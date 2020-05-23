Террорист "ДНР" Щербак, задержанный в РФ по запросу Казахстана, получил 4,5 года тюрьмы. ФОТО
Боевик "ДНР" Евгений Щербак, которого в России арестовали и выдали по запросу Казахстана, отправится за решетку на 4,5 года.
Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
Суд в Казахстане состоялся быстро, и Щербаку уже дали 4,5 года тюрьмы за наемничество", - написал он.
"Что тут можно сказать? Россия кинет всегда. Будет урок другим наивным дурачкам", - резюмировал Казанский.
Топ комментарии
+17 user009
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+15 Койот Восточноукраинский
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+10 Evgeny N
показать весь комментарий23.05.2020 14:46
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И ты, который не вылазил с ордынских срач-шоу и лил ложь про Украину
ТЫ конечно-же не причем.
2. Откуда российская контора, специализирующаяся на выдачах, узнала о существовании какого-то Щербакова, какой у нее к нему был интерес? Откуда она узнала, что и у Костанайских органов к этому Щербакову есть какие-то вопросы?
3. Почему он умолял предоставить ему убежище у тех кто его ослепил и оглушил блеском и шумом своих телеэкранов, а не у тех, за кого он еле выжил?
Может есть какая-то ниточка начало которой спрятано в периоде еще до ослепления и оглушения российским телевизором?