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Новости Коронавирус и карантин
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9 областей Украины не готовы переходить ко второму этапу послабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

9 областей Украины не готовы переходить ко второму этапу послабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Согласно обновленным данным Минздрава Украины, девять областей не могут перейти ко второму этапу послабления карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Ослаблять карантин пока не могут Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Так, в Волынской, Закарпатской, Киевской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях превышен показатель инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, которое должно быть меньше 12).

9 областей Украины не готовы переходить ко второму этапу послабления карантина, - Минздрав 01

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Днепропетровская, Донецкая и Луганская области не соответствуют показателю охвата тестированием, он у них меньше 12 на 100 тыс. населения за последние 7 дней.

Черновицкая область также не соответствует показателю загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с Covid-19. Этот показатель должен составлять менее 50%.

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Остальные области и город Киев, согласно показателям, могут ослаблять карантинные ограничениям.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Итак, области, которым не дают тестов, бо там практически не болеют, не готовы.
Какой м@дак сие придумал?
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23.05.2020 14:07
+3
Эти падлы будут тянуть до осени, а потом новый карантин, вернее, самоизоляция, до следующего лета. И так все время.
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23.05.2020 14:06
+2
75% зебілов мають сидіти на самоізоляції.
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23.05.2020 14:36
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Правила форума Совет форумчан
Эти падлы будут тянуть до осени, а потом новый карантин, вернее, самоизоляция, до следующего лета. И так все время.
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23.05.2020 14:06 Ответить
То є так. В нас ще зарано запускати міський транспорт.
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23.05.2020 14:07 Ответить
Кількість людей померлих від різних хвороб, і у яких виявили вірус гриппу (covid 19) наразі десь 340 тис (в світі). Кожен рік в світі помирає від грипу 250-600 тис!! Давайте кожен рік влаштовувати "вірусобесіе" на 2-4 місяці.
(Маски, антисептики, дезінфекція, гігієна - це правильно.)
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23.05.2020 14:27 Ответить
А я б запустив і відмінив всі обмеження. А коли бабахне- подивився б як міняють ніки наші Свідки Світової Змови та рептилоїдів з Нубіру- Алєксандро, КириллЛещенко- крисолов, Дідовик, Меркава. Як із Зеленським-тільки самі упороті ніки не змінили.
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23.05.2020 14:28 Ответить
https://censor.net/user/354814 Тобто, працювати можна і треба, а добирайтесь хто як може?
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23.05.2020 15:18 Ответить
А как же рост "пневмоний" в последние дни?
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23.05.2020 14:07 Ответить
Итак, области, которым не дают тестов, бо там практически не болеют, не готовы.
Какой м@дак сие придумал?
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23.05.2020 14:07 Ответить
Внесите муда..мудрецы от власти ясность - Карантин ослабят или нет!?
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23.05.2020 14:18 Ответить
75% зебілов мають сидіти на самоізоляції.
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23.05.2020 14:36 Ответить
А ты за них всех будеш роботать
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23.05.2020 16:06 Ответить
В этой гребной зелёной власти нет никакой логики только личное обиженное конечное нутро чиошников
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23.05.2020 15:06 Ответить
В этой гребной зелёной власти нет никакой логики только личное обиженное конечное нутро чиошников
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23.05.2020 15:06 Ответить
Тут не понятно почему нет Киева, Киевской, Винницкой , Кировоградской по цифрам логики нет вообще, наз. Ху.. прос..чишь что и как
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23.05.2020 15:09 Ответить
Не понятно только одно.. как в течении сегодняшнего дня могли так резко поменяться данные по Киеву.. ( хотя уже есть сообщения что "договорились" и по Луганской и Донецкой областям с 25 мая.) Бардельеро одним словом, сами придумывают цифровые рамки показателей, потом их спонтанно меняют и в добавок переписывают " статистику" Ну кто теперь этой статистике поверит. Чудилы одним словом.
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23.05.2020 16:30 Ответить
не понял когда запустят транспорт в дон обл
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24.05.2020 10:45 Ответить
 
 