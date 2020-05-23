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Новости Коронавирус и карантин
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Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов

Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о готовности столицы Украины к переходу на второй уровень смягчения карантинных мер.

Об этом он написал у себя в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к послаблению карантина.

Уровень заболеваемости по городу Киеву сейчас составляет 11.7 на 100 000 населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - сообщил Степанов.

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Министр также проинформировал, что его заместитель Виктор Ляшко провел встречу с руководством Киевского метрополитена.

"Работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19", - написал Степанов.

Ранее утром на брифинге Степанов сообщил о неготовности Киева к переходу на второй этап смягчения карантина, поскольку инцидентность составляла 15% при норме 12%.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов 01

карантин (16729) Киев (25484) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+36
виведіть хлопчика з запою - 10:04https://censor.net/news/3197495/kiev_poka_ne_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina_stepanovhttps://censor.net/news/3197507/uroven_zabolevaemosti_covid19_v_kieve_snizilsya_gorod_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina
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23.05.2020 11:49
+21
А что случилось в Киеве за 1 час 42 минуты...??? Степенов опохмелился что ли..??
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23.05.2020 11:51
+17
Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 7478
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23.05.2020 11:56
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виведіть хлопчика з запою - 10:04https://censor.net/news/3197495/kiev_poka_ne_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina_stepanovhttps://censor.net/news/3197507/uroven_zabolevaemosti_covid19_v_kieve_snizilsya_gorod_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina
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23.05.2020 11:49 Ответить
Непонятно. Может это пресса что то напутала.
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23.05.2020 12:01 Ответить
гениальный педаля меньше чем за полтора часа нанёс стРРРашной пандемии смертельный удар
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23.05.2020 12:13 Ответить
А може він почитав негативні коментарі патріотів на цензорі та злякався.
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23.05.2020 12:16 Ответить
Букофф! Це не запой! Це перманентне явище кієффскага йода дєфіцита!
Одним словом крєтінос в українос, на жаль!
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23.05.2020 12:37 Ответить
Не хотелось злорадствовать, но не могу - ггггг..
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23.05.2020 13:30 Ответить
Больной?) развел тут ромашку -то не готов, то готов...
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23.05.2020 11:49 Ответить
В общем, любой земрази верить -себя не уважать
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23.05.2020 11:50 Ответить
Дивні ці дебільні люди! Був один хворий ввели карантин зупинили економіку порушили злочинно массу прав та свобод громадян, підірвали економіку, яка і так наладом дихає, зараз хворих декілька тисяч як нам розказують, вони знімають карантин і обмеження. То хто має за всі ці злочини в державі відповідати? Чи дали команду загнати усіх під килим, і вони це зробили, провівши цей терористичний соціальний експеримент, а тепер все, до РАБоти барани!
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23.05.2020 11:51 Ответить
Взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"..
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23.05.2020 11:54 Ответить
Силенко, тебя щас запишут в "прихильники мпц")),идиоты коронобесия не вникают в подобные каменты.
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23.05.2020 12:00 Ответить
А что случилось в Киеве за 1 час 42 минуты...??? Степенов опохмелился что ли..??
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23.05.2020 11:51 Ответить
Фершал передумав. Кожен має право на помилку.(С)
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23.05.2020 11:55 Ответить
Уровень снизился
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23.05.2020 11:58 Ответить
Из "оХвиса преЗЕдента" ему позвонили и все разьяснили.
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23.05.2020 12:13 Ответить
Так он за это время успел к Главному Дураку Страны заскочить на коксовую дорогу от ЗЕбарана,задул две ноздри и все стало хорошо,можно карантин смягчать.Утром просто его ещё кумарило.
Бляха муха...страной правят клоуны-наркопеды...
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23.05.2020 12:17 Ответить
Понюхав і в голові розвиднилось.
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23.05.2020 13:17 Ответить
Це звиздець, за три години з 15 до 11.7, брехуни. І як тепер їм вірити?
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23.05.2020 11:52 Ответить
рівно півтори години назад Київ ще не був готовий, а тут бац і все - готовий. можливо Степанов "готовий"??
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23.05.2020 11:53 Ответить
То готовий.............. то не готовий.
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23.05.2020 11:53 Ответить
стєпанов не міністр, стєпанов п#здобол.
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23.05.2020 11:54 Ответить
Степанов аналізує епідемологічну ситуацію в Києві - Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 6098
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23.05.2020 11:55 Ответить
Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 7478
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23.05.2020 11:56 Ответить
"Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов" - диагноз Степанова огласите кто-нибудь))
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23.05.2020 11:57 Ответить
так готов Киев или нет? - хрен тех зеленых аслов поймешь.
видимо все зависит от дозы занюханого.....
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23.05.2020 12:01 Ответить
О чудо , ниспосланное свыше...За ночь все кардинально изменилось.. Цифра чудным образом пошли вспять... долб--бы ( Власть опять себя поставила в состояние "помноженная на 0" . Если принимаете какое то решение, показатели и т.д то придерживайтесь их ну хоть какой то срок, либо не принимайте.. А то как флюгер туда- сюда. В общем полная жОпса. ( как там говорится "каждый народ достоин своего правителя") Ну кто верит что в Киеве вдруг все резко "изменилось", а не договорняк с Кличко и не страх потери рейтингов... А что это означает в итоге - статистика будет подаваться "заказная" ( тут мы легко учимся в "старшего северного брата из одного народа")
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23.05.2020 12:01 Ответить
Хто це? Ідіть на хрен, я Вас не знаю! (киянин).
Треба поставити перед громадою Києва питання про припинення перебування міністерств в Києві.
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23.05.2020 12:03 Ответить
Занесли и сразу стал готов.
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23.05.2020 12:03 Ответить
блин, убейте етого криворогатого хитрожопого зеленого свистуна....
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23.05.2020 12:04 Ответить
вирусом меньше будет....
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23.05.2020 12:08 Ответить
без допомоги кормчого України тут не обійшлося. це все він
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23.05.2020 12:04 Ответить
Мама, мама, смотри, дядя белку поймал
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23.05.2020 12:06 Ответить
дядя белку в глаз бьет, белка его в печень - борьба титанов!
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23.05.2020 12:12 Ответить
Уровень заболеваемости вирусом уменьшился на 2% а заболеваемость пневмонией увеличилась на 500% что-то здесь улавливается.
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23.05.2020 12:06 Ответить
"Любит-не любит,к сердцу прижмёт-к чёрту пошлёт..."Степанов
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23.05.2020 12:08 Ответить
10.46 23 мая 2020 Степанов - "Киев не готов к ослаблению карантина", 11.46 23 мая 2020 Степанов " Киев уже готов". ( "Что это было" подумают выпучив глаза на лоб жители страны, " Это диагноз слабоумия вместе с моченедержанием" скажет специалист)
..
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23.05.2020 12:08 Ответить
пистон начальство ему вставило и "ситуация с вирусом в стране" тут же исправилась.
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23.05.2020 12:12 Ответить
для справки:
запрет наземного транспорта в Киеве ввели 23 марта
когда ежедневно было +7 больных
сейчас транспорт разрешают
когда ежедневно +11 больных
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23.05.2020 12:10 Ответить
Степанову похоже позвонили, и вуаля. Всегда готов.
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23.05.2020 12:10 Ответить
*Не щодавно мені прийли нові дані* - напевно в конверті.
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23.05.2020 12:11 Ответить
Один клоун Степашка передумал,второй клоун тот что президент также передумал и уже идет на второй срок
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23.05.2020 12:17 Ответить
Ну а что ты хотел,у ЗЕбаранов каждая дорога творит чудеса!!))
Только это дорога из кокаина.
****,наркопеды конченые... Аваков куда смотришь,гордон.
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23.05.2020 12:22 Ответить
Чисто тёлочка-хочу мороженое,не хочу мороженое
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23.05.2020 12:20 Ответить
Добавлю лишь одно . Только по сегодняшнему кульбиту с цифрами по Киеву, в течении одного часа. Степанова нужно отправлять в отставку.. А за подделку статистических данных в период пандемии возбуждать уголовное дело.
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23.05.2020 12:21 Ответить
И шо та отставка даст? Кто нормальный пойдет к этим кретинам, от этих министров в этом болоте ничего не зависит.
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23.05.2020 13:45 Ответить
Чего вы мудями трясёте?
Доживём до понедельника, заглянем в метро и всё увидим!
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23.05.2020 12:33 Ответить
Які вони всі непрофесійні. Що буде з країною? Важко уявити. За рік відкотилися на 4 роки назад...
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23.05.2020 12:35 Ответить
Здається ці клоуни управляються пультом віддалено! Просто хтось не ту кнопку натиснув.
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23.05.2020 12:42 Ответить
Чудо случилось? Сегодня читал что 15 человек на 100000 , а прошло пару часов и все выздоровели ?! Охренеть!
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23.05.2020 12:50 Ответить
Степанов - ты ******** , как и вся ваша шобла , и доверия тебе нет , я прекрасно понимаю, что в 10:04 было одно , а потом тебе позвонили и цифры резко изменились! И все вы так делаете!
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23.05.2020 12:55 Ответить
Цілий ранок цей так званий міністр по всіх каналах віщав, що Київ не готовий до переходу на другий рівень, а ближче до обіду ситуація раптово покращилась. Цирк на дроті. Іноді краще нюхати ніж говорити.
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23.05.2020 13:02 Ответить
Наверно "главный передумщик" обязал передумать.Как можно верить им, и их статистике.
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23.05.2020 13:06 Ответить
вчера не готов, за ночь снизился и уже готов
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23.05.2020 13:09 Ответить
Зеленский обманул украинский народ - Deutsche Welle

украинцам уже скоро пришлось убедиться, что «новая элита» в значительной степени состоит из близких друзей и бывших бизнес-партнеров Зленского.
Десятки депутатов Рады от президентской партии «Слуга народа», высокопоставленных чиновников Офиса президента и даже глава Службы безопасности Украины (СБУ) - выходцы из новой кузницы кадров: продюсерской студии Зеленского «Квартал 95».

В кадровой политике Зеленского не видно никакой последовательности. Министров и руководителей госадминистраций меняют так часто, что невольно задаешься вопросом, стоит ли вообще запоминать их фамилии.
В то же время реформаторы из команды Зеленского, фамилии которых запомнили по крайней мере послы западных стран-партнеров, были в последнее время один за другим уволены.
Бывший комик, вполне в манере бразильского президента Болсонару, даже умудрился в разгар пандемии COVID-19 два раза переназначить министров здравоохранения.
С такой же головокружительной скоростью менялись - прямо во время крайне важных для страны переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о кредитной программе - министры финансов.
Словно нервозности в бизнес-среде от кадровой чехарды было мало - ко всему добавилось еще и увольнение руководителей таможенной и налоговой служб, которые имели репутацию реформаторов и внесли значительный вклад в борьбу с коррупцией.
Олигархи правят бал.

Украинская политика возвращается к старым политическим практикам. Зеленский все откровеннее играет роль модератора, сглаживая противоречия между интересами олигархов.
https://antikor.com.ua/articles/382065-zelenskij_obmanul_ukrainskij_narod__deutsche_welle
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23.05.2020 13:12 Ответить
В Украине НЕ может быть лучше, чем в других странах!
Нет повода. Во всем мире рост а в Украине спад...
Что в Украине живут супер люди? Здоровяки?
Что в Украине лучшие условия жизни?
Что в Украине лучшая медицина?
Что в Украине лучшее, более эффективное, правительство?
Откуда Украине «взять резервы», что бы иметь « лучшие условия» по заболеваемости?
Так, что Украина как и весь мир...(с)
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23.05.2020 13:29 Ответить
Только цитаты:

10:04. Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов

11:46. Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
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23.05.2020 13:40 Ответить
Карантин прямопропорційний хаосу і оберненопропорційний пандемії
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23.05.2020 13:58 Ответить
Ну звичайно! Тема про ковід- і Кирилл Лєщенко-крисолов, Меркава і Дідовик під новим ніком тут як тут. Ночей не сплять і вдень очей не змикають, все стараються народу ;правду; донести.
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23.05.2020 14:21 Ответить
За полтора часа?

23.05.20 10:04 Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
23.05.20 11:46 Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
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23.05.2020 14:34 Ответить
Пожалуйста не умри со страха и вовремя смени памперсы, если встретил на безлюдной улице прохожего без маски.
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23.05.2020 22:49 Ответить
 
 