Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о готовности столицы Украины к переходу на второй уровень смягчения карантинных мер.

Об этом он написал у себя в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к послаблению карантина.

Уровень заболеваемости по городу Киеву сейчас составляет 11.7 на 100 000 населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - сообщил Степанов.

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Министр также проинформировал, что его заместитель Виктор Ляшко провел встречу с руководством Киевского метрополитена.

"Работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19", - написал Степанов.

Ранее утром на брифинге Степанов сообщил о неготовности Киева к переходу на второй этап смягчения карантина, поскольку инцидентность составляла 15% при норме 12%.