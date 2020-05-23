В московском СИЗО, в котором содержат украинских политзаключенных, вспышка COVID-19, - Полозов

В СИЗО московском "Лефортово", в котором, по данным правозащитников, содержат троих украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"В СИЗО "Лефортово" вспышка коронавируса. Не помогли противоэпидемиологические меры в виде половины луковицы к рациону в день", — написал он.

Полозов добавил, что беспокоится за содержащегося там украинского политзаключенного Ивана Яцкина.

Также на Цензор.НЕТ: В пенитенциарных учреждениях Украины было выявлено 20 случаев COVID-19, 5 человек уже выздоровели

По данным Крымской правозащитной группы, в "Лефортово" содержат как минимум троих украинских политзаключенных: Ивана Яцкина, Галину Довгополую и Константина Ширингу. Всех троих обвиняют в государственной измене в форме шпионажа в пользу Украины.