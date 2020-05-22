Глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом. Его состояние не тяжелое

Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов из фракции "Слуга народа" заболел коронавирусной болезнью Covid-19, а заместитель главы фракции "СН" Евгеният Кравчук заявила, что состояние не тяжелое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел Covid-19", - написал он.

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В свою очередь, Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук дополнила свое сообщение в Фейсбуке подтвержденной информацией о том, что тест обнаружил COVID-19 у Юрия Аристова.

"Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов. Желаем Юрию скорейшего выздоровления!", - написала она.