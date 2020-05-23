Метрополитен, рынки и ярмарки заработают 25 мая. Детсады, отели и пляжи - с 1 июня, - замглавы КГГА Пантелеев
В Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все рынки и ярмарки.
Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев по результатам заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме. Также с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. И так же 25 мая будут доступны для использования спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.
Пантелеев также сообщил, что с 1 июня откроются детские сады, гостиницы, пляжи и кладбища для посещения.
"Готовятся к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11-х классов - имеется ввиду сдача ВНО. Заведения профессионального, технического и высшего образования заработают для выпускников и абитуриентов", - отметил он.
По его словам, также готовятся к открытию с 1 июня гостиницы, но без работы ресторанов.
"С 1 июня готовятся открыться детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, но без работы бассейнов. И пляжи, зоны отдыха - также заработают с 1 июня", - проинформировал Пантелеев.
"Кроме того, мы откроем для посещения кладбища - также с 1 июня", - добавил он.
При этом замглавы КГГА подчеркнул, что решение о работе ТРЦ будет принято отдельно в зависимости от тенденций заболеваемости.
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Работы международной исследовательской группы велись, в частности, по усилению функции (gain-of-function) шипообразного S-белка коронавируса, полученного от летучих мышей и по своей природе не способного заражать человека, с целью придания такому коронавирусу способности инфицировать людей. Указанные работы увенчались успехом, и в 2015 году журнал Nature опубликовал https://www.nature.com/articles/nm.3985 статью авторов , сообщивших городу и миру об их триумфальном успехе. Один из соавторов эпохального прорыва д-р Барик так https://www.dailymail.co.uk/health/article-3314247/New-SARS-like-virus-jump-directly-bats-humans-without-mutating-sparking-fears-future-epidemic.html прокомментировал свое достижение : «Этот вирус является настолько высокопатогенным, что методы лечения, разработанные против исходного вируса SARS в 2002 году, и препараты ZMapp, используемые для борьбы с Эболой, не способны нейтрализовать и контролировать этот конкретный вирус».
https://censor.net/news/3197495/kiev_poka_ne_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina_stepanov
Києва там не було.
ваша внучка подходит по возрасту - копейки дело,,,
есть ограничения - маски всегда (5-6 лет букашки обязательно всегда их будут носить)
и шо меня убило наповал - спать не голова к голове, а ноги к голове - дабы увеличить
расстояние от рота до рота...
замечательно - сардинки.... де то я уже ето слышал...
дома поиграется.
https://censor.net/news/3197507/uroven_zabolevaemosti_covid19_v_kieve_snizilsya_gorod_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina
Тогда это было потешно представить, как в каком-нибудь Закарпатье, на 9 день хорошей статистики внезапно 6 заболевших, и открытие метро в Киеве опять переносят
Даже до такой тупорылой власти как власти Зеленых дошло что Украина скорее умрет от экономического кризиса нежели от инфекции идентичной обычному гриппу со смертностью ниже 1% от реально(а не выявленных которых на порядок меньше) заразившихся и переболевших почти безсимптомно.
Приведу цитату одного умного блогера
Так вот, есть на земном шаре две страны-изгоя. Белоруссия, разумеется, и... Швеция. С белорусами все ясно, но вот шведы ж как подвели! Вместо карантина они ввели нечто неописуемое. То есть честно рассказали гражданам о болезни, после чего полностью отдали решения в руки людей.
Хочешь носить маску - носи. Не хочешь, не носи. Хочешь - самоизолируйся. Прогулов тебе ставить не будут, пенсию щемить тоже, но не будут и платить. Не хочешь - иди работай, в кабак, стригись, в кино, езжай в соседний город... То есть эти ужасные люди не устроили своей экономике харакири. Не убили свой гостиничный бизнес. Не поливали улицы дерьмом. Не вводили пропуска. Не хватали народ на улицах и не впаивали штрафов. Никакого веселья. Дезертиры с фронта борьбы!
И что же? Тут у дикторши аж в зобу дыханье сперло от ужаса. в десятимиллионной Швеции заболело... пабам... тридцать тысяч человек. Все это пренебрежение "мерами безопасности" вылилось в нуль целых три десятых процента заболевших. 0,3% Круто, да? ****, уписяться!
Да, умерло много людей старше 65 лет. Жалко. Правда, так как нет лекарства, эти люди все равно умерли бы. Что делать, на медицинскую науку в мире денег не дает НИКТО. Вообще. Совсем. Только на распил, что и продемонстрировала самая богатая в мире страна, у которой не оказалось ни медиков, ни ученых, ни лекарства, ни хоть какой то возможности в короткий срок разработать что то нужное. Но науку медицину кьюар кодами не подымешь внезапно!
Наши власти разгромили экономику нашей страны. Зачем? Да низачем. Так просто. Да, они поступили "как все". Все кругом уничтожали свои государства (права помогая своим гражданам. нам, конечно, кроме штрафов, вообще никакой помощи не оказали и не окажут, разворуют окончательно и все), и мы тоже. Ну молодцы!