9 областей Украины не готовы переходить ко второму этапу послабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Согласно обновленным данным Минздрава Украины, девять областей не могут перейти ко второму этапу послабления карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Ослаблять карантин пока не могут Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Так, в Волынской, Закарпатской, Киевской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях превышен показатель инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, которое должно быть меньше 12).

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Днепропетровская, Донецкая и Луганская области не соответствуют показателю охвата тестированием, он у них меньше 12 на 100 тыс. населения за последние 7 дней.

Черновицкая область также не соответствует показателю загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с Covid-19. Этот показатель должен составлять менее 50%.

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Остальные области и город Киев, согласно показателям, могут ослаблять карантинные ограничениям.