"Нацкорпус" провел акцию под офисом Медведчука: у нардепа заявляют о взрыве и пострадавших. ВИДЕО (обновлено)
У офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киеве 23 мая произошел взрыв. Перед этим там проходила акция "Национального корпуса".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил прессекретар Медведчука Олег Бабанин.
"Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие", - заявил он, не указав, о каком числе пострадавших идет речь.
Как сообщается на сайте Нацкорпуса, их представители пришли под стены офиса партии Медведчука, чтобы "привлечь внимание общественности и напомнить, что враг не только на востоке, он - среди нас".
"Во время акции задержали нескольких наших активистов. Полиция, прибывшая на место, выполняла указания одного из депутатов ОПЗЖ. Акции продолжатся, следите за событиями", - говорится в сообщении.
В Печерском райуправлении полиции сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что "около 20 активистов доставлены в райуправление полиции за совершенные правонарушения - они жгли файеры и бросали дымовые шашки во время акции".
При этом в полиции подчеркнули: "Никаких взрывов не было".
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Не розумію.В чому сенс ? За коменти платять ? Але навіщо такі великі ?
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
..І ні слова ніхто не написав супроти кума ***** та Пецика !...
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Подождите, они еще сделают теракты по всей стране - и одно будет спасение, ТАЁЖНЫЙ СОЮЗ!
А мертвечук гнида конченная, странно, что он еще не на концерте кобзона ...
Ну так сделайте так,чтоб этих зажоповских мразей убрать с Украины.
ЦЕ ГАРНЕ МАЙБУТНЄ
герой россии рамзан кадыров обвинил в свое время другого героя россии,сулима ямадаева, в причастности к убийству своего отца,героя россии ахмада кадырова.
герой россии сулим ямадаев убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция обьявила в международный розыск героя россии адама делимханова.Брат убитого героя россии, руслан ямадаев, тоже герой россии,ранее убит в москве.