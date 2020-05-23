Трамп пообещал отдать зарплату за 3 месяца на разработку лекарства от COVID-19

Президент США Дональд Трамп пообещал пожертвовать свою зарплату за 3 месяца министерству охраны здоровья и социальных служб на разработку лекарства от коронавирусной болезни. Всего он передаст 100 тысяч долларов.

Об этом пресс-секретарь Трампа Кейли Макинени заявила на брифинге в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

По словам пресс-секретаря, зарплата Трампа пойдет на разработку новых методов лечения и профилактики COVID-19. Таким образом президент США хочет почтить память людей, умерших от коронавирусной болезни.

В начале марта президент США уже пожертвовал министерству здравоохранения свою зарплату за IV квартал 2019 на борьбу с пандемией коронавируса.

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По состоянию на субботу, 23 мая, США продолжают лидировать по числу заболевших коронавирусной болезнью. В этой стране COVID-19 диагностировали у 1 645 353 человек.

По всему миру коронавирусом заразились более 5 млн 306 тыс. человек, умерли более 340 тысяч человек.