"Закон о налоговом терроре" приведет к массовой контрабанде табачной продукции, - СМИ
Скандальный закон №1210, прозванный бизнесом "законом о налоговом терроре", подписанный 21 мая президентом, станет толчком к росту объемов контрабанды.
Об этом пишет "Зеркало недели".
По мнению экспертов, предусмотренное законом резкое увеличение акцизов (в 4 раза) в стики для систем нагрева станет толчком к массовой контрабанде этого продукта.
По расчетам Ассоциации "Укртютюн", из-за предложенного резкого повышения акциза средняя стоимость пачки стиков для нагрева возрастет примерно до 90 грн, что почти вдвое выше, чем в Молдове и Беларуси, и в полтора раза выше, чем в России.
"Как показывают расчеты, после повышения акцизов только на одной небольшой партии в 40 коробов контрабандист может без особых проблем и рисков заработать на квартиру под Киевом. В проигрыше окажется только госбюджет", - говорится в материале.
По данным Kantar (TNS), за прошедшие три года теневой рынок сигарет в Украине увеличился в рекордные семь раз - до 3,5 млрд штук в год. Одна из основных причин - резкое повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты. Зато легальное производство сигарет за те же три года сократилось почти на треть, или почти на 30 млрд штук.
"Контрабанда и контрафакт табачных изделий создают реальную угрозу для финансовой безопасности страны, тем более во время развертывания мирового экономического кризиса", - предостерегают специалисты.
"Даже в финансово более спокойном 2019-м низкие поступления от табачного акциза стали второй самой тяжелой потерей для госбюджета Украины после НДС на импортные товары. Только за прошлый год объем недополученного табачного акциза составил 14 млрд грн", - говорится в материале.
Чтобы смягчить последствия и риски для госбюджета, производители предлагают растянуть процесс повышения акциза на несколько лет. По подсчетам ассоциации "Укртютюн", такой подход поможет снизить уровень контрабанды и гарантировать увеличение доходов госбюджета от акциза дополнительно на 1 млрд грн.
Напомним, 16 января 2020 года парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".
В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".
Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т. ч. Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал документ.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-firma-kholodov-mayetok/30265033.html
Податковий кодекс України передбачав, що контролюючий орган, може провести перевірку платника податків та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції).
тепер наша налоговая будет не мерсах а на майбахах рассекать.
Нарешті отримання судового рішення (слідчого судді) не буде підставою для проведення податкової перевірки.
Також введено норми, які встановлюють, що акт податкової перевірки не може розглядатись як заява або повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків.
исходя из этого к вам может заявится проверка просто так, мимоходом.
https://ukraine.web2ua.com/ofshory-i-ko-pochemu-zakon-1210-vazhen-dlja-vseh-kto-platit-nalogi-2824/
Бимбер ТАК!!!- але тільки СУПЕРОВИЙ!!!
Бросил не помню сколько то лет назад. Делюсь опытом: ТАБЕКС
По инструкции не нужно себя насиловать - продолжай курить просто принимай табекс (ну - несколько первых дней) Затем постепенно уменьшай кол-во выкуренных сигарет.
Только я несколько раз ошибался
1. бросал пить таблетки на половине сеанса - типо - я уже ж не курю и не хочется.
2. я легко могу бросить в любой момент - поэтому можно и закурить (ЗАЧЕМ!!! - потом снова расходы и проч. херня)
Последним было что я лучше буду есть таблетки табекс вместо сигарет - ощущения аналогичны а вредя 0. Но - ушло и чуствую себя полноценным человеком.
Важно - обязательно (через силу поначалу) плотный завтрак всегда - яичница на сале или котлеты и т.п. и лёгкий ужин - овсяночка, фрукты... (пля - дебилы и едящие и рекомендующие овсянку (или кашку) на завтрак)...
фух... многа букав...
Президент, Магна, Кэмл без фильтра тех времён - это было истинное наслаждение. Но даже на этом ярком фоне самосад, который присылали одному пареньку из нашего взвода из дому на самокрутки - это была просто фантастика. Какой аромат! Сейчас если и угостят сигаретой за компанию где-нибудь за столом - впечатление, что жёваной бумаги покурил, удивляюсь на людей, покупающих это дерьмо за деньги.
Табак яд, его любое употребление - вред себе и окружающим.
Особенно кощунственно рассказывается о снижении налогов, доходов, рабочих мест и так далее. Благими намерениями выстлана дорога в ад.
https://life.pravda.com.ua/health/2018/11/15/224280/
Цукор - так...
Гречка - ні...
Унікальний склад гречки приносить велику користь організму. Адже такої великої кількості білків і вітамінів мало де можна відшукати. У ній міститься рідкісний вітамін РР, а також вітаміни групи В, вітамін А і Е. У складі цієї крупи також присутній йод, кальцій, магній, велика кількість фосфору, мідь і залізо
Все в МІРУ...
Я пишу о том что курение это яд и не может оправдываться пополнением в бюджет.
Если идти по этому пути то следуя логике следует через киоски продавать героин и ширку. Доходов будет больше а идиотов их употребляющих меньше.
"Це вже знущання над нами всіма. Тобто призначити всіх своїх партнерів, друзів, по бізнесу, колег - це все нормально? Сусідів. Головне, що вони не куми. Тобто це знущання. Він… В мене відчуття небезпеки. Сидить людина. Єдине, що мені здається - він ще не зовсім знає якось цей авторитаризм, який в ньому повністю визрів, як його зреалізувати. У нього з цим є проблеми. Але внутрішньо там абсолютно все… Інших точок зору не існує, опозиція погана, ми їй дзвіночки зробимо. Всі, хто від нього пішов, погані.
Бачте, були вони якісь не такі. Всі не такі. Журналісти, які питають, не такі. Він сидить, і йому задає журналіст питання про той самий "кадровий голод", а він каже: хоч я тебе призначу… Що значить "я тебе призначу"? А якісь конкурси? Давайте призначимо журналіста з "Української правди" міністром охорони здоров'я. Мінімальна ж логіка якась має бути. Тобто він сидить: "хочешь, я тебе дам", "хочешь, тебе"", - сказав нардеп.
"І це небезпека. Цей президент небезпечний для країни, цей президент небезпечний для суспільства. Розповідати про те, що немає кінця епохи бідності? Всі це знають. Що немає кінця епохи брехні? Всі це знають. Набрехали вчителям про 4000 доларів, лікарям про 300% надбавки, всім набрехали. І далі що? І які там проблеми? Він сидить і каже: мене сьогодні…
Він же розповідає про рейтинги. "Сьогодні мене підтримали ще більше, ви мені можете все, що завгодно казати, я дивився в рейтинги - там в мене все гаразд". Ось і вся історія. І тому це відчуття небезпеки. Він втрачає взагалі зв'язок з реальністю. Він - найвеличніший лідер ********** в своїй уяві",- сказав Гончаренко.
Далі буде.
А может тебе больше понравится ответ Полтавы?
Це тобі на срувесні сказали?
А подяку краще вислов оцьому:
Який під час захоплення Криму підʼїдався у московському комсомольці, стріляка довбаний!
До речі- чому прихильники Петра Олексійовича виють в унісон з парашаЗМІ?
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/eks-korol-kontrabandi-pavlyuk-ocholiv-kampaniyu-slugi-narodu-na-nastupnih-viborah-zmi.htm
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-firma-kholodov-mayetok/30265033.html
Место СИДЕНИЯ - определяет МИРОВОЗРЕНИЯ....- у наших це АКТУАЛЬНО....
И армию не трогай или ты решил повторить мантру, что на отражение агрессии паРаши налогоплательщики не должны тратиться?
Ты свою брехню можешь подтвердить?
у меня несколько приятелей были большими поклонниками Вовки
первый задумался когда не отменили растоможку евроблях
второй откололся из за платежей по коммуналке ( с чего он решил что они должны при Зеле уменьшиться в два-три раза ума не приложу )
еще два стали врагами Зе за время карантина . у обоих отделы в ТЦ сидели все время на отсосе
один перекрасился и стал поклонником Шария
остался последний . ни евроблях ни магазинов у него нет но он большой любитель Айкоса . нужно будет узнать ничего ли у него не поменялось и что он теперь думает про этих зеленых турбо-экономистов
Это успех.
73-и хлопайте ))))
ПОЛНОСТЬЮ!
Твари наркотные смердят своим утробным перегаром везде, где только можно.
Тот кто сосет сиги - тот минетчик, потому что отсасывает сразу в два ствола - у государства и у наркоты.
не розумію яка контрабанда Зе її ще до нового року поборов а винні вже посаджені до в'язниці..