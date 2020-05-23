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Зеленский пообещал Порошенко "приключения", и ГБР это отрабатывает, - адвокаты Новиков и Головань

Зеленский пообещал Порошенко

Очередное сфабрикованное дело против пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко - это одно из "приключений", которые публично на пресс-конференции пообещал Владимир Зеленский. А Государственное бюро расследований, которое является инструментом Офиса Зеленского в политических преследованиях, немедленно бросилось выполнять заказы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, так прокомментировали адвокаты Петра Порошенко так называемую "историю с картинами".

"Все уже отметили, что "история с картинами" происходит на фоне пресс-конференции Зеленского, который обещал "приключения". Очевидно, это и есть те обещанные "приключения". Уже отошла на второй план история со знаменитыми "пленками Байдена", которая подавалась как сенсация. Теперь уже новая сенсация - история о картинах", - говорит адвокат Илья Новиков.

"Очень показательно, что так быстро реагирует ГБР на обещания президента Зеленского устроить приключения Петру Порошенко. Очень показательно также то, что уже потеряли надежду в ГБР найти что-то противоправное, чтобы относилось к тому периоду, когда Петр Порошенко был президентом Украины. Поскольку пошли уже глубоко в историю. И изучают ситуацию с тех времен, когда президент Зеленский еще, я так думаю, работал на телеканале "Интер". Следует посмотреть на то, как это осуществляется снова. Используются любимые для президента Зеленского так называемые "видосики". Поскольку вместо того, чтобы направлять повестки - это уже для ГБР абсолютно характерно за все последние годы - вместо того, чтобы вручать повестки в соответствии с нормами УПК, демонстрируются разного рода ютуб креативные ролики, которые по мнению следователей ГБР должны заменить выполнение норм закона", - говорит адвокат Игорь Головань.

Смотрите также: ГБР вызвало Порошенко на допрос свидетелем по делу о контрабанде картин. В "ЕС" заявили о политическом преследовании со стороны Зеленского. ВИДЕО

Адвокаты также обратили внимание на то, что ГБР намеренно перенесло юридический адрес одного из своих отделов в полуразрушенную сооружение в Печерском районе, чтобы работать "под зонтиком" одиозного Печерского суда.

"ГБР очень ценит свою принадлежность к территории Печерского суда. По причинам, которые не оглашаются официально, но они вполне очевидны. Им комфортно работать только с этим судом, а также внутри этого суда только с конкретными судьями. Судья Вовк, который только что обязал открыть производство в отношении вице-президента и кандидата в президенты США Байдена - это как раз один из тех судей. Он не мог бы контролировать работу ГБР, если бы они открыто признавали, что они находятся на улице Петлюры в Шевченковском районе. Это была бы подсудность другого суда", - объясняет Новиков.

Адвокаты напомнили, что на днях исполнился год первому уголовному производству, которое было открыто против Порошенко. И за это время никаких доказательств ни в одном деле не предъявлено.

"Эта комедия отыгрывается ГБР, пророссийскими силами-заказчиками и Офисом президента. И теперь, как мы видим по результатам пресс конференции, лично президентом Зеленским, эта комедия отыгрывается уже год. И мы видим, что ничего, никаких фактов каких-либо правонарушений представлено не было, но никто не сомневается, и это откровенно утверждается, и лично президентом Зеленским, что все эти производства фабрикуются против пятого президента Украины Петра Порошенко. В таких обстоятельствах говорить о вызовах и допросах президента Порошенко в качестве свидетеля - это абсолютно противоречит конституционному принципу верховенства права. Если есть что предъявить - предъявляйте. Но делать, чтобы лишь доставить удовольствие заказчику - все эти противоправные вызовы неизвестно куда, мы не будем потакать этим противоправным требованиям", - отметил Головань.

Читайте также: "Полностью отредактированы": у Байдена прокомментировали "пленки Деркача"

"Положительным моментом этого года и всех этих событий является то, что все меньше людей всерьез воспринимают каждую новую такую ​​историю. При этом понятно, что это не последняя такая история. Президент Зеленский обещал. Некоторым его обещаниям нельзя верить. А вот этим обещаниям верить можно - если он обещал приключения, в этой части я верю", - иронизирует Новиков.

Зеленский Владимир (20255) Новиков (249) Порошенко Петр (19591) ГБР (2975) Головань Игорь (113)


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Топ комментарии
+90
Зеленский пообещал Порошенко "приключения", и ГБР это отрабатывает, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 5003
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23.05.2020 15:02
+81
Зеленский пообещал Порошенко "приключения", и ГБР это отрабатывает, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 1699
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23.05.2020 15:03
+70
Зеленский пообещал Порошенко "приключения", и ГБР это отрабатывает, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 58
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23.05.2020 15:06
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Страница 3 из 3
Но, в гавне, свинособака, почему то ты))
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23.05.2020 18:03 Ответить
Якісь порохоботи сьогодні нецікаві, працюють через силу, старі шаблони.
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23.05.2020 17:32 Ответить
а зачем напрягаться, если тема вшивая, как и все от зеленки?
скушно...
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23.05.2020 18:00 Ответить
напевне Петя пайку зменшив, бо не бачить користі з віртуальних "бійців"
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23.05.2020 18:04 Ответить
Наверняка ты, свинособака, за боярку тут скрешь. Портки хоть меняешь?
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23.05.2020 18:06 Ответить
Яка погода в Пітері?
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23.05.2020 18:19 Ответить
фантазируй дальше, дурак думкаю богатеет )))) чем бы дитя не тешилось...)))
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23.05.2020 18:10 Ответить
Так шустро вступаєшся за соєвих, - ти теж нетрадиційної орієнтації?
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23.05.2020 19:17 Ответить
а утебя традиция какая?
отличаться физиологически?
по образцу и подобию моники-кумира???)))
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23.05.2020 21:37 Ответить
любиш Петю?
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23.05.2020 22:29 Ответить
я люблю жену, детей прочую свою семью. среди них нет петь
а ты наверно исключительно любишь монику??? больше некого...)))
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23.05.2020 23:40 Ответить
Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2419
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23.05.2020 17:33 Ответить
ОЙ ДУРАК!
Просто удивительно, в еврейской, вроде бы и образованной семье и вырос такой дурак.
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23.05.2020 17:40 Ответить
Да ты папку ейного послушай - старый надутый индюк с пейсами
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23.05.2020 18:07 Ответить
я вырос на соцгороде в кривом роге. там совсем НЕОБРАЗОВАННАЯ семья.
типичные приментовские жжжж.... евреи )))
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23.05.2020 18:13 Ответить
Так я и написал, - вроде бы.
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23.05.2020 18:20 Ответить
среди евреев есть умные и очень умные, но и много дураков, даже поболее чем умных.
такой вот контраст - очень умник и очень дурак.
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23.05.2020 21:14 Ответить
ну шо путевое может вырости в семье МУСОРА?
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24.05.2020 07:27 Ответить
С 1990 по 1993 гг., (в то время, когда Украина уже была независимым государством)АНДРЕЙ ДЕРКАЧ ПРОХОДИЛ ОБУЧЕНИЕВВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве.
Дипломная работа «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ С НЕГЛАСНОЙ АГЕНТУРОЙ»

Все его «достижения» так или иначе связаны с КГБ-шным прошлым.
Дед Андрея Деркача служил в НКВД, отец Андрея Деркача также воспитанник системы КГБ, а позже и одиозный руководитель СБУ времен Кучмы. Деркач-младший также пошел по стопам своих отца и деда.
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23.05.2020 17:49 Ответить
аналогично и Наливайченко, лизо ... Тимошенки С 1990 по 1993 гг., (в то время, когда Украина уже была независимым государством) ПРОХОДИЛ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве. Об этом что-то забыли упоминать.
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23.05.2020 21:13 Ответить
Ба й де ну приувет, в эуропу они нас вели с петькой.
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24.05.2020 00:47 Ответить
Для зебілів всі критики Зе чомусь "порохоботи", напевно в цьому щось і є.
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23.05.2020 17:49 Ответить
В свое время Деркач-старший возглавлял отдел КГБ на днепропетровском военном заводе Южмаш, одним из руководителей которого был будущий президент Украины http://lb.ua/file/person/1406_kuchma_leonid_danilovich.html Леонид Кучма .
Как вспоминает А.Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях".
Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.
И неудивительно, что в независимой Украине политическая и бизнес-карьера Андрея Деркача была обеспечена поддержкой «семьи».
Клан Кучма - старший Деркач, скрепленный родственными связями (жены Кучмы и Леонида Деркача являются сестрами)обеспечили продвижение Андрея по карьерной лестнице.
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23.05.2020 17:49 Ответить
Вообще, дружба с Россией - любимая тема Деркача.
В свое время он даже основал в парламенте депутатское объединение «В Европу вместе с Россией», секретарем которого, кстати, стал известный украинофоб Дмитрий Табачник.
Деркач даже предлагал сделать эту фразу девизом украинской внешней политики, утверждая, что евроинтеграция Украины без России невозможна.
Интересно, что одноименный раздел на личном сайте Деркача сейчас удален. Известно, что именно А.Деркач постоянно возглавляет кампании по блокированию направления украинских контингентов в международные миротворческие силы и дальнейшей интеграции в натовские структуры. Одновременно он, в контакте с рядом депутатов российской Госдумы и немецкого бундестага, активно продвигает идею создания в противовес НАТО так называемого континентального блока в который бы входили РФ, Германия и Украина.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
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23.05.2020 17:50 Ответить
- Петро Олексійович, телеглядачі цікавляться, які ваші улюблені передачі?
- Ну там чай, згущонка, сигарети. )))
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23.05.2020 18:20 Ответить
я далеко не сторонник Барыги
но то что делает поц-Зедент говорит о том
что он ипанутый на всю голову
или вросто голова забита ватой от советничков
и инструкций ***** Обнуленного
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23.05.2020 18:31 Ответить
порошенко доллжен сидеть вместе со своим співзасновником партии регинов раковой опухолью Украины ахметовым и за ротердам+ и за другие злодеяния!!!
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23.05.2020 19:10 Ответить
а ты в психиатрической клинике должен быть
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23.05.2020 20:32 Ответить
у тебя уже и номерок есть. Не меняй.
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24.05.2020 00:48 Ответить
Правда глаза колет, что хетьман нас не вёл в Европу?!
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24.05.2020 00:49 Ответить
- Петро Олексійович, телеглядачі цікавляться, які ваші улюблені передачі?
- Ну там чай, згущонка, сигарети. )))
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23.05.2020 19:14 Ответить
автор шутки - Жидков из квартала ?
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23.05.2020 20:32 Ответить
Откуда ослу и его почитателям знать про маятник,который имеет свойство качаться в обе стороны?
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23.05.2020 20:02 Ответить
Він же розраховував на другий термін , ростив і пестив Медведчука,- а люди виявились не дурнішими за Баригу . Зеленський виявився таким самим імітатором . Каже непогано , але робить зовсім навпаки - як найяскравіший вияв цього - досі відкритий кордон України із ворогом !
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23.05.2020 20:57 Ответить
Пусть первый досидит сначала
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24.05.2020 02:06 Ответить
Шута на гиляку!
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23.05.2020 20:07 Ответить
ПОКИ В СІЗО,ЗОНІ НЕ БУДУТЬ СИДІТИ ВОРОГИ, ЗРАДНИКИ УКРАЇНИ МЕДВЕДЧУК, ПОРТНОВ, ШУФРИЧ, БОЙКО, ЛУКАШ, ВОЛОШИН, КОЛОМОЙСЬКИЙ, ДОБКІН, ГЕПА, РАБІНОВИЧ .... вся ригівська шваль буду вважати що влада Земанди не бореться з ворогами України а сприяє їм в цькуванні патріотів. Вороги України повинні сидіти в тюрмі і довго. А ви цькуєте Порошенка .Так, Порошенко і його оточення по великому рахунку винні в всіх сьогоднішніх проблемах України. Винні в тому, що їм ( Порошенку) був даний шанс Україну приєднати до НАТО і ЄС, побороти корупцію і набагато покращити життєвий рівень народу а він все бездарно продав за власне благополуччя, розбазарив серед кумів, любих друзів, сім'ї. Порошенко винен в тому що потурав відвертим зрадникам України і практично реанімував в українській політиці мертвечуків, шуфричів, бойок.... чим поставив під загрозу саме існування незалежної держави України. АЛЕ ПРИ ПОРОШЕНКУ ВІДНОВИЛИ АРМІЮ І ВІДБИЛИ НАВАЛУ КРЕМЛЯ ЗГУРТУВАЛИ СВІТ ПРОТИ АГРЕСОРА ПОПОВНИЛИ КАЗНУ ДЕРЖАВИ ВІДНОВИЛИ ПАРОСТКИ ДЕМОКРАТІЇ .......
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23.05.2020 20:17 Ответить
Порошенко підтримує Медведчука . Вони - однопартійці , чи у Вас пам'ять , як у риби ?
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23.05.2020 20:59 Ответить
Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2559
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23.05.2020 20:21 Ответить
Давай фото ручкання Бариги з ****** . Не маніпулюй , не змушуй людей обирати із двох сортів гівна , Україні потрібен Президент , чиї діти будуть жити , навчатись і лікуватись в українських звичайних школах і лікарнях . Досі таких не було .
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23.05.2020 21:03 Ответить
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 8462
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24.05.2020 00:38 Ответить
цей клоун ще сто разів пошкодує що підняв xвоста на шановного Петра Олексійовича
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23.05.2020 20:35 Ответить
ШАНОВНОГО!!!!! ого, мальдивы забыли?
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24.05.2020 00:52 Ответить
Мы Оман помним)))
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24.05.2020 01:01 Ответить
Сможете мне объяснить как так получилось, что мы шли в Европу а Порошенко не вёл нас туда, а как раз от туда? Ну сугубо по словам Ба й д ена.
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24.05.2020 01:37 Ответить
А с каких пор Байден вдруг стал авторитетом для зебуинов? Вы,ребята,совсем заврались,прикрывая поход Украны при своем осле в ж**у.
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24.05.2020 02:01 Ответить
" Савєтнікі " у зе розумово відсталі або шкідники,а може і він такий.
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23.05.2020 20:49 Ответить
Вот я не как не пойму это чмо которое зе обещало недоделанное что эпоха бедности кончится
ВОПРОС К ДЕБИЛУ А В КАКОМ СТОЛЕТИИ и не надо мне прикрываться Порошенком уже зебедил не катит
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23.05.2020 21:35 Ответить
Ми радимо Порошенку П.О. уже зараз готувати або допомогати у підготовці роботи майбутнього Народного Державного Трибуналу з безпеки України по сьогоднішнім і до Майданним антидержавним справам. Просто шкода буде витрачати час на ось ці розбірки зрадників та диверсантів чужого впливу на суспільстіво України. Але,що би відновити всі до єдиної ознаки державності країни просто необхідно буде поставити всі крапки над "і". Ну,а інше і більш результативне- це зміна ,вірніше Укріплення держави і державності шляхом приведення до влади Єдиногосі Постійного Стовпа Державності .....* Королівства його Величності. Все це спростить і вирішить буквально все: і сепаратизм,і колобораціонізм,і державність, і економіку,і олігархізм, і корупцію,і все лайно,що накопичилось. Президентська чи презид-парламентська форма правління нам,вибачте, НЕ ПІДХОДИТЬ, вона завела нас в глухий кут і поновлена державність при Порошенку П.О. після нього при допомозі частини ватопацифіського та ворожого до України населення привела....на антидержавний шлях ,що веде до самознищення. І у нас це є лише один шлях до спокою в своїй державі. Прикладів безліч: Іспанія,арабські емірати, африканські країни. Де є Королівства,там спрогнозований завтрішній день. Краще корити одного Володаря,а ніж десятки антидержавних товстосумів та сепаратистів!
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23.05.2020 22:26 Ответить
Дай Боже нам розуму та сил!
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23.05.2020 22:32 Ответить
Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2544
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23.05.2020 22:46 Ответить
«Плівки Деркача» не розповіли світові нічого нового і Петрові Порошенку насправді навряд чи загрожують серйозні наслідки через порушене проти нього кримінальне провадження. Водночас оприлюднення записів може зіпсувати відносини з американцями, а вигоду від цього отримає лише Росія. Такі висновки експерти зробили з оприлюднення записів розмов нібито Петра Порошенка і Джо Байдена.

У штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». Про це заявив речник Ендрю Бейтс, повідомляє https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post .
«Вони значною мірою відредагували записи, і це все не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу», - сказав Бейтс.
У Байдена вважають, що оприлюднення цих записів - це продовження давньої російської спроби йому нашкодити. Представники колишнього віцепрезидента також зазначають, що у цьому може бути замішана російська державна телевізійна компанія Russia Today, й натякнули на звʼязок Деркача з Росією.«П'ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України» і через втягування у передвиборчу боротьбу у США намагається підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві (на момент випуску Андрія Деркача у 1993 році заклад вже називався Академією Міністерства безпеки Росії - ред.), - сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію.

Відкрите запитання
Законних шляхів отримання народним депутатом записів розмов президента України з американським посадовцем просто не існує. Утім, Офіс президента, як заявив Порошенко, є не єдиним гіпотетично можливим джерелом, з якого Деркач міг отримати записи. На цьому зауважує у розмові з Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.
«Враховуючи, що Деркач завжди займав промосковську позицію, то він міг отримати записи від Росії. Деркач - є учасником гри з дестабілізації в Україні, впровадження концепції хаосу. Росіяни мають таку агентуру і техніку, що можуть отримати доступ і до таких записів. Наші політики постійно недооцінюють можливості спеціальних служб росіян та їхній вплив. Путін підняв роль спецслужб і лякає ними весь світ. А у нас жоден президент не приділяв цьому належної уваги», - каже Скіпальський.
Син генерала Служби безпеки України, який навчався в Академії Міністерства безпеки Росії, не міг бути непоміченим російськими спецслужбами і не мати з ними контактів. Чи збереглися такі контакти до сьогодні? Олександр Скіпальський залишає це запитання відкритим за браком доказів.Але мала бути відкрита кримінальна справа проти Андрія Деркача за розголошення державної таємниці, якою є записи телефонних розмов президента.
https://www.radiosvoboda.org/a/30624516.html
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23.05.2020 22:50 Ответить
Утім, якщо оприлюднення «плівок Деркача» розглядати у контексті міжнародної політики, то операцію провели не тими руками. «Викриття», що походять від Андрія Деркача, не матимуть значних наслідків, в США тепер не сприймають скомпроментованих діячів режиму Януковича. Це спроби політичних трупів якимось чином зачепитися за американську внутрішньополітичну боротьбу, за президентські вибори. Але це виглядає смішним і недоречним. Хлопці не розуміють, куди лізуть. Можна подумати, у США не знають ціни таким деркачам. Політичним банкрутам не вдасться на цій темі заробити політичний капітал. Але прозвучати поряд з Байденом чи Трампом - це вже велике щастя для таких колишніх політиків. Цим «тіням» ніякого позитиву від цієї історії «не світить». Нині в очах американців, громадської думки, будь-який зв'язок з Януковичем викликає тільки огиду.
Натомість, якщо «плівки Деркача» розглядати у виключно українському контексті, то можна побачити спробу проросійських сил прискорити антимайданівський реванш, ознаки якого вже намітилися в Україні, спільна зацікавленість у цьому діячів режиму Януковича і кремлівської верхівки є загальновідомою.https://www.radiosvoboda.org/a/30624516.html
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23.05.2020 22:54 Ответить
це воно обісцялось до чи після як квакнуло?
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23.05.2020 23:57 Ответить
Перед тим, ніж почати писати тут цю маячню, поцікався датами, що вибиті на медалі за окупацію Россією Криму, і датою коли Порошенко став Президентом у 2014 році.
Хоча я не впевнений, що розумові здібності дозволять це тобі зробити.
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24.05.2020 00:45 Ответить
Бывших не бывает...
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24.05.2020 03:15 Ответить
В нашем городе всегда жило очень много евреев, так вот они говорили, что если еврей умный ---то он О-о-чень умный, а если еврей дурак , то это такой ДУРАК!
Наш зебил явно к первой категории не относится...
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24.05.2020 01:06 Ответить
Соя картины потянула? Где почитать?
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24.05.2020 03:14 Ответить
С начало на Порошенко дело открывали ,за Керченский проход ,не прокатило ,теперь на Рашу в суд ,за арест судов и моряков . Е....ное шапито
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24.05.2020 08:01 Ответить
Приключения зе-нелох, после перевыборов будут круче любого триллера, весле не свалит в иудостан!
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24.05.2020 16:01 Ответить
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