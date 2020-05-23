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Высший совет правосудия отстранил от должности судью Верховного суда Сердюка за вождение в пьяном виде

Высший совет правосудия отстранил от должности судью Верховного суда Сердюка за вождение в пьяном виде

Судью Кассационного гражданского суда, который входит в состав Верховного суда, Валентина Сердюка временно отстранили от должности. Соответствующее решение 22 мая приняла первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По информации источников Цензор.НЕТ, разбирательство в отношении судьи Сердюка началось после обращения в ВСП Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Отмечается, что к судье применено дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении.

"Учитывая решение, принятое первой дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 22 мая 2020, судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Сердюка Валентина Васильевича отстранено от совершения правосудия", - говорится в сообщении.

Таким образом, до момента официального увольнения судьи с должности Высшим советом правосудия, он считается временно отстраненным от должности.

"Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - уточнили в ВСП.

По данным СМИ, Сердюка отстранили в связи с вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.

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Автор: 

судья (2644) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+10
Судьи пойманные на нарушениях закона НЕ должны судить уже НИКОГДА. Судьи должны быть ЧИСТЫМИ как младенцы. Их родители должны быть чистыми как младенцы и родители их родителей должны быть чистыми как младенцы. Тогда это СУДЬИ. Иначе это бизнесмены на госслужбе с юридическим образованием( как у нас). Люди на госслужбе ВСЮ жизнь ,а являются мультимиллионерами ( с домами за миллионы долларов,авто премиум класса,бизнесом,антиквариатом,землёй тысячами гектаров) как это понимать и сочитать с судейской практикой? Человеку объявили подозрение и взяли залог 100млн( суд всегда с удовольствием даёт разрешение),затем с ДВУХ сторон подозреваемого "доят" . Что бы было "слабое" обвинение и "крюки" с возможностью дать послабления от суда. Ведь прокуроров НЕ наказывают за проигранные дела,а судьи могут вообще руководствоваться "собственным внутренним убеждением". И те и другие после каждого процесса РАЗБУХАЮТ во владении собственностью. Почему это НЕ " интересует" госорганы? "Патаму " что ВСЕ такие,не дай БОГ прецедент. Так и живём у правохранителей"спортивная рыбалка"- затем сладкая жизнь. У быдла налоги,налоги ,налоги и "шум репродуктора- в Багдаде все спокойно,спите спокойно граждане"
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23.05.2020 06:38
+8
А он через киевский окружной суд восстановится!
Ещё и компенсацию "за вынужденный простой" отсудит.
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23.05.2020 01:02
+7
Еще одна наша головная боль, кроме Зедебила - эти судьи.
Порох не разобрался с ними..
Пьют нашу кровь...
Одного нашли, кого уволить, козла отпущения. И то еще не факт, что уволят.
Дебилы, бл.ять!
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23.05.2020 00:55
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Та нюю...
На холопов не охотился на тротуарах и на столбов, дорогу перебегающих итд итп?
За что кормушки невинного лишили(??)??
Понять и пррррастить!!
😂😂
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23.05.2020 00:53 Ответить
Еще одна наша головная боль, кроме Зедебила - эти судьи.
Порох не разобрался с ними..
Пьют нашу кровь...
Одного нашли, кого уволить, козла отпущения. И то еще не факт, что уволят.
Дебилы, бл.ять!
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23.05.2020 00:55 Ответить
А что мешает главзебилу их уволить со своим понописуальным большинством?
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23.05.2020 10:52 Ответить
Тоже самое,что и в предыдущую пятилетку президенту Порошенко.
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23.05.2020 11:24 Ответить
Понятие "Закон" некоторым не ведомо. Они все при порохе люстрацию прошли ,и просто так уже не уволишь.
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23.05.2020 13:50 Ответить
Предыдущий пост удалили,не любят правду на Цензоре. Напишу еще раз.Фактически их всех назначал Порошенко получив в 2014 такую власть и провев люстрацию, результаты которой и вылазят.
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23.05.2020 13:49 Ответить
А он через киевский окружной суд восстановится!
Ещё и компенсацию "за вынужденный простой" отсудит.
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23.05.2020 01:02 Ответить
Куйня! Разберуцца-- компенсируют з/п, извиняцца и повысят в звании.
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23.05.2020 01:18 Ответить
Судьи пойманные на нарушениях закона НЕ должны судить уже НИКОГДА. Судьи должны быть ЧИСТЫМИ как младенцы. Их родители должны быть чистыми как младенцы и родители их родителей должны быть чистыми как младенцы. Тогда это СУДЬИ. Иначе это бизнесмены на госслужбе с юридическим образованием( как у нас). Люди на госслужбе ВСЮ жизнь ,а являются мультимиллионерами ( с домами за миллионы долларов,авто премиум класса,бизнесом,антиквариатом,землёй тысячами гектаров) как это понимать и сочитать с судейской практикой? Человеку объявили подозрение и взяли залог 100млн( суд всегда с удовольствием даёт разрешение),затем с ДВУХ сторон подозреваемого "доят" . Что бы было "слабое" обвинение и "крюки" с возможностью дать послабления от суда. Ведь прокуроров НЕ наказывают за проигранные дела,а судьи могут вообще руководствоваться "собственным внутренним убеждением". И те и другие после каждого процесса РАЗБУХАЮТ во владении собственностью. Почему это НЕ " интересует" госорганы? "Патаму " что ВСЕ такие,не дай БОГ прецедент. Так и живём у правохранителей"спортивная рыбалка"- затем сладкая жизнь. У быдла налоги,налоги ,налоги и "шум репродуктора- в Багдаде все спокойно,спите спокойно граждане"
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23.05.2020 06:38 Ответить
капец, оборзели, ехал цар и тут такое
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23.05.2020 07:29 Ответить
Просто любопытно,по какой статье уволят полицейских,совершивших этот "необдуманный поступок"?
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23.05.2020 07:35 Ответить
Отстранить от должности это не значит, что его уволят. Даже если это произойдет, он опять восстановится с помощью своего суда.
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23.05.2020 07:52 Ответить
А никто и не сомневался, что судьи в Украине, тем более, Верховного （нельзя без улыбки читать - верховного, ха-ха） суда, - подонки.
Странно, что ВРЕМЕННО отстранили, а не наградили. Но история еще не закончилась - ублюдок, скорее всего, откупится.
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23.05.2020 08:19 Ответить
Можливо "накриє поляну" в "Велюрі" і на "засіданні штабу" запропонують балотуватись на вибори мера Києва.
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23.05.2020 08:53 Ответить
а чего ВРЕМЕННО ????
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23.05.2020 08:32 Ответить
Щоб ажіотаж стих.
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23.05.2020 08:49 Ответить
Ждёт его повышение
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23.05.2020 11:02 Ответить
 
 