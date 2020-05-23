Минздрав Пакистана сообщает о 97 погибших и 2 выживших в авиакатастрофе в Карачи

При крушении самолета в жилом районе в Карачи в Пакистане погибли 97 человек, двое находившихся на борту выжили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в субботу западные и местные СМИ со ссылкой на заявление органов здравоохранения и властей страны.

По информации департамента здравоохранения провинции Синд, к настоящему моменту обнаружены тела всех погибших пассажиров и членов экипажа, установлены личности 19 человек.

Два находившихся на борту человека выжили. Оба пациента госпитализированы с ожогами, есть несколько переломов, но они в стабильном состоянии. Всего на борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа.

Как минимум 11 жителей района, где произошло крушение, получили ранения и травмы, в основном это женщины, поскольку инцидент произошел прямо во время пятничной молитвы, мужчин не было дома. Разрушены несколько домов.

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Спасательная операция шла всю ночь и продолжается в субботу утром.

Министр авиации Пакистана Гулам Хан заявил, что командир разбившегося лайнера обладал большим опытом, а воздушное средство было технически исправно. Незадолго до крушения пилот сообщил авиадиспетчерам о технической неполадке на борту. По словам очевидцев, слова которых приводит портал Dawn, самолет пытался два или три раза зайти на посадку.

Авиакомпания начала расследование причин крушения.

Ранее СМИ сообщали о том, что на борту потерпевшего крушение в Пакистане самолета находилось 107 человек.

Самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший рейсом из Лахора в Карачи, разбился накануне в густонаселенном районе города незадолго до предполагаемой посадки.