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"Закон о налоговом терроре" приведет к массовой контрабанде табачной продукции, - СМИ

Скандальный закон №1210, прозванный бизнесом "законом о налоговом терроре", подписанный 21 мая президентом, станет толчком к росту объемов контрабанды.

Об этом пишет "Зеркало недели".

По мнению экспертов, предусмотренное законом резкое увеличение акцизов (в 4 раза) в стики для систем нагрева станет толчком к массовой контрабанде этого продукта.

По расчетам Ассоциации "Укртютюн", из-за предложенного резкого повышения акциза средняя стоимость пачки стиков для нагрева возрастет примерно до 90 грн, что почти вдвое выше, чем в Молдове и Беларуси, и в полтора раза выше, чем в России.

"Как показывают расчеты, после повышения акцизов только на одной небольшой партии в 40 коробов контрабандист может без особых проблем и рисков заработать на квартиру под Киевом. В проигрыше окажется только госбюджет", - говорится в материале.

По данным Kantar (TNS), за прошедшие три года теневой рынок сигарет в Украине увеличился в рекордные семь раз - до 3,5 млрд штук в год. Одна из основных причин - резкое повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты. Зато легальное производство сигарет за те же три года сократилось почти на треть, или почти на 30 млрд штук.

"Контрабанда и контрафакт табачных изделий создают реальную угрозу для финансовой безопасности страны, тем более во время развертывания мирового экономического кризиса", - предостерегают специалисты.

"Даже в финансово более спокойном 2019-м низкие поступления от табачного акциза стали второй самой тяжелой потерей для госбюджета Украины после НДС на импортные товары. Только за прошлый год объем недополученного табачного акциза составил 14 млрд грн", - говорится в материале.

Чтобы смягчить последствия и риски для госбюджета, производители предлагают растянуть процесс повышения акциза на несколько лет. По подсчетам ассоциации "Укртютюн", такой подход поможет снизить уровень контрабанды и гарантировать увеличение доходов госбюджета от акциза дополнительно на 1 млрд грн.

Напомним, 16 января 2020 года парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".
Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т. ч. Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал документ.

акциз (385) налоги (3238) сигареты (867)


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Топ комментарии
+26
Зеленський втрачає взагалі зв'язок з реальністю та стає небезпечним для країни та суспільства, сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко

"Це вже знущання над нами всіма. Тобто призначити всіх своїх партнерів, друзів, по бізнесу, колег - це все нормально? Сусідів. Головне, що вони не куми. Тобто це знущання. Він… В мене відчуття небезпеки. Сидить людина. Єдине, що мені здається - він ще не зовсім знає якось цей авторитаризм, який в ньому повністю визрів, як його зреалізувати. У нього з цим є проблеми. Але внутрішньо там абсолютно все… Інших точок зору не існує, опозиція погана, ми їй дзвіночки зробимо. Всі, хто від нього пішов, погані.
Бачте, були вони якісь не такі. Всі не такі. Журналісти, які питають, не такі. Він сидить, і йому задає журналіст питання про той самий "кадровий голод", а він каже: хоч я тебе призначу… Що значить "я тебе призначу"? А якісь конкурси? Давайте призначимо журналіста з "Української правди" міністром охорони здоров'я. Мінімальна ж логіка якась має бути. Тобто він сидить: "хочешь, я тебе дам", "хочешь, тебе"", - сказав нардеп.

"І це небезпека. Цей президент небезпечний для країни, цей президент небезпечний для суспільства. Розповідати про те, що немає кінця епохи бідності? Всі це знають. Що немає кінця епохи брехні? Всі це знають. Набрехали вчителям про 4000 доларів, лікарям про 300% надбавки, всім набрехали. І далі що? І які там проблеми? Він сидить і каже: мене сьогодні…
Він же розповідає про рейтинги. "Сьогодні мене підтримали ще більше, ви мені можете все, що завгодно казати, я дивився в рейтинги - там в мене все гаразд". Ось і вся історія. І тому це відчуття небезпеки. Він втрачає взагалі зв'язок з реальністю. Він - найвеличніший лідер ********** в своїй уяві",- сказав Гончаренко.
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23.05.2020 11:01
+23
Чтобы корова меньше ела и больше доилась, ее нужно меньше кормить и больше доить. Карма, ****...
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23.05.2020 10:52
+20
Так король табачной контрабанды Холодов именно этого и хотел.
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23.05.2020 10:50
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Правила форума Совет форумчан
Так король табачной контрабанды Холодов именно этого и хотел.
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23.05.2020 10:50 Ответить
Зря он что-ли в депутаты от "Слуг урода" прошел? Они с Дубинским и были авторами поправки, потери от которой эксперты оценили с 3 млрд. грн.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-firma-kholodov-mayetok/30265033.html
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23.05.2020 11:07 Ответить
Какая разница!
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23.05.2020 11:28 Ответить
Только запретительными методами действуют пособники мафии или наш недолугый президент . Сам не курю 5 лет , курильщик со стажем 35 лет . Бросить было не сложно . Сам себе сказал , что перестану себя уважать . Суббота , выходной , погода мерзкая , просто не пошел покупать очередную пачку отравы .Всем украинцам желаю бросить вредные привычки . Всем здоровья .
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23.05.2020 13:01 Ответить
табак это фигня. а вот это вообще фурор.
Податковий кодекс України передбачав, що контролюючий орган, може провести перевірку платника податків та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції).

тепер наша налоговая будет не мерсах а на майбахах рассекать.
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23.05.2020 13:26 Ответить
Перевірки за рішенням суду нарешті скасовано
Нарешті отримання судового рішення (слідчого судді) не буде підставою для проведення податкової перевірки.
Також введено норми, які встановлюють, що акт податкової перевірки не може розглядатись як заява або повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків.
исходя из этого к вам может заявится проверка просто так, мимоходом.
https://ukraine.web2ua.com/ofshory-i-ko-pochemu-zakon-1210-vazhen-dlja-vseh-kto-platit-nalogi-2824/
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23.05.2020 13:31 Ответить
Уже 2 года табак на стаканы покупаю. Этой весной посеял сорт Вирджиния. По статистике, наверное, я бросил курить.
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23.05.2020 10:50 Ответить
Я реально кинув з першого лютого. Жодного дня не шкодую.
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23.05.2020 10:59 Ответить
каждый курильщик хочет бросить. Это факт! Батя умер от рака легких, пачку ему в гроб положил.
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23.05.2020 12:03 Ответить
Ну зато ты хоть знаешь что натуральный табак куришь а не смолу с ароматизаторами.
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23.05.2020 11:02 Ответить
уже 6-ть !!!! лет полный no smoking - це КРУТО.... Раджу аналогію...
Бимбер ТАК!!!- але тільки СУПЕРОВИЙ!!!
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23.05.2020 11:28 Ответить
Так это табак, который раньше и в поездах курили. И запах приятный. А не эта пропитанная гуано бы бумага.
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23.05.2020 11:35 Ответить
.
Бросил не помню сколько то лет назад. Делюсь опытом: ТАБЕКС
По инструкции не нужно себя насиловать - продолжай курить просто принимай табекс (ну - несколько первых дней) Затем постепенно уменьшай кол-во выкуренных сигарет.
Только я несколько раз ошибался
1. бросал пить таблетки на половине сеанса - типо - я уже ж не курю и не хочется.
2. я легко могу бросить в любой момент - поэтому можно и закурить (ЗАЧЕМ!!! - потом снова расходы и проч. херня)

Последним было что я лучше буду есть таблетки табекс вместо сигарет - ощущения аналогичны а вредя 0. Но - ушло и чуствую себя полноценным человеком.

Важно - обязательно (через силу поначалу) плотный завтрак всегда - яичница на сале или котлеты и т.п. и лёгкий ужин - овсяночка, фрукты... (пля - дебилы и едящие и рекомендующие овсянку (или кашку) на завтрак)...

фух... многа букав...
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23.05.2020 12:18 Ответить
Спасибо!
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23.05.2020 12:24 Ответить
да любое, как их назвали "средство доставки никотина" может помочь отказаться от курения, зависит от желания и силы воли. те же парилки (вейпы), хотя и пропали куда-то (визуально меньше людей), но у меня осталась и иногда потягиваю, когда есть желание. бывает, что и сигарету выкурю - смысл избавиться от привычки/необходимости/зависимости и перевести её в контроллируемое удовольствие.
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23.05.2020 13:15 Ответить
Курил учась в институте и в армии в 90-х.
Президент, Магна, Кэмл без фильтра тех времён - это было истинное наслаждение. Но даже на этом ярком фоне самосад, который присылали одному пареньку из нашего взвода из дому на самокрутки - это была просто фантастика. Какой аромат! Сейчас если и угостят сигаретой за компанию где-нибудь за столом - впечатление, что жёваной бумаги покурил, удивляюсь на людей, покупающих это дерьмо за деньги.
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23.05.2020 13:19 Ответить
Контрабас наше всьо.
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23.05.2020 10:51 Ответить
"Закон о налоговом терроре" приведет к массовой контрабанде табачной продукции, - СМИ - Цензор.НЕТ 5279
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23.05.2020 10:51 Ответить
шта? и Филипп Моррис, и Прилуки продолжают работать и вливать миллионы в производство.
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23.05.2020 11:15 Ответить
Аж десять раз

"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4560
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23.05.2020 11:21 Ответить
А до этого контрабанда была типа не массовой?Это же сколько цена сигаретам, если контрабанда в два раза дешевле и на ней ещё зарабатывают и поставщики и продавцы.
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23.05.2020 10:52 Ответить
Чтобы корова меньше ела и больше доилась, ее нужно меньше кормить и больше доить. Карма, ****...
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23.05.2020 10:52 Ответить
Чистейший пропагандон употребления табака.
Табак яд, его любое употребление - вред себе и окружающим.
Особенно кощунственно рассказывается о снижении налогов, доходов, рабочих мест и так далее. Благими намерениями выстлана дорога в ад.
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23.05.2020 10:53 Ответить
кофе тоже, чёрная смерть! Сахар белая смерть. Гречка - мелкая смерть. И т.д.
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23.05.2020 10:57 Ответить
Совок вспомнился? Похоже все к этому и идет.
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23.05.2020 11:08 Ответить
Кава-ні....
https://life.pravda.com.ua/health/2018/11/15/224280/

Цукор - так...
Гречка - ні...
Унікальний склад гречки приносить велику користь організму. Адже такої великої кількості білків і вітамінів мало де можна відшукати. У ній міститься рідкісний вітамін РР, а також вітаміни групи В, вітамін А і Е. У складі цієї крупи також присутній йод, кальцій, магній, велика кількість фосфору, мідь і залізо

Все в МІРУ...
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23.05.2020 11:34 Ответить
Потому ты оправдываешь подписание закона, который, кстати, был принят в Раде ещё до начала обвала из-за короновируса?
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23.05.2020 12:39 Ответить
Я про оправдание подписания договора ничего не писал. Иди проспись.
Я пишу о том что курение это яд и не может оправдываться пополнением в бюджет.
Если идти по этому пути то следуя логике следует через киоски продавать героин и ширку. Доходов будет больше а идиотов их употребляющих меньше.
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23.05.2020 14:19 Ответить
Зачем, если я, непроспавшийся, сразу понял, что ты из секты Зе, которые не имеют ни малейшего преставления - когда разбрасывать камни, а когда - собирать. Для вас и Деркач - герой, т.к. пукнул за углом в сторону Порошенко.
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23.05.2020 14:26 Ответить
старые, старые грабли
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23.05.2020 10:55 Ответить
Да задолбали уже ети сигаретные олигархи со своими угрозами. Для борьбы с контрабандистами есть правохранительные органы. А сами сигареты нужно прировнять к наркотикам. А дальше или все легализировать или все запрещать.
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23.05.2020 11:01 Ответить
Правильно пусть перенесут производство в Европу (так как у нас невыгодно), а те кто курить пусть покупают в 3 дорога (или контрабанду), и я слышал метал вредно выпускать давайте запретим добычу и акциз установим или топливо вредит атмосфере давайте цены поднимем и акциз установим)) (нафиг нам рабочие места, налоги и экспорт (заход валюты) мы и так проживем Зебеленде по 3000 долларов зп будет)
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23.05.2020 11:27 Ответить
Три крупнейших табачных компании экспортировали сигареты минимум в 18 стран мира и полностью во всю мировую сеть Дьюти Фри. Суммарные потери от ухода компаний из Украины превышают 100 млрд.грн. Какая мелочь!? Зато румыны обрадуются, куда они переводят свои офисы.
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23.05.2020 11:35 Ответить
И в сельском хозяйстве применяют пестициды и удобрения,вред экологии.Запретить к едреной фене поля засевать,пусть экологически чистыми сорняками зарастают.
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23.05.2020 11:39 Ответить
Для сельского хозяйства зелёные уроды придумали другие приколы

"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1076
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23.05.2020 11:43 Ответить
Этот будет пипец.У нас в селе (Сумская область) нормативно-денежная оценка земли около 32 тысяч гривен.Выходит,фермер должен будет заплатить за каждый гектар около двух с половиной тысяч гривен.
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23.05.2020 11:52 Ответить
Не свисти. Не перенесут они заводы в Европу потому что там еще большие налоги, платить нужно рабочим в 10 раз больше и строжайшие требования к екологии. И больше всего по економике и государству ударили *зеленые тарифы ахметова* и закрытие АЕС, убытки которых не перекроют никакие заводы.
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23.05.2020 11:43 Ответить
https://minfin.com.ua/2019/10/18/39419886/
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23.05.2020 11:53 Ответить
"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9063
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23.05.2020 11:55 Ответить
https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/novosti/tabachnyy-gigant-ostanovil-proizvodstvo-v-ukraine https://minfin.com.ua/2019/10/18/39419886/
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23.05.2020 11:55 Ответить
А тебя не задолбали идеи о легализации игорного бизнеса и проституции, ведь это тоже может приносить доход в бюджет?
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23.05.2020 12:42 Ответить
Зеленський втрачає взагалі зв'язок з реальністю та стає небезпечним для країни та суспільства, сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко

"Це вже знущання над нами всіма. Тобто призначити всіх своїх партнерів, друзів, по бізнесу, колег - це все нормально? Сусідів. Головне, що вони не куми. Тобто це знущання. Він… В мене відчуття небезпеки. Сидить людина. Єдине, що мені здається - він ще не зовсім знає якось цей авторитаризм, який в ньому повністю визрів, як його зреалізувати. У нього з цим є проблеми. Але внутрішньо там абсолютно все… Інших точок зору не існує, опозиція погана, ми їй дзвіночки зробимо. Всі, хто від нього пішов, погані.
Бачте, були вони якісь не такі. Всі не такі. Журналісти, які питають, не такі. Він сидить, і йому задає журналіст питання про той самий "кадровий голод", а він каже: хоч я тебе призначу… Що значить "я тебе призначу"? А якісь конкурси? Давайте призначимо журналіста з "Української правди" міністром охорони здоров'я. Мінімальна ж логіка якась має бути. Тобто він сидить: "хочешь, я тебе дам", "хочешь, тебе"", - сказав нардеп.

"І це небезпека. Цей президент небезпечний для країни, цей президент небезпечний для суспільства. Розповідати про те, що немає кінця епохи бідності? Всі це знають. Що немає кінця епохи брехні? Всі це знають. Набрехали вчителям про 4000 доларів, лікарям про 300% надбавки, всім набрехали. І далі що? І які там проблеми? Він сидить і каже: мене сьогодні…
Він же розповідає про рейтинги. "Сьогодні мене підтримали ще більше, ви мені можете все, що завгодно казати, я дивився в рейтинги - там в мене все гаразд". Ось і вся історія. І тому це відчуття небезпеки. Він втрачає взагалі зв'язок з реальністю. Він - найвеличніший лідер ********** в своїй уяві",- сказав Гончаренко.
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23.05.2020 11:01 Ответить
не люблю Зеленского. Но ещё больше не люблю Гончаренко.
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23.05.2020 11:04 Ответить
"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2210
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23.05.2020 11:10 Ответить
Чергова дочка офіцера? Треба більше сльозливих дописів!)))
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23.05.2020 12:04 Ответить
"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5423
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23.05.2020 12:10 Ответить
Расскажи про достижения Зелемойского и про результаты его прошлогодних турбореформ, только не верь уЗеленским, что на реализацию реформ необходимо время и средства, ведь при Порошенко ты никому не верил, что на реализацию реформ необходимо время и средства.
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23.05.2020 12:47 Ответить
Я краще послухаю про великі досягнення пересидента!)))
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23.05.2020 12:59 Ответить
"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3201
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23.05.2020 13:05 Ответить
Значит тебе рассказать нечего про успехи уЗеленских, если ты ответил на украинском языке по-кацапски, т.е. ответив так, когда нечего сказать?
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23.05.2020 13:06 Ответить
Это опять ответ на вопрос - Каковы успехи турбореформ Зелемойского?
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23.05.2020 13:56 Ответить
1. Порошенко- не президент.
Далі буде.
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23.05.2020 14:02 Ответить
Что делает Старый дикобраз, а в последнее время Луганский, когда кацапорылые вместо ответа на вопрос - Какие успехи турбореформ Зелемойского? они отвечают - А вот Лукашенко, А вот Порошенко?
А может тебе больше понравится ответ Полтавы?
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23.05.2020 14:21 Ответить
То есть мечту ***** номер один убрать Порошенко, он осуществил. Следующую мечту - уничтожить Украину, ожидаем дальше? Ну спасибо, хоть откровенно.
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23.05.2020 18:40 Ответить
*То есть мечту ***** номер один убрать Порошенко, он осуществил.*
Це тобі на срувесні сказали?
А подяку краще вислов оцьому:
"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7679

Який під час захоплення Криму підʼїдався у московському комсомольці, стріляка довбаний!

До речі- чому прихильники Петра Олексійовича виють в унісон з парашаЗМІ?
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24.05.2020 08:12 Ответить
Вот интересно, эти самки человека, они в какую то логику могут? Или только жепой прогнозировать - лучче, не лучше, худи не будить?
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23.05.2020 12:07 Ответить
"Царя" "робить" свита....
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23.05.2020 11:38 Ответить
У этого "царя" абсолютная власть --- монобольшинство монобыдла.

"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7240
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23.05.2020 11:47 Ответить
Давайте еще сухой закон объявим и сахар запретим. Дебилы! Вы что не понимаете, что создаете максимальные условия для развития криминальных доходов. Вы лишаете бюджет налогов. Контрабанда и так процветает, но, видать, мало, нужно еще. Сделайте нормальные цены на сигареты, они не более вредны, чем сахар или пальмовый стеарин, который еще вреднее, и который наши граждане потребляют килограммами. Но там же вы не вводите акциз. Лицемеры!
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23.05.2020 11:02 Ответить
Они этого и добиваются. Два крупнейших короля контрабанды -- Холодов и Павлюк теперь в "слугах урода"

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/eks-korol-kontrabandi-pavlyuk-ocholiv-kampaniyu-slugi-narodu-na-nastupnih-viborah-zmi.htm
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-firma-kholodov-mayetok/30265033.html
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23.05.2020 11:15 Ответить
В Европе пачка сигарет $5. Так что еще есть куда расти.
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23.05.2020 11:03 Ответить
Це 0.3%від мінімальної європейської зарплати, а у нас це 0.8%.
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23.05.2020 11:15 Ответить
А чіво, а чіво. Я дав відносну ціну пачки сигарет у процентному відношенні до мінімальної зарплати.
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23.05.2020 11:32 Ответить
Ми говорили і Пороху...., і ІНШИМ ...- що мінялось, і що від нашої "говорільні" - проблеми негрів Шерифів не бембають....
Место СИДЕНИЯ - определяет МИРОВОЗРЕНИЯ....- у наших це АКТУАЛЬНО....
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23.05.2020 11:40 Ответить
А на любимый зебилами продукт как там дела с акцизами?
"Закон о налоговом терроре" приведет к массовой контрабанде табачной продукции, - СМИ - Цензор.НЕТ 7324
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23.05.2020 11:04 Ответить
Что ни делает дурак, все он делает не так.
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23.05.2020 11:04 Ответить
Петеботы, вы же сами говорили, что чем выше налоги тем лучше для государства, пенсии будут пенсионерам, дороги строиться, армия развиваться? Чего вы теперь еще хотите
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23.05.2020 11:25 Ответить
Про це запитай у них.
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23.05.2020 11:27 Ответить
Т.е. ты его брехню подтверждаешь таким ответом?
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23.05.2020 12:52 Ответить
Малоросс, ты не спутал выше налоги и больше налогов при выходе из теневого бизнеса и увеличении ВВП?
И армию не трогай или ты решил повторить мантру, что на отражение агрессии паРаши налогоплательщики не должны тратиться?
Ты свою брехню можешь подтвердить?
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23.05.2020 12:51 Ответить
Треба відмінити взагалі будь-які податки і акцизи для найбідніших, найзбитковіших і найнещасніших компаній в Україні - тих що виготовляють цигарки, алкоголь і ліки. Ну і заодно знизити податки для комбінатів Ахметова щоб двічі не ходити.
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23.05.2020 11:09 Ответить
Не знаю с чем связано точно, но сигаретами, то что производиться в Украине, назвать сложно, там табака нет. Очень напоминают белорусские контрабандные в 2014 году, но там хоть писали честно " изготовлено из табачной смеси американского типа".
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23.05.2020 11:18 Ответить
зеленые рубят сук на котором сидят

у меня несколько приятелей были большими поклонниками Вовки

первый задумался когда не отменили растоможку евроблях

второй откололся из за платежей по коммуналке ( с чего он решил что они должны при Зеле уменьшиться в два-три раза ума не приложу )

еще два стали врагами Зе за время карантина . у обоих отделы в ТЦ сидели все время на отсосе

один перекрасился и стал поклонником Шария

остался последний . ни евроблях ни магазинов у него нет но он большой любитель Айкоса . нужно будет узнать ничего ли у него не поменялось и что он теперь думает про этих зеленых турбо-экономистов
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23.05.2020 11:23 Ответить
це не "поклонники" - то ШЛУНКИ....
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23.05.2020 11:42 Ответить
> один перекрасился и стал поклонником Шария


Это успех.
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23.05.2020 11:48 Ответить
Так ЮВТ сработала на Зелемойского тоже со своим - газ в 2 раза (остальным - всё сейчас вам будет на халяву тоже), только Беня переиграл, запустив мантру - новые лица, ему нужен был абсолютно управляемый президент, а здесь ещё криминальная связь через Приват и офшоры...
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23.05.2020 12:57 Ответить
только лашары платят налоги
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23.05.2020 11:33 Ответить
каждый торговец знает, дешевле товар, а оборот больший, прибыль больше. Не надо Гарворд заканчивать.
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23.05.2020 11:34 Ответить
зеленка решила не просто сдать украину пукину, но и попутно уничтожить экономику украины... Хений.
73-и хлопайте ))))
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23.05.2020 11:35 Ответить
Или уничтожая экономику сдать Ху@лу...
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23.05.2020 13:00 Ответить
пускай поднимают, зато курильщики смогут прокормить армию таможенников, контрабандистов и всяких Ляшков в кабмине...
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23.05.2020 11:43 Ответить
Метод ВТЫКА хорошо работал и в годы совдепии,
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23.05.2020 11:59 Ответить
Меньше табачных изделий - здоровее нация. А что б контрабанды не было, пускай работают соответствующие органы.
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23.05.2020 12:09 Ответить
кто не курит и не пьет , тот здоровеньким помрет
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23.05.2020 12:14 Ответить
Да чё там,и так сойдёт!
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23.05.2020 12:16 Ответить
КУРЕНИЕ НАДО ЗАПРЕТИТЬ!
ПОЛНОСТЬЮ!
Твари наркотные смердят своим утробным перегаром везде, где только можно.
Тот кто сосет сиги - тот минетчик, потому что отсасывает сразу в два ствола - у государства и у наркоты.
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23.05.2020 12:21 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядями !
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23.05.2020 12:22 Ответить
вот видишь ты не куришь и у тебя нервы не в порядке , а это Писец к тебе скоро придет
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23.05.2020 12:28 Ответить
ще невідомо, що більше шкодить здоров'ю - цигарки без тютюну, чи "шоколад" із сої... треба перевірити "Рошен" та інших на вміст шкідливих речовин в їхній продукції і, якщо не заборонити повністю, то ввести акциз. так буде справедливо.
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23.05.2020 12:27 Ответить
щас такая экология , что она больше вредит чем сигареты и курильщики легче переносят эту экологию
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23.05.2020 12:29 Ответить
сам курю, знаю
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23.05.2020 12:31 Ответить
За одно, зеб, проверь и требования ISO, может и там ты найдёшь в шоколаде Рошен сою.
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23.05.2020 13:03 Ответить
"подписанный 21 мая президентом, станет толчком к росту объемов контрабанды. Источник: https://censor.net/n3197500
не розумію яка контрабанда Зе її ще до нового року поборов а винні вже посаджені до в'язниці..
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23.05.2020 15:26 Ответить
Раньше курил парламент, сейчас контрабас поганый по цене 2х пачек парламента. Зе продолжает дело Пе. На чоколат введите акцизы как на табак, и бабы худее будут и бюджет поднимите.
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24.05.2020 03:41 Ответить
 
 