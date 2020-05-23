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Новости Коронавирус и карантин
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Общественный наземный транспорт Киева начинает работу в полдень 23 мая: выйдет весь подвижной состав, - КГГА

Общественный наземный транспорт Киева начинает работу в полдень 23 мая: выйдет весь подвижной состав, - КГГА

Исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве показатели по заболеваемости COVID-19 позволяют перейти к следующему этапу смягчения карантинных ограничений.

Об этом он сказал на брифинге в субботу в Киеве по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принято решение о переходе к следующему этапу ослабления карантинных мер в городе Киеве. Это означает, что с сегодняшнего дня с 12:00 в столице начнут работать торговые заведения размером до 1000 кв. м., в том числе те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы. С 12 часов дня возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт", - сказал Мондриевский.

Замглавы КГГА пояснил, что такое решение было принято в соответствии с заседанием комиссии по ТЭБ и ЧС, которое провели в субботу утром, и с учетом изменения показателей для ослабления карантина.

"Мы на сегодняшний день имеем в Киеве такие показатели. Общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет в Киеве менее 12 человек, а именно 11,7. Второй показатель, который дает возможность переходить к послаблению карантина - это загруженность мест в заведениях здравоохранения. По состоянию на сегодня число определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а именно 35%. То есть в Киеве в больницах загружены 35% мест. Следующий показатель - среднее количество тестирований методом ПЦР составляет более 12 человек на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. У нас в Киеве этот показатель составляет 37,7 соответственно", - отметил и.о. первого замглавы КГГА.

Читайте также: Метрополитен, рынки и ярмарки заработают 25 мая. Детсады, отели и пляжи - с 1 июня, - замглавы КГГА Пантелеев

Советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко в свою очередь сообщил, что в Киеве на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта.

"Город выпускает сегодня на маршруты полностью весь подвижной состав, который есть, с целью избежания очередей и избежания перезагруженности транспортных средств пассажирами", - заявил он.

Бондаренко напомнил, что в транспорт будет допускаться ограниченное количество человек, предусмотренное техническим регламентом для конкретного транспортного средства.

"Текущий контроль осуществляют водители, кондукторы и контролеры. Также к общему контролю привлечены как правоохранительные органы, так и городские муниципальные структуры", - отметил Бондаренко.

карантин (16729) Киев (25484) Мондриевский Валентин (32) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Дивні ці дебільні люди! Був один хворий ввели карантин зупинили економіку порушили злочинно массу прав та свобод громадян, підірвали економіку, яка і так наладом дихає, зараз хворих декілька тисяч як нам розказують, вони знімають карантин і обмеження. То хто має за всі ці злочини в державі відповідати? Чи дали команду загнати усіх під килим, і вони це зробили, провівши цей терористичний соціальний експеримент, а тепер все, до РАБоти барани!
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23.05.2020 11:52
+5
для справки:
запрет наземного транспорта в Киеве ввели 23 марта
когда ежедневно было +7 больных
сейчас транспорт разрешают
когда ежедневно +11 больных
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23.05.2020 11:31
+5
"Позже выяснилось: выиграли те, кто спасал население, а не экономику. Сначала всем было одинаково плохо, но вот возвращение к норме после гриппа оказалось быстрее в тех местах, где сразу ввели карантин, ограничили физические контакты и подтянули гигиену.
"В городах, где были приняты меры решительные и неотложные, спад деловой активности оказался не глубже, чем в других. Зато по окончании пандемии они росли быстрее", - поделились предварительными итогами своих изысканий экономисты американского центробанка (ФРС) и Массачусетского технологического института (MIT).
"Выяснилось, что карантинные меры не только сокращают смертность. Они также смягчают неблагоприятные экономические последствия пандемии", - говорится в исследовании влияния "испанки" на США, где 100 лет назад от гриппа умерло более полумиллиона человек."
https://www.bbc.com/russian/features-52126987
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23.05.2020 11:41
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Виталя молодец! Мы тебя поддержим на выборах!!!
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23.05.2020 11:29 Ответить
УРА!!!
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23.05.2020 11:30 Ответить
для справки:
запрет наземного транспорта в Киеве ввели 23 марта
когда ежедневно было +7 больных
сейчас транспорт разрешают
когда ежедневно +11 больных
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23.05.2020 11:31 Ответить
ну и? как это подтверждает тезис о том, что дурантин - хорошая штука?
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23.05.2020 11:39 Ответить
"Позже выяснилось: выиграли те, кто спасал население, а не экономику. Сначала всем было одинаково плохо, но вот возвращение к норме после гриппа оказалось быстрее в тех местах, где сразу ввели карантин, ограничили физические контакты и подтянули гигиену.
"В городах, где были приняты меры решительные и неотложные, спад деловой активности оказался не глубже, чем в других. Зато по окончании пандемии они росли быстрее", - поделились предварительными итогами своих изысканий экономисты американского центробанка (ФРС) и Массачусетского технологического института (MIT).
"Выяснилось, что карантинные меры не только сокращают смертность. Они также смягчают неблагоприятные экономические последствия пандемии", - говорится в исследовании влияния "испанки" на США, где 100 лет назад от гриппа умерло более полумиллиона человек."
https://www.bbc.com/russian/features-52126987
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23.05.2020 11:41 Ответить
позвольте Вам не поверить. текст писал кто?
к тому же я не считаю экономические потери главным вредом от дурантина.
если поискать найдётся в том числа масса исследований, доказывающих пользу алкоголя и табака.
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23.05.2020 11:46 Ответить
текст писал кто? - экономисты американского центробанка (ФРС) и Массачусетского технологического института (MIT).
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23.05.2020 11:50 Ответить
это долгий разговор. сейчас всю антидурантинную информацию нагло блокируют а продурантинную активно фальсифицируют. Вам оригинальный текст попал через руки нескольких посредников и хотя бы одного переводчика.
а может там и чистая правда, которая никак не доказывает эффективность нынешнего дурантина. суггестивное враньё, другими словами.
а на времена царя Хаммурапи адепты вирусобесия не ссылаются?
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23.05.2020 11:58 Ответить
Надай авторитетне для тебе джерело стосовно цього карантину, з яким ти погоджуєшся.
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23.05.2020 12:03 Ответить
если хочешь в чём-то убедить, давай короткими шагами.
для начала сформулируй тезис. не исключено, что я просто соглашусь.
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23.05.2020 12:47 Ответить
крисолов це кремлядь, спамте це падло
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23.05.2020 22:28 Ответить
"Ваши доказательства не доказательства!"
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23.05.2020 12:03 Ответить
За два месяца карантина: прирост больных +4 в день.
За два месяца без карантина будет и +20 в день и +50...
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23.05.2020 11:45 Ответить
чтоб меня убедить, нужно показать, что польза от дурантина больше ОБЩЕГО вреда от него.
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23.05.2020 11:47 Ответить
Віра не потребує доказів...от ти ж, наприклад, віриш у абсолютно недоказовий політ у Космос Юрія Алєксєєвічя Гагаріна?
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23.05.2020 11:53 Ответить
ни о чём.
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23.05.2020 12:01 Ответить
Ти особисто віриш, що Гагарін літав у Космос? так, чи ні.
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23.05.2020 12:04 Ответить
твой "полемический приём" называется "ложная дихотомия". этому вонючему фокусу пару тысяч лет.
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23.05.2020 12:07 Ответить
Значить віриш...
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23.05.2020 12:37 Ответить
ты правильно сформулируй вопрос, получишь ответ.
если бы ты спросил, считаю ли я тезис верным, то...
но ты задумал устроить лингвистическое словоблудие вокруг глагола "верить".
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23.05.2020 13:00 Ответить
Только тупорылых надо убеждать, что от карантина есть вред.
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23.05.2020 11:54 Ответить
Не спорьте с кацапским троллем, просто в спам
С виду этот бот может показаться упоротым идиотом, слегка ненормальным, с маниакальным влечением высирающим под каждой новостью о коронавирусе свои бредовые мысли, но это только кажется. Кацапский тролль на работе
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23.05.2020 12:01 Ответить
ответь мне, поддодонник, почему "кацапские тролли" заинтересованы в повышении обороноспособности Украины? а?
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23.05.2020 12:05 Ответить
ЛЕГКО, 2 месяца эпидемии:
Беларусь, нет карантина, на 9.4 млн населения = 34303 заболевших = 0.365%
Украина, есть карантин, на 41.7 млн населения = 20580 заболевших = 0.049%
итого: в 7.45 раз меньше
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23.05.2020 12:01 Ответить
где оценка вреда дурантина? в караганде?
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23.05.2020 12:03 Ответить
ТЫПИЛ!
А это уже ТВОЯ задача показать "вред от дурантина"!
Я показал ПОЛЬЗУ.
Только не перепутай вред "руководства" экономикой Бубочкой с вредом от карантина.
Ибо Бубочка гробил экономику еще ДО карантина.
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23.05.2020 12:06 Ответить
нет, деточка - это задача того, кто предложил эту меру. если бы это не было авантюрой, данные были бы доступны.
важный момент: я не считаю экономический ущерб главным. у людей дурантинщики украли весну.
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23.05.2020 12:10 Ответить
тыпил, а +10ºC в конце мая - тоже я виноват, "украл весну"?
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23.05.2020 12:16 Ответить
когда нет аргументов хамят и выёжываются. другими словами, включают дурочку. с оной наедине я тебя и оставляю. приятно посношаться. вы только это.... самой главное... во время этого самого маски не снимайте. а то потом помрёшь от мнительности, а у меня на душе грех будет.
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23.05.2020 12:20 Ответить
тогда я тебе отвечаю:
Оценка вреда от карантина = никакого вреда НЕТ!
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23.05.2020 12:18 Ответить
и смысл продолжать? после того как чёрное названо белым? никакого!
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23.05.2020 12:44 Ответить
А НЕХ пытаться быть слишком хитрым!
Я тебе предложил поработать - выяснить ущерб от карантина.
Ты не захотел - кушай тогда то, что тебе дают!
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23.05.2020 12:48 Ответить
это ты пытаешься быть слишком хитрым и не хочешь работать. кроме того предлагаешь поиграть в любимую игру чуркина "а докажи мне!".
малюська насчитал экономический ущерб от дурантина 54 млрд грн.
я насчитал моральный 40 000 000 * 65 дней ограничения свободы примерно. хочешь - можешь в средние продолжительности жизни перевести.
можно ещё добавить жертв домашнего насилия, суицидников, тех, кому отложили плановые операции а они дурашки померли, неродившихся детей от вынужденных абортов др.
и эту работу (расчёты) должно было сделать правительство
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23.05.2020 12:58 Ответить
Чурка!
Это ТЫ потребовал доказать тебе пользу карантина.
А когда я это, на примере Белоруси, сделал - начал тут шлангом прикидываться.
Так, что завянь.
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23.05.2020 13:25 Ответить
слив засчитан. пшёл вон, обмылок.
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23.05.2020 13:32 Ответить
тебе, урод, слив давным-давно засчитан, причем многократный.
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23.05.2020 13:39 Ответить
держи ещё на рюмку стекломоя, лахта тупая. премия так сказать за эпичность тупости. бери с метанолом, он вкуснее.
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23.05.2020 13:43 Ответить
Более важные параметры - процент выздоровевших и уровень летальности. По этим показателям ситуация в Беларуси значительно лучше, чем в Украине. О том, что карантинные меры, в нашем исполнении, и намордники на здоровых не сыграли никакой роли говорит заболеваемость гриппом - только с 01 по 26 апреля у нас свиным гриппом заболело более 180 000 человек. Если бы карантин был эффективен, то и грипп не дал бы такого большого уровня заболеваемости, а был купирован.
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23.05.2020 13:29 Ответить
Совершенно НЕ важны!
Проценты выздоровевших и умерших от карантинных мер не зависят.
Да и не доверяю я этим цифрам из Беларуси.
А "повышение" уровня заболеваемости обычными видами гриппа легко объясняются тем, что во время эпидемии коронавируса намного больший процент населения обращаются для тестов на коронавирус.
В прошлые годы все эти заболевшие просто болели дома вообще без больничных или с "диагнозами" ОРВИ.
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23.05.2020 13:38 Ответить
И я о том же. Карантин со смертности никак не связан, главное - уровень медицины. Вы не поняли, повышения уровня гриппа нет, есть просто такая же тенденция заболеваемости, как и в прошлые годы. И речь идет о том, что дурантин, и намордники на здоровых, никак не повлияли на уровень распространения гриппа и вид кривой заболеваемости. А ковид тоже его разновидность.
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23.05.2020 14:55 Ответить
Не 11 , а 47 больных за вчера.
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23.05.2020 12:57 Ответить
Количество больных определяется в значительной степени не тем, сколько их на самом деле, а тем, сколько сделано тестов. Если сейчас начнут делать все больше и больше тестов, то статистика станет совсем ужасной. Можно будет запросто вернуть карантин на его самый жесткий уровень. Если кому-то захочется...
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23.05.2020 13:45 Ответить
Если вся страна не заработает Киеву .................
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23.05.2020 11:37 Ответить
Якщо в тролейбусах/автобусах будуть їздити пасажири по кількості сидячих місць, то транспортники не зароблять на зарплати і на утримання рухомого складу.
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23.05.2020 11:38 Ответить
да. но Вы же за дурантин? так?
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23.05.2020 11:40 Ответить
Чому це дурантін, коментатор з гачечком на прапорці?
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23.05.2020 11:44 Ответить
потому что от него вреда неизмеримо больше, чем пользы, о комментатор, поддерживающий "линию партии", и посему не попадающий в бан.
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23.05.2020 11:49 Ответить
А навіщо їм заробляти? Не будуть виводити транспорт - вигнати їх з маршруту, нові зайдуть, а заробляти церез кілька місяців будуть.
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23.05.2020 11:48 Ответить
во всех цивилизованных странах перевозят пассажиров по колличеству сидячих мест...
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23.05.2020 11:53 Ответить
А там є льготники які їздять безкоштовно?
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23.05.2020 11:58 Ответить
А почему об этом не объявляет сам ( светоч мысли и риторики) пан Кличко. ( который как говорящий попугай каждый день на ТВ рассказывает цифры статистики) Или и тут решил схитрить, если вдруг все обойдется " лавры" решения себе в копилку, если произойдет облом ( резкий скачек заразившихся) , то всегда можно сказать о коллективном решении КГГА, а он и близко не стоял.
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23.05.2020 11:42 Ответить
Зараз бабці і бидлуватого виду відпочивальники на Гідропарку вишикуються в черги на заповнення автобусів задля спасіння економіки. Можливо, будуть знову бити вікна.
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23.05.2020 11:48 Ответить
А мешки для трупов и крематории вы уже приготовили?
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23.05.2020 11:49 Ответить
Общественный наземный транспорт Киева начинает работу в полдень 23 мая: выйдет весь подвижной состав, - КГГА - Цензор.НЕТ 1382
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23.05.2020 11:51 Ответить
Дивні ці дебільні люди! Був один хворий ввели карантин зупинили економіку порушили злочинно массу прав та свобод громадян, підірвали економіку, яка і так наладом дихає, зараз хворих декілька тисяч як нам розказують, вони знімають карантин і обмеження. То хто має за всі ці злочини в державі відповідати? Чи дали команду загнати усіх під килим, і вони це зробили, провівши цей терористичний соціальний експеримент, а тепер все, до РАБоти барани!
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23.05.2020 11:52 Ответить
Зебилы уже раздуплились,что будет,если не запустить транспорт.
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23.05.2020 11:54 Ответить
В докладі одного економічного форуму сказано, що коронавірус породжує хаос, і сховатись на карантин нічого не дає для зниження цього хаосу, оскільки сидіння на карантині приховує аштаби хороби і відсутне її лікування, в то же час карантин убиває економіку і продукує хаос. Дієва боротьба буде тільки за умови консолідації і обьєднанння богатих країн (мабуть автори натякають на всесвітій уряд). Тобто, дупа буде і при карантині, і при його відсутності. Ягідки по переду, особливо вони гіркі для країни де населення малоосвітчене і в своїй масі дебілізоване.
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23.05.2020 12:25 Ответить
докладі... богатих...обьєднанння... по переду,...щось тут не те...
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23.05.2020 12:44 Ответить
А действия правительства Украины как всегда правильные и последовательные!
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23.05.2020 12:59 Ответить
 
 