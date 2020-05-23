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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 47 случаев COVID-19, 13 человек выздоровели, - Кличко

В Киеве за сутки 47 случаев COVID-19, 13 человек выздоровели, - Кличко

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Киеве выросло на 47 человек, среди которых 14 медиков.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в фейсбуке.

Среди заболевших 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет, 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет и два мальчика 7 и 14 лет.

В больницы госпитализированы 7 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев за сутки подтверждено в Дарницком районе - 10 больных. В Святошинском районе 9 случаев, в Деснянском - 8 случаев заболевания.

"За сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолел 351 житель столицы", - добавил Кличко.

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В Киеве за сутки 47 случаев COVID-19, 13 человек выздоровели, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25484) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Ну смешные же цифры для Киева! На кой весь город на уши ставить!
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23.05.2020 10:03
+1
Но при одном условии - в Москве ядерный испытательный полигон устроить, да кацапчик? Чтоб наверняка пандемия кончилась
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23.05.2020 10:17
+1
Вот так же и в прошлом - обнаружен один больной чумой в городе и такие, как Александро говорят - херня какая, глянтье, как всех много, а заболевший всего один! Нечего беспокиться!
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23.05.2020 13:40
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ЧТО- ТО В КИЕВЕ, ОЧЕНЬ МАЛО ВЫЗДОРОВШИХ ЛЮДЕЙ. ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО БОЛЬШИНСТВУ НЕ ДЕЛАЮТ ПОВТОРНО ТЕСТОВ.
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23.05.2020 10:27 Ответить
Количество выздоровевших зависит от уровня медицины, а не от тестов.
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23.05.2020 11:42 Ответить
Да?
А каким образом, о мудрейший борец с прививками и опровергатель законов физики, устанавливается сам факт выздоровления?
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24.05.2020 11:30 Ответить
Также, дремучейший, как и после других заболеваний делается столетиями.
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24.05.2020 16:34 Ответить
Пук-пук, не слышно ответа!
Ты не про столетия пукай, ты насчёт сегодня - как СЕГОДНЯ устанавливается фат выздоровления заболевших? Главное - слово "тест" не произноси!
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24.05.2020 19:48 Ответить
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