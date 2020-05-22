Россия отреагировала на выход США из Договора по открытому небу: "Шаг весьма прискорбный"

Российские дипломаты отрицают нарушение Договора и обвиняют Вашингтон в стремлении разрушить комплекс договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Об этом сказано в официальном комментарии МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Высшие должностные лица США – Президент Д.Трамп и Госсекретарь М.Помпео – заявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Шаг весьма прискорбный с точки зрения европейской безопасности – ДОН, кстати, заключенный по инициативе США, является ее важнейшим звеном", — сказано в комментарии.

Российские дипломаты утверждают, что уже не раз отвечали на выдвинутые США обвинения в нарушении Договора. По их словам, РФ действует строго в рамках положений документа.

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"США пытаются создать впечатление, что сами они, их союзники и единомышленники безупречно выполняли ДОН. Это не так. У нас есть к ним немало вопросов, и некоторые весьма серьезные", — заявляют в МИД РФ.

"США могут пересмотреть свое решение о выходе из ДОН, если Россия в ближайшие месяцы безоговорочно выполнит все их требования. Это ультиматум. На такой основе разговор не получится", — добавляют они.

Россия будет выстраивать свою линию в отношении Договора, исходя из интересов национальной безопасности, сказано в заявлении.

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21 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Договора об открытом небе. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил эту информацию и уточнил, что выход США из Договора состоится через полгода.

На 22 мая запланировано экстренное совещание послов стран НАТО в связи с решением США о выходе из Договора.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.