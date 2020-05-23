Зеленский пообещал Порошенко "приключения", и ГБР это отрабатывает, - адвокаты Новиков и Головань
Очередное сфабрикованное дело против пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко - это одно из "приключений", которые публично на пресс-конференции пообещал Владимир Зеленский. А Государственное бюро расследований, которое является инструментом Офиса Зеленского в политических преследованиях, немедленно бросилось выполнять заказы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, так прокомментировали адвокаты Петра Порошенко так называемую "историю с картинами".
"Все уже отметили, что "история с картинами" происходит на фоне пресс-конференции Зеленского, который обещал "приключения". Очевидно, это и есть те обещанные "приключения". Уже отошла на второй план история со знаменитыми "пленками Байдена", которая подавалась как сенсация. Теперь уже новая сенсация - история о картинах", - говорит адвокат Илья Новиков.
"Очень показательно, что так быстро реагирует ГБР на обещания президента Зеленского устроить приключения Петру Порошенко. Очень показательно также то, что уже потеряли надежду в ГБР найти что-то противоправное, чтобы относилось к тому периоду, когда Петр Порошенко был президентом Украины. Поскольку пошли уже глубоко в историю. И изучают ситуацию с тех времен, когда президент Зеленский еще, я так думаю, работал на телеканале "Интер". Следует посмотреть на то, как это осуществляется снова. Используются любимые для президента Зеленского так называемые "видосики". Поскольку вместо того, чтобы направлять повестки - это уже для ГБР абсолютно характерно за все последние годы - вместо того, чтобы вручать повестки в соответствии с нормами УПК, демонстрируются разного рода ютуб креативные ролики, которые по мнению следователей ГБР должны заменить выполнение норм закона", - говорит адвокат Игорь Головань.
Адвокаты также обратили внимание на то, что ГБР намеренно перенесло юридический адрес одного из своих отделов в полуразрушенную сооружение в Печерском районе, чтобы работать "под зонтиком" одиозного Печерского суда.
"ГБР очень ценит свою принадлежность к территории Печерского суда. По причинам, которые не оглашаются официально, но они вполне очевидны. Им комфортно работать только с этим судом, а также внутри этого суда только с конкретными судьями. Судья Вовк, который только что обязал открыть производство в отношении вице-президента и кандидата в президенты США Байдена - это как раз один из тех судей. Он не мог бы контролировать работу ГБР, если бы они открыто признавали, что они находятся на улице Петлюры в Шевченковском районе. Это была бы подсудность другого суда", - объясняет Новиков.
Адвокаты напомнили, что на днях исполнился год первому уголовному производству, которое было открыто против Порошенко. И за это время никаких доказательств ни в одном деле не предъявлено.
"Эта комедия отыгрывается ГБР, пророссийскими силами-заказчиками и Офисом президента. И теперь, как мы видим по результатам пресс конференции, лично президентом Зеленским, эта комедия отыгрывается уже год. И мы видим, что ничего, никаких фактов каких-либо правонарушений представлено не было, но никто не сомневается, и это откровенно утверждается, и лично президентом Зеленским, что все эти производства фабрикуются против пятого президента Украины Петра Порошенко. В таких обстоятельствах говорить о вызовах и допросах президента Порошенко в качестве свидетеля - это абсолютно противоречит конституционному принципу верховенства права. Если есть что предъявить - предъявляйте. Но делать, чтобы лишь доставить удовольствие заказчику - все эти противоправные вызовы неизвестно куда, мы не будем потакать этим противоправным требованиям", - отметил Головань.
"Положительным моментом этого года и всех этих событий является то, что все меньше людей всерьез воспринимают каждую новую такую историю. При этом понятно, что это не последняя такая история. Президент Зеленский обещал. Некоторым его обещаниям нельзя верить. А вот этим обещаниям верить можно - если он обещал приключения, в этой части я верю", - иронизирует Новиков.
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скушно...
отличаться физиологически?
по образцу и подобию моники-кумира???)))
а ты наверно исключительно любишь монику??? больше некого...)))
Просто удивительно, в еврейской, вроде бы и образованной семье и вырос такой дурак.
типичные приментовские жжжж.... евреи )))
такой вот контраст - очень умник и очень дурак.
Дипломная работа «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ С НЕГЛАСНОЙ АГЕНТУРОЙ»
Все его «достижения» так или иначе связаны с КГБ-шным прошлым.
Дед Андрея Деркача служил в НКВД, отец Андрея Деркача также воспитанник системы КГБ, а позже и одиозный руководитель СБУ времен Кучмы. Деркач-младший также пошел по стопам своих отца и деда.
Как вспоминает А.Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях".
Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.
И неудивительно, что в независимой Украине политическая и бизнес-карьера Андрея Деркача была обеспечена поддержкой «семьи».
Клан Кучма - старший Деркач, скрепленный родственными связями (жены Кучмы и Леонида Деркача являются сестрами)обеспечили продвижение Андрея по карьерной лестнице.
В свое время он даже основал в парламенте депутатское объединение «В Европу вместе с Россией», секретарем которого, кстати, стал известный украинофоб Дмитрий Табачник.
Деркач даже предлагал сделать эту фразу девизом украинской внешней политики, утверждая, что евроинтеграция Украины без России невозможна.
Интересно, что одноименный раздел на личном сайте Деркача сейчас удален. Известно, что именно А.Деркач постоянно возглавляет кампании по блокированию направления украинских контингентов в международные миротворческие силы и дальнейшей интеграции в натовские структуры. Одновременно он, в контакте с рядом депутатов российской Госдумы и немецкого бундестага, активно продвигает идею создания в противовес НАТО так называемого континентального блока в который бы входили РФ, Германия и Украина.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
- Ну там чай, згущонка, сигарети. )))
но то что делает поц-Зедент говорит о том
что он ипанутый на всю голову
или вросто голова забита ватой от советничков
и инструкций ***** Обнуленного
- Ну там чай, згущонка, сигарети. )))
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
ВОПРОС К ДЕБИЛУ А В КАКОМ СТОЛЕТИИ и не надо мне прикрываться Порошенком уже зебедил не катит
У штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». Про це заявив речник Ендрю Бейтс, повідомляє https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post .
«Вони значною мірою відредагували записи, і це все не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу», - сказав Бейтс.
У Байдена вважають, що оприлюднення цих записів - це продовження давньої російської спроби йому нашкодити. Представники колишнього віцепрезидента також зазначають, що у цьому може бути замішана російська державна телевізійна компанія Russia Today, й натякнули на звʼязок Деркача з Росією.«П'ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України» і через втягування у передвиборчу боротьбу у США намагається підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві (на момент випуску Андрія Деркача у 1993 році заклад вже називався Академією Міністерства безпеки Росії - ред.), - сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію.
Відкрите запитання
Законних шляхів отримання народним депутатом записів розмов президента України з американським посадовцем просто не існує. Утім, Офіс президента, як заявив Порошенко, є не єдиним гіпотетично можливим джерелом, з якого Деркач міг отримати записи. На цьому зауважує у розмові з Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.
«Враховуючи, що Деркач завжди займав промосковську позицію, то він міг отримати записи від Росії. Деркач - є учасником гри з дестабілізації в Україні, впровадження концепції хаосу. Росіяни мають таку агентуру і техніку, що можуть отримати доступ і до таких записів. Наші політики постійно недооцінюють можливості спеціальних служб росіян та їхній вплив. Путін підняв роль спецслужб і лякає ними весь світ. А у нас жоден президент не приділяв цьому належної уваги», - каже Скіпальський.
Син генерала Служби безпеки України, який навчався в Академії Міністерства безпеки Росії, не міг бути непоміченим російськими спецслужбами і не мати з ними контактів. Чи збереглися такі контакти до сьогодні? Олександр Скіпальський залишає це запитання відкритим за браком доказів.Але мала бути відкрита кримінальна справа проти Андрія Деркача за розголошення державної таємниці, якою є записи телефонних розмов президента.
https://www.radiosvoboda.org/a/30624516.html
Натомість, якщо «плівки Деркача» розглядати у виключно українському контексті, то можна побачити спробу проросійських сил прискорити антимайданівський реванш, ознаки якого вже намітилися в Україні, спільна зацікавленість у цьому діячів режиму Януковича і кремлівської верхівки є загальновідомою.https://www.radiosvoboda.org/a/30624516.html
Хоча я не впевнений, що розумові здібності дозволять це тобі зробити.
Наш зебил явно к первой категории не относится...