Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о готовности столицы Украины к переходу на второй уровень смягчения карантинных мер.
Об этом он написал у себя в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к послаблению карантина.
Уровень заболеваемости по городу Киеву сейчас составляет 11.7 на 100 000 населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - сообщил Степанов.
Министр также проинформировал, что его заместитель Виктор Ляшко провел встречу с руководством Киевского метрополитена.
"Работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19", - написал Степанов.
Ранее утром на брифинге Степанов сообщил о неготовности Киева к переходу на второй этап смягчения карантина, поскольку инцидентность составляла 15% при норме 12%.
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Одним словом крєтінос в українос, на жаль!
Бляха муха...страной правят клоуны-наркопеды...
видимо все зависит от дозы занюханого.....
Треба поставити перед громадою Києва питання про припинення перебування міністерств в Києві.
..
запрет наземного транспорта в Киеве ввели 23 марта
когда ежедневно было +7 больных
сейчас транспорт разрешают
когда ежедневно +11 больных
Только это дорога из кокаина.
****,наркопеды конченые... Аваков куда смотришь,гордон.
Доживём до понедельника, заглянем в метро и всё увидим!
украинцам уже скоро пришлось убедиться, что «новая элита» в значительной степени состоит из близких друзей и бывших бизнес-партнеров Зленского.
Десятки депутатов Рады от президентской партии «Слуга народа», высокопоставленных чиновников Офиса президента и даже глава Службы безопасности Украины (СБУ) - выходцы из новой кузницы кадров: продюсерской студии Зеленского «Квартал 95».
В кадровой политике Зеленского не видно никакой последовательности. Министров и руководителей госадминистраций меняют так часто, что невольно задаешься вопросом, стоит ли вообще запоминать их фамилии.
В то же время реформаторы из команды Зеленского, фамилии которых запомнили по крайней мере послы западных стран-партнеров, были в последнее время один за другим уволены.
Бывший комик, вполне в манере бразильского президента Болсонару, даже умудрился в разгар пандемии COVID-19 два раза переназначить министров здравоохранения.
С такой же головокружительной скоростью менялись - прямо во время крайне важных для страны переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о кредитной программе - министры финансов.
Словно нервозности в бизнес-среде от кадровой чехарды было мало - ко всему добавилось еще и увольнение руководителей таможенной и налоговой служб, которые имели репутацию реформаторов и внесли значительный вклад в борьбу с коррупцией.
Олигархи правят бал.
Украинская политика возвращается к старым политическим практикам. Зеленский все откровеннее играет роль модератора, сглаживая противоречия между интересами олигархов.
https://antikor.com.ua/articles/382065-zelenskij_obmanul_ukrainskij_narod__deutsche_welle
Нет повода. Во всем мире рост а в Украине спад...
Что в Украине живут супер люди? Здоровяки?
Что в Украине лучшие условия жизни?
Что в Украине лучшая медицина?
Что в Украине лучшее, более эффективное, правительство?
Откуда Украине «взять резервы», что бы иметь « лучшие условия» по заболеваемости?
Так, что Украина как и весь мир...(с)
10:04. Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
11:46. Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
23.05.20 10:04 Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
23.05.20 11:46 Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов