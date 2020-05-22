Россия отреагировала на выход США из Договора по открытому небу: "Шаг весьма прискорбный"
Российские дипломаты отрицают нарушение Договора и обвиняют Вашингтон в стремлении разрушить комплекс договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
Об этом сказано в официальном комментарии МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Высшие должностные лица США – Президент Д.Трамп и Госсекретарь М.Помпео – заявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Шаг весьма прискорбный с точки зрения европейской безопасности – ДОН, кстати, заключенный по инициативе США, является ее важнейшим звеном", — сказано в комментарии.
Российские дипломаты утверждают, что уже не раз отвечали на выдвинутые США обвинения в нарушении Договора. По их словам, РФ действует строго в рамках положений документа.
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"США пытаются создать впечатление, что сами они, их союзники и единомышленники безупречно выполняли ДОН. Это не так. У нас есть к ним немало вопросов, и некоторые весьма серьезные", — заявляют в МИД РФ.
"США могут пересмотреть свое решение о выходе из ДОН, если Россия в ближайшие месяцы безоговорочно выполнит все их требования. Это ультиматум. На такой основе разговор не получится", — добавляют они.
Россия будет выстраивать свою линию в отношении Договора, исходя из интересов национальной безопасности, сказано в заявлении.
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21 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Договора об открытом небе. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил эту информацию и уточнил, что выход США из Договора состоится через полгода.
На 22 мая запланировано экстренное совещание послов стран НАТО в связи с решением США о выходе из Договора.
Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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А где же асимметричный ответ "запрет Трампу посещать баню в Урюпинске"?!!
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской Рассеи.
А што ж для вас, казламордых, может быть весёлого в этом шаге, а ???
Конечно прискорбный... для вас, ублюдков !!!
Виявилося, що повідомлення стосувалося козла Тімура, що дружив з тигром у зоопарку…
Лучше дел не иметь
Не благодари.
На высоте 120 километров уже начинаются орбиты спутников-шпионов. Низкая орбита удобна для видовой разведки, когда разведданные собираются с помощью фотосъемки поверхности. Но продолжительность жизни спутников на столь низких орбитах вследствие близости атмосферы колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет.
https://naked-science.ru/article/top/sem-stupenek-do-luny-obzor-znachimyh
Вы хот следите за обсуждаемой темой немного. Или Грышка не читатель, он писатель? (с)
Тема статьи о договоре по облётам территорий стран, которые твоя казламордия нарушает. Теперь вас, дыбилов казламордых, будут фотографировать со спутников-шпионов, которые висят на высоте 120 км над уровнем моря.
А ты продолжай верить, што спутники-шпионы висят на высоте 36 тыс. км., придурок, ...лять...
Вы повторили мои доводы слово в слово. Но иск за плагиат подавать не буду Не благодарите!
Кто это написал: "Штаты выстрелили себе в ногу." ???
Каким образом Штаты себе в ногу выстрелили, если даже без использования самолётов могут прочитать СМС-ку на твоей древней "мотороле", а, дурак ты тупой ???
Што сможет противопоставить твоя казламордия Штатам, если такая, как ты кацапская мразь, уже забыли значение слова "спутник", не говоря уже о запуске самого спутника ??? Шо ты здесь пыль ноздрями раздуваешь, рванина казламордая ???
Во-вторых:
Поднимай обе руки и иди сдаваться ненавистным пиндосам. Ты, твоё ***** и твоя казламордия продули спор им, а не мне. Можешь опять попросить их дать тебе в долг вонючих ножек Буша потому, как купить их у тебя в скорости уже не будет таньгов. Можешь даже попросить их поменять твою сраную моторолу на б/у айфон. А вдруг сжалятся над тобой, дураком казламордым...
Раша не парится - настамнет!
"В связи с появлением новых российских инспекционных самолётов в США прошла кампания по их запрету в связи с высокими разведывательными характеристиками. Пик кризиса пришелся на апрель 2014 года, когда американская газета Weekly Standard опубликовала письмо четырёх членов сенатского комитета по разведке, в котором заявлялось, что Россия вводит новые самолёты, которые «поддерживают оборудование для цифровой фотосъёмки, РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой и инфракрасное оборудование». 15 апреля председатель комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Майк Роджерс призвал президента Обаму отказать России в праве использовать новые российские самолёты в воздушном пространстве США".
Русский Иван! Сюдой можноть позаловасси! Чай, грамотнай - выдюжишь бамагу накарябать!