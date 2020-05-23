РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5781 посетитель онлайн
Новости
28 344 282

"Нацкорпус" провел акцию под офисом Медведчука: у нардепа заявляют о взрыве и пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

У офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киеве 23 мая произошел взрыв. Перед этим там проходила акция "Национального корпуса".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил прессекретар Медведчука Олег Бабанин.

"Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие", - заявил он, не указав, о каком числе пострадавших идет речь.

Смотрите также: Яценюк - Медведчуку: "Виктор, ты - дурак?". ВИДЕО

Как сообщается на сайте Нацкорпуса, их представители пришли под стены офиса партии Медведчука, чтобы "привлечь внимание общественности и напомнить, что враг не только на востоке, он - среди нас".

"Во время акции задержали нескольких наших активистов. Полиция, прибывшая на место, выполняла указания одного из депутатов ОПЗЖ. Акции продолжатся, следите за событиями", - говорится в сообщении.

В Печерском райуправлении полиции сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что "около 20 активистов доставлены в райуправление полиции за совершенные правонарушения - они жгли файеры и бросали дымовые шашки во время акции".

При этом в полиции подчеркнули: "Никаких взрывов не было".

акция (2423) взрыв (6727) Киев (25484) Медведчук Виктор (1788) Национальный корпус (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+54
началась предвыборная компания в регионах, и Медведчук проплатил "Анальному Корпусу", что бы те немножко взорвали дверь офиса ОПЗЖ.. так сказать, для пиара что б показать по КацапТв как ущемляют руцкаязычных..
ЗЫ.. а почему пресса не пишет, что "Анальный Корпус" имени Вождя Билецкого занимается физической охраной Медведчуковских облэнерго?!
показать весь комментарий
23.05.2020 15:36
+38
кстати да, я еще в 2000 -2005 годах обратил внимание на странности наших упоротых пОцтриотов в борьбе за кацапские деньги против Украины.. пример:
https://censor.net/news/3168325/**************************************************************************************************

Во время последнего обмена пленными Россия помимо террористов и убийц включила в список одного из бывших лидеров националистической организации УНА-УНСО Эдуарда Коваленко.
"Коваленко как раз тот, кого в РФ называют фашистом. Причём он не просто фашист, а настоящий матёрый фашистище. Зиговал, водил по Хрещатику марши с символикой СС, оскорблял в своих выступлениях кавказцев и евреев. Россияне у себя по ТВ ежедневно осуждают и проклинают таких людей, а Коваленко решили забрать из Украины вместе со своими "новоросами" и "ополченцами"", - пишет он.

По словам Казанского, этому есть причина.
"Эдуард Коваленко был ряженым провокатором и специально нанятым актером, который изображал максимально упоротого нациста. Ещё в 2004 году его нанимал Медведчук, чтобы дискредитировать Ющенко (Коваленко притворялся его сторонником). А теперь тот же Медведчук вероятно и добился его включения в списки на обмен", - отмечает блогер.
"Нацкорпус" провел акцию под офисом Медведчука: у нардепа заявляют о взрыве и пострадавших - Цензор.НЕТ 2415
показать весь комментарий
23.05.2020 15:47
+27
Я помню еще при позднем Кучме "дежурных нациков" Медведчука. Теперь их роль выполняют "нацщенки" Белой Воши с рашенской агентурой.
показать весь комментарий
23.05.2020 15:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
нацики опять зарабатывают рублики от Кремля, делая нужную картинку для раши, а там и файерами помашут с портретом Бандеры, но, вся беда в том, что, это липовые патриоты, а в ОКОПЫ СЛАБО????????????Там и рыло не нужно закрывать трусами.
показать весь комментарий
23.05.2020 16:01 Ответить
Ось тільки результату немає ,колоборанти п'ятої колони почуваются тут дуже впевнено.
показать весь комментарий
23.05.2020 16:04 Ответить
Так оце ж і є результат...
показать весь комментарий
23.05.2020 16:06 Ответить
Біля офісу глави партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука в Києві 23 травня стався вибух. Перед цим там проходила акція протесту.".Акція ....ь. У вихідний день.Коли в офісі нікого кого намалюєш.Протесту лядь .Перед курво порожнім офісом.Напередодні"Ні реваншу".Ок.
показать весь комментарий
23.05.2020 16:05 Ответить
Ну то вийди,та покажи всім приклад,ти наче старий жид,але якісь думки в тебе недолугі.
показать весь комментарий
23.05.2020 20:39 Ответить
Я была в октябре 2019 в Киеве на акции "Ні капітуляції". Когда люди пели гимн и поминали погибших побратимов - малолетки с Нацкорпуса ржали и громко разговаривали, видно было, что Украина их мало волнует, пришли отработать по приказу.
показать весь комментарий
23.05.2020 16:11 Ответить
На форуме вообще есть люди следящие за порядком? Или очередная ватная опущенная ************* так и будет продолжать стать не голову всем,оскорбляя людей,нации и целые народы?
показать весь комментарий
23.05.2020 20:14 Ответить
Та не читайте эти высеры *****-дегенерата,може то медведчук обосцаный вещает,обосралось и истерит
показать весь комментарий
23.05.2020 20:41 Ответить
эту кацапо-фашитскую помойку опзж и их офисы давно нужно спалить!и так и будет!дело времени
показать весь комментарий
23.05.2020 16:17 Ответить
шоу для заскучавших зебилов-телепузиков.. для них это как войнушка и экстрим
показать весь комментарий
23.05.2020 16:20 Ответить
Жалкое зрелище. Лучше бы сидели дома.
показать весь комментарий
23.05.2020 16:30 Ответить
кума ***** на палю 👎
показать весь комментарий
23.05.2020 16:34 Ответить
Ну і придурок ти малолетній
показать весь комментарий
23.05.2020 20:51 Ответить
Рекламна акція Бєліцкого,узгоджена з Медведчуком ? Мілєнько. Навіть пєтарду хтось кинув.
показать весь комментарий
23.05.2020 16:36 Ответить
Тебе ж недавно банили ! Тільки нік інший був...
Не розумію.В чому сенс ? За коменти платять ? Але навіщо такі великі ?
показать весь комментарий
23.05.2020 20:14 Ответить
Перепутав з розовою свинкою.
показать весь комментарий
24.05.2020 10:28 Ответить
Ну и почем сейчас нанять титушек авакяна, шобы сделать картинку для *******?
показать весь комментарий
23.05.2020 16:42 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
показать весь комментарий
23.05.2020 17:05 Ответить
Перечисленным срать на Украину и украинцев. Они хотят быть губернаторам молороссии. А украинцы, пардон, хохлы должны батрачить на них - концепция простая.
показать весь комментарий
23.05.2020 18:43 Ответить
пострадавшие это обрсрав...еся?
показать весь комментарий
23.05.2020 17:07 Ответить
"Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих - Цензор.НЕТ 9502
показать весь комментарий
23.05.2020 17:08 Ответить
По сікрєтному заданію спєцслужб робить дівєрсію !
показать весь комментарий
23.05.2020 18:10 Ответить
.Писакі.. ще й кацапською (мовою окупанта ) !
..І ні слова ніхто не написав супроти кума ***** та Пецика !...

.
....
.."Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих - Цензор.НЕТ 960
показать весь комментарий
23.05.2020 17:19 Ответить
Ще є агент ФСБ "Козир"
показать весь комментарий
24.05.2020 07:44 Ответить
попахивает тупо картинкой для параша ТВ...ну какой смысл бузить там? По моему уже очевидно что с колоборантами и предателями Украины надо решать сооовсем другими методами....
показать весь комментарий
23.05.2020 17:20 Ответить
а нам зачем думать о Параша ТВ , срать на их мнение .Много мы уделяем внимания , а как там подадут . да поХ . как подадут !
показать весь комментарий
23.05.2020 21:08 Ответить
я не об этом. Я говорю что выхлопа от такой акции ноль целых хер десятых. Мертвечук ложил на это прибор и все равно будет делать то о чем договорился с кремлем. Зато появится еще одна чудесная картинка для их СМИ. Тогда зачем все это?
показать весь комментарий
23.05.2020 21:16 Ответить
Это верно .но человек устроен так , что все это он будет переживать , нервничать со всеми вытекающими . А делать он будет то. что велят , само собой Но на картинки Раша ТВ , нам нужно ложить прибор .Конечно .лучше бы сжечь офис , но то потом . Кстати Гордону тоже офис закидали яйцами . и Дима оч оч нервничает . Это хорошо , хотя бы в мелочах .Соловьиный Помет найдет тем про Украину на 10 лет вперед .
показать весь комментарий
23.05.2020 21:27 Ответить
раздайте всем оружие, пройдем период дикого запада а там глядишь что то да получится, так же реально невозможно, это те, это не те, ну я для себя знаю что шваль из жопоблока враги, бывшие рыги враги, сепары враги, рашка враги, я еще в среде патриотов разбираться должен? у меня инсайдерской инфы нет, вот кто гниду портнова пустил тот я знаю враг, дайте ак и бк и делайте что считаете нужным а там поглядим
показать весь комментарий
23.05.2020 17:22 Ответить
Для Соловьева на"россия "-воскресный выпуск приготовили репортаж.
показать весь комментарий
23.05.2020 17:53 Ответить
Монополія на патріотизм перешли від Свободи до НацКорпусу. на виході в обох випадках пшик.
показать весь комментарий
23.05.2020 17:55 Ответить
московити самі підірвали вибухівку, ця погань навіть могла вбити когось з людей. аби потім звалити провину на нацкорпус,
показать весь комментарий
23.05.2020 18:07 Ответить
Согласен с авторами. ОПЗЖ-ПАДЛОТА!
показать весь комментарий
23.05.2020 18:10 Ответить
Медведчука на нары за работу на врага!!! статья 111. гос измена!
показать весь комментарий
23.05.2020 18:24 Ответить
а чому просто не вбити як хлоп он під Житомиром?? Вже набридли ці нікчекмні вистави
показать весь комментарий
23.05.2020 18:30 Ответить
"враг не только на востоке, он - среди нас" - очень тонко подмечено.
показать весь комментарий
23.05.2020 18:37 Ответить
це не вибух, це всралася ОПЗЖОПА
показать весь комментарий
23.05.2020 18:39 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2020 20:12 Ответить
ОПЗЖоповцы не всираются.
показать весь комментарий
24.05.2020 03:30 Ответить
Вони завжди смердять, бо всрані.
показать весь комментарий
24.05.2020 07:59 Ответить
Народ выберет следующим президентов проросийского человека. Они поняли, что проукраинские могут только всё в клоаку превращать.
показать весь комментарий
23.05.2020 18:55 Ответить
Сами мертветчуки это и организовали!
Подождите, они еще сделают теракты по всей стране - и одно будет спасение, ТАЁЖНЫЙ СОЮЗ!
показать весь комментарий
23.05.2020 19:34 Ответить
"Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих - Цензор.НЕТ 6887
показать весь комментарий
23.05.2020 19:41 Ответить
У нього пика російського нациста.
показать весь комментарий
24.05.2020 08:00 Ответить
Треба не мітингувати а діяти. Якщо влада імпотентна в боротьбі з ворогами то вступає в дію патріотична частина населення і викидає зрадників на смітник історії. Пора всіх Мертвечуків, шуфричів, бойків ... викинути з України за зраду і допомогу агресора, розкрадання державного майна. Так розкрадання ними було введено в ранг закону і все майно народу пограбовано. Верніть майно назад і в тюрму або тікайте в Ростов поки не пізно.
показать весь комментарий
23.05.2020 19:44 Ответить
надо 4 чела чтобы нажали под постом "отметить как спам" и ватный петух улетит домой - на россиию/на парашу.
показать весь комментарий
23.05.2020 20:37 Ответить
Я уже сделал запрос в служебной ветке админам. Улетит. Ждем-с.
показать весь комментарий
23.05.2020 20:46 Ответить
Спасибо Други. Ватное гуано-за поребрик на россию
показать весь комментарий
23.05.2020 22:36 Ответить
Неужели кто-то поверит Билецкому и его штурмовикам? После того, как они топили Порошенко и привели к власти квартально-зелёное месиво? Травили Гладковского, но боялись демонстрировать против кума Путина?
показать весь комментарий
23.05.2020 21:03 Ответить
Правильно АЗОВ , дрочите этого упыря Медведчука , что бы не расслаблялось .
показать весь комментарий
23.05.2020 21:09 Ответить
"Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих - Цензор.НЕТ 8193
показать весь комментарий
23.05.2020 21:17 Ответить
Білецький по всім ознакам ....ворожий диверсант. Бо,якщо б він був патріот,а патріоти всі по духу державники, то він засвітився оборотнем і показав з Порошенко та іншими виходками: звичайним антидержавним диверсантом-провокатором,якого кришують...і охороняють. СБУ його тримає,але навіщо. Білецький захищений ще чомусь Аваковим. Не зрозуміло ,чому Герою України тримати це інородне в тілі України ...лайно. Може згодом дізнаємось правду?!
показать весь комментарий
23.05.2020 22:05 Ответить
По его заказу, лохов разводят.
показать весь комментарий
23.05.2020 22:39 Ответить
..а ...чука нельзя потягать по улицам Киева..как Каддафи..для самоустранения так сказать)))
показать весь комментарий
23.05.2020 22:47 Ответить
По Станиславскому : НЕ ВЕРЮ в дешевые акции нацжен для картинки.
А мертвечук гнида конченная, странно, что он еще не на концерте кобзона ...
показать весь комментарий
24.05.2020 01:26 Ответить
Чувак готовится.
показать весь комментарий
24.05.2020 03:33 Ответить
Що агенти кгб роблять на території України ?
показать весь комментарий
24.05.2020 04:10 Ответить
Судячи з видалених коментарів, модератори на форумі - явні ватніки. Агов, Бутусов!
показать весь комментарий
24.05.2020 07:53 Ответить
Дык и он такой же, не трать энергию.
показать весь комментарий
24.05.2020 09:00 Ответить
Там засіла упорота вата тому й видаляють - не дай Боже Таваріща Путєна обідеть
показать весь комментарий
24.05.2020 09:28 Ответить
Коли пандемія душить,ще й формується нова провладна зеструктура ветеранів,стає очевидно,що ар сеня з ара сеном щось сурйозне також змушені мутити в ситуативному союзі рвучись до найвищої влади-то підставлять з арештом добровольців,то Європу на втик по Енергоатому підключать,то нардепа-кидалу кокнуть,прикриваючись відволікаючими вбивствами нацгвардійців,то картинку для срунета з нападом на жОП...Зоопарк відкрили-буде весело!От тільки порошеску скоріше зажмурять ніж медвячка.
показать весь комментарий
24.05.2020 08:27 Ответить
"Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих - Цензор.НЕТ 561
показать весь комментарий
24.05.2020 09:27 Ответить
глядя на эту обтянуто-обколотую морду лица,понимаешь откуда взялось понятие.......****.
показать весь комментарий
24.05.2020 10:30 Ответить
та ладно)) неужели НК дошли???
Ну так сделайте так,чтоб этих зажоповских мразей убрать с Украины.
показать весь комментарий
24.05.2020 10:32 Ответить
Бачу майбутнє України - ліквідація усіх осередків політ сил як Риги - ОПЗЖ, Рабиновічі, "соціалісти" Киви дрочера, "пацріоти" на зарплатні Кремля, Зе совкодрочери та інша нечисть. Приняття закону про ануляцію громадняства України при неповазі до МОВИ, ІСТОРІЇ, СПІВПРАЦІ з Кремлем/ СЕПАРАТИСТАМИ і видача карту на проживання без права голосу і права на заняття держпосад і посад радником
ЦЕ ГАРНЕ МАЙБУТНЄ
показать весь комментарий
24.05.2020 10:42 Ответить
герои россии......
герой россии рамзан кадыров обвинил в свое время другого героя россии,сулима ямадаева, в причастности к убийству своего отца,героя россии ахмада кадырова.
герой россии сулим ямадаев убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция обьявила в международный розыск героя россии адама делимханова.Брат убитого героя россии, руслан ямадаев, тоже герой россии,ранее убит в москве.
показать весь комментарий
24.05.2020 12:38 Ответить
Да они сами себя взорвали, ***** же рассиянцев взрывал, чтобы рейтинг поднять.
показать весь комментарий
24.05.2020 13:27 Ответить
Страница 3 из 3
 
 