Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников
Смогут ли этой осенью пройти местные выборы по украинскому законодательству на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет понятно в июле-августе.
Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября проходят очередные местные выборы. Предвыборная кампания начинается в августе. Если мы сегодня даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам, что мы действительно настроены на установление мира на украинской земле и востановлении территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в т.ч. в ОРДЛО. При условии выполнения Минских соглашений, в первую очередь в части условий безопасности. Это означает выведение российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконых бандформирований и установление контроля над границей с Россией", - сказал чиновник.
Министр добавил, что для проведения выборов есть в т.ч. критерии работы миссии ОБСЕ, без выполнения которых выборы провести не получится.
"Для того, чтобы выполнить так называемую формулу Штайнмайера, надо чтоб в Украину приехала миссия Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ, которая имеет соответсвующий мандат на мониторинг выборов. Для того, чтобы направить мониторинговую миссию, они сначала направляют оценочную миссию. Офицеры по безопасности этой миссии делают вывод безопасно ли ОБСЕ направлять своих наблюдателей.
Если там сейчас находятся иностранные войска и вооруженные бандформирования, нет контроля ураинского правительства, то соответсвенно офицер по безопасности ОБСЕ не сможет гарантировать безопасность для наблюдателей. Это означает, что для того, чтобы в ОРДЛО можно было провести законные выборы согласно с Копенгагенским стандартом и украинским законодательством, там должна быть безопасная территория", - пояснил Резников.
"Соответственно, где-то в августе должны быть выведены российские войска, проведено разоружение и демобилизация. Осталось два месяца", - резюмировал вице-премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
. Відповідно, думаю що він скоро вилетить з ТКГ в Мінську.
Раніше Порошенко, Клімкін, Турчинов, Парубій, Грицак, Полторак, Муженко... Бальзам на душу,всі по суті. А тепер тиша
. Остальные просто - ничтожества. И история это запишет
======================================
***** знову прикинеться валянком чи шлангом і скаже "нашіх войск там нєт! Мі нє старана канхлікта! Дагаварівайтєся с прєдставітєлямі ряспублік".
Даже если оставить за скопками реинтеграцию, перепись населения и гарантированный законом месяц агитации.
Ты за МЕСЯЦ надеешься восстановить всю инфраструктуру управления и избирательной процедуры?
Все избирательные участки, комиссии, штампы, бланки, списки, урны, ...?
Источник: https://censor.net/n3197474
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ 2019, 11:24...
Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/12/7234626/
Вспомнил, ещё и под землёй ползающий не ответил, правда он меня врагом не называл, а только соевым или порохоботом...
возил с ахметкой макароны с киева в данецк
и втирал тебе про мовавира
а ты долбень слушал и пил кофэ в киеве за 3 коп, полученные как зарплата порохобота
Та толстопопая девочка, которая топтала Укр. Прапор будет поступать в наши ВУЗы на льготных условиях. А не пошли бы вы миротворцы вместе с "нашими людямы" ... в бухгалтерию..
ну выведут на 2 метра за границу в ростов
патом вибары
патом плакаты путен введи васка
и
через день расея абратно в бамбасе теперь официально
и енто все втирают ужо 6 лет как
ахахаха
Зебанда не перестает удивлять своим "умом и сообразительностью"
1. має бути написаний та прийнятий закон "про колаборацианізм";
2. відповідно до цього закону здійснені заходи з встановлення та притягнення до відповідальності колаборантів;
3. особи, які отримали російські паспорти та паспорти лднр - мають бути позбавлені громадянства та отримати, за бажанням, посвідку на постійне проживання;
4. всі мешканці, які проживали на окупованих територіях мають бути уражені в праві обирати та бути обраним мінімум на 10 років;
5. відповідно особи на виборчі посади на цих територіяї будуть не обиратися, а призначатися центральною владою.
коротше кажучи - хєр їм, а не самоврядування. й хєр зеленському та мєдвєдчуку з шоблою, які розраховують на виборців з цих територій.
Я х.ею с этих гнид.
"в серпні мають бути виведені російські війська" - так их там нет.
Зе-гнида ускоренно сливает Украину.
.
Резников в августе ПРОСТО ОТРАПОРТУЕТ - вот и все.
Полные дебилы при власти.
"Стопудов"(С) Резников, прокладка российская, российские вояки на Донбассе уже под козырек перед тобой взяли, "что изволите еще, Ваше Превосходительство"?
"Какие еще будут Ваши пожелания"?
Вы вообще понимаете, что предлагаете Украине подсунуть "русскую вяликоымперскую свинью", тем самым обеспечить политическую ползучую оккупацию Украины москальской ордой???
путин не затем все это устраивал, чтобы вывечти войска из ЛДНР!
иначе - вся ваша зекомандА во главе с Вошьдью и альфонсом д"Ермаком очень сильно пожалеет..
йанык с бандой тоже не слушал мудрых людей - и где оно сейчас сливает награбленое у украинцев бабло, чтобы дальше жить?
це якщо би відбулось у 2014-му, як то було передбачено домовленостями, ну хоч у 15-му... а за шисть років людям там задурили голови, особливо молоді... тим, кому у 2014-му було 12 років, тепер вже 18, й вони підуть голосувати, з повністю загаженими совком мозком... плюс повністю розвалена економіка й інфраструктура - люди злі й винуватять у всьому Україну, а не фєдєрастів - ото оберуть вони владу...
прийміть краще закон про реабілітацію донбасу й Криму, після окупації, де би були прописані всі терміни й заходи...
Мінські угоди вже давно перейшли у стан вказівного пальця, яким вказували путєну напрямок виходу, але бубочка втрутився й перетворив це на інструмент поразки України...