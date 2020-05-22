Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников

Смогут ли этой осенью пройти местные выборы по украинскому законодательству на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет понятно в июле-августе.

Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября проходят очередные местные выборы. Предвыборная кампания начинается в августе. Если мы сегодня даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам, что мы действительно настроены на установление мира на украинской земле и востановлении территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в т.ч. в ОРДЛО. При условии выполнения Минских соглашений, в первую очередь в части условий безопасности. Это означает выведение российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконых бандформирований и установление контроля над границей с Россией", - сказал чиновник.

Министр добавил, что для проведения выборов есть в т.ч. критерии работы миссии ОБСЕ, без выполнения которых выборы провести не получится.

"Для того, чтобы выполнить так называемую формулу Штайнмайера, надо чтоб в Украину приехала миссия Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ, которая имеет соответсвующий мандат на мониторинг выборов. Для того, чтобы направить мониторинговую миссию, они сначала направляют оценочную миссию. Офицеры по безопасности этой миссии делают вывод безопасно ли ОБСЕ направлять своих наблюдателей.

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Если там сейчас находятся иностранные войска и вооруженные бандформирования, нет контроля ураинского правительства, то соответсвенно офицер по безопасности ОБСЕ не сможет гарантировать безопасность для наблюдателей. Это означает, что для того, чтобы в ОРДЛО можно было провести законные выборы согласно с Копенгагенским стандартом и украинским законодательством, там должна быть безопасная территория", - пояснил Резников.

"Соответственно, где-то в августе должны быть выведены российские войска, проведено разоружение и демобилизация. Осталось два месяца", - резюмировал вице-премьер.

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