Общественный наземный транспорт Киева начинает работу в полдень 23 мая: выйдет весь подвижной состав, - КГГА

Исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве показатели по заболеваемости COVID-19 позволяют перейти к следующему этапу смягчения карантинных ограничений.

Об этом он сказал на брифинге в субботу в Киеве по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принято решение о переходе к следующему этапу ослабления карантинных мер в городе Киеве. Это означает, что с сегодняшнего дня с 12:00 в столице начнут работать торговые заведения размером до 1000 кв. м., в том числе те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы. С 12 часов дня возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт", - сказал Мондриевский.

Замглавы КГГА пояснил, что такое решение было принято в соответствии с заседанием комиссии по ТЭБ и ЧС, которое провели в субботу утром, и с учетом изменения показателей для ослабления карантина.

"Мы на сегодняшний день имеем в Киеве такие показатели. Общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет в Киеве менее 12 человек, а именно 11,7. Второй показатель, который дает возможность переходить к послаблению карантина - это загруженность мест в заведениях здравоохранения. По состоянию на сегодня число определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а именно 35%. То есть в Киеве в больницах загружены 35% мест. Следующий показатель - среднее количество тестирований методом ПЦР составляет более 12 человек на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. У нас в Киеве этот показатель составляет 37,7 соответственно", - отметил и.о. первого замглавы КГГА.

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Советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко в свою очередь сообщил, что в Киеве на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта.

"Город выпускает сегодня на маршруты полностью весь подвижной состав, который есть, с целью избежания очередей и избежания перезагруженности транспортных средств пассажирами", - заявил он.

Бондаренко напомнил, что в транспорт будет допускаться ограниченное количество человек, предусмотренное техническим регламентом для конкретного транспортного средства.

"Текущий контроль осуществляют водители, кондукторы и контролеры. Также к общему контролю привлечены как правоохранительные органы, так и городские муниципальные структуры", - отметил Бондаренко.