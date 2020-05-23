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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп пообещал отдать зарплату за 3 месяца на разработку лекарства от COVID-19

Трамп пообещал отдать зарплату за 3 месяца на разработку лекарства от COVID-19

Президент США Дональд Трамп пообещал пожертвовать свою зарплату за 3 месяца министерству охраны здоровья и социальных служб на разработку лекарства от коронавирусной болезни. Всего он передаст 100 тысяч долларов.

Об этом пресс-секретарь Трампа Кейли Макинени заявила на брифинге в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

По словам пресс-секретаря, зарплата Трампа пойдет на разработку новых методов лечения и профилактики COVID-19. Таким образом президент США хочет почтить память людей, умерших от коронавирусной болезни.

В начале марта президент США уже пожертвовал министерству здравоохранения свою зарплату за IV квартал 2019 на борьбу с пандемией коронавируса.

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По состоянию на субботу, 23 мая, США продолжают лидировать по числу заболевших коронавирусной болезнью. В этой стране COVID-19 диагностировали у 1 645 353 человек.

По всему миру коронавирусом заразились более 5 млн 306 тыс. человек, умерли более 340 тысяч человек.

Автор: 

благотворительность (610) вакцина (3815) карантин (16729) лекарства (1223) США (26471) Трамп Дональд (5122) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Нищеброд этот Президент США. Пускай спросит нашего украинского главпочтмейстера о зарплате и позавидует.
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23.05.2020 12:30
+2
Наш кормчій ( до речі він сам себе так назвав) дасть мульйони за винахід вакцини, а ти ніщеброт.
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23.05.2020 12:30
+1
Реалист он. Думаю, шо знает - вакцины не будет.
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23.05.2020 13:22
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Нищеброд этот Президент США. Пускай спросит нашего украинского главпочтмейстера о зарплате и позавидует.
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23.05.2020 12:30 Ответить
Реалист он. Думаю, шо знает - вакцины не будет.
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23.05.2020 13:22 Ответить
Наш кормчій ( до речі він сам себе так назвав) дасть мульйони за винахід вакцини, а ти ніщеброт.
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23.05.2020 12:30 Ответить
100 тысяч $ - на гривны будет побольше миллиона гривен.
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23.05.2020 12:57 Ответить
"а я отдам в 4 раза больше!" (С)
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23.05.2020 12:44 Ответить
100 тысяч за квартал - это 400 тысяч в год - зарплата Президента США !
Нищебродство на фоне премий в Укрнафтогазе.
Заработанных непосильным трудом.
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23.05.2020 13:48 Ответить
Пишите рецепт, совершенно бесплатно: сахар, дрожжи, теплая вода и немножко терпения.
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23.05.2020 15:37 Ответить
Так он же, как сообщалось из "достоверных" источников, отказался от традиционной для президента США зароботной платы, назначив себе "оклад" в один доллар в месяц. Или я что-то пропустил?
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23.05.2020 17:39 Ответить
 
 