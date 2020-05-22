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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников

Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников

Смогут ли этой осенью пройти местные выборы по украинскому законодательству на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет понятно в июле-августе.

Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября проходят очередные местные выборы. Предвыборная кампания начинается в августе. Если мы сегодня даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам, что мы действительно настроены на установление мира на украинской земле и востановлении территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в т.ч. в ОРДЛО. При условии выполнения Минских соглашений, в первую очередь в части условий безопасности. Это означает выведение российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконых бандформирований и установление контроля над границей с Россией", - сказал чиновник.

Министр добавил, что для проведения выборов есть в т.ч. критерии работы миссии ОБСЕ, без выполнения которых выборы провести не получится.

"Для того, чтобы выполнить так называемую формулу Штайнмайера, надо чтоб в Украину приехала миссия Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ, которая имеет соответсвующий мандат на мониторинг выборов. Для того, чтобы направить мониторинговую миссию, они сначала направляют оценочную миссию. Офицеры по безопасности этой миссии делают вывод безопасно ли ОБСЕ направлять своих наблюдателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о местных выборах на оккупированном Донбассе в октябре: "Я бы хотел в это верить"

Если там сейчас находятся иностранные войска и вооруженные бандформирования, нет контроля ураинского правительства, то соответсвенно офицер по безопасности ОБСЕ не сможет гарантировать безопасность для наблюдателей. Это означает, что для того, чтобы в ОРДЛО можно было провести законные выборы согласно с Копенгагенским стандартом и украинским законодательством, там должна быть безопасная территория", - пояснил Резников.

"Соответственно, где-то в августе должны быть выведены российские войска, проведено разоружение и демобилизация. Осталось два месяца", - резюмировал вице-премьер.

Также смотрите: Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников. ВИДЕО

Автор: 

местные выборы (2752) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+43
Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников - Цензор.НЕТ 5875
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22.05.2020 23:44
+23
І Кривбасу....
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22.05.2020 23:50
+20
Дегенерат!
Даже если оставить за скопками реинтеграцию, перепись населения и гарантированный законом месяц агитации.
Ты за МЕСЯЦ надеешься восстановить всю инфраструктуру управления и избирательной процедуры?
Все избирательные участки, комиссии, штампы, бланки, списки, урны, ...?
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22.05.2020 23:49
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Правила форума Совет форумчан
Рєзніков єдиний з діючої влади, який намагається робити заяви в стилі антиросійської пропаганди. Це все
. Відповідно, думаю що він скоро вилетить з ТКГ в Мінську.
Раніше Порошенко, Клімкін, Турчинов, Парубій, Грицак, Полторак, Муженко... Бальзам на душу,всі по суті. А тепер тиша
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22.05.2020 23:44 Ответить
Все , у кого есть ум остаться в истории положительными персонами, ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ АГРЕССИИ РАШИ против Украины
. Остальные просто - ничтожества. И история это запишет
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22.05.2020 23:57 Ответить
Цей сценарій не для України . хУ..у тільки й треба цих "виборів" . Ну вивезуть вони цей металолом разом з купкою орків . А насєлєніє "рєспублік" нагадить голосуючи більше ніж танками , а потім частина моторол і гіві буде в Верховній Раді , а їхні підлеглі , які вбивали і катували , будуть спокійно розгулювати по всій Україні . Та риги тоді взагалі будуть на всіх керівних посадах . Зю й так цю забаганку москви майже виконало .
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23.05.2020 06:16 Ответить
Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников - Цензор.НЕТ 5875
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22.05.2020 23:44 Ответить
+100500
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23.05.2020 01:16 Ответить
ха ха (2 раза) ...
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22.05.2020 23:45 Ответить
Поки Крим не повернеться до Неньки , на ОРДЛО буде війна . ***** - є ***** .
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22.05.2020 23:47 Ответить
Окремо : спасиба жителям даунбаса ...
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22.05.2020 23:48 Ответить
І Кривбасу....
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22.05.2020 23:50 Ответить
Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников

======================================
***** знову прикинеться валянком чи шлангом і скаже "нашіх войск там нєт! Мі нє старана канхлікта! Дагаварівайтєся с прєдставітєлямі ряспублік".
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23.05.2020 00:05 Ответить
І тому Рєзніков мав би сказати інакше: Для проведення виборів в ОРДЛО восени, в серпні в ОРДЛО не повинно залишитися жодної людини з російським паспортом!
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23.05.2020 00:09 Ответить
Стосовно Кривбасу. Зустрічаються два корінних киянина і один каже іншому: А ти звідки до Києва приїхав? Я до того веду, що нема різниці, де саме була народжена нікчема. Покидьков вистачає скрізь.
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23.05.2020 05:53 Ответить
Вибачаюсь - покидькІв.
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23.05.2020 05:54 Ответить
Ільки густота на 1 тисячу осіб, або на 1 квадратний кілометр різна. І підвищується з наближенням до кацапського кордону.
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23.05.2020 08:52 Ответить
Ну знімуть відосик,що московити поїхали,от і все.
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22.05.2020 23:45 Ответить
коли,нарешті,сбу оун вийдуть із підпілля?
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22.05.2020 23:46 Ответить
ДОСТРОЙТЕ СТЕНУ С РАШЕЙ !!!
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22.05.2020 23:46 Ответить
Какую? Сенину рабицу,шоли?
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22.05.2020 23:55 Ответить
В рабицу нужно таких как ты коллаборационистов заматывать и в Днепр.
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22.05.2020 23:59 Ответить
И 100метровую минную полосу вдоль стены. И никаких кпп
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23.05.2020 01:13 Ответить
Дегенерат!
Даже если оставить за скопками реинтеграцию, перепись населения и гарантированный законом месяц агитации.
Ты за МЕСЯЦ надеешься восстановить всю инфраструктуру управления и избирательной процедуры?
Все избирательные участки, комиссии, штампы, бланки, списки, урны, ...?
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22.05.2020 23:49 Ответить
Мало того, ещё и зачистку сделать от рашн- партизанен и демилитаризацию) - на это год нужен
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23.05.2020 09:14 Ответить
там рашка уже все подготовила, только передадут ЗЭ-худобе список комисий и пожелания
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26.08.2020 14:00 Ответить
Даун и как все в команде Шута горохового
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22.05.2020 23:55 Ответить
Слышь, деб...л, а с кем вы войска разводите? Не с войсками врага временно оккупированной территорией?
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22.05.2020 23:57 Ответить
Шо они там курят или нюхают?
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22.05.2020 23:58 Ответить
Якась маячня. Років 5 потрібно після визволення для ''денаціфікації''. Рєзніков теж став ментально зеленим.
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23.05.2020 00:00 Ответить
Успешное завершение программы денацификации было признано через 40 лет...
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23.05.2020 00:14 Ответить
нет результатов работы - непригоден, уволить нах
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23.05.2020 00:00 Ответить
Яке воно дурне))
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23.05.2020 00:03 Ответить
Ага, и инопланетяне прилететь))
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23.05.2020 00:03 Ответить
Это означает выведение российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконых бандформирований и установление контроля над границей с Россией", - сказал чиновник.
Источник: https://censor.net/n3197474

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ 2019, 11:24...
Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/12/7234626/
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23.05.2020 00:04 Ответить
Зебилы- кто-нибудь из вас, ущербных, может объяснить, зачем Зеле сейчас эти "выборы" в Лугандоне, кроме того, что вас, недоумков, опять развести?
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23.05.2020 00:13 Ответить
Для той же цели, что и "представители", что и "обмен" моряков...
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23.05.2020 00:15 Ответить
Я же это для зебилов написал, а они только мычать в ответ способны.
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23.05.2020 00:18 Ответить
А вдруг они блеять начнут, ведь двое, кто постоянно пишут, что я - враг Украины, так и не ответили на мой вопрос - "Ермак работает на пользу Украины или паРаши?".
Вспомнил, ещё и под землёй ползающий не ответил, правда он меня врагом не называл, а только соевым или порохоботом...
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23.05.2020 00:26 Ответить
Просто эти ущербные за недостатком мозгов, и, как следствие, денег, едят сою вместо мяса. Поэтому они думают, что и другие едят сою вместо шоколада.
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23.05.2020 07:04 Ответить
а твоему соевому зачем оные были 5 лет с 14 по 19?

возил с ахметкой макароны с киева в данецк
и втирал тебе про мовавира

а ты долбень слушал и пил кофэ в киеве за 3 коп, полученные как зарплата порохобота
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23.05.2020 00:30 Ответить
А тобі не подобається Армія , мова , віра ? Так може ти прикидуєшся дурником зебілом , а сам тут гадиш "по-крупному"? Щось "совпадєній" забагато . От і пишеш на руцком .Тим , кого ви називаєте соєвими , порохоботами від цього не соромно - я свідомо підтримую Порошенка і Україну . І ненавиджу росію і все , що з нею зв'язано . І "втірать" мені щось неможливо .
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23.05.2020 06:43 Ответить
Ущербный, засунь свои 3 коп. себе в дупу. Я уже давно меньше, чем за 3 ойро кофе не пью.
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23.05.2020 07:02 Ответить
а я полностью согласна с Билецким. Верещук заверещала там диииитыыы и люды в заручныках , а она знает что там уже 200000 этих "заручныкив" мають рашистские аусвайсы и не смотря на вирусняк регулярно ездят за новыми порциями. А знает она , что те "короладские личинки" которые родились в 2014г в этом году пойдут в сепарскую школу и им там бедные "наши люды" учителя рассскажут о "укропах карателях" а те которым было 12лет уже зарабатывают по 15 тыс рублей в 1 и 2 корпусах стреляя по наших родных.
Та толстопопая девочка, которая топтала Укр. Прапор будет поступать в наши ВУЗы на льготных условиях. А не пошли бы вы миротворцы вместе с "нашими людямы" ... в бухгалтерию..
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23.05.2020 00:21 Ответить
Треба брати приклад з Південної Кореї, яка не вела переговори про вибори, а відгородилася від комуняк з КНДР мінними полями і колючим дротом. І перші років 50 в них не було ЖОДНОГО пункту пропуску!
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23.05.2020 00:25 Ответить
Билецкий это не от, который говорил, то украинцы одной крови с населением европейской части паРаши и выступал, потому, за конфедерацию с паРашей и слово в слово, что и Герус, говорил о необходимости товарооборота с паРашей, аргументировав - чего греха таить?
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23.05.2020 00:43 Ответить
Білецький Андрій Євгенійович (Билецкий Андрей Евгеньевич) Википедия тебе в помощь.
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23.05.2020 00:53 Ответить
yourtube тебе в помощь, антипорохоботка.
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23.05.2020 01:18 Ответить
Ну Білецький то таке, а Рахманін схоже говорить. Типу якщо немає півроку без жодного пострілу, то відгороджуватися і закривати всі контакти. І це логічно, нафіга нам платити пенсії цим ватнікам, поставляти воду з електрикою? Нафіга взагалі пункти пропуску? 90% з тих, хто хотів виїхати - виїхали!
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23.05.2020 01:08 Ответить
Идеология, вокруг которой собрал единомышленников Билецкий, страшнее выплаты пенсий...
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23.05.2020 01:20 Ответить
Білецький -- шістка засланого "козачка" С. Короткіх, російського єдінороса і засновника та фундатора Нацдружин, а його "біле арійство" просто інструмент відлякування від українських правих.
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23.05.2020 08:12 Ответить
Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников



ну выведут на 2 метра за границу в ростов
патом вибары

патом плакаты путен введи васка
и
через день расея абратно в бамбасе теперь официально

и енто все втирают ужо 6 лет как

ахахаха
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23.05.2020 00:28 Ответить
Закон об особом статусе прочти, а то почти шесть лет одну и ту же несёте...
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23.05.2020 00:45 Ответить
а шо їх виводіть??? Достаточно распєчатать лістік с отчьотом - пєчать, дата, подпісь
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23.05.2020 00:42 Ответить
іх_там_нєт
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23.05.2020 00:47 Ответить
Якщо "их там нет" -- то конфіскувати їхню зброю, танки і артилерію.
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23.05.2020 08:15 Ответить
Пока Резников с Зеленским ломают комедию "о выборах на Донбассе" в октябре 2020г. наши бойцы гибнут почти ежедневно и боеприпасы идут из России эшелонами, наверно не для долгого "мира".
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23.05.2020 00:52 Ответить
От мені цікаво, чому жоден такий ешелон не пустили під відкіс? Невже це так важко зробити? Ну десятки кілометрів залізничної гілки сєпари не можуть ж охороняти, закласти вибухівку десь можна!
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23.05.2020 01:10 Ответить
Погано працює розвідка, бо керують нею теж сєпари.
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23.05.2020 08:20 Ответить
Прийде час, коли суспільство нарешті визначиться і розподілиться на тих, хто за Україну, і хто проти. Тоді й вирішиться доля України.
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23.05.2020 08:24 Ответить
В такие сроки можно только профанацию зеленую провести, а не выборы.
Зебанда не перестает удивлять своим "умом и сообразительностью"
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23.05.2020 01:07 Ответить
якщо навіть уявити, що росія та колаборанти підуть з окупованої частини Донбасу (з чого б це), то далі:
1. має бути написаний та прийнятий закон "про колаборацианізм";
2. відповідно до цього закону здійснені заходи з встановлення та притягнення до відповідальності колаборантів;
3. особи, які отримали російські паспорти та паспорти лднр - мають бути позбавлені громадянства та отримати, за бажанням, посвідку на постійне проживання;
4. всі мешканці, які проживали на окупованих територіях мають бути уражені в праві обирати та бути обраним мінімум на 10 років;
5. відповідно особи на виборчі посади на цих територіяї будуть не обиратися, а призначатися центральною владою.
коротше кажучи - хєр їм, а не самоврядування. й хєр зеленському та мєдвєдчуку з шоблою, які розраховують на виборців з цих територій.
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23.05.2020 01:20 Ответить
А не российские войска, в августе должны быть выведены или нет?
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23.05.2020 05:52 Ответить
Для проведення виборів в ОРДЛО восени, в серпні мають бути виведені російські війська, - Резніков - Цензор.НЕТ 6601
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23.05.2020 06:58 Ответить
А они вводят.
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23.05.2020 07:00 Ответить
.
Я х.ею с этих гнид.
"в серпні мають бути виведені російські війська" - так их там нет.
Зе-гнида ускоренно сливает Украину.
.
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23.05.2020 07:13 Ответить
К августу Резников отрапортует, дескать так мол и так, как только я приказал, так на цырлах российские войска, которых "там нет", и вывелись с Донбасса.
Резников в августе ПРОСТО ОТРАПОРТУЕТ - вот и все.
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23.05.2020 08:10 Ответить
Так они и сейчас заявляют, что российских войск там нет. Слепое ОБСЕ, гуляющее на их свадьбах вам это подтвердит?
Полные дебилы при власти.
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23.05.2020 07:40 Ответить
А ну раз Резников сказал ,ну тада да таки выведут .Де.....лы бл..
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23.05.2020 07:53 Ответить
"в августе должны быть выведены российские войска"

"Стопудов"(С) Резников, прокладка российская, российские вояки на Донбассе уже под козырек перед тобой взяли, "что изволите еще, Ваше Превосходительство"?
"Какие еще будут Ваши пожелания"?
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23.05.2020 08:09 Ответить
Забыл сказать какого года
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23.05.2020 08:48 Ответить
Без РАДИКАЛЬНОГО И КАРДИНАЛЬНОГО изменения ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА (политических прав) в сторону его укрепления и "повышения планки" соответствия и требований к САМОДОСТАТОЧНОМУ И ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНОМУ ГРАЖДАНИНУ (как основе и единице ВСЕЙ ПОЛНОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ в ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ без посредников и "представителей") любые "выборы" - это дешевый фарс и наглый обман УЗУРПАТОРОВ (прохиндеев, авантюристов-полулистов и манипуляторов "голосами" НЕДЕЕСПОСОБНОГО И БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ЛОХТОРАТА, а не ГРАЖДАН)!
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23.05.2020 08:59 Ответить
И кого могут "выбрать" безответственные и невежественные РАБЫ "руССкого мира" (фактические холопы соседней москальской ымперии бояр)!?
Вы вообще понимаете, что предлагаете Украине подсунуть "русскую вяликоымперскую свинью", тем самым обеспечить политическую ползучую оккупацию Украины москальской ордой???
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23.05.2020 09:10 Ответить
После военного (другого не получится) освобождения оккупированной части Донбасса, его население должно быть лишено всех политических прав как минимум на 12 лет для "ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАЦИИ" после ЫМПЕРСКОЙ ИНФЕКЦИИ (из вне) до выявления ВСЕХ случаев предательства и коллаборационизма, для "выжигания каленым железом" вяликоымперской заразы!
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23.05.2020 09:19 Ответить
никаких "выборов" на освобожденных территориях после оккупации быть не должно - 12 лет военной комендатуры и усердной работы по чистке от москальского смрада и ымперских помоев в черепных коробках рабского населенияне народа)!
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23.05.2020 09:27 Ответить
Так нет же на Донбассе оккупационных фашистских войск вражеской паРаши ,так друг нашего капитулянта )(уйло честно глядя в глаза ...своего ....резидента ЗЕбила признался...и наш харант капитулянт по честным глазам )(уйла ему поверил. А чтобы стать автономным кацапским бандустаном воюет якобы народ Донбасса : шахтёры, бомжи, трактористы , дворники... найденным в шахтах оружием стоимостью на миллиарды кацапских рублей...Так что ЗЕбилы капитулянты собираются скоро провести выборы получаетя что в якобы не оккупированной " лугандонии". Преступные выборы которые точно что официально легализуют кровавых нелюдей убийц, террористов, бандитов, коллаборантов и отмажут проклятых кремлёвских фашистов )(уйла от трибунала в Гааге
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23.05.2020 09:04 Ответить
Ні про що! НЕМАЄ зараз у Лугандоні формально російських військ...
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23.05.2020 09:10 Ответить
резников то ли идиот, то ли прикидывается идиотом, разводя кого-то (украинцев, кацапов, etc.)

путин не затем все это устраивал, чтобы вывечти войска из ЛДНР!
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23.05.2020 09:51 Ответить
Так, як ОБСЕ повністю себе дескредитува співпрацею з російськими окупантами, то ця організація просто повідомить світову спільноту, що на цих територіях все нормально... А насправді там будуть російські війська передіті в місцевих шахтарів з викопаними в шахтах танках.
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23.05.2020 10:00 Ответить
Они что, прикалываются... выборы можно будет проводить не ранее, чем через 5 лет после деоккупации. Должны вернуться все переселенцы, выявлены и лишены избирательного права быть все коллаборационисты...
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23.05.2020 10:54 Ответить
У нас в парламенті відкрито засідають ворожі агенти. Нарід вибрав! )) Такого ідіотизму світ не бачив.
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23.05.2020 11:25 Ответить
Якщо пойдуть типо вибори знімуть лінію розмежування і в Україні буде повна жопа.Ніхто чи майже ніхто не говорить що буде коли десятки тисяч обдроченців які вже зпбули як працювати рокакми убивали грабували, маса їх завербована ФСБ і всі ненавидять Україну, хлине на територію України.Піде такий зріст злочиності що і пекло холодильником видасця.
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23.05.2020 11:14 Ответить
Які вибори?!! Там ще років 10 не можна ніяких виборів проводити. Досить видавати бажане за дійсне. Може треба хоча б дочекатися поки додому повернуться сотні тисяч біженців? Ці люди мають права, чи *****??? Всі розмови про швидкі вибори - це російський план. Ніякого миру чи спокою він не принесе.
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23.05.2020 11:21 Ответить
Ці козли ведуться на халтурні плани європейського проросійського лоббі. Європа хоче поскоріше заасфальтувати проблему. Ями і калюжі - то таке. Кладемо асфальт, саджаємо бєрйозкі і по домам. Конфлікт АВТОМАТИЧНО перетворюється на внутрішній. А ми шо, ми вже на всьо согласниє )) Зєлік і так слова "окупація, агресор" не вимовляє. Фєфєкт фікції, мля.
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23.05.2020 11:37 Ответить
скоро Украине станет легче, когда уйдут датационные територии
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23.05.2020 11:37 Ответить
зебил Резников, выборы на ныне оккупированных территориях возможны ровно через столько сколько была сама оккупация...
иначе - вся ваша зекомандА во главе с Вошьдью и альфонсом д"Ермаком очень сильно пожалеет..
йанык с бандой тоже не слушал мудрых людей - и где оно сейчас сливает награбленое у украинцев бабло, чтобы дальше жить?
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23.05.2020 11:38 Ответить
через десять років, після виводу рашистських військ - не меньше...
це якщо би відбулось у 2014-му, як то було передбачено домовленостями, ну хоч у 15-му... а за шисть років людям там задурили голови, особливо молоді... тим, кому у 2014-му було 12 років, тепер вже 18, й вони підуть голосувати, з повністю загаженими совком мозком... плюс повністю розвалена економіка й інфраструктура - люди злі й винуватять у всьому Україну, а не фєдєрастів - ото оберуть вони владу...
прийміть краще закон про реабілітацію донбасу й Криму, після окупації, де би були прописані всі терміни й заходи...
Мінські угоди вже давно перейшли у стан вказівного пальця, яким вказували путєну напрямок виходу, але бубочка втрутився й перетворив це на інструмент поразки України...
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23.05.2020 14:46 Ответить
про які вибори розмови? спочатку вивід банд-формувань потім з жителями окупованих територій років з пять повинно працювати сбу. ще років десять чистиь їм мізки. а вже тоді можна про щось говорити
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23.05.2020 20:07 Ответить
Выборы только через 10 лет после вывода войск.
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24.05.2020 11:30 Ответить
 
 