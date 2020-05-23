Террорист "ДНР" Щербак, задержанный в РФ по запросу Казахстана, получил 4,5 года тюрьмы. ФОТО

Боевик "ДНР" Евгений Щербак, которого в России арестовали и выдали по запросу Казахстана, отправится за решетку на 4,5 года.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Суд в Казахстане состоялся быстро, и Щербаку уже дали 4,5 года тюрьмы за наемничество", - написал он.

"Что тут можно сказать? Россия кинет всегда. Будет урок другим наивным дурачкам", - резюмировал Казанский.

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