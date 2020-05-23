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Новости Агрессия России против Украины
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Террорист "ДНР" Щербак, задержанный в РФ по запросу Казахстана, получил 4,5 года тюрьмы. ФОТО

Боевик "ДНР" Евгений Щербак, которого в России арестовали и выдали по запросу Казахстана, отправится за решетку на 4,5 года.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Суд в Казахстане состоялся быстро, и Щербаку уже дали 4,5 года тюрьмы за наемничество", - написал он.

Террорист ДНР Щербак, задержанный в РФ по запросу Казахстана, получил 4,5 года тюрьмы 01

"Что тут можно сказать? Россия кинет всегда. Будет урок другим наивным дурачкам", - резюмировал Казанский.

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боевик (16779) Казахстан (781) терроризм (18689)


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Топ комментарии
+17
В Украине получил бы год условно
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23.05.2020 14:59
+15
Спасибо и на этом. Больше бы таких случаев и сволоты завозной поуменьшилось бы.
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23.05.2020 14:53
+10
Як вони там, за звичай, репетують? "Рускіє своіх нє бросают"? Дійсно, "нє бросают", а "кідают", як використаного гордона, через Х.х.хто б міг подумать?
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23.05.2020 14:46
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Катюзi по заслузi.
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23.05.2020 14:44 Ответить
Як вони там, за звичай, репетують? "Рускіє своіх нє бросают"? Дійсно, "нє бросают", а "кідают", як використаного гордона, через Х.х.хто б міг подумать?
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23.05.2020 14:46 Ответить
Спасибо и на этом. Больше бы таких случаев и сволоты завозной поуменьшилось бы.
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23.05.2020 14:53 Ответить
Пи дор Шаргунов и перерывах пейсатель теперь напишет книгу про зверства казахстанской хунты.
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23.05.2020 14:54 Ответить
За русь - усрусь!
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23.05.2020 14:56 Ответить
В Украине получил бы год условно
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23.05.2020 14:59 Ответить
Навряд . За украинскую фамилию " щербак " прокурор добавил бы .)) . А насчёт отсидки , - то пошёл бы по обменным спискам и на росии где - нибудь этого " патриота " прикопали в оконцовке .
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23.05.2020 15:32 Ответить
«Поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов»


И ты, который не вылазил с ордынских срач-шоу и лил ложь про Украину
ТЫ конечно-же не причем.
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23.05.2020 15:02 Ответить
А тут любопытная коллизия : Этот кусок говна- лузер Евгений Щербак , не сумел в этой жизни ничего добиться. И поехал грабить и убивать - за несколько тысяч километров людей, которые ему ничего плохого не сделали и не могли сделать. ХОТЯ! В своём родном Казахстане он вполне мог бы развернуть свою вооружённую борьбу против законных властей за Русскiй Мiръ. Гурьев (таперича Атырау), Ермак (нынче Аксу), Уральск, Усть-Каменногорск, Петропавловск, Семипалатинск, Павлодар и прилежащие им области - это ведь типо "Русский Мир"? До 1936 г. Казахстан вообще быль частью РСФСР . Статично эти земли без войны были заселены выходцами из европейской части России и Украины столетия назад. Чернозёмы, газ, нефть, уголь, руда, уран. Тысячи русскоязычных топонимов названий сел, деревень, посёлков, городков улиц, переулков, площадей были переименованы в тюркоязычные, государственный язык - один. И что ? И ничего ...Эти подлецы - жопой чуют - Казахстан - страна ,где им ласты завернут моментально и сгноят на зоне - если только ВЯКНУТ что" тута - Русский Мир". И возбуждаются на мальчиков в трусиках только по велению их плешивого фюрера всех таксистов, дальнобоев,охранников , мусоров, лампасников ,пенсов и прочей РФ биомассы. Давно описанный психиатрами "синдром трусливой агрессивности". Скот получил по заслугам от Казахстана. Жаль, мало.
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23.05.2020 15:32 Ответить
1. Откуда Костанайский суд узнал о существовании какого-то Щербакова и какой у него к нему интерес?
2. Откуда российская контора, специализирующаяся на выдачах, узнала о существовании какого-то Щербакова, какой у нее к нему был интерес? Откуда она узнала, что и у Костанайских органов к этому Щербакову есть какие-то вопросы?
3. Почему он умолял предоставить ему убежище у тех кто его ослепил и оглушил блеском и шумом своих телеэкранов, а не у тех, за кого он еле выжил?

Может есть какая-то ниточка начало которой спрятано в периоде еще до ослепления и оглушения российским телевизором?
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23.05.2020 15:44 Ответить
і чацьвертае пытанне - хто такі «Шчэрбакоў»?
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23.05.2020 16:08 Ответить
О! дзякуй што падказаў Шчэрбак вядома ж. Шкада што тут рэдагаваць няма магчымасці
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23.05.2020 20:58 Ответить
на расии как бы намекают, засудили несправедливо рюськга парня, в Костанае..в северном Казахстане, исконно рюськой территории...надо пойти и вразумить чурок
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23.05.2020 16:04 Ответить
Добре, що у не нас засудили, якщо б іще засудили. Зеленський би всеодно поміняв би на таксиста
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23.05.2020 18:34 Ответить
Есть страны, где герой не герой,а закон нарушил и в тюрьму.
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23.05.2020 18:57 Ответить
Рашист Щербаков громадянин Казахстану,і тому його і видали казахам А ті молодці дали рашисту аж чотири роки. В Ураїні наш Кривосуд засудив би його умовно. Казахи працюють привентивно , щоб іншим рашистам яких в Казахстані повним повно був урок.
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24.05.2020 14:58 Ответить
 
 