В транспорт в Киеве будут пускать только в маске, - распоряжение КГГА

Пассажиров пустят в общественный транспорт только в масках, а в метро все же должны обеспечить санитарный контроль и могут ограничивать число пассажиров.

Об этом сказано в распоряжении руководителя работ из ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

Так, в метро должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. Людей с температурой выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания не будут впускать.

Для соблюдения расстояние не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций - может быть ограничено количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход).

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В салонах общественного транспорта обязаны проводить дезинфекцию. Вагоны метро будут дезинфицировать во время прибытия поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания. Остановки, станции и платформы должны дезинфицировать каждые 3 часа.

Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

При этом пассажиров призывают пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.

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