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Россия отреагировала на выход США из Договора по открытому небу: "Шаг весьма прискорбный"

Россия отреагировала на выход США из Договора по открытому небу:

Российские дипломаты отрицают нарушение Договора и обвиняют Вашингтон в стремлении разрушить комплекс договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Об этом сказано в официальном комментарии МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Высшие должностные лица США – Президент Д.Трамп и Госсекретарь М.Помпео – заявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Шаг весьма прискорбный с точки зрения европейской безопасности – ДОН, кстати, заключенный по инициативе США, является ее важнейшим звеном", — сказано в комментарии.

Российские дипломаты утверждают, что уже не раз отвечали на выдвинутые США обвинения в нарушении Договора. По их словам, РФ действует строго в рамках положений документа.

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД Польши обвинил Россию в несоблюдении Договора об открытом небе

"США пытаются создать впечатление, что сами они, их союзники и единомышленники безупречно выполняли ДОН. Это не так. У нас есть к ним немало вопросов, и некоторые весьма серьезные", — заявляют в МИД РФ.

"США могут пересмотреть свое решение о выходе из ДОН, если Россия в ближайшие месяцы безоговорочно выполнит все их требования. Это ультиматум. На такой основе разговор не получится", — добавляют они.

Россия будет выстраивать свою линию в отношении Договора, исходя из интересов национальной безопасности, сказано в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: НАТО призывает Россию прекратить выборочное выполнение Договора об открытом небе

21 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Договора об открытом небе. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил эту информацию и уточнил, что выход США из Договора состоится через полгода.

На 22 мая запланировано экстренное совещание послов стран НАТО в связи с решением США о выходе из Договора.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Автор: 

договор (317) МИД РФ (1665) россия (95388) США (26454)


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Топ комментарии
+30
ВАТА!
А где же асимметричный ответ "запрет Трампу посещать баню в Урюпинске"?!!
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22.05.2020 23:01
+16
РСС ПНХ!
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22.05.2020 23:00
+12
А зачем нам знать мнение лживых путинских ублюдков?
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22.05.2020 23:03
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РСС ПНХ!
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22.05.2020 23:00 Ответить
- отвечает им Госдеп.
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22.05.2020 23:01 Ответить
ВАТА!
А где же асимметричный ответ "запрет Трампу посещать баню в Урюпинске"?!!
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22.05.2020 23:01 Ответить
а шо так?у жыдоугрофиннобурятов же отдельная цивилизация...
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22.05.2020 23:02 Ответить
А зачем нам знать мнение лживых путинских ублюдков?
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22.05.2020 23:03 Ответить
Иди знай конечно что Трамп затеял отменяя этот договор---может перед выборами конечно? Но америкосы умеют тонко сыграть. Это ведь лишний виток расходов на гонку вооружения чуть как бы. Тут РФ конечно слегка в срачке на сегодня---а если дело пойдёт лихо, то до жопы полной дело дойдёт. Денежки скоро кончатся.
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22.05.2020 23:06 Ответить
Россия отреагировала на выход США из Договора по открытому небу: "Шаг весьма прискорбный" - Цензор.НЕТ 3427
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22.05.2020 23:10 Ответить
Галопом скачет по Европе,
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской Рассеи.
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22.05.2020 23:12 Ответить
Божечки!!! До чого ж ви, "Лахта", опустилися!!! Для того, щоб "между "хахлов" за "сваего" праканать", вам дозволили "гнать поганки" на своїх "богоподібних"?!!! Та ви так скоро почнете писать "ПТН ПНХ", і "Слава Бандері!!!"
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23.05.2020 05:38 Ответить
Вони завжди так робили, а написати Крим - це Україна їм зась.
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23.05.2020 07:50 Ответить
Во как: шаг весьма прискорбный ???
А што ж для вас, казламордых, может быть весёлого в этом шаге, а ???
Конечно прискорбный... для вас, ублюдков !!!
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22.05.2020 23:12 Ответить
Кремлевский бес путлер, как затравленный дряхлый зверек, уже не вылазит из кремлевской берлоги, поступают сигналы, что старика постепенно одолевает альцгеймер, и на сегодня неизвестно, способен ли стариковский организм сопротивляться этому недугу.
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22.05.2020 23:13 Ответить
Пусть сдохнет в муках, падаль!
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22.05.2020 23:22 Ответить
Незначне повідомлення у російських ЗМІ: «Сдох главный козёл страны», викликала неймовірний ажіотаж у російських соцмережах: «Неужели?!!!», «Не может бать!!!», «Дав ы что?!!!», «А почему не было «Лебединого озера?...», «Найдут замену - двойников достаточно…», и тому подібне…
Виявилося, що повідомлення стосувалося козла Тімура, що дружив з тигром у зоопарку…
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23.05.2020 07:56 Ответить
Х-ло в шести екземплярах і кожен в персональному бункері.
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22.05.2020 23:26 Ответить
Понятно что с лживым и подлым коцопьем
Лучше дел не иметь
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22.05.2020 23:16 Ответить
Штаты выстрелили себе в ногу. Точнее клоун ***** - Трампампам - выстрелил в ногу своей стране и всему НАТО. Штатам облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в Европе был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за гольфклубом Трампа и сосредоточением "Абрамсов" на границе с Канадой
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22.05.2020 23:23 Ответить
А зачем облетать , когда любая страна, с высоты спутников, может увидеть червячка?
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22.05.2020 23:29 Ответить
Червячок должен быть толщиной минимум 15-20 сантиметров Это минимальный пиксель, который могут различить лучшие спутники величиной с телескоп "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF) Хаббл ". И это при идеальной погоде в светлое время суток, в течение нескольких минут пролёта спутника над данной местностью (спутники, если кто не в курсе, не висят как в голливудских фильмах, а хреначат по орбите 8км/с)
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22.05.2020 23:47 Ответить
Признаю твою гениальность в сфере развития оптики и спутникостроения).Но что мешает спутнику сохранить и передать данные за секунды облёта?
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23.05.2020 00:03 Ответить
Ничего, если конечно в эти секунды будет безоблачный день и детализация в 15-20см будет приемлема для нужд разведки. Наверное поэтому Штаты всерьёз подумывают отказаться нафик от всех своих самолётов-разведчиков и подарить их нам
Росія відреагувала на вихід США з Договору про відкрите небо: "Крок доволі сумний" - Цензор.НЕТ 3925
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23.05.2020 00:13 Ответить
Геостаціонарні супутники, ніт?
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23.05.2020 01:45 Ответить
Геостационарная орбита находится над экватором на высоте 35 тыс.км. Не самое лучшее положение для спутниковой съёмки объектов на земле (если конечно эти объекты не циклоны и т.п.).
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23.05.2020 02:06 Ответить
35 тыс.км... Заглохни, кацап дурной...
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23.05.2020 09:55 Ответить
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23.05.2020 12:31 Ответить
35786 км, если точнее. На ней, летящий 7,91 км/с (т.н. 1-я космическая скорость) спутник делает оборот за 24 часа, что совпадает с вращением самой Земли. Поэтому он висит над одной точкой планеты. Но это упрощённо. Там возмущения Луна вносит и т.п.

Не благодари.
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23.05.2020 12:33 Ответить
Читай папирус, казламордый дурак !!!

На высоте 120 километров уже начинаются орбиты спутников-шпионов. Низкая орбита удобна для видовой разведки, когда разведданные собираются с помощью фотосъемки поверхности. Но продолжительность жизни спутников на столь низких орбитах вследствие близости атмосферы колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет.

https://naked-science.ru/article/top/sem-stupenek-do-luny-obzor-znachimyh
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23.05.2020 15:20 Ответить
А каким боком это к геостационарным спутникам, которые висят над одним участком планеты, и которые мы и обсуждали с Welt Schmerz?
Вы хот следите за обсуждаемой темой немного. Или Грышка не читатель, он писатель? (с)
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23.05.2020 15:29 Ответить
https://censor.net/user/413583 с тебя, дурака, прикололся, недоразвитый ты казламордец...
Тема статьи о договоре по облётам территорий стран, которые твоя казламордия нарушает. Теперь вас, дыбилов казламордых, будут фотографировать со спутников-шпионов, которые висят на высоте 120 км над уровнем моря.
А ты продолжай верить, што спутники-шпионы висят на высоте 36 тыс. км., придурок, ...лять...
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23.05.2020 15:48 Ответить
Welt Schmerz отвечал на мой пост, где говорилось, что спутники пролетают район съёмок за минуты. Он возразил, что есть геостационарные, которые висят над одной точкой годами. Я пояснил ему, что эта орбита слишком высока для спутников-шпионов.

Вы повторили мои доводы слово в слово. Но иск за плагиат подавать не буду Не благодарите!
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23.05.2020 15:58 Ответить
Казламордый, ты внатуре дурак или прикидываешься ???
Кто это написал: "Штаты выстрелили себе в ногу." ???
Каким образом Штаты себе в ногу выстрелили, если даже без использования самолётов могут прочитать СМС-ку на твоей древней "мотороле", а, дурак ты тупой ???
Што сможет противопоставить твоя казламордия Штатам, если такая, как ты кацапская мразь, уже забыли значение слова "спутник", не говоря уже о запуске самого спутника ??? Шо ты здесь пыль ноздрями раздуваешь, рванина казламордая ???
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23.05.2020 19:24 Ответить
Мы с Вами говорили не про ногу, а про орбиты спутников. Так что просто поднимите руку и резко опустите - продули спор да и ладно! Относитесь к этому легче
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23.05.2020 19:33 Ответить
Мне спорить с казламордым организмом, вроде тебя - западло, есишо. Я просто извозил тебя твоим рылом в твоём же гавне. Это во-первых.
Во-вторых:
Поднимай обе руки и иди сдаваться ненавистным пиндосам. Ты, твоё ***** и твоя казламордия продули спор им, а не мне. Можешь опять попросить их дать тебе в долг вонючих ножек Буша потому, как купить их у тебя в скорости уже не будет таньгов. Можешь даже попросить их поменять твою сраную моторолу на б/у айфон. А вдруг сжалятся над тобой, дураком казламордым...
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23.05.2020 20:04 Ответить
Мог бы просто извиниться, и сказать спасибо, что узнал от меня про геостационарную орбиту Зачем продолжать унижать себя злостью и оскорблениями? Мазохист? Эх, Гриша. Ладно, прощай. Надоел ты мне.
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23.05.2020 20:10 Ответить
КЦП ПНХ !!!
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23.05.2020 20:17 Ответить
Умеют российские дипломаты играть в клоунов. И ведь знают что х..ню проталкивают,но сгородить на урапатриотизме обязаловка. Этого требует русский "мир".
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22.05.2020 23:23 Ответить
Не тупой, ещё тупее, а наглый, ещё наглее...
Раша не парится - настамнет!
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22.05.2020 23:23 Ответить
Это назревало давно.
"В связи с появлением новых российских инспекционных самолётов в США прошла кампания по их запрету в связи с высокими разведывательными характеристиками. Пик кризиса пришелся на апрель 2014 года, когда американская газета Weekly Standard опубликовала письмо четырёх членов сенатского комитета по разведке, в котором заявлялось, что Россия вводит новые самолёты, которые «поддерживают оборудование для цифровой фотосъёмки, РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой и инфракрасное оборудование». 15 апреля председатель комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Майк Роджерс призвал президента Обаму отказать России в праве использовать новые российские самолёты в воздушном пространстве США".
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22.05.2020 23:27 Ответить
Опять русню кинули на бабки. Лаптеноги только-только довели до ума новые самолёты Ту-214ОН
Росія відреагувала на вихід США з Договору про відкрите небо: "Крок доволі сумний" - Цензор.НЕТ 6044
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22.05.2020 23:51 Ответить
Будут оба "безработными" - летать негде...
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23.05.2020 10:28 Ответить
Американцям тільки зараз починає доходити,яка це страшна зараза-рашизм!КороновіРусних путлерасів треба вже починати збивати,причому ще над їхньою паРашою.
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23.05.2020 00:03 Ответить
это скорее всего связано с оккупацией Крыма. то есть - международные договора полностью похерены и облеты - не что иное как подготовка к военному удару, но никак не признак добрососедских отношений. Обаме в 14м году было похрен - теперь вероятно дошло, что сами не угомонятся, вседозволенность и безнаказанность конечно могут быть некоторый период времени но как правило заканчиваются грустно.
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23.05.2020 00:21 Ответить
Перед ударом разведку усиливают, а не ослабляют.
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23.05.2020 00:30 Ответить
дык цапы готовились к удару, а не штаты. и соответственно все "усилили". а американцам наверное удивительно поначалу было наблюдать как в 21 веке с кучей ресурсов, бабла и возможностей можно усиленно начать биться головой об стенку, но когда стенкой начинают считать тебя - просто наблюдать становится тупо опасно.
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23.05.2020 01:11 Ответить
Цапы готовились к удару по Штатам?
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23.05.2020 01:34 Ответить
ну, Будапештский меморандум, оккупация\аннексия территорий, передел границ, возрождение фашизма-рашизма и все такое ... подстраховаться надо было, в кремле конечно идиоты, но не полные дебилы (по крайней мере, не все). даже когда мш-17 сбивали там же два бука ехало (потом долго свистели, что один сломался, а на самом деле - тупо подстраховка, если бы первый не попал).
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23.05.2020 18:46 Ответить
"статус" загнулся после провала коммунистической идеи. и судя по развитию территорий бывшей рф, началу агрессивной войны, спонсированию терроризма, политических убийствах и т.п. цапская "элита" в своем большинстве все это прекрасно понимает.
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23.05.2020 18:57 Ответить
А ведь было дело, дали шанс кремлевскому окурку, в G8 включили. Печему бы не жить в мире по человечески, с соседями нормально ладить. Нет же, просрал все... теперь сидит неизестно в какой норе и на люди не показывается.
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22.05.2020 23:30 Ответить
Шота я не понял: когда параша пыталась напугать весь мир своей "траекторией", она имела в виду открытое небо, или закрытое?
Росія відреагувала на вихід США з Договору про відкрите небо: "Крок доволі сумний" - Цензор.НЕТ 4980
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22.05.2020 23:33 Ответить
Пусть расейские допотопные самолёты падают на своей территории,незачем летать над цивилизованными странами и подвергать опасности нормальных людей...
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22.05.2020 23:39 Ответить
Раисся просто обязана ответить Штатам за такую дерзость, ввести санкции и раздавить бульдозерами несколько тонн хамона и дорблю!
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23.05.2020 00:40 Ответить
А-тя-тя-тя-тя...
Русский Иван! Сюдой можноть позаловасси! Чай, грамотнай - выдюжишь бамагу накарябать!

Росія відреагувала на вихід США з Договору про відкрите небо: "Крок доволі прикрий" - Цензор.НЕТ 8305
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23.05.2020 01:50 Ответить
США будут облетывать русню на Б-52
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23.05.2020 03:55 Ответить
Это пгискорбно,сказала сьегка кагтавящая гассия...
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23.05.2020 03:59 Ответить
Кацапів, вкотре, пхнули мордою в лайно... Поманили "морквинкою" - "дозволом на контроль за власною територією, а потім, коли вони "розслабилися", а пізніше, ще й "борзометр включать" почали, "дали по писку...". Тепер США будуть контролювать територію Росії за допомогою супутників, висотних безпілотників, що базуються в Європі, та за допомогою агентури, якою просочена вся російська спільнота (жадібні, ліниві та заздрісні голодранці завжди між честю і грошима вибирають гроші). А росіяни цього зробить не здатні - супутники працюють "через раз", безпілотники (якщо вони їх створять), до кордонів США не долетять, а на агентуру "денех нет"... Повна "жопа"...
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23.05.2020 05:30 Ответить
Росия десять років не хотіла ратифіціровать цей договір після його підписання і недопускала чужих самольотів для обліта і контроля. А потім постійно його порушувати з дозволами на обліт своїх територій. Тому США і хоче прийняти таке рішення,а не гроти в кошкі мишкі. Ну а рашка мастак на брехню і провокації,тому і звинувачують завжди інших Все що підписує росія вона виконує тільки те .що їй вигідно і ціна договорів дорівнює ціні бумаги на якій це написано.
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23.05.2020 07:33 Ответить
 
 