Пенсионеры старше 75 лет смогут получать к пенсии надбавку около 500 грн, - министр соцполитики Лазебная
Более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно будут получать к пенсии около 500 грн
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер ".
"Мы разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн", - сказала Лазебная.
По словам министра, дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.
"Мы работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии", рассказала Лазебная.
Она добавила, что министерство хочет помочь не имеющим достаточного страхового стажа родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и разрешить им выходить на пенсию досрочно.
Лазебная также сообщила, что на сегодняшний день дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд. грн., в то время как в начале года он составлял 23 млрд. грн.
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Накрылась пенсия по старости.
Вот так, без санкции жены
Я укрепил бюджет страны.😕
Sorry..😁
Пан Фокус, это конечно оч эмоционально, но желательно ссылку на источник цифирь.
Попались другие данные, в 2,5 раза больше.
По состоянию на октябрь 2019 года размер средней пенсии в Украине составил 3019,96 грн ($126,2). Такие данные приводит Пенсионный фонд Украины по итогам своей работы за 10 месяцев 2019 года. https://hromadske.ua/ru/posts/s-nachala-goda-srednyaya-pensiya-vyrosla-na-374-grn-dollar156-pensionnyj-fond
К сожалению, остальные приводимые вами факты и цифры теперь вызывают сомнение.
Знаю. Но пан Фокус привел цифири этой средней температуры, взятой неведомо откуда, и из этой цифири делает массу выводов БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. А это некорректно.
Очень интересно. На графике, показывающем количество населения по возрастам https://www.populationpyramid.net/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/2015/
В 2015 году на Украине при населении в 2015 в 44,921 млн чел было жителей в возрасте:
- 75-79 лет - 0,575+1274=1,85 млн чел.
- 80-84 лет - 0,244+0,576= 0,820 млн чел
- 85 лет и старше - еще ок 0,7 млн чел.
Итого людей в возрасте 75+ по этим данным - 3,4 млн человек, теоретически в таком возрасте это сплошь пенсионеры. А получать прибавку будут только 1 млн чел из 3,4 млн чел. А остальные? или реально пенсионеров куда меньше, да и всего населения тоже куда меньше? Или прибавку дадут только трети пенсионеров, но об это просто забыли написать.
Куда им еще + 500 к их 100 000?????
У нас начисление пенсии далеко от социальной справедливости. Добавят пенсам с социальной пенсией,будут получать как некоторые с хорошим стажем но минимальной бюджетной зарплатой,будут эти теперь обижаться.
Пани хмуряться, а у хлопів чуби тріщать.
не смешите мне здесь, а то от суммы можно и с ума сойти... целых 500 гривен?
и шо не жалко?