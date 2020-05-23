Отношения с США торпедируются, чтобы сорвать двухпартийную поддержку военной помощи Украине, - Герасимов

"Европейская Солидарность" инициирует создание ВСК для расследования попытки подорвать украинско-американское партнерство, ослабить международную поддержку, нанести ущерб обороноспособности и способствовать возвращению в сферу влияния страны-агрессора.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что торпедирование украинского-американских отношений, которое происходит в последние дни, играет в пользу России.

"За пять лет Петру Порошенко и украинскому народу удалось восстановить армию, создать мощную международную коалицию в поддержку Украины. Санкции были результатом титанической работы Порошенко и его дипломатической команды. И в критические моменты, когда казна была пуста, мы получили деньги от международных стратегических партнеров в качестве помощи. Зеленский получил растущую страну, мощную армию, которая входит в европейскую десятку, растущую экономику. Что касается международной политики, то ошибка за ошибкой. Он натворил кучу беды - начиная от оскорблений Меркель и Макрона и заканчивая тем, что происходит сейчас", - отметил Герасимов.

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Он отметил, что "пленки Деркача" направлены на подрыв двухпартийной поддержки Украины в США, ведь скоро будет решаться вопрос о предоставлении очередной партии военной помощи.

"Этим они подставляют не самых себя, а всю Украину. Потому что санкции и военная поддержка Соединенных Штатов очень важна для Украины. Есть прямая зависимость: больше санкций, больше вооружений - меньше гибнут на фронте. Если уменьшаются санкции и военная помощь Украине - увеличивается количество смертей на фронте. Зеленский запутался в том, что он делает в международной политике. Вместо того, чтобы воевать с Россией и Кремлем, он воюет с Соединенными Штатами. Вместо того, чтобы выставлять жесткие условия Путину и сжимать кольцо санкций, он ему смотрит в глаза, и количество погибших на фронте увеличивается. У него всячески стараются избегать слов "Россия - агрессор", - отметил Герасимов.

"Это не просто так появилось сейчас, потому что сейчас в США идет обсуждение предоставления последующей военной помощи Украине на следующий срок. Наши враги понимают - надо сломать двухпартийную поддержку, ведь когда вопрос ставился о помощи Украине, о противодействии Кремлю, республиканцы и демократы садились за один стол и принимали решения в пользу Украины. Сейчас пытаются всячески эту поддержку сломать", - добавил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

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Герасимов заявил, что "Европейская Солидарность" инициирует создание ВСК в парламенте для расследования попыток подорвать партнерство Украины и США, навредить обороноспособности страны и усилению влияния России на Украину.

"В Верховной Раде "Европейская Солидарность" будет инициировать создание временной следственной комиссии, которая будет заниматься расследованием попытки подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, попытки ослабить международную поддержку Украине, попытки нанести ущерб ее обороноспособности и способствовать возвращению в сферу влияния России как страны-агрессора" , - подчеркнул народный депутат.