Метрополитен, рынки и ярмарки заработают 25 мая. Детсады, отели и пляжи - с 1 июня, - замглавы КГГА Пантелеев

В Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все рынки и ярмарки.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев по результатам заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме. Также с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. И так же 25 мая будут доступны для использования спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

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Пантелеев также сообщил, что с 1 июня откроются детские сады, гостиницы, пляжи и кладбища для посещения.

"Готовятся к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11-х классов - имеется ввиду сдача ВНО. Заведения профессионального, технического и высшего образования заработают для выпускников и абитуриентов", - отметил он.

По его словам, также готовятся к открытию с 1 июня гостиницы, но без работы ресторанов.

"С 1 июня готовятся открыться детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, но без работы бассейнов. И пляжи, зоны отдыха - также заработают с 1 июня", - проинформировал Пантелеев.

"Кроме того, мы откроем для посещения кладбища - также с 1 июня", - добавил он.

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При этом замглавы КГГА подчеркнул, что решение о работе ТРЦ будет принято отдельно в зависимости от тенденций заболеваемости.