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Пенсионеры старше 75 лет смогут получать к пенсии надбавку около 500 грн, - министр соцполитики Лазебная

Пенсионеры старше 75 лет смогут получать к пенсии надбавку около 500 грн, - министр соцполитики Лазебная

Более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно будут получать к пенсии около 500 грн

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер ".

"Мы разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн", - сказала Лазебная.

По словам министра, дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.

"Мы работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии", рассказала Лазебная.

Она добавила, что министерство хочет помочь не имеющим достаточного страхового стажа родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и разрешить им выходить на пенсию досрочно.

Лазебная также сообщила, что на сегодняшний день дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд. грн., в то время как в начале года он составлял 23 млрд. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский

Автор: 

надбавки (28) пенсионеры (837) пенсия (2159) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+8
Как голосовали в 91м..такую пенсию и получают!!!Вьібрали Кучму вместо Черновіла.. комуняк не розігнали..расея друг..брат і таваріш..от і пенсіі такі..А поляки в 91 м з голоду пухли ..але в обійми до раши не пішли...до речі прибалти також
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23.05.2020 07:52
+7
Ах ты ж жирный тролль. Порошенко показать, говоришь? Он при власти был последние 25 лет? Сколько Польше понадобилось, чтобы достичь такого уровня развития? А Вовочке-турборежиму не хочешь показать? Почему он не догнал и перегнал Польшу во всех сферах? Ты манипулятор и тролль. Порох единственный президент Украины, кто начал делать то, что поляки делали 30 лет тому назад. Декомунизация, поднятие тарифов до экономически обоснованных цен, сближение в Европой. Знаешь, как поляки ненавидели в те времена свое правительство? Но все прошло. Перетерпели. Теперь Польша в ЕС и НАТО. Живет и процветает.
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23.05.2020 10:29
+6
Лучше бы освободили их от уплаты коммунальных платежей.как обещал Президент
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22.05.2020 23:50
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Правила форума Совет форумчан
Лучше бы освободили их от уплаты коммунальных платежей.как обещал Президент
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22.05.2020 23:50 Ответить
На ліки цих грошей не вистачить, а здоров'я у таких пенсіонерів вже немає, а медицина в Україні відсутня. Потрібні не 500 грн, а спеціальна державно програма підтримки пенсіонерів які дожили до 75 років! Потрібно щоб соціальні служби опікувались цими людьми, прибирали, готували їсти, щоб держава видавала їм ліки безкоштовно, оплачувала їх комунальні послуги. Це якраз ті робочі місця які обіцяв нам створити уряд, але не створив!
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22.05.2020 23:52 Ответить
Как раз на одну упаковку терафлекса
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22.05.2020 23:57 Ответить
В Германии к примеру пенсионерам государство выделяет 30-35 евро в месяц для стирки своего белья в прачечных, а украинским пенсионерам только перед выборами выдают по две пачки стирального порошка "Лотос" и одну бутылку "Белизна"
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22.05.2020 23:58 Ответить
Чушь (про немецких пенсионеров).
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23.05.2020 00:07 Ответить
У нас нет президента.
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23.05.2020 00:28 Ответить
Слово зеленого *********** равно слову пуйла по степени доверия.
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23.05.2020 01:21 Ответить
Толька На Обманския Мальдивы каак ломанут!
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22.05.2020 23:50 Ответить
Верчусь в гробу в бессильной ярости,
Накрылась пенсия по старости.
Вот так, без санкции жены
Я укрепил бюджет страны.😕
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22.05.2020 23:52 Ответить
Пенсионеры старше 75 лет смогут получать к пенсии надбавку около 500 грн, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 7904
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22.05.2020 23:52 Ответить
Пенсионеры старше 75 лет смогут получать к пенсии надбавку около 500 грн, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 103
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22.05.2020 23:53 Ответить
и слуги народа еженедельно будут вас взвешивать и в холодильник заглядывать...я бы ещё всем кому за сотку ваучеры на чёрнозёмы марса урочысто вручил...
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22.05.2020 23:54 Ответить
😄😄😄👍 зачетный троллинг.
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23.05.2020 01:23 Ответить
Шо поменялось?..
Sorry..😁
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22.05.2020 23:57 Ответить
ну прошлый в шнобак не умел гундосить...так шо змины налитцо.
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23.05.2020 00:00 Ответить
К нашим 12 МИЛЛИОНАМ пенсионеров. Которые получают в среднем 53 ДОЛЛАРА в месяц.
Пан Фокус, это конечно оч эмоционально, но желательно ссылку на источник цифирь.

Попались другие данные, в 2,5 раза больше.

По состоянию на октябрь 2019 года размер средней пенсии в Украине составил 3019,96 грн ($126,2). Такие данные приводит Пенсионный фонд Украины по итогам своей работы за 10 месяцев 2019 года. https://hromadske.ua/ru/posts/s-nachala-goda-srednyaya-pensiya-vyrosla-na-374-grn-dollar156-pensionnyj-fond


К сожалению, остальные приводимые вами факты и цифры теперь вызывают сомнение.
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23.05.2020 00:29 Ответить
Алекс, средняя пенсия в Украине - как средняя температура по больнице!
Знаю. Но пан Фокус привел цифири этой средней температуры, взятой неведомо откуда, и из этой цифири делает массу выводов БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. А это некорректно.
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23.05.2020 10:25 Ответить
Кстати, средняя пенсия в Польше в 2019- $420. https://poland-consult.com/polezno-znat/dengi/pensiya.html#skol-ko-nachislyayut-minimal-naya-i-srednyaya-pensiya?utm_source=table_of_content
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23.05.2020 00:43 Ответить
Как голосовали в 91м..такую пенсию и получают!!!Вьібрали Кучму вместо Черновіла.. комуняк не розігнали..расея друг..брат і таваріш..от і пенсіі такі..А поляки в 91 м з голоду пухли ..але в обійми до раши не пішли...до речі прибалти також
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23.05.2020 07:52 Ответить
На куя нам писати, що робиться в Польші для пенсіонерів, якщо ми живемо в Україні, яка втричі відстає від Польші в економіці. От тут пишуть, що наші песіонери довго і важко працювали і заробили маленьку пенсію. Той, хто довго і важко працював і сумлінно платив податки, той і пенсію отримує зараз не маленьку, а основна маса працювали, як кажуть, один з сошкою, а семеро з ложкою. Важко працювали люди робочої професії за верстатами, шахтарі, будівельники, от у них і пенсії вищі. І ви, панове, забуваєте, що в Україні 50% економіки перебуває в тіні, то які будуть пенсії, якщо ті, хто зараз працює не хочуть сплачувати податки, тоді з чого буде підвищення пенсій. А скільки працездатного населення нашої держави, яке працює за кордоном і ніяк не наповнює наш державний бюджет, а наповнює бюджети інших держав. Це ті, чиї батьки живуть в Україні, а пенсіями їх забезпечують чужі діти, які платять в пенсійний фонд України. Зараз треба всім платити податки в пенсійний фонд, щоб якось його наповнити. І скільки б не розказували, як важко колись працювали пенсіонери, без наповнення бюджету податками сьогодні нічого не зміниться на краще.
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23.05.2020 09:42 Ответить
https://censor.net/user/420456 Закрий пащеку свою, лярво. Не тобі вирішувати. хто і скільки працював.
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23.05.2020 12:40 Ответить
Ах ты ж жирный тролль. Порошенко показать, говоришь? Он при власти был последние 25 лет? Сколько Польше понадобилось, чтобы достичь такого уровня развития? А Вовочке-турборежиму не хочешь показать? Почему он не догнал и перегнал Польшу во всех сферах? Ты манипулятор и тролль. Порох единственный президент Украины, кто начал делать то, что поляки делали 30 лет тому назад. Декомунизация, поднятие тарифов до экономически обоснованных цен, сближение в Европой. Знаешь, как поляки ненавидели в те времена свое правительство? Но все прошло. Перетерпели. Теперь Польша в ЕС и НАТО. Живет и процветает.
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23.05.2020 10:29 Ответить
🤣🤣🤣
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23.05.2020 11:54 Ответить
Всякая власть, дающая народу смешную пенсию, достойна всерьёз быть на неё и отправленной!
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23.05.2020 00:03 Ответить
Фабрики рабочим! Землю крестьянам! Лапоть, пенсии и зарплаты привязаны к ВВП. А увеличить ВВП в пять раз за пять лет нереально. К чему твои дешевые комуняцкие лозунги? Ты из параши пишешь, тролль?
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23.05.2020 10:48 Ответить
Более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно будут получать к пенсии около 500 грн

Очень интересно. На графике, показывающем количество населения по возрастам https://www.populationpyramid.net/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/2015/
В 2015 году на Украине при населении в 2015 в 44,921 млн чел было жителей в возрасте:
- 75-79 лет - 0,575+1274=1,85 млн чел.
- 80-84 лет - 0,244+0,576= 0,820 млн чел
- 85 лет и старше - еще ок 0,7 млн чел.

Итого людей в возрасте 75+ по этим данным - 3,4 млн человек, теоретически в таком возрасте это сплошь пенсионеры. А получать прибавку будут только 1 млн чел из 3,4 млн чел. А остальные? или реально пенсионеров куда меньше, да и всего населения тоже куда меньше? Или прибавку дадут только трети пенсионеров, но об это просто забыли написать.
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23.05.2020 00:20 Ответить
Да куча пенсионеров - судьи и подобное дерьмо.
Куда им еще + 500 к их 100 000?????
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23.05.2020 00:32 Ответить
Скорее всего.добавят только тем у кого социальная и минимальная пенсия
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23.05.2020 00:32 Ответить
Тоесть бездельникам без стажа.
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23.05.2020 09:53 Ответить
Ну не всегда минимальная пенсия говорит о том что человек бездельничал.и судейская пенсия в 20000 тоже не говорит о том что человек вкалывал.
У нас начисление пенсии далеко от социальной справедливости. Добавят пенсам с социальной пенсией,будут получать как некоторые с хорошим стажем но минимальной бюджетной зарплатой,будут эти теперь обижаться.
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23.05.2020 14:33 Ответить
Я так зрозуміла, що це для тих пенсіонерів, які відпрацювали 40 років і більше. От їх і налічується 1 млн.
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23.05.2020 09:48 Ответить
*Вот же падлы*---сказали все пенсы кому 74!
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23.05.2020 00:57 Ответить
що значить зможуть отримувати? Чому не сказати отримуватимуть? знову на@балово?
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23.05.2020 01:05 Ответить
А вони може "патрыоти"? Просто собі не захочуть. Щоб укріпити ПФУ
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26.05.2020 16:29 Ответить
Получается,если я в 65 крякну, с моих денег будут прикармливать выживших?
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23.05.2020 01:24 Ответить
ну так солидарная так и будет!есть крякают за месяц до пенсии..вот тем обидно)))
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23.05.2020 07:55 Ответить
Выживших, потому что жили не напрягаясь, бездельников.
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23.05.2020 14:44 Ответить
Тобто менше 20 доларів. Дякуємо, зебільні годувальники🙄
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23.05.2020 06:03 Ответить
Якби нічого не добавляли, то і ніякої дискусії не було б про ті 20 доларів..
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23.05.2020 10:21 Ответить
Что, все трое?
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23.05.2020 07:55 Ответить
Пенсионеры гордость советского дерьма....
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23.05.2020 08:25 Ответить
Что строили то и получают,это вам не США или Британия с Германией побежденной...
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23.05.2020 08:27 Ответить
https://censor.net/user/201477 Ти, ********, живеш і користуєшся тим, що побудували пенсіонерт. А, за 30 років, крім генделів, торгових центрів нічого не побудували.
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23.05.2020 12:44 Ответить
"Батя! Я стараюсь!".
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23.05.2020 08:30 Ответить
Ручное управление средствами пенс. фонда несправедливо. Это не допустимо!!! Пенсии должны зависить только от стажа и зарплат!!!! Почему бездельникам, которые не работали, жили для себя и по этому пережили многих добавляют денег??? Чем хуже их те, кому 60, кто выработан за годы работы, болеет, кто проработал по 35-40 лет, честно платил налоги, а ему насчитали 2000????? Почему идёт постоянно уравниловка? Почему людям, у которых нет и двадцати лет стажа, после последней индексации уже платят почти 2000, как и тем, кто проработал 40 лет????? Что за хрень намутили с "реформой"???? Сволочи!!!!
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23.05.2020 09:45 Ответить
Прежде чем раздавать деньги избранным, сначала ответьте на вопрос почему тем людям, кто вышел на пенсию в 2016 и 2017 годах, ДО вашей осенней "реформы"!!! вот уже три с лишним года не добавили ни копейки!!!!!!!?????? Для них не было ни одной индексации, почему???? У всех инфляция, а для них нет?!?!?!!!! Какая сволочь намутила???? Кто грабит этих людей???????????
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23.05.2020 10:19 Ответить
Тому, що коли ви виходили на пенсію, вам її розраховували їз середньої зп по Україні за три останніх роки, яка була значно вищою за ту середню зп, на яку зараз перераховують і *********** "старим" пенсіонерам, До того ж і стаж вам зараховувся по формулі один рік стажу, як 1.35, а зараз перерахунок іде один до одного без коефіцієнту. Коли ваша середня зп по Україні, з якої розраховувалася ваша пенсія і стаж буде враховано 1х1 і вона виявиться нижчою за **********, тоді вам і почнуть добавляти пенсію при **********. Якщо вам не добавили нічого, то це означає, що ваша пенсія значно вища, ніж та, яку вам би нарахували сьогодні, якби ви виходили на пенсію.
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23.05.2020 10:31 Ответить
Мне плевать на все отписки. Факт в том, что моя пенсия за три года сравнялись с пенсиями тех, кто не работал, не имеет стажа.!!!! В 2017 году моя пенсия была в два раза больше минимальной, а теперь разница в 200 гривень!!!! Кто за это ответит???? Почему??? Я уходила с хорошей зарплатой, стаж 38 лет!!!! "Старшим пенсионерам" как Вы пишете, кто выходил в 15, году, например, тоже считали по коэффициенту 1,35, но им почему- то индексируют...!!!!????!!!! Ещё раз говорю, СВОЛОЧИ! Кто намутил, пусть его все наследники живут в нищете, так и будет!!!!
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23.05.2020 11:00 Ответить
Вам би не обурюватись, а поцікавитись в пенсійоному фонді. Тим, хто виходив в 15 році розраховували пенсію на значно нижчу середню зп, яка на той час була по Україні. А за три роки цей середній показник розміру зп по Україні дуже підвищився і ваша пенсія з вашими показниками і такими самими показниками у тих, хто виходив в 15 році виявилася значно вищою, ніж у них. Треба в цьому розбиратися, а не обурюватися. Те, що ваша пенсія була вдвічи вища, коли ви виходили на пенсію, не означає, що ваші показники були кращими за тих, хто виходив значно раніше. Тому, коли ********** пенсії старим пенсіонерам їх пенсії цілком справедливо підтягнулись до вашої. Ті, хто виходив на пенсію з таким самим, як і у мене, коефіцієнтом зп і стажем в 17 році, мають сьогодні пенсію вдвічі більшу, ніж у мене після ***********. Так куди їм ще зараз підвищувати. Поки їхня пенсія не зрівняється з моєю, у них підвищення не буде і цілком справедливо, бо мої показники по зп і стажу нічим не відрізняють від їхніх. Ви просто тупо вимагаєте собі добавку не розбираючись в пенсійному законодавстві - от дайте мені і все. Не буде так, як вам хочеться, а буде по справедливості. І зараз це найбільше справедливий закон в плані *********** пенсій.
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23.05.2020 11:50 Ответить
Я Я и говорю что намутили, скоты! Чёрт голову сломает. А по факту ограбили в очередной раз пенсионеров!
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23.05.2020 12:25 Ответить
Засуньте своё законодавство туда, откуда вы его вытащили! Намутили, накрутили! Мне не нужны ваши нотации, не дурнее вас всех! По факту вы украли мои деньги!!!!
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23.05.2020 12:28 Ответить
В ПФУ просто не рассчитывали, что столько жывых пенсионеров будет.
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26.05.2020 16:33 Ответить
Знаю человека, который стал получать пенсию по возрасту в 2014 году, стаж 15 лет, тогда его пенсия была около 900 грн, сейчас около 1900!!! А моя как была 2100, так и осталась, при стаде 38 и нормальной зарплате! Это нормально?????? Негодяи!!!!
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23.05.2020 11:14 Ответить
https://censor.net/user/397592, от я вас підловила на брехні - якщо ваша пенсія в 17 році була вдвічи вищою за мінімальну, то вона мала бути не меньше, ніж 2600, а зараз вона у вас знизилась чомусь до 2100, як це розуміти? В 14 році не була мінімальна пенсія 900 грн, не брешіть. Ви або брехуха, або троль.
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23.05.2020 12:00 Ответить
Точные цифры я не обязана Вам озвучивать.
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23.05.2020 12:19 Ответить
Та пошла ты, держиморда!
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23.05.2020 12:20 Ответить
Мда....Вот и поговорили.
Пани хмуряться, а у хлопів чуби тріщать.
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26.05.2020 16:35 Ответить
канешно они и до 6 килогривен в месяц надбавку могли бы получить. если бы согласились плитку тротуарную ложить. но не заставишь же! )
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23.05.2020 10:23 Ответить
"Мы разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн"
не смешите мне здесь, а то от суммы можно и с ума сойти... целых 500 гривен?
и шо не жалко?
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23.05.2020 10:50 Ответить
от так от хлопцы, до 75 доживем долляров 20 получим - есть к чему стремиться.....
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23.05.2020 10:54 Ответить
От молодчинка, що дожив до 75 років, за це тобі і спасибі, грошенята добавлять, ну а тим, кому не пощастило дожити до цього віку, то їх проблеми вже на тому свііті, не треба було класти своє здоров'я на важкій роботі, а треба було його зберігати, сидячи на стільці вахтером, або в партійному кабінеті. та і службовцем непогано було б, а ще краще півроку працювати, а півроку відпочивати. У мене є знайомий родич, який своїй жінці казав: "ти, Лєно, сиди дома і виховуй дітей, та і мені добре, коли я приходжу з роботи, а умене на столі димиться борщ і котлетки свіженькі". Коли вже дітям по 10 років, Лєна пішла пряцювати двірником, щоб дві чи три години попрацювала і додому чоловіку і діточкам готувати. Через півроку захворіла на грип, і знову чоловік каже : "Лєно, краще ти сиди дома, а то дуже дорого потім тебе лікувати" От Лєна і сидить ще років п'ять. Потім вона вирішила попрацювати, бо грошей стало невистачати і пішла працювати продавчинею. Щось чи серце прихватило, чи ще щось, а чоловік їй знову каже, щоб кидала роботу, бо йому потрібна здорова жінка. І таке до самої лєнкіної пенсії.Тепер він скаржиться, що у Лєнки пенсія дуже мала і страшно обурюється, що держава не дбає про його Лєнку, адже ж вона важко працювала, а той час, що не працювала, так вона ж дітей виховувала, чим дуже допомагала державі.
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23.05.2020 11:13 Ответить
Бубочка уже формирует себе избирателя .
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23.05.2020 11:15 Ответить
Не проканает, они до участков не все доползут, а вот те, кому 60 и меньше, точно дойдут.))))
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23.05.2020 11:21 Ответить
не уверен . видел всегда ,что ползут как на праздник , а не дойдут . то к ним сами зайдут .Тут и 60 летние входят в разряд симпатиков , так как Надежда , мой компас земной..ожидание колбасы делает их ручными .
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23.05.2020 11:23 Ответить
КОГДА?
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23.05.2020 12:35 Ответить
Ти диви, як повилазили щури, які заздрять пенсіонерам, за ті нещасні 500 грн. Гидота...
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23.05.2020 12:46 Ответить
смогут(!) получать к пенсии надбавку около 500 грн/ Социальная справедливость по Коломойскому: Члены ЦИК получили в апреле более 300 тыс. грн "урезанных" зарплат.
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23.05.2020 15:57 Ответить
Мужское население в 2017 году имело среднюю продолжительность в 67 лет. На полную пенсию по возрасту мужчина, если нет соответствующего стажа в 26 лет, может рассчитывать в 63-65 лет. Женщина в этом году также увеличивает труд на год, если нет стажа, и выйдет на пенсию по возрасту в 61 год. Что же мы имеем? То, что женщина в среднем проживет на пенсию еще 16 лет, а мужчина лишь 2-4 года при такой продолжительности жизни в Украине. Поэтому перед каждым и возникает вопрос: следует ли вообще рассчитывать на пенсию, если значительное количество украинцев до нее не доживает?
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23.05.2020 18:22 Ответить
вот счастье привалило! на лишнюю пачку анальгина да бутылку кефира с булочкой хватит!
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23.05.2020 21:11 Ответить
 
 