Даже представители террористов на переговорах признали, что ВСУ не обстреливали линии электропередач на Луганщине, - Резников
Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников отмечает, что на внеочередном заседании ТКГ 22 мая в режиме видеоконференции даже представляющие ОРДЛО граждане России подтвердили факт отсутствия обстрелов линий электропередач в Луганской области со стороны украинских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации в Минской ТКГ Алексей Резников.
"После выступления с той стороны как раз граждан России – дипломата Азамата Кульмухаметова, как представителя России, и двух граждан России Никоноровой и Дейнего, которые представляли ту сторону, – я задал вопрос послу Чевику (глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик), который одновременно является модератором рабочей группы по безопасности ТКГ, зафиксированы ли патрулями СММ ОБСЕ какие-либо факты обстрелов со стороны украинских позиций именно этих линий электропередач и работников ремонтных бригад? В ответ я не услышал подтверждения", - сказал он.
По его словам, было сказано, что "в 9 километрах 17 мая проезжал патруль СММ ОБСЕ и слышали шесть взрывов "в направлении". "Хотя представители тех прокси (так называемых "ДНР/ЛНР" ) рассказывали о 20 обстрелах. Сначала говорили, что там работали 120 мм минометы, потом поговорил по телефону и говорит, что ой нет, это подствольный гранатомет", - отметил он.
"Я заявил, что у меня есть факты, что с нашей стороны никакой стрельбы нет, и ваши ремонтники работают. Господин Кульмухаметов спросил прямо в эфире гражданина РФ Дейнего, может ли он подтвердить факт отсутствия обстрелов на тот момент? И он (Дейнего) подтвердил. Поэтому это абсолютно надуманная история, спровоцированная", - подчеркнул Резников.
Первый замглавы делегации Украины в ТКГ пояснил, что приведение в состояние боевой готовности так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов РФ, которые находится на территории временно оккупированного Донбасса, выглядит следующим образом: "Если на территории ОРДО они более-менее действительно мобилизованы, то на территории ОРЛО они ходят на свадьбы, пьют водку, у них увольнительная, как говорится, всё хорошо. Такое вот состояние повышенной боевой готовности".
22 мая источник, близкий к переговорам в ТКГ, сообщил что СММ ОБСЕ в ходе дискуссии на внеочередной видеоконференции ТКГ не подтвердила факт якобы обстрелов с украинской стороны линии электропередач вблизи поселка Березовское Луганской области на неподконтрольной Украине территории.
20 мая первый замглавы делегации Украины в ТКГ Резников заявил агентству "Интерфакс-Украина", что обвинения ВСУ в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области не соответствуют действительности, носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.
С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициировала проведение в безотлагательном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции.
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https://youtu.be/LcGom-9S3Vc
Оно ж старается нас рать везде - даже в салат, как видим!
А соседская собака, поссавшая на дерево, имеет какое-то отношение к Талибану до того, как поссала и после?
Летом 2014го прошла весть, что Расеюшка тянет к нам кабель ( !!!!!!) электрический. И местные придурки взорвали подстанцию, чтоб "укропам не досталось ни киловатта".
И написали об этом в газете "XXI век".
А когда поняли, что обосрались, через пару дней начали истерить про "варварский обстрел Хунты по подстанции"
Результат - 2 месяца без света, воды, холодильников, лифтов при плюс 38-43 градусов в тени.
...
Ёптыжь, а так надоть-то было! Без ихних киловаттов-то сидим в темноте и мёрзнем здеся к свиньям собачьим!
Его задача: впихнуть Украину обратно в "русский мир". Восстановить тоталитарный режим, такой же как сейчас существует в РФ, и который пытались установить донецкие в 2010-2014 гг.
Интересы украинских и российских олигархов совпадают: выкачивать миллиарды долларов из обеих нищих стран, т.е. продолжить выполнять условия наложенные на советскую партхозноменклатуру по итогам развала СССР.
Для выполнения поставленной задачи, принято решение:
- слить террористический анклав "ЛДНР" обратно в Украину;
- обеспечить таким образом захват власти во всей стране русскомирцами из "ЗаЖоП"а, совершенно легальным образом: на выборах.
Или "какая разница".
Мне тяжело это говорить, но эти 10% должны готовиться к войне. Просто потому что при восстановлении во всей Украине "русского мира" ( а дело неумолимо движется к этому), последует массовый террор, как это сделал Сталин в 1939 году после захвата Зап.Украины и Зап.Белоруссии.
У вас пол-триллиона долгов перед вскякими МВФами, "спасители" хреновы.
негры на сафари... стреляют электриков на столбах...
и старух в огородах...
https://youtu.be/iGEdKQh8iYI?t=598 Чичерина ж рассказывала, ёптель-тёптель ...