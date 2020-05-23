"Нацкорпус" провел акцию под офисом Медведчука: у нардепа заявляют о взрыве и пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

У офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киеве 23 мая произошел взрыв. Перед этим там проходила акция "Национального корпуса".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил прессекретар Медведчука Олег Бабанин.

"Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие", - заявил он, не указав, о каком числе пострадавших идет речь.

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Как сообщается на сайте Нацкорпуса, их представители пришли под стены офиса партии Медведчука, чтобы "привлечь внимание общественности и напомнить, что враг не только на востоке, он - среди нас".

"Во время акции задержали нескольких наших активистов. Полиция, прибывшая на место, выполняла указания одного из депутатов ОПЗЖ. Акции продолжатся, следите за событиями", - говорится в сообщении.

В Печерском райуправлении полиции сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что "около 20 активистов доставлены в райуправление полиции за совершенные правонарушения - они жгли файеры и бросали дымовые шашки во время акции".

При этом в полиции подчеркнули: "Никаких взрывов не было".