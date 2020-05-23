Общественный наземный транспорт Киева начинает работу в полдень 23 мая: выйдет весь подвижной состав, - КГГА
Исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве показатели по заболеваемости COVID-19 позволяют перейти к следующему этапу смягчения карантинных ограничений.
Об этом он сказал на брифинге в субботу в Киеве по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Принято решение о переходе к следующему этапу ослабления карантинных мер в городе Киеве. Это означает, что с сегодняшнего дня с 12:00 в столице начнут работать торговые заведения размером до 1000 кв. м., в том числе те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы. С 12 часов дня возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт", - сказал Мондриевский.
Замглавы КГГА пояснил, что такое решение было принято в соответствии с заседанием комиссии по ТЭБ и ЧС, которое провели в субботу утром, и с учетом изменения показателей для ослабления карантина.
"Мы на сегодняшний день имеем в Киеве такие показатели. Общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет в Киеве менее 12 человек, а именно 11,7. Второй показатель, который дает возможность переходить к послаблению карантина - это загруженность мест в заведениях здравоохранения. По состоянию на сегодня число определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а именно 35%. То есть в Киеве в больницах загружены 35% мест. Следующий показатель - среднее количество тестирований методом ПЦР составляет более 12 человек на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. У нас в Киеве этот показатель составляет 37,7 соответственно", - отметил и.о. первого замглавы КГГА.
Советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко в свою очередь сообщил, что в Киеве на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта.
"Город выпускает сегодня на маршруты полностью весь подвижной состав, который есть, с целью избежания очередей и избежания перезагруженности транспортных средств пассажирами", - заявил он.
Бондаренко напомнил, что в транспорт будет допускаться ограниченное количество человек, предусмотренное техническим регламентом для конкретного транспортного средства.
"Текущий контроль осуществляют водители, кондукторы и контролеры. Также к общему контролю привлечены как правоохранительные органы, так и городские муниципальные структуры", - отметил Бондаренко.
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запрет наземного транспорта в Киеве ввели 23 марта
когда ежедневно было +7 больных
сейчас транспорт разрешают
когда ежедневно +11 больных
"В городах, где были приняты меры решительные и неотложные, спад деловой активности оказался не глубже, чем в других. Зато по окончании пандемии они росли быстрее", - поделились предварительными итогами своих изысканий экономисты американского центробанка (ФРС) и Массачусетского технологического института (MIT).
"Выяснилось, что карантинные меры не только сокращают смертность. Они также смягчают неблагоприятные экономические последствия пандемии", - говорится в исследовании влияния "испанки" на США, где 100 лет назад от гриппа умерло более полумиллиона человек."
https://www.bbc.com/russian/features-52126987
к тому же я не считаю экономические потери главным вредом от дурантина.
если поискать найдётся в том числа масса исследований, доказывающих пользу алкоголя и табака.
а может там и чистая правда, которая никак не доказывает эффективность нынешнего дурантина. суггестивное враньё, другими словами.
а на времена царя Хаммурапи адепты вирусобесия не ссылаются?
для начала сформулируй тезис. не исключено, что я просто соглашусь.
За два месяца без карантина будет и +20 в день и +50...
если бы ты спросил, считаю ли я тезис верным, то...
но ты задумал устроить лингвистическое словоблудие вокруг глагола "верить".
С виду этот бот может показаться упоротым идиотом, слегка ненормальным, с маниакальным влечением высирающим под каждой новостью о коронавирусе свои бредовые мысли, но это только кажется. Кацапский тролль на работе
Беларусь, нет карантина, на 9.4 млн населения = 34303 заболевших = 0.365%
Украина, есть карантин, на 41.7 млн населения = 20580 заболевших = 0.049%
итого: в 7.45 раз меньше
А это уже ТВОЯ задача показать "вред от дурантина"!
Я показал ПОЛЬЗУ.
Только не перепутай вред "руководства" экономикой Бубочкой с вредом от карантина.
Ибо Бубочка гробил экономику еще ДО карантина.
важный момент: я не считаю экономический ущерб главным. у людей дурантинщики украли весну.
Оценка вреда от карантина = никакого вреда НЕТ!
Я тебе предложил поработать - выяснить ущерб от карантина.
Ты не захотел - кушай тогда то, что тебе дают!
малюська насчитал экономический ущерб от дурантина 54 млрд грн.
я насчитал моральный 40 000 000 * 65 дней ограничения свободы примерно. хочешь - можешь в средние продолжительности жизни перевести.
можно ещё добавить жертв домашнего насилия, суицидников, тех, кому отложили плановые операции а они дурашки померли, неродившихся детей от вынужденных абортов др.
и эту работу (расчёты) должно было сделать правительство
Это ТЫ потребовал доказать тебе пользу карантина.
А когда я это, на примере Белоруси, сделал - начал тут шлангом прикидываться.
Так, что завянь.
Проценты выздоровевших и умерших от карантинных мер не зависят.
Да и не доверяю я этим цифрам из Беларуси.
А "повышение" уровня заболеваемости обычными видами гриппа легко объясняются тем, что во время эпидемии коронавируса намного больший процент населения обращаются для тестов на коронавирус.
В прошлые годы все эти заболевшие просто болели дома вообще без больничных или с "диагнозами" ОРВИ.