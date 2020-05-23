Мир ожидает вторую волну COVID-19, Украина должна быть к ней готова, - Зеленский

Президент Украины Владимира Зеленский подчеркивает важность обеспечения оперативных закупок средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что в субботу на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украину были доставлены самолетом более 100 тыс. респираторов благодаря помощи одной из национальных компаний, также налажено сотрудничество с Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со следующей недели будут заключаться контракты для будущих закупок.

"Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки длятся слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало всё быстрее. Какая у нас сложная бюрократия – мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем", - подчеркнул Зеленский.

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Зеленский также поддержал предложение Кабмина о предоставлении возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств.