В транспорт в Киеве будут пускать только в маске, - распоряжение КГГА
Пассажиров пустят в общественный транспорт только в масках, а в метро все же должны обеспечить санитарный контроль и могут ограничивать число пассажиров.
Об этом сказано в распоряжении руководителя работ из ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.
Так, в метро должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. Людей с температурой выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания не будут впускать.
Для соблюдения расстояние не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций - может быть ограничено количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход).
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В салонах общественного транспорта обязаны проводить дезинфекцию. Вагоны метро будут дезинфицировать во время прибытия поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания. Остановки, станции и платформы должны дезинфицировать каждые 3 часа.
Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
При этом пассажиров призывают пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.
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Причем, по данным ряда источников, речь идет о новейшей (2019 года) разработке этого оружия - «Панцирь СМ», который по заверению Москвы «способен уничтожать гиперзвуковые цели» и был создан «для противовоздушных боев будущего».
Трофейный «Панцирь» уже доставили в Триполи и скорее всего его передадут Турции.
Сразу 4 русских «Панцирей» были уничтожены только утром 20 мая в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки (один из эпизодов утренней атаки https://twitter.com/newkc14/status/1263105031512997888?s=20 ВИДЕО )
Если к этим данным добавить предыдущие утилизации новейших русских систем ПВО в Ливии в ходе штурма базы аль-Ватыйя, то общее количество уничтоженных «панцирей» достигает не менее 9 единиц.
Кроме того, была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .
Это публичное унижение русского оружия наносит по престижу российского ВПК удар сравнимый с крупным военным поражением. Очевидно, что после того, как новейшее российское вооружение показало свою полную беспомощность на полях реальных сражений, покупателей на русский металлолом в мире резко поубавится, а значит, вслед за нефтяным кошельком начнет пустеть и кошелек военных контрактов.
Напомним, что войска действующего правительства Ливии при поддержке турецких дронов освободили важную стратегическую базу аль-Ватыйя, которая долгие годы служила базой для генерала-ренегата Хафтара, русских наемников «Вагнера» и крышующих Хафтара Объединенных Арабских Эмиратов.
Потеря базы стала крупным поражением Хафтара и его покровителей в Москве, Абу-Даби, Париже и Каире. Ряд комментаторов обратили внимание на то, что после потери базы аль-Ватыйя фигура Хафтара утратила былую значимость и теперь Турция и руководство Ливии вряд ли согласятся на то, что мятежный генерал может участвовать в каком-либо политическом процессе.
Последние события в Ливии меняют приоритеты Турции. Анкара уже не видит Хафтара как субъект дипломатического процесса. Протеже России, Египта, ОАЭ и Франции рассматривается как преступник и источник нестабильности в регионе, который надо ликвидировать.
Как пишут наблюдатели Турция продемонстрировала сначала в Идлибе, а теперь в Ливии своеобразный мастер-класс новой формы войны, к которой, судя по результатам боевых действий, Россия совершенно не готова ни технически, ни организационно.
Единственное, что еще остается у Москвы это старые советские ядерные ракеты (мультики Путина сейчас никто всерьез не воспринимает), которым путинская банда может угрожать другим странам.
Десакрализация путинского мифа о грозной военной машине России («мы весь мир поставим раком» - Кадыров) почти неизбежно приведет к ускорению процесса падения Путина и крушению выстроенной им системы криминально-мафиозной власти.
Со своей стороны отметим, что беспощадное публичное унижение русского оружия (Путина и его России) со стороны Турции, это также изощренная месть Эрдогана за подлое убийство 33 турецких солдат в Идлибе, когда российские самолеты разбомбили место дислокации турецких военных после того, как Анкара сообщила Москве их координаты, чтобы избежать бомбардировки.
Даже ВОЗ признала что маски следует носить только тем кто болен.
Под маской накапливаются бактерии и влага. Если их всё время носить, заболевших будет гораздо больше.
Она уже вся ворсистая и в некоторых местах до дыр протертая.
Хоть он и аккуратно с ней обращается.