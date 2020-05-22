Арендатору водоема в Житомирской области, где произошло массовое убийство, объявлено о подозрении, - Офис генпрокурора

Правоохранители в Житомирской области сообщили арендатору водоема о подозрении в совершении умышленного массового убийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"22 мая 2020 на берегу пруда, возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, среди убитых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК, а с места происшествия изъяли охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

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В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

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Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.

Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.