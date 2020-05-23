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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Даже представители террористов на переговорах признали, что ВСУ не обстреливали линии электропередач на Луганщине, - Резников

Даже представители террористов на переговорах признали, что ВСУ не обстреливали линии электропередач на Луганщине, - Резников

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников отмечает, что на внеочередном заседании ТКГ 22 мая в режиме видеоконференции даже представляющие ОРДЛО граждане России подтвердили факт отсутствия обстрелов линий электропередач в Луганской области со стороны украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации в Минской ТКГ Алексей Резников.

"После выступления с той стороны как раз граждан России – дипломата Азамата Кульмухаметова, как представителя России, и двух граждан России Никоноровой и Дейнего, которые представляли ту сторону, – я задал вопрос послу Чевику (глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик), который одновременно является модератором рабочей группы по безопасности ТКГ, зафиксированы ли патрулями СММ ОБСЕ какие-либо факты обстрелов со стороны украинских позиций именно этих линий электропередач и работников ремонтных бригад? В ответ я не услышал подтверждения", - сказал он.

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По его словам, было сказано, что "в 9 километрах 17 мая проезжал патруль СММ ОБСЕ и слышали шесть взрывов "в направлении". "Хотя представители тех прокси (так называемых "ДНР/ЛНР" ) рассказывали о 20 обстрелах. Сначала говорили, что там работали 120 мм минометы, потом поговорил по телефону и говорит, что ой нет, это подствольный гранатомет", - отметил он.

"Я заявил, что у меня есть факты, что с нашей стороны никакой стрельбы нет, и ваши ремонтники работают. Господин Кульмухаметов спросил прямо в эфире гражданина РФ Дейнего, может ли он подтвердить факт отсутствия обстрелов на тот момент? И он (Дейнего) подтвердил. Поэтому это абсолютно надуманная история, спровоцированная", - подчеркнул Резников.

Первый замглавы делегации Украины в ТКГ пояснил, что приведение в состояние боевой готовности так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов РФ, которые находится на территории временно оккупированного Донбасса, выглядит следующим образом: "Если на территории ОРДО они более-менее действительно мобилизованы, то на территории ОРЛО они ходят на свадьбы, пьют водку, у них увольнительная, как говорится, всё хорошо. Такое вот состояние повышенной боевой готовности".

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22 мая источник, близкий к переговорам в ТКГ, сообщил что СММ ОБСЕ в ходе дискуссии на внеочередной видеоконференции ТКГ не подтвердила факт якобы обстрелов с украинской стороны линии электропередач вблизи поселка Березовское Луганской области на неподконтрольной Украине территории.

20 мая первый замглавы делегации Украины в ТКГ Резников заявил агентству "Интерфакс-Украина", что обвинения ВСУ в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области не соответствуют действительности, носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.

С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициировала проведение в безотлагательном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции.

Автор: 

обстрел (26951) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+16
Я из Луганска.
Летом 2014го прошла весть, что Расеюшка тянет к нам кабель ( !!!!!!) электрический. И местные придурки взорвали подстанцию, чтоб "укропам не досталось ни киловатта".
И написали об этом в газете "XXI век".
А когда поняли, что обосрались, через пару дней начали истерить про "варварский обстрел Хунты по подстанции"
Результат - 2 месяца без света, воды, холодильников, лифтов при плюс 38-43 градусов в тени.
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23.05.2020 01:25
+7
Важно понимать: чьи интересы представляет Резников.
Его задача: впихнуть Украину обратно в "русский мир". Восстановить тоталитарный режим, такой же как сейчас существует в РФ, и который пытались установить донецкие в 2010-2014 гг.
Интересы украинских и российских олигархов совпадают: выкачивать миллиарды долларов из обеих нищих стран, т.е. продолжить выполнять условия наложенные на советскую партхозноменклатуру по итогам развала СССР.

Для выполнения поставленной задачи, принято решение:
- слить террористический анклав "ЛДНР" обратно в Украину;
- обеспечить таким образом захват власти во всей стране русскомирцами из "ЗаЖоП"а, совершенно легальным образом: на выборах.
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23.05.2020 01:32
+7
Оккупационный режим Зеленского предоставил им эти полномочия.
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23.05.2020 01:34
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Интресно - а кто-то может объяснить ПОЧЕМУ переводят с державной мовы на кацапскую в этом видео от 2019 года
https://youtu.be/LcGom-9S3Vc
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23.05.2020 01:11 Ответить
Зедебила надо спросить.
Оно ж старается нас рать везде - даже в салат, как видим!
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23.05.2020 01:16 Ответить
😀😀😀
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23.05.2020 08:11 Ответить
Спробуємо: для того, щоб подражнить кацапів... Хоч розповідь ведеться і кацапською мовою, однак, салат росте "по-українському - вирощується в Україні, українськими руками, та споживається українцями (а, може, ще й експортується в Європу...). А кацапи, слухаючи розповідь на "абщепанятнам", хай давляться квашеною капустою...
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23.05.2020 07:41 Ответить
какой президент, такая и армия
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23.05.2020 01:19 Ответить
Кого представляли "представители ОРДЛО"? Власть? Какую-то партию? Общественную организацию? Кто им предоставил полномочия?
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23.05.2020 01:25 Ответить
Оккупационный режим Зеленского предоставил им эти полномочия.
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23.05.2020 01:34 Ответить
А вопросы к "Талибану" есть? Напомню, слева находится госсекретарь Помпео...
Даже представители террористов на переговорах признали, что ВСУ не обстреливали линии электропередач на Луганщине, - Резников - Цензор.НЕТ 1523
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23.05.2020 01:47 Ответить
Нет, вопросов к Талебану нет. Потому что Талебан прекратит выращивание мака и экспорт герыча.
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23.05.2020 02:33 Ответить
А Талибан узаконивает "гражданскую войну" в Украине, создавая представителей чего-то?
А соседская собака, поссавшая на дерево, имеет какое-то отношение к Талибану до того, как поссала и после?
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23.05.2020 02:59 Ответить
Я из Луганска.
Летом 2014го прошла весть, что Расеюшка тянет к нам кабель ( !!!!!!) электрический. И местные придурки взорвали подстанцию, чтоб "укропам не досталось ни киловатта".
И написали об этом в газете "XXI век".
А когда поняли, что обосрались, через пару дней начали истерить про "варварский обстрел Хунты по подстанции"
Результат - 2 месяца без света, воды, холодильников, лифтов при плюс 38-43 градусов в тени.
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23.05.2020 01:25 Ответить
чтоб "укропам не досталось ни киловатта"

...
Ёптыжь, а так надоть-то было! Без ихних киловаттов-то сидим в темноте и мёрзнем здеся к свиньям собачьим!
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23.05.2020 05:15 Ответить
Почему то я уверен что буд ситуация зеркальной,то дырявые уроды с радостью бы обрубили Украине газ/свет/воду потому как это выродки коммунистические,поколение вытиранов и комсоргов,взлелеяное на костях порядочных людей.
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23.05.2020 10:25 Ответить
Важно понимать: чьи интересы представляет Резников.
Его задача: впихнуть Украину обратно в "русский мир". Восстановить тоталитарный режим, такой же как сейчас существует в РФ, и который пытались установить донецкие в 2010-2014 гг.
Интересы украинских и российских олигархов совпадают: выкачивать миллиарды долларов из обеих нищих стран, т.е. продолжить выполнять условия наложенные на советскую партхозноменклатуру по итогам развала СССР.

Для выполнения поставленной задачи, принято решение:
- слить террористический анклав "ЛДНР" обратно в Украину;
- обеспечить таким образом захват власти во всей стране русскомирцами из "ЗаЖоП"а, совершенно легальным образом: на выборах.
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23.05.2020 01:32 Ответить
Боюсь, что для зе-быдла это слишком сложно.
Или "какая разница".
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23.05.2020 01:53 Ответить
Вменяемое население насчитывает около 10%.
Мне тяжело это говорить, но эти 10% должны готовиться к войне. Просто потому что при восстановлении во всей Украине "русского мира" ( а дело неумолимо движется к этому), последует массовый террор, как это сделал Сталин в 1939 году после захвата Зап.Украины и Зап.Белоруссии.
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23.05.2020 02:32 Ответить
Это правда.
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23.05.2020 06:48 Ответить
РАБссиянский паспорт сегодня крутая ксива на ДАУНбассе...
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23.05.2020 01:38 Ответить
Даже представители террористов на переговорах признали, что ВСУ не обстреливали линии электропередач на Луганщине, а Сивоха не признал
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23.05.2020 01:41 Ответить
Катар принял эстафету от Саудиов,обвалил цену на газ в Европе до 34 баков за штуку.Бацька Лукашенко уже возмущам-с,мы платим Путлеру 127 баксов,непорядок....,союзнички блин... Бедная РАБссия,пинают все кому не Лень...
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23.05.2020 01:41 Ответить
Ваше счастье - это миллионы среднеазиатов в Москве, или электронная бирка в ухе со штрих-кодом на лбу ?
У вас пол-триллиона долгов перед вскякими МВФами, "спасители" хреновы.
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23.05.2020 02:42 Ответить
Да, крымчане счастливы потому что ваше "новое дворянство" (из грязи в князи) все пляжи отжало и перегородило.
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23.05.2020 02:44 Ответить
Дык ить... а как же...
негры на сафари... стреляют электриков на столбах...
и старух в огородах...
https://youtu.be/iGEdKQh8iYI?t=598 Чичерина ж рассказывала, ёптель-тёптель ...

Даже представители террористов на переговорах признали, что ВСУ не обстреливали линии электропередач на Луганщине, - Резников - Цензор.НЕТ 9974
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23.05.2020 04:57 Ответить
Резников ты такой же дебил, как и Зеленая команда. Даже террористы признали...Кто ведет переговоры с террористами?
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23.05.2020 08:08 Ответить
Яке щастя. Нас терористи похвалили!
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23.05.2020 08:22 Ответить
Еще один Капитан Очевидность появился на политической арене.
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23.05.2020 08:35 Ответить
Не так давно, ми диктували свої умови ворогові. Зараз ми виправдовуємось, вмовляємо ворогів. Капітуляція (мирлюбойценой)- вона така
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23.05.2020 09:07 Ответить
ЗЕ-ОРДА Капітулянти і ЗРАДНИКИ. Українцям треба готуватись до захисту держави України. А то впіхнут інородці дегенаративний анклав ДАУНБАС Україні і знову буде руській мір править балом. ДАУНБАС ВІДГОРОДИТИ ТА ЗРОБИТИ ІЗОЛЯТОР НА РОКІВ П'ЯТЬ. ВВЕСТИ КАРАНТИН ЯК ПРИ КОРОНОВІРУСІ ЗАРАЗ І ВИПКУСКАТИ З НЬОГО КАЛОБОРАНТІВ ЗРАДНИКІВ ПОВІЛЬНО ВІДПЛВІДНО ПОКАЗНИКІВ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО УКРАЇНИ. А ХТО ВЗЯВ ЗБРОЮ ТО ТІЛЬКИ ЗОНА, ХТО ВБИВАВ І КАТУВАВ ДОВІЧНЕ А МОЖЕ І ДО КАБЗОНА І ГІВІ З МОТОРОЛОЮ.
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23.05.2020 10:45 Ответить
100%!
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23.05.2020 18:34 Ответить
Які ще "прєдставітєлі"?! Резнеіокв -ти ідіот! Є терористи та рос.армія! Ти ще МіДом назови їх!
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23.05.2020 12:42 Ответить
 
 