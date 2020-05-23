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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг вчера 12 раз обстрелял позиции ОС: ранен боец, уничтожено 2 оккупанта

Враг вчера 12 раз обстрелял позиции ОС: ранен боец, уничтожено 2 оккупанта

За минувшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Рядом с н.п. Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Старогнатовки российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Украинских защитников у Чермалыка, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Новолуганского и Луганского противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки, 22 мая украинские военные уничтожили двух российских наемников и еще одного ранили.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Враг вчера 12 раз обстрелял позиции ОС: ранен боец, уничтожено 2 оккупанта 01
Враг вчера 12 раз обстрелял позиции ОС: ранен боец, уничтожено 2 оккупанта 02

обстрел (26961) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
Пораненому бійцю швидкого і повного одужання.

Нехай згинуть усі вороги України!

Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 7510
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23.05.2020 08:33
+13
Героям слава!
Смерть рашистам!
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23.05.2020 08:26
+11
Пан Люцифер разом з паном Сашком Крешатиком ласкаво запрошують ординців до пекла
Враг вчера 12 раз обстрелял позиции ОС: ранен боец, уничтожено 2 оккупанта - Цензор.НЕТ 7880
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23.05.2020 08:19
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Пан Люцифер разом з паном Сашком Крешатиком ласкаво запрошують ординців до пекла
Враг вчера 12 раз обстрелял позиции ОС: ранен боец, уничтожено 2 оккупанта - Цензор.НЕТ 7880
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23.05.2020 08:19 Ответить
Героям слава!
Смерть рашистам!
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23.05.2020 08:26 Ответить
Посмотрел в глаза Путлеру и увидел мир в глазах КГБиста с Полонием Новичком Рицином и 500 танков на Дамбассе
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23.05.2020 08:30 Ответить
Пораненому бійцю швидкого і повного одужання.

Нехай згинуть усі вороги України!

Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 7510
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23.05.2020 08:33 Ответить
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !
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23.05.2020 08:55 Ответить
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 8842

...
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23.05.2020 08:57 Ответить
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 1024
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23.05.2020 09:14 Ответить
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення...
...
СЛАВА НАЦІЇ - смерть ворогам !!!
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23.05.2020 08:59 Ответить
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 1316
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23.05.2020 09:11 Ответить
Дебіл, досить постить провокацію!!! Чорний двоголовий орел - символ Чернігівського князівства ще з 9 століття, коли на території "Маскви" жаби квакали!!!
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23.05.2020 10:22 Ответить
Тебя в каком классе из школы, за "двойки", выгнали? Ты время прочитал? Первые изображения двуглавого орла высечены в Черниговском Борисоглебском соборе ХІ века... Какие, к чёрту, "польские сапоги", какие "русские"?!!! Поляки на Висле сидели, а "русские" ещё и "о "Маскве" не ведали", и мокшами именовались!!!
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23.05.2020 11:40 Ответить
Разговор шёл о гербовом знаке Черниговского княжества времён Киевской Руси. При чём здесь "поляки", "русские" и "австровенгры"? Кстати, тебе, "продвинутому" в истории - название "Австрия" ("Остеррейх"), появилось лишь в 16 веке, когда начала разваливаться Священная Римская империя германского народа... До этого жители тех земель, немецкого происхождения, австрийцами не именовались... Ты лучше мой совет прими - "Молчи - сойдёшь за умного...". Хотя, что взять от "лахтинца", "касящего пад француза"? Вы историю "допереписывались" до того, что сами в ней путаетесь...
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23.05.2020 19:27 Ответить
Про Чорне море не знаю, але свій родовід ми ведемо з часів Хмельницького. Предок був сотником в полку Максима Кривоноса. Другий, пізніше - "гайдамака", стратили у Кодні. Один з прадідів у воював у Холодному яру... А ти своїх предків знаєш? Чи соромно згадать?
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23.05.2020 19:51 Ответить
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.Убей всех русских! Убей оккупантов!
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 8976
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23.05.2020 09:31 Ответить
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 2969
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23.05.2020 09:52 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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23.05.2020 09:57 Ответить
Ихтамнет в Ливии
(Тіло російського найманця Вагнерської ПМК )
https://twitter.com/*************/status/1263931817880621056
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23.05.2020 10:25 Ответить
такий тихий та сумирний )
от би всі какцапи такими ж були
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23.05.2020 10:45 Ответить
Как странно риторика поменялась. Раньше писали "погибли два бойца ДНР/ЛНР", а теперь "УНИЧТОЖЕНО".
6 лет понадобилось, что бы писать правильно научились: УНИЧТОЖЕНО и ЛИКВИДИРОВАНО
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23.05.2020 11:02 Ответить
. . . в заголовке не написано - про сепаров . . . в заголовке написано - про оккупантов
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23.05.2020 12:08 Ответить
задам популярный вопрос: КАКАЯ РАЗНИЦА, ОККУПАНТ или СЕПАРАТИСТ? Если сепаратист имеет второе гражданство РФ, получает деньги из казны РФ, получает оружие и амуницию из РФ и воюет за российские интересы?
=========
Поищи выступления глав субъектов РФ и найди сходство:
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 3218
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23.05.2020 15:25 Ответить
а ОБСЄ заявило, шо там вже тіхо і мірно - хоч немовлят бав. Готовяца к виборам
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23.05.2020 11:27 Ответить
. . . ну вот все при деле . . . и ВСУ . . . и журналисты . . . и вся страна наблюдает . . . а ведь всего этого могло бы и не быть . . . если бы ворье во власти путем деребана не превратило бы Неньку в найбеднейшую в Европе и количество нищих , а следовательно - недовольных не возрасло до такой степени, что сделало сепаратизм неизбежным
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23.05.2020 11:37 Ответить
У вас присутня суттєва помилка- ми маємо не так сепаратизм, як окупацію.
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23.05.2020 12:39 Ответить
. . . есть возражение . . . супер успешная (для касапстана) оккупация Крыма - была бы невозможной без повального сепаратизма, там . . . почему "супер успешная" - потому что с минимальными потерями с обеих сторон
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23.05.2020 12:45 Ответить
Якби не слабкість української держави в той момент, то і окупації би не сталось.
До того ж, не було в Криму повального сепаратизму, люди самі були шоковані тим, що сталось.
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23.05.2020 12:51 Ответить
https://censor.net/user/354814 . . . "Якби не слабкість української держави" ????? . . . не ищите оправданий . . . через 23 года после прихода к власти - коммуняки прогнали немцев с СЫСЫР . . . а у нас после 23 лет незалежности - Ненька почему-то ослабла . . . кстати . . . г-н Саакашвили не был у власти более 10 лет - однако маленькая Грузия не побоялась вступить в бой против огромного касапстана
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23.05.2020 12:59 Ответить
Через тих самих кацапів. Думаєте, Ненька була сильною після тюремного терміну в срср ?
Не займайтесь маніпуляціями.
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23.05.2020 13:09 Ответить
То у нього така собі "альтернативна правда"... І з-під неї тонкий кацапський натяк виповзає: "Українці, ви самі винні, що ваша країна розікрадена і саме з-за цього спеаратизм з"явився... А Росія - "не при ділах...".
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23.05.2020 12:46 Ответить
https://censor.net/user/420666 . . .только не перекручивай . . . касапы виновны в оккупации и в касапской пропаганде на сепаров . . . в нищите Неньки - повинна т о л ь к о ее воровская власть, которую привела к ней - лекторальная гопота
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23.05.2020 12:52 Ответить
Мальчик, "попой не верти"... Я прослушал факультативный курс лекций по "Основам пропаганды и контрпропаганды" ещё в 90-е, от бывшего преподавателя ВПШ", когда изучал юриспруденцию (преподаватель рекомендовал послушать или курс риторики в семинарии, или это... Попа не нашли толкового). Так что тебя "просчитать" - "как два пальца об асфальт"...
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23.05.2020 13:08 Ответить
Ну, потявкай, потявкай... Не ты первый, не ты последний такой "хитровые...ный", ошиваешься... Тут таких - как собак нерезаных, было... Потявкали, да "слились"...
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23.05.2020 13:55 Ответить
ПроХВХВесоре, ти "такі да" спалився. Я не слухав той курс, про який написав тобі Яр Холодний, я просто у совкові роки працював інженером на ТВ. І повір, парцювати з моєю зміною боявся навіть "гольвоний редактор гольовної редакції пропаганди" Пассак (нібито у його паспорті була одна літера "с", але позавочі його називали лише так як я написав). Тож зливай воду і реєструй новий нік.
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23.05.2020 14:23 Ответить
. . и . . .еще . . . неужели кто-то еще считает, что уровень нищеты населения страны - не влияет на мотивацию защищать этим населением эту самую страну ????????????
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23.05.2020 12:48 Ответить
Мотивує лише пропаганда, якої Україна, на відміну від рашки, не мала.
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23.05.2020 12:52 Ответить
https://censor.net/user/354814 . . . "Мотивує лише пропаганда" ??????????? . . . не смешите меня . . . нищего - "мотивуе лише анти пропоганда" . . . короче . . . не буду отвлекать . . . продолжайте свято верить в непорочность "шоколадной Тупы" и касапского агента "Буратино"
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23.05.2020 13:02 Ответить
Десь рік тому подавали опитування з європейських країн, який відсоток громадян збирається захищати свою державу - він не був сильно великим, тобто добробут на це не впливає.
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23.05.2020 13:07 Ответить
https://censor.net/user/354814 . . ."Десь більше 1 - го року тому" по Греції прокотилась хвиля 100 тис.демонстрацій . . . причиною було те, що сусідня країна Пів.Македонія хотіла змінити назву на - просто Македонія, хоч там етнічних македонців було не більше третини . . . тобто - заможним !!!!! мешканцям Греції не байдуже навіть така віртуальність, як назва сусідньої країни
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23.05.2020 13:23 Ответить
Не за Грецію мова, а за німців та французів.
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23.05.2020 13:41 Ответить
. . . читаю "Десь рік тому подавали опитування з європейських країн" . . . а почему же Греция не подходит под этот шаблон ????????????. . . ну да, ладно . . . так что, виходит - если бы не поляки - то касапы до Лондона могуть запроста дойти ???????? . . . ведь "німці і французи" не "збираються захищати свою державу" . . . хотя . . . находятся тураки - которые этому верят
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23.05.2020 14:18 Ответить
Смерть кацапским окупантам!
Слава Героям!
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23.05.2020 12:27 Ответить
 
 