Суд в Украине впервые вынес приговор за пропаганду войны: жительница Покровска получила 3,3 года условно
В Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта суд объявил приговор за пропаганду войны. Женщину признали виновной по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины - по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины", - говорится в сообщении.
Суд установил, что на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя жительница Покровска распространяла в социальной сети "Вконтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
Кроме того, в 2016 и 2018 годах злоумышленница распространяла через Интернет изображения с призывами к решению военного конфликта на Донбассе.
Приговор суда - три года и три месяца лишения свободы с испытательным сроком на один год.
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Лаптекопытный репоед, водки нет, тут убогим не подают, иди к своим, на русвесна.сру, ******* там собираются.
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- IgorGirkin
1. Чому так піздно?
2. Чому так мало і умовно?