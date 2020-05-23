Против замдиректора телеканала АТР Муждабаева в РФ начали уголовное дело и объявили его "террористом". ДОКУМЕНТ
Заместитель генерального директора телеканала ATР, журналист Айдер Муждабаев заявил, что его официально признали террористом в Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter, показав документы.
"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцев и украинский, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь ", - написал он.
Позже он опубликовал документы СК РФ, в которых обвинение в терроризме строится на основе поста в Фейсбуке в защиту Олега Сенцова в 2018 г.
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+18 Ali Hasan
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+17 Антон Куприянов
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"Электромеханический арифмометр", дідько )))))
- Для отримання українського паспорта потрібно постоять у черзі, а російський насильно нав"язують та змушують брать...
- В том же, что и между «хряком» и «боровом». Последние могут только «хрюкать», но не «трахать»…. Они же не полноценные «граждане России», а лишь «носители рассийских паспортов»…
може тому що пані - з лахти?
"До того ж - дуже сміливий."
Що тобі, стара карга, не подобається? Тобі до вподоби, що обісРашка переслідує українського громадянина? Муджабаєв - громадянин України, патріотично налаштований, ворог для обісРашки, цього достатньо, щоб його захищати. Так що, засунь собі свій сарказм в свою стару смердячу дупу. Тьфу на тебе, тфу на тебе два рази.
Какое образование у того,кто это написал?
Всё настоящие террористы-ХАМАС,ИГИЛ и прочиЯ ушлепки ездят к кураторам на Лубянку и Смоленскую площадь в масквабаде и числятся у обосРахи в лепших друзьях.