Высший совет правосудия отстранил от должности судью Верховного суда Сердюка за вождение в пьяном виде
Судью Кассационного гражданского суда, который входит в состав Верховного суда, Валентина Сердюка временно отстранили от должности. Соответствующее решение 22 мая приняла первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.
По информации источников Цензор.НЕТ, разбирательство в отношении судьи Сердюка началось после обращения в ВСП Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.
Отмечается, что к судье применено дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении.
"Учитывая решение, принятое первой дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 22 мая 2020, судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Сердюка Валентина Васильевича отстранено от совершения правосудия", - говорится в сообщении.
Таким образом, до момента официального увольнения судьи с должности Высшим советом правосудия, он считается временно отстраненным от должности.
"Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - уточнили в ВСП.
По данным СМИ, Сердюка отстранили в связи с вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.
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На холопов не охотился на тротуарах и на столбов, дорогу перебегающих итд итп?
За что кормушки невинного лишили(??)??
Понять и пррррастить!!
😂😂
Порох не разобрался с ними..
Пьют нашу кровь...
Одного нашли, кого уволить, козла отпущения. И то еще не факт, что уволят.
Дебилы, бл.ять!
Ещё и компенсацию "за вынужденный простой" отсудит.
Странно, что ВРЕМЕННО отстранили, а не наградили. Но история еще не закончилась - ублюдок, скорее всего, откупится.