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Новости Коронавирус и карантин
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Глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом. Его состояние не тяжелое

Глава бюджетного комитета нардеп фракции

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов из фракции "Слуга народа" заболел коронавирусной болезнью Covid-19, а заместитель главы фракции "СН" Евгеният Кравчук заявила, что состояние не тяжелое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел Covid-19", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 10-15 нардепов переболели коронавирусом, - Разумков

В свою очередь, Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук дополнила свое сообщение в Фейсбуке подтвержденной информацией о том, что тест обнаружил COVID-19 у Юрия Аристова.

"Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов. Желаем Юрию скорейшего выздоровления!", - написала она.

Автор: 

карантин (16729) Гончаренко (535) Аристов Юрий (36) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Ты депутат Верховной Рады, ты подозреваешь, что у тебя коронавирус? Не спеши идти в самоизоляцию, вначале организуй встречу с депутатами Опоблока, пожми руку Медведчуку и Рабиновичу, пообщайся с Ермаком и поцелуй в щечку Мендель.
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22.05.2020 23:04
+8
Кадыров сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него серьёзное поражение лёгких.
У меня шампанское ещё с момента смерти Ким Чен Ына охлаждается
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22.05.2020 23:02
+7
молодец алёша...таки найшов як плюнунуть в кампот слуге хитрого народа...
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22.05.2020 23:05
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Бюджет в помощь..
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22.05.2020 23:02 Ответить
Кадыров сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него серьёзное поражение лёгких.
У меня шампанское ещё с момента смерти Ким Чен Ына охлаждается
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22.05.2020 23:02 Ответить
твиты воруешь?
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22.05.2020 23:15 Ответить
В суд подай
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22.05.2020 23:24 Ответить
Короче работы от Рады можно не ждать, теперь постоянно будут заболевать и всей толпой сидеть дома, а зарплаты то капают.
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22.05.2020 23:04 Ответить
Ты депутат Верховной Рады, ты подозреваешь, что у тебя коронавирус? Не спеши идти в самоизоляцию, вначале организуй встречу с депутатами Опоблока, пожми руку Медведчуку и Рабиновичу, пообщайся с Ермаком и поцелуй в щечку Мендель.
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22.05.2020 23:04 Ответить
😀😀😀
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22.05.2020 23:19 Ответить
молодец алёша...таки найшов як плюнунуть в кампот слуге хитрого народа...
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22.05.2020 23:05 Ответить
Прикольно тема звучит
Гончаренко пресс-аташе Аристова?
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22.05.2020 23:05 Ответить
он пресс-атташе УКРАИНСКОГО народа. депутат называется.
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22.05.2020 23:08 Ответить
Он бывший депутат ахметкино-яноковичиской партии регионов.После Оранжевой Революции.Это зашквар на всю жизнь.Нужно соблюдать принципиальность.
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22.05.2020 23:15 Ответить
брось. твои любимые "новые лица" обосрались по уши. не заметил?
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22.05.2020 23:20 Ответить
Здесь речь о гончаренко.Ты имеешь что-то по сути возразить?
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22.05.2020 23:25 Ответить
против бреда аргументов не бывает. точнее, анализ бреда уж больно трудоёмок.
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22.05.2020 23:28 Ответить
Какого бреда?То,что гончаренко с 5-го года состоял в самых зашкварных пророссийских организациях?партия "союз",например, - это же адский ад....Теперь это-евросолидарный патриот!Воистину-из "овна и палок...
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22.05.2020 23:39 Ответить
Ну.Делай его атташе УКРАИНСКОГО народа.Куда ты спрятался?
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23.05.2020 00:01 Ответить
Смерть зелёным попугаям !
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23.05.2020 05:36 Ответить
чтоб опровергать нужен тезис. ты же извергаешь нечто невнятное. а мне неохота учить тебя изъясняться.
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23.05.2020 08:05 Ответить
Ты пишешь:он пресс-атташе УКРАИНСКОГО народа
Я пишу:ончаренко с 5-го года состоял в самых зашкварных пророссийских организациях.партия "союз",например
А потом ты смеешь писать:чтоб опровергать нужен тезис. ты же извергаешь нечто невнятное
С какой помойки вас,ботов,набирают?!
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23.05.2020 16:36 Ответить
С какой помойки вас,ботов,набирают?!
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23.05.2020 17:03 Ответить
Как может быть рупором украинского народа чувак,который был членом рыгов и(!) рашконацистского "союза"?Ну будь мужиком хоть раз.Признай этот очевидный зашквар,или промолчи.Я ж не знаю,в каком случае ты меньше потеряешь в своей жалкой зарплате.
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23.05.2020 17:18 Ответить
Наконец-то из России пришли хорошие новости...Глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8235
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22.05.2020 23:08 Ответить
А ***** еще живое, бо там шото странное происходит?
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22.05.2020 23:21 Ответить
Керівник бюджетного комітету нардеп фракції "Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2320
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22.05.2020 23:31 Ответить
прикольно як младорыг альоша корчит из себя почти правосека...
костусевы бандеровцы,капец якыйсь.
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22.05.2020 23:11 Ответить
Откуда он узнал?Зачем сообщил?Это компромат?Или радостная новость?
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22.05.2020 23:12 Ответить
Лёша, ты медсестра ж. И не знаешь, что такое врачебная тайна
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22.05.2020 23:17 Ответить
адепты вирусобесия отменили эту химеру
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22.05.2020 23:22 Ответить
На ковид это не распространяется, это ж не триппер.
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22.05.2020 23:22 Ответить
Обложка огонь !!!Керівник бюджетного комітету нардеп фракції "Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2624
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22.05.2020 23:22 Ответить
Сдохшие от Covid-19 зепутаты излечатся от самого страшного для Украины вируса- зебилизма.
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22.05.2020 23:29 Ответить
Слава Богу! Может сам сдохнет и еще кого-то прихватит с собой!
Аминь!
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22.05.2020 23:42 Ответить
Не сдохнет.
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23.05.2020 00:09 Ответить
50/50!
А вдруг?!
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23.05.2020 00:29 Ответить
Вот на что будут ссылаться, когда придется объяснять дыру в бюджете)))
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22.05.2020 23:46 Ответить
если умер или заболел депутат- я знаю- одним ворюгой меньше
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23.05.2020 07:15 Ответить
Треба ж підтримати ідею старозавітних, бо скоро зовсім здохне, і корони незалишиться. Тоді алієни не отримають по вісімсот рабів. І змушені будуть евакуйовуватися з Землі. Якщо хто вціліє. Після своєї бандемії.
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23.05.2020 08:40 Ответить
 
 