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Новости Коронавирус и карантин
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В московском СИЗО, в котором содержат украинских политзаключенных, вспышка COVID-19, - Полозов

В московском СИЗО, в котором содержат украинских политзаключенных, вспышка COVID-19, - Полозов

В СИЗО московском "Лефортово", в котором, по данным правозащитников, содержат троих украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"В СИЗО "Лефортово" вспышка коронавируса. Не помогли противоэпидемиологические меры в виде половины луковицы к рациону в день", — написал он.

Полозов добавил, что беспокоится за содержащегося там украинского политзаключенного Ивана Яцкина.

Также на Цензор.НЕТ: В пенитенциарных учреждениях Украины было выявлено 20 случаев COVID-19, 5 человек уже выздоровели

По данным Крымской правозащитной группы, в "Лефортово" содержат как минимум троих украинских политзаключенных: Ивана Яцкина, Галину Довгополую и Константина Ширингу. Всех троих обвиняют в государственной измене в форме шпионажа в пользу Украины.

В московском СИЗО, в котором содержат украинских политзаключенных, вспышка COVID-19, - Полозов 01

Автор: 

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Денисовой нужно включаться ... . А кацапов - не жаль , где б они не были .
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23.05.2020 15:41 Ответить
В Москве неизвестный ополченец удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка» на улице Земляной вал. На место стягиваются силы полиции и спецслужб.

В московском СИЗО, в котором содержат украинских политзаключенных, вспышка COVID-19, - Полозов - Цензор.НЕТ 4961
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23.05.2020 15:44 Ответить
Кроме кобдзона - переговоры вести некому ... .)
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23.05.2020 15:49 Ответить
если бацилу умудрились занести даже в СИЗО- могу представить сколько у них лаптеКОВИДоносцев....
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23.05.2020 16:10 Ответить
 
 