Против замдиректора телеканала АТР Муждабаева в РФ начали уголовное дело и объявили его "террористом". ДОКУМЕНТ

Заместитель генерального директора телеканала ATР, журналист Айдер Муждабаев заявил, что его официально признали террористом в Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter, показав документы.

"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцев и украинский, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь ", - написал он.

Позже он опубликовал документы СК РФ, в которых обвинение в терроризме строится на основе поста в Фейсбуке в защиту Олега Сенцова в 2018 г.



