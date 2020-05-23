Отношения с США торпедируются, чтобы сорвать двухпартийную поддержку военной помощи Украине, - Герасимов
"Европейская Солидарность" инициирует создание ВСК для расследования попытки подорвать украинско-американское партнерство, ослабить международную поддержку, нанести ущерб обороноспособности и способствовать возвращению в сферу влияния страны-агрессора.
Об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он отметил, что торпедирование украинского-американских отношений, которое происходит в последние дни, играет в пользу России.
"За пять лет Петру Порошенко и украинскому народу удалось восстановить армию, создать мощную международную коалицию в поддержку Украины. Санкции были результатом титанической работы Порошенко и его дипломатической команды. И в критические моменты, когда казна была пуста, мы получили деньги от международных стратегических партнеров в качестве помощи. Зеленский получил растущую страну, мощную армию, которая входит в европейскую десятку, растущую экономику. Что касается международной политики, то ошибка за ошибкой. Он натворил кучу беды - начиная от оскорблений Меркель и Макрона и заканчивая тем, что происходит сейчас", - отметил Герасимов.
Он отметил, что "пленки Деркача" направлены на подрыв двухпартийной поддержки Украины в США, ведь скоро будет решаться вопрос о предоставлении очередной партии военной помощи.
"Этим они подставляют не самых себя, а всю Украину. Потому что санкции и военная поддержка Соединенных Штатов очень важна для Украины. Есть прямая зависимость: больше санкций, больше вооружений - меньше гибнут на фронте. Если уменьшаются санкции и военная помощь Украине - увеличивается количество смертей на фронте. Зеленский запутался в том, что он делает в международной политике. Вместо того, чтобы воевать с Россией и Кремлем, он воюет с Соединенными Штатами. Вместо того, чтобы выставлять жесткие условия Путину и сжимать кольцо санкций, он ему смотрит в глаза, и количество погибших на фронте увеличивается. У него всячески стараются избегать слов "Россия - агрессор", - отметил Герасимов.
"Это не просто так появилось сейчас, потому что сейчас в США идет обсуждение предоставления последующей военной помощи Украине на следующий срок. Наши враги понимают - надо сломать двухпартийную поддержку, ведь когда вопрос ставился о помощи Украине, о противодействии Кремлю, республиканцы и демократы садились за один стол и принимали решения в пользу Украины. Сейчас пытаются всячески эту поддержку сломать", - добавил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".
Герасимов заявил, что "Европейская Солидарность" инициирует создание ВСК в парламенте для расследования попыток подорвать партнерство Украины и США, навредить обороноспособности страны и усилению влияния России на Украину.
"В Верховной Раде "Европейская Солидарность" будет инициировать создание временной следственной комиссии, которая будет заниматься расследованием попытки подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, попытки ослабить международную поддержку Украине, попытки нанести ущерб ее обороноспособности и способствовать возвращению в сферу влияния России как страны-агрессора" , - подчеркнул народный депутат.
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А у зюзи все не в лад- невпопад. И нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая.И кто там ему какой отпор организовал, если у него монобильшисть, СБУ, Прокурор и МВД 100% свои.
И не стыдно ему при этом жалиться?
И если ему какой-то там Падлашенка (не знаю кто это ), один человек против всей этой зюзиной 100% армады мешает, так грош ему цена.
Пусть пишет заявление об отставке и идет кривляться на сцене дальше, там у него лучше получалось
Памятник, Памятник при жизни и молиться денно и ношно за здоровье! Заслужил, заработал благодетель-то наш!
Жаль нарИд достался гнилой, отблагодарил волшебным пендалем....
А при Порошенко мы жили в Украине, а не в стране "Какая разница".
Вероятно правильнее так: С 1990 по 1993 гг., (в то время, когда Украина ещё была независимым государством) ...
В свое время он даже основал в парламенте депутатское объединение «В Европу вместе с Россией», секретарем которого, кстати, стал известный украинофоб Дмитрий Табачник.
Деркач даже предлагал сделать эту фразу девизом украинской внешней политики, утверждая, что евроинтеграция Украины без России невозможна.
Интересно, что одноименный раздел на личном сайте Деркача сейчас удален. Известно, что именно А.Деркач постоянно возглавляет кампании по блокированию направления украинских контингентов в международные миротворческие силы и дальнейшей интеграции в натовские структуры. Одновременно он, в контакте с рядом депутатов российской Госдумы и немецкого бундестага, активно продвигает идею создания в противовес НАТО так называемого континентального блока в который бы входили РФ, Германия и Украина.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
Точнее, следят, чтобы она не слишком отходила от генеральной линии, определенной в Москве.
В январе 2009 года Андрей Деркач был одним из немногих мирян - делегатов Поместного собора Русской православной церкви, которых допустили к участию в выборах патриарха РПЦ.
Любопытно, что в во время последнего визита российского президента в Украину (февраль 2004 г.) и посещения им Киево-Печерской Лавры, А.Деркач был единственным отечественным политиком, который принимал участие в длительном келейном ******** Владимира Путина и митрополита Владимира.
Деркач активно лоббировал избрание одиозного митрополита Онуфрия главой УПЦ МП, с которым его связывают давние дружеские отношения.
Именно такой предстоятель нужен и Москве, и Деркачу, который является противником любой автокефалии УПЦ МП и выступает за более тесную интеграцию с Москвой.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
24 июля 2017 года Андрей Деркач стал инициатором расследования Генеральной прокураторы Украины (ГПУ) по поводу незаконного вмешательства организованной преступной группы в составе руководства Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ), должностных лиц Украины, посольства Украины в США, общественных организаций в выборы президента США. По фактам, изложенным в его официальном обращении, ГПУ начала официальное уголовное производство.
По словам Деркача, «своими необдуманными действиями члены группировки нанесли серьезный вред украинско-американским отношениям,
Украина предстала в глазах США как ненадежный партнер».
https://gordonua.com/ukr/tags/andrej-derkach.html
а отношения с украиной...ну...лес рубят, щепки летят