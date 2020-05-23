Мир ожидает вторую волну COVID-19, Украина должна быть к ней готова, - Зеленский
Президент Украины Владимира Зеленский подчеркивает важность обеспечения оперативных закупок средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Отмечается, что в субботу на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украину были доставлены самолетом более 100 тыс. респираторов благодаря помощи одной из национальных компаний, также налажено сотрудничество с Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со следующей недели будут заключаться контракты для будущих закупок.
"Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки длятся слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало всё быстрее. Какая у нас сложная бюрократия – мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский также поддержал предложение Кабмина о предоставлении возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств.
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на вот прочти само себе о себе "кацап пшел нах"
Цивилизация не может существовать без энергии...это база...
Больницы не могут лечить без электричества. Не будут работать операционные, ИВЛ, рентгенаппараты компрессоры и т.д.
а кловану понравилось народ в страхе держать...))))
столько возможностей для пиара... и единственная тема для обмусоливания (и опять же... толпой не собираться)))
А хіба вже перша,так звана хвиля закінчилася?
Власти Испании приняли решение открыть страну для иностранного туризма в июле. Об этом сказал премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде в субботу, 23 мая.
"Этим летом будет туристический сезон. Начиная с июля, возобновится въезд иностранных туристов в Испанию. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.