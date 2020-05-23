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Против замдиректора телеканала АТР Муждабаева в РФ начали уголовное дело и объявили его "террористом". ДОКУМЕНТ

Заместитель генерального директора телеканала ATР, журналист Айдер Муждабаев заявил, что его официально признали террористом в Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter,  показав документы.

"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцев и украинский, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь ", - написал он.

Позже он опубликовал документы  СК РФ, в которых обвинение в терроризме строится на основе поста в Фейсбуке в защиту Олега Сенцова в 2018 г.


Против замдиректора телеканала АТР Муждабаева в РФ начали уголовное дело и объявили его террористом 01

Против замдиректора телеканала АТР Муждабаева в РФ начали уголовное дело и объявили его террористом 02

Автор: 

россия (95388) АТР (21) Муждабаев Айдер (23)


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Топ комментарии
+18
Держава агресор, держава, яка створила тероризм визнає терористом кримського татарина, чий народ держава-терорист депортувала і вбивала? Таке визнання є рівноцінним привітанню!
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23.05.2020 04:57
+17
Террористы признали террористом ! Бггг... 😂
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23.05.2020 01:45
+9
Быдло кремля терррист номер 1 в мире.Полоний,Новичок,и недавние события в Праге с Рицином и КоронвиRUS свидетели....
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23.05.2020 04:26
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Теперь он герой мученик и узник совести.
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23.05.2020 01:35 Ответить
Террористы признали террористом ! Бггг... 😂
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23.05.2020 01:45 Ответить
жаль что на его призыв никто так и не откликнулся, замочить какого-то медведчука страшно, а вот друг друга перестрелять на рыбалке - другое дело
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23.05.2020 01:52 Ответить
на рыбалке КАЦАП перестрелял АТОшников. Не удивлюсь, если это заказ. И действовал он не один
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23.05.2020 09:52 Ответить
зелегскиц опаздывает ?
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23.05.2020 01:59 Ответить
Быдло кремля терррист номер 1 в мире.Полоний,Новичок,и недавние события в Праге с Рицином и КоронвиRUS свидетели....
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23.05.2020 04:26 Ответить
"электронно-вычислительная машина"))) Скрепный следователь попался)))
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23.05.2020 04:28 Ответить
Теж реготнув від цього совкового архаїзму
"Электромеханический арифмометр", дідько )))))
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23.05.2020 04:50 Ответить
Забыл приложить копии своего российского паспорта.
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23.05.2020 04:28 Ответить
А вы его видели?)))
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23.05.2020 04:29 Ответить
А Ви вважаєте, що Айдер, який народився у 1972 році в Тамбові і з 1998 р. до 2015 р. працював у "Московському комсомольці" жив на росії усі 43 роки без російського паспорта?
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23.05.2020 07:18 Ответить
Так давай скан свого паспорту, якщо забув!
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23.05.2020 04:58 Ответить
- В чому різниця між паспортами України і Росії?
- Для отримання українського паспорта потрібно постоять у черзі, а російський насильно нав"язують та змушують брать...
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23.05.2020 05:49 Ответить
С РАБссиянским пачпортом разве что в Мавзолей к чЛенину...
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23.05.2020 04:40 Ответить
- В чём разница между масковским рассеянином и «новым рассеянином» с Крыма или Донбасса?…
- В том же, что и между «хряком» и «боровом». Последние могут только «хрюкать», но не «трахать»…. Они же не полноценные «граждане России», а лишь «носители рассийских паспортов»…
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23.05.2020 06:35 Ответить
З російським паспортом ОРДЛОвці можуть жити лише в ростовській області!
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23.05.2020 06:57 Ответить
Нет покоя кремлевским дуракам. РАБссия перебросила в Ливию истребители СУ=29 шасть штук,СУ=35 два щтуки,бомберы СУ=24 два штуки.Эрдоган дронами замочит в сортире и этот хлам Путлера...
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23.05.2020 04:45 Ответить
Держава агресор, держава, яка створила тероризм визнає терористом кримського татарина, чий народ держава-терорист депортувала і вбивала? Таке визнання є рівноцінним привітанню!
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23.05.2020 04:57 Ответить
З кримськими татарами Муждабаєва пов'язують тільки прадідусь з прабабусею. Саме цей факт був використан Айдером для отримання українського громадянста за спрощеною процедурою для кримських татар.
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23.05.2020 07:33 Ответить
І що з того? Айдер кримський татарин!
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23.05.2020 07:44 Ответить
До того ж - дуже сміливий. Так голосно висловити свою позицію щодо Сєнцова на четвертому році його перебування у російській в'язниці, перебуваючи самому у безпечному Києві - це героїзм.
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23.05.2020 08:46 Ответить
Він стверджує про свій особливий героїзм у порівнянні з іншими? чи чому стару пані так тіпає від українських громадян, яких кацапи переслідують?
може тому що пані - з лахти?
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23.05.2020 09:47 Ответить
Old Lady
"До того ж - дуже сміливий."

Що тобі, стара карга, не подобається? Тобі до вподоби, що обісРашка переслідує українського громадянина? Муджабаєв - громадянин України, патріотично налаштований, ворог для обісРашки, цього достатньо, щоб його захищати. Так що, засунь собі свій сарказм в свою стару смердячу дупу. Тьфу на тебе, тфу на тебе два рази.
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23.05.2020 13:52 Ответить
Кремлевские всё щепки считают, а бревна в глазу своём не видят. Незрячие, глухие, подлые и трусливые крысы.
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23.05.2020 06:43 Ответить
Хууу... Я вже перелякався, що це в нас його терористом визнали...
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23.05.2020 07:34 Ответить
Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцев и украинский, официальный террорист РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3197481
Какое образование у того,кто это написал?
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23.05.2020 10:12 Ответить
скоро потеряется
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23.05.2020 11:35 Ответить
ой вэй,обосРашка-терроРашка кого-то признала террористом?)) значит, хороший человек. Всячески его защищать.

Всё настоящие террористы-ХАМАС,ИГИЛ и прочиЯ ушлепки ездят к кураторам на Лубянку и Смоленскую площадь в масквабаде и числятся у обосРахи в лепших друзьях.
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23.05.2020 13:40 Ответить
 
 