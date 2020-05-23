Враг вчера 12 раз обстрелял позиции ОС: ранен боец, уничтожено 2 оккупанта

За минувшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Рядом с н.п. Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Старогнатовки российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Украинских защитников у Чермалыка, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Новолуганского и Луганского противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки, 22 мая украинские военные уничтожили двух российских наемников и еще одного ранили.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.



