат ВР не загинув на фронті за 6-ть років цієї війни,проте як окупанти фронтовиків вбивають nа фронті,так і орендатори-бариги вбивають в тилу на відпочинку сонними та без зброї,ще й підло в спину.Ганьба такій постсовковій колонії.
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23.05.2020 13:19 Ответить
Уявляю що ці "захисники" коїли там.....
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23.05.2020 14:08 Ответить
Откуда фотографии с места ЧП? Это же явно не журналисты снимали, там даже лица не заретушированы. Значит кто то из правоохранителей, умышленно слил в сеть материал уголовного дела. С какой целью? Может быть, кому то нужно было подстраховаться, от ожидаемой фальсификации дела?
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23.05.2020 11:03 Ответить
Цілком можливо.
Адже в ЗМІ вже наявна спроба "відбілити" цих озброєних бандюків.
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23.05.2020 14:02 Ответить
Я вижу только спробу у портновских шестерок атошников сразу в бандиты записать. Работай тщательнее портянка.
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23.05.2020 14:45 Ответить
Менты обычно сливают фотки когда начинают фальсифицировать дело.
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23.05.2020 15:03 Ответить
Где логика?
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26.05.2020 14:12 Ответить
історія загадочна - з самого початку загажена вбросом від геращинки про "массовойє убійство", шо, як виявилось потім, було тільки його особистою ІНТЕРПРЕТАЦІЄЮ однієї з версій подій
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23.05.2020 11:25 Ответить
Одновременное убийство семи человек не массовое? А что тогда, хулиганка?
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23.05.2020 14:47 Ответить
самозащіта - нє убійство, а нєйтралізація
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23.05.2020 15:16 Ответить
Так и тема "сисек" вААПще не раскрыта...
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23.05.2020 11:26 Ответить
С ИЖа завалил автоматчиков, прям Симо Хяюхя.
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23.05.2020 11:32 Ответить
все приехали на одной машине? почему рваный комбез возле воротника у того кто лежит возле машины и по шву у того кто возле крыльца, почему задраны штанины? не видно не одного входного отверстия, включая убитых якобы во сне, более естественно лежат трупы там где застолье, но следов потасовки нет со стола ничего не упало, вообщем одни почеу и как?
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23.05.2020 12:22 Ответить
Нет, не на одной машине . Там много машин в отдалении. И всякие мешки. Ты в других фото посмотри.
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23.05.2020 12:36 Ответить
из других машин вижу только "ниву", я так понимаю, хозяина.
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23.05.2020 13:14 Ответить
мешки для трупов тоже вижу, ну и!?
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23.05.2020 13:21 Ответить
"История загадочная"... Да, куда уж дальше-то: пьяная компания, с оружием, пьяные разборки, кто кого сдал и полууголовные понятия. Хозяину ставка, спьяну, хотя пил он поменьше, скорее всего, из-за недостатка здоровья, угроза его изнасиловать, показалась серьезной, переклинило, грохнул одного, а там пошло, по накатанной. Да и нет ничего сложного в том, чтобы пострелять спящих, бухих людей. А кто и как там общался и бизнес делал, в том числе и местная полиция, надо разбираться.

Люди, воспитанные на книжных детективах и фильмах, всегда видят сложности и загадку там, где их нет.
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23.05.2020 13:03 Ответить
Чому тоді в руках "жмурів" зброя???
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23.05.2020 14:00 Ответить
У скольких оружие? У одного? Остальные то безоружные лежат. По крайней мере первые кого он пострелял
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23.05.2020 14:44 Ответить
У него в доме туба висит от гранатомета. Не его ли это оружие?
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23.05.2020 14:56 Ответить
Судячи по фото та по факту наявності зброї в "рибалок", це - був самозахист.
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23.05.2020 13:59 Ответить
У хозяина зброи то побольше. Сразу планировал всех убить?
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23.05.2020 14:46 Ответить
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