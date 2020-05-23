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Новости Коронавирус и карантин
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Метрополитен, рынки и ярмарки заработают 25 мая. Детсады, отели и пляжи - с 1 июня, - замглавы КГГА Пантелеев

Метрополитен, рынки и ярмарки заработают 25 мая. Детсады, отели и пляжи - с 1 июня, - замглавы КГГА Пантелеев

В Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все рынки и ярмарки.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев по результатам заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме. Также с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. И так же 25 мая будут доступны для использования спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

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Пантелеев также сообщил, что с 1 июня откроются детские сады, гостиницы, пляжи и кладбища для посещения.

"Готовятся к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11-х классов - имеется ввиду сдача ВНО. Заведения профессионального, технического и высшего образования заработают для выпускников и абитуриентов", - отметил он.

По его словам, также готовятся к открытию с 1 июня гостиницы, но без работы ресторанов.

"С 1 июня готовятся открыться детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, но без работы бассейнов. И пляжи, зоны отдыха - также заработают с 1 июня", - проинформировал Пантелеев.

"Кроме того, мы откроем для посещения кладбища - также с 1 июня", - добавил он.

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При этом замглавы КГГА подчеркнул, что решение о работе ТРЦ будет принято отдельно в зависимости от тенденций заболеваемости.

карантин (16729) Метрополитен (1014) рынок (532) Пантелеев Петр (73) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Вам никто не мешает залезать в подвал и отсидеться. А если людям нечего жрать, или добираться до работы и поликлиник, им что токарные станки на балконе размещать, а химические производства на кухне. Зачем тогда построили метро, что бы при первом чихе закрыть? Необходимо метрополитен и транспорт вообще приспосабливать к пандемии а не пандемибю к транспорту. А вы вопрос не задавали себе почему Украина и другие не ставят в ООН вопрос об ответственности тех стран, кто искусственно создал коронавирус и финансировал такие работы?
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23.05.2020 11:40
+6
Шляпу купи, с майонезом.
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23.05.2020 11:31
+5
Отели, с владельцами а-ля Тищенко, работать не прекращали, ни в Киеве ни в Одессе...
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23.05.2020 11:10
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Отели, с владельцами а-ля Тищенко, работать не прекращали, ни в Киеве ни в Одессе...
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23.05.2020 11:10 Ответить
в условиях эпидемии стремно жить!
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23.05.2020 11:11 Ответить
Ну так не живи
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23.05.2020 11:19 Ответить
Про пляжи особенно хорошо. В окно бы сначала выглянули.
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23.05.2020 11:14 Ответить
Пляжи - с 1 июня? А с какой интенсивностью происходит заражение короновирусом в воде и что об этом известно зам. главы КГГА Петру Пантелееву
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24.05.2020 18:24 Ответить
Надо показать Крыму, что в Украине пляжный сезон будет, несмотря ни на что. Здесь главное политика, а не здоровье людей.
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24.05.2020 23:40 Ответить
и особенно про закрытые бассейны в спортклубах
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24.05.2020 19:14 Ответить
А десь у якихось нідерландах нідерландці вимагають відкрити будинки розпусти...
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23.05.2020 11:14 Ответить
это не безопасно все! ИМХО. Нужно разрабатывать меры какие то серьезные, чтобы эпидемия не росла по числу зараженных и чтобы зараженных выявляли локально и район закрывали на карантин и не давали из зоны заражения выходить до тех пор, пока там не наступит 0 зараженных. И так поступать и с городами и с районами города! отрезанием эпидемии и локализации ее и устранения не давая распространиться за границы локации заражения. И таким образов устранить ее полностью! А если просто заразные ходят среди людей хаотично и зараза будет увеличиваться, то это подвергание граждан опасности попасть под удар заражения биологическим оружием! И это безответственно!
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23.05.2020 11:19 Ответить
А як же інші віруси ? Тіпа грип ..??
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23.05.2020 11:31 Ответить
Про СПИД и туберкулёз я вообще молчу... И смертность по ним сравнить тоже интересно было бы для некоторых, которые кордоны собрались устанавливать...
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24.05.2020 00:26 Ответить
Отлично, млять! Через две недели ждите итальянский вариант.
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23.05.2020 11:23 Ответить
Шляпу купи, с майонезом.
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23.05.2020 11:31 Ответить
Иди ипи коалу, бот.
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23.05.2020 17:09 Ответить
Вам никто не мешает залезать в подвал и отсидеться. А если людям нечего жрать, или добираться до работы и поликлиник, им что токарные станки на балконе размещать, а химические производства на кухне. Зачем тогда построили метро, что бы при первом чихе закрыть? Необходимо метрополитен и транспорт вообще приспосабливать к пандемии а не пандемибю к транспорту. А вы вопрос не задавали себе почему Украина и другие не ставят в ООН вопрос об ответственности тех стран, кто искусственно создал коронавирус и финансировал такие работы?
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23.05.2020 11:40 Ответить
А хто його, по твоєму, створив? Якесь посилання є?
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23.05.2020 11:56 Ответить
Інформації навалом. Творці хаосу типу сімейки Білла Гейтса міліарди витрачають щоб заткнути роти говорунам-правдорубам .

Работы международной исследовательской группы велись, в частности, по усилению функции (gain-of-function) шипообразного S-белка коронавируса, полученного от летучих мышей и по своей природе не способного заражать человека, с целью придания такому коронавирусу способности инфицировать людей. Указанные работы увенчались успехом, и в 2015 году журнал Nature опубликовал https://www.nature.com/articles/nm.3985 статью авторов , сообщивших городу и миру об их триумфальном успехе. Один из соавторов эпохального прорыва д-р Барик так https://www.dailymail.co.uk/health/article-3314247/New-SARS-like-virus-jump-directly-bats-humans-without-mutating-sparking-fears-future-epidemic.html прокомментировал свое достижение : «Этот вирус является настолько высокопатогенным, что методы лечения, разработанные против исходного вируса SARS в 2002 году, и препараты ZMapp, используемые для борьбы с Эболой, не способны нейтрализовать и контролировать этот конкретный вирус».
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23.05.2020 12:08 Ответить
Брехня! Всем известно, что Бил Гей чипирует людей через вышки 5Ж!
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23.05.2020 17:10 Ответить
Без фоток лаковых гробов с розочками такие посты зрительно не воспринимаются.
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23.05.2020 13:33 Ответить
тремя новостями ниже

https://censor.net/news/3197495/kiev_poka_ne_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina_stepanov
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23.05.2020 11:25 Ответить
Ще нижче був перелік областей, які переходять на другий етап.
Києва там не було.
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23.05.2020 11:33 Ответить
нам прислали какую хрень - лагеря летние открываются,
ваша внучка подходит по возрасту - копейки дело,,,
есть ограничения - маски всегда (5-6 лет букашки обязательно всегда их будут носить)
и шо меня убило наповал - спать не голова к голове, а ноги к голове - дабы увеличить
расстояние от рота до рота...
замечательно - сардинки.... де то я уже ето слышал...
дома поиграется.
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23.05.2020 11:45 Ответить
Ппц, сдурели.
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23.05.2020 13:38 Ответить
от вам за Киев и ответили, котрого в списку не було

https://censor.net/news/3197507/uroven_zabolevaemosti_covid19_v_kieve_snizilsya_gorod_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina
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23.05.2020 11:56 Ответить
Так а как же введенные МОЗ параметры для возможности ослабить карантин. или на это уже "забили".. Я не знаю на сколь верны эти " установленные показатели", но если правительство их вводит , а на них местные власти не реагируют, то тогда власть ( полностью и Кабмин и премьер и президент )- умножает себя на " 0". при чем системно раз за разом. Так можно дойти что власть будет распространяться только на "Банковую" и не более того. А это начало конца, а дальше " патриЕтично настроенные оХфецеры" вывозят на "историческую родину".
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23.05.2020 11:30 Ответить
Дивні ці дебільні люди! Був один хворий ввели карантин зупинили економіку порушили злочинно массу прав та свобод громадян, підірвали економіку, яка і так наладом дихає, зараз хворих декілька тисяч як нам розказують, вони знімають карантин і обмеження. То хто має за всі ці злочини в державі відповідати? Чи дали команду загнати усіх під килим, і вони це зробили, провівши цей терористичний соціальний експеримент, а тепер все, до РАБоти барани!
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23.05.2020 11:52 Ответить
Бразилия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом. Ситуация осложняется тем, что президент страны Жаир Болсонару https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-53183994 сознательно игнорирует рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и собственного Минздрава, которые призывают граждан придерживаться правил социального дистанцирования. Он называет коронавирус всего лишь "легким гриппом" и резко критикует губернаторов, ограничивших общественную жизнь в своих регионах.
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23.05.2020 11:58 Ответить
але ) якщо бабуля прийшла на ринок продати пучок окропу ,вона повинна бути офіційним оператором харчових продуктів !!
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23.05.2020 12:35 Ответить
Я что-то путаю, или эти звездуны хотели открывать метро только после того, как будет меньше 5 случаев В КАЖДОМ РЕГИОНЕ СТРАНЫ?
Тогда это было потешно представить, как в каком-нибудь Закарпатье, на 9 день хорошей статистики внезапно 6 заболевших, и открытие метро в Киеве опять переносят
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23.05.2020 12:46 Ответить
Камарилья совсем заигралась. Где врачи где специалисты или что хочу то и ворочу где обоснования ваших действие где логика. Их самих надо в карантин лет на десять посадить с консфискацией за нарушения Конституции.
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23.05.2020 13:13 Ответить
Всем тупоголовым боящимся смерти я рекомендую сидеть дома 3 года до момента пока не придумают вакцину(а может и 33 года-от СПИДа тат и не придумали за 30 лет)-без вас на улицах будет только ЛУЧШЕ.
Даже до такой тупорылой власти как власти Зеленых дошло что Украина скорее умрет от экономического кризиса нежели от инфекции идентичной обычному гриппу со смертностью ниже 1% от реально(а не выявленных которых на порядок меньше) заразившихся и переболевших почти безсимптомно.
Приведу цитату одного умного блогера

Так вот, есть на земном шаре две страны-изгоя. Белоруссия, разумеется, и... Швеция. С белорусами все ясно, но вот шведы ж как подвели! Вместо карантина они ввели нечто неописуемое. То есть честно рассказали гражданам о болезни, после чего полностью отдали решения в руки людей.
Хочешь носить маску - носи. Не хочешь, не носи. Хочешь - самоизолируйся. Прогулов тебе ставить не будут, пенсию щемить тоже, но не будут и платить. Не хочешь - иди работай, в кабак, стригись, в кино, езжай в соседний город... То есть эти ужасные люди не устроили своей экономике харакири. Не убили свой гостиничный бизнес. Не поливали улицы дерьмом. Не вводили пропуска. Не хватали народ на улицах и не впаивали штрафов. Никакого веселья. Дезертиры с фронта борьбы!
И что же? Тут у дикторши аж в зобу дыханье сперло от ужаса. в десятимиллионной Швеции заболело... пабам... тридцать тысяч человек. Все это пренебрежение "мерами безопасности" вылилось в нуль целых три десятых процента заболевших. 0,3% Круто, да? ****, уписяться!
Да, умерло много людей старше 65 лет. Жалко. Правда, так как нет лекарства, эти люди все равно умерли бы. Что делать, на медицинскую науку в мире денег не дает НИКТО. Вообще. Совсем. Только на распил, что и продемонстрировала самая богатая в мире страна, у которой не оказалось ни медиков, ни ученых, ни лекарства, ни хоть какой то возможности в короткий срок разработать что то нужное. Но науку медицину кьюар кодами не подымешь внезапно!
Наши власти разгромили экономику нашей страны. Зачем? Да низачем. Так просто. Да, они поступили "как все". Все кругом уничтожали свои государства (права помогая своим гражданам. нам, конечно, кроме штрафов, вообще никакой помощи не оказали и не окажут, разворуют окончательно и все), и мы тоже. Ну молодцы!
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23.05.2020 21:27 Ответить
Метрополітен, ринки та ярмарки запрацюють 25 травня. Дитсадки, готелі та пляжі - з 1 червня, - заступник голови КМДА Пантелеєв - Цензор.НЕТ 188
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24.05.2020 11:52 Ответить
чет не врубился. Бассейны в спортклубах закрыты, а ***** открыли.
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24.05.2020 19:16 Ответить
 
 