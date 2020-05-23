"Закон о налоговом терроре" приведет к массовой контрабанде табачной продукции, - СМИ

Скандальный закон №1210, прозванный бизнесом "законом о налоговом терроре", подписанный 21 мая президентом, станет толчком к росту объемов контрабанды.

Об этом пишет "Зеркало недели".



По мнению экспертов, предусмотренное законом резкое увеличение акцизов (в 4 раза) в стики для систем нагрева станет толчком к массовой контрабанде этого продукта.

По расчетам Ассоциации "Укртютюн", из-за предложенного резкого повышения акциза средняя стоимость пачки стиков для нагрева возрастет примерно до 90 грн, что почти вдвое выше, чем в Молдове и Беларуси, и в полтора раза выше, чем в России.

"Как показывают расчеты, после повышения акцизов только на одной небольшой партии в 40 коробов контрабандист может без особых проблем и рисков заработать на квартиру под Киевом. В проигрыше окажется только госбюджет", - говорится в материале.

По данным Kantar (TNS), за прошедшие три года теневой рынок сигарет в Украине увеличился в рекордные семь раз - до 3,5 млрд штук в год. Одна из основных причин - резкое повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты. Зато легальное производство сигарет за те же три года сократилось почти на треть, или почти на 30 млрд штук.

"Контрабанда и контрафакт табачных изделий создают реальную угрозу для финансовой безопасности страны, тем более во время развертывания мирового экономического кризиса", - предостерегают специалисты.

"Даже в финансово более спокойном 2019-м низкие поступления от табачного акциза стали второй самой тяжелой потерей для госбюджета Украины после НДС на импортные товары. Только за прошлый год объем недополученного табачного акциза составил 14 млрд грн", - говорится в материале.

Чтобы смягчить последствия и риски для госбюджета, производители предлагают растянуть процесс повышения акциза на несколько лет. По подсчетам ассоциации "Укртютюн", такой подход поможет снизить уровень контрабанды и гарантировать увеличение доходов госбюджета от акциза дополнительно на 1 млрд грн.

Напомним, 16 января 2020 года парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".

Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т. ч. Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал документ.