Зеленский пообещал Порошенко "приключения", и ГБР это отрабатывает, - адвокаты Новиков и Головань

Очередное сфабрикованное дело против пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко - это одно из "приключений", которые публично на пресс-конференции пообещал Владимир Зеленский. А Государственное бюро расследований, которое является инструментом Офиса Зеленского в политических преследованиях, немедленно бросилось выполнять заказы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, так прокомментировали адвокаты Петра Порошенко так называемую "историю с картинами".

"Все уже отметили, что "история с картинами" происходит на фоне пресс-конференции Зеленского, который обещал "приключения". Очевидно, это и есть те обещанные "приключения". Уже отошла на второй план история со знаменитыми "пленками Байдена", которая подавалась как сенсация. Теперь уже новая сенсация - история о картинах", - говорит адвокат Илья Новиков.

"Очень показательно, что так быстро реагирует ГБР на обещания президента Зеленского устроить приключения Петру Порошенко. Очень показательно также то, что уже потеряли надежду в ГБР найти что-то противоправное, чтобы относилось к тому периоду, когда Петр Порошенко был президентом Украины. Поскольку пошли уже глубоко в историю. И изучают ситуацию с тех времен, когда президент Зеленский еще, я так думаю, работал на телеканале "Интер". Следует посмотреть на то, как это осуществляется снова. Используются любимые для президента Зеленского так называемые "видосики". Поскольку вместо того, чтобы направлять повестки - это уже для ГБР абсолютно характерно за все последние годы - вместо того, чтобы вручать повестки в соответствии с нормами УПК, демонстрируются разного рода ютуб креативные ролики, которые по мнению следователей ГБР должны заменить выполнение норм закона", - говорит адвокат Игорь Головань.

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Адвокаты также обратили внимание на то, что ГБР намеренно перенесло юридический адрес одного из своих отделов в полуразрушенную сооружение в Печерском районе, чтобы работать "под зонтиком" одиозного Печерского суда.

"ГБР очень ценит свою принадлежность к территории Печерского суда. По причинам, которые не оглашаются официально, но они вполне очевидны. Им комфортно работать только с этим судом, а также внутри этого суда только с конкретными судьями. Судья Вовк, который только что обязал открыть производство в отношении вице-президента и кандидата в президенты США Байдена - это как раз один из тех судей. Он не мог бы контролировать работу ГБР, если бы они открыто признавали, что они находятся на улице Петлюры в Шевченковском районе. Это была бы подсудность другого суда", - объясняет Новиков.

Адвокаты напомнили, что на днях исполнился год первому уголовному производству, которое было открыто против Порошенко. И за это время никаких доказательств ни в одном деле не предъявлено.

"Эта комедия отыгрывается ГБР, пророссийскими силами-заказчиками и Офисом президента. И теперь, как мы видим по результатам пресс конференции, лично президентом Зеленским, эта комедия отыгрывается уже год. И мы видим, что ничего, никаких фактов каких-либо правонарушений представлено не было, но никто не сомневается, и это откровенно утверждается, и лично президентом Зеленским, что все эти производства фабрикуются против пятого президента Украины Петра Порошенко. В таких обстоятельствах говорить о вызовах и допросах президента Порошенко в качестве свидетеля - это абсолютно противоречит конституционному принципу верховенства права. Если есть что предъявить - предъявляйте. Но делать, чтобы лишь доставить удовольствие заказчику - все эти противоправные вызовы неизвестно куда, мы не будем потакать этим противоправным требованиям", - отметил Головань.

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"Положительным моментом этого года и всех этих событий является то, что все меньше людей всерьез воспринимают каждую новую такую ​​историю. При этом понятно, что это не последняя такая история. Президент Зеленский обещал. Некоторым его обещаниям нельзя верить. А вот этим обещаниям верить можно - если он обещал приключения, в этой части я верю", - иронизирует Новиков.