В московском СИЗО, в котором содержат украинских политзаключенных, вспышка COVID-19, - Полозов
В СИЗО московском "Лефортово", в котором, по данным правозащитников, содержат троих украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса.
Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.
"В СИЗО "Лефортово" вспышка коронавируса. Не помогли противоэпидемиологические меры в виде половины луковицы к рациону в день", — написал он.
Полозов добавил, что беспокоится за содержащегося там украинского политзаключенного Ивана Яцкина.
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По данным Крымской правозащитной группы, в "Лефортово" содержат как минимум троих украинских политзаключенных: Ивана Яцкина, Галину Довгополую и Константина Ширингу. Всех троих обвиняют в государственной измене в форме шпионажа в пользу Украины.
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